Hà Nội mưa cả ngày, tắc đường triền miên do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 13

Chiều tối 7/11, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13 (bão Kalmaegi) nên Hà Nội tiếp tục có mưa, một số nơi mưa to khiến các con đường ùn tắc kéo dài hàng cây số. Trong ảnh, đường Tố Hữu tắc kéo dài từ hướng đường Trung Văn tới ngã ba đường Vạn Phúc.

Đường Phùng Hưng, ngay phía trước viện Quân y 103, các xe không thể di chuyển vì tắc cục bộ. Cơn mưa rả rích, có lúc mưa to khiến người đi xe máy vô cùng vất vả.

Đường sá trơn trượt, kèm tắc đường, mưa gió là nỗi ám ảnh của rất nhiều người dân Thủ đô vào giờ cao điểm. Hình ảnh trên đường Trần Phú, tối ngày 7/11.

Đường Nguyễn Trãi “ngập” trong “biển” xe. Các phương tiện di chuyển trên cung đường này vào chiều tối nay vô cùng vất vả. Nhiều người đi chỉ 4 cây số, nhưng hơn 2 giờ đồng hồ chưa về tới nhà.

Mặc dù bão số 13 đã suy yếu thành áp thấp, nhưng do hướng di chuyển Tây - Tây Bắc nên từ hôm nay (7/11) mới ảnh hưởng tới các tỉnh phía Bắc, trong đó có Hà Nội.

Nhiều phụ huynh đón con đi học về nhưng lúc hơn 19h vẫn ở ngoài đường vì mưa, tắc.

Trên đường Nguyễn Trãi lắp hàng loạt camera AI nên việc vượt đèn đỏ, đi lấn làn xảy ra khá ít, dù ùn tắc nhưng các phương tiện di chuyển theo tín hiệu đèn và hiệu lệnh của lực lượng cảnh sát giao thông.

Trục đường Phùng Hưng - tới ngã ba Xa La, Phạm Tu ùn tắc gần 2 cây số. Các phương tiện di chuyển khó khăn. Nhiều xe máy đi lên vỉa hè, nhiều vũng nước cũng xuất hiện do mưa kéo dài cả ngày.

Nhiệt độ lạnh nhất hôm nay ở Hà Nội ghi nhận ở mức trên 20 độ C. Di chuyển buổi tối có mưa, người dân vẫn phải khoác thêm chiếc áo ấm để đảm bảo sức khoẻ.

Các tuyến đường Tố Hữu, Lê Văn Lương, Trần Duy Hưng, đại lộ Thăng Long, ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển… cũng ghi nhận các điểm đỏ ùn tắc rất dài chiều tối nay.

Trên đường Tố Hữu đoạn gần đường Vạn Phúc, nhiều xe máy đi vào làn xe buýt nhanh BRT.

Xe máy đi lên vỉa hè đường Lê Văn Lương, tối ngày 7/11.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường yếu, kết hợp hội tụ gió trên cao nên đêm 7 và ngày 8/11, Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi; trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ đêm và sáng phổ biến 21-23 độ C, trưa và chiều 24-26 độ C.



Trạng thái thời tiết nêu trên tại Hà Nội còn duy trì đến ngày 9/1. Từ ngày 10 đến 11/11, không khí lạnh suy yếu, Hà Nội nhiều mây, không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, tiếp tục lạnh về đêm và sáng. Sau thời gian trên, Hà Nội ảnh hưởng đợt không khí lạnh tăng cường có cường độ mạnh gây rét về đêm và sáng.