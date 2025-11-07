Hà Nội mưa cả ngày, tắc đường triền miên do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 13

Theo Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường yếu, kết hợp hội tụ gió trên cao nên đêm 7 và ngày 8/11, Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi; trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ đêm và sáng phổ biến 21-23 độ C, trưa và chiều 24-26 độ C.
Trạng thái thời tiết nêu trên tại Hà Nội còn duy trì đến ngày 9/1. Từ ngày 10 đến 11/11, không khí lạnh suy yếu, Hà Nội nhiều mây, không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, tiếp tục lạnh về đêm và sáng. Sau thời gian trên, Hà Nội ảnh hưởng đợt không khí lạnh tăng cường có cường độ mạnh gây rét về đêm và sáng.
Sau một thời gian dài bị "băm nát" bởi các hành vi lấn chiếm, quây tôn dựng lều, khu vực hồ nước tiếp giáp với đường Dương Văn Bé (phường Vĩnh Tuy) đã được lực lượng chức năng xử lý, tháo dỡ vi phạm. Tuy nhiên, một thực trạng nhức nhối khác lại lộ rõ...
HLV Troussier đã đúng, ĐT Việt Nam hưởng lợi; U22 Indonesia triệu tập tiền đạo nhập tịch; Messi, Ronaldo không có tên trong đề cử giải The Best 2025; Wanda Nara phủ nhận chuyện tán tỉnh Enzo Fernandez; Bellingham trở lại ĐT Anh.
Theo Politico, nếu Bỉ thay đổi lập trưởng về sử dụng tài sản Nga bị đóng băng cấp cho Ukraine, Ủy ban châu Âu sẽ bắt đầu xây dựng khuôn khổ pháp lý cần thiết. Nghị viện châu Âu có thể tham gia vào quá trình tạo lập cơ chế pháp lý cho việc tịch thu tài sản Nga, khiến việc phân bổ viện trợ cho Ukraine có thể bị trì hoãn.
Sau khi bão Kalmaegi quét qua, nhiều khu vực ở Gia Lai vẫn chìm trong bóng tối vì mất điện diện rộng. Giữa đêm mịt mù, người dân – đặc biệt là giới trẻ – đã tự lập nên những “trạm sạc di động” trên vỉa hè, tận dụng máy phát điện để duy trì liên lạc với người thân và cập nhật tình hình sau bão.
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với ca sĩ Trịnh Trần Phương Tuấn (nghệ danh Jack) 55 triệu đồng và đình chỉ hoạt động biểu diễn trong thời hạn 9 tháng vì sử dụng ca từ trái với thuần phong mỹ tục trong chương trình “Tuổi thơ dưới ánh trăng” (“Moonlit Childhood”).
Trên hành trình trở thành đô thị quốc tế, Đà Nẵng không chỉ thu hút khách du lịch mà còn đón chào tầng lớp tinh hoa trong nước và quốc tế.
Các đại biểu Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tập trung vào các nội dung về đổi mới tư duy phát triển, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
hôm 6/11, quân đội Nga đã tiến vào vùng ngoại ô phía tây bắc, đông bắc và phía bắc của Pokrovsk thuộc khu vực Donetsk - Julian Roepke, phóng viên quân sự của tờ báo Bild của Đức đưa tin. Theo quan sát của ông, Lực lượng vũ trang Ukraine hiện chỉ đang tự vệ.
Trong 2 ngày 6 và 7/11, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, Ủy viên Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra thực hiện cao điểm chống khai thác IUU tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Vùng Cảnh sát Biển 4, Vùng 5 Hải quân (Đặc khu Phú Quốc)…
Các mô hình chăn nuôi mới với vật nuôi mới đã xuất hiện ở huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Trong đó, nuôi chim cút mắn đẻ, đẻ đều là cách làm ăn mới được gia đình ông Trần Văn Cò ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh thực hiện có hiệu quả, cho thu nhập tốt.
Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ quả dưa chuột tại xã Phong Hải 2025 (tỉnh Lào Cai) không chỉ hỗ trợ 100% giống, 70% vật tư mà còn cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm, hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao gấp nhiều lần so với trồng ngô truyền thống.
Chính trong thời khắc dòng nước sông Đà cuồn cuộn đổ về khi Nhà máy thủy điện Hòa Bình (phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ mới sau sáp nhập) liên tiếp mở các cửa xả đáy, nhiều cuộc “săn" loài cá khủng, kích thước lớn ví như loài "ngựa nước-mã Đà" đặc biệt đã âm thầm diễn ra. Mục tiêu của những gã “thợ săn” sông nước là những con cá sông to lớn, vốn được mệnh danh là “mã Đà” (ngựa nước trên sông Đà).
Con voi rừng bất ngờ xuất hiện ở gần khu dân cư tại bản Tăng, xã Mường Chọng, tỉnh Nghệ An, nó không phá hoại tài sản mà vào khu bếp của gia đình tại đây tìm muối. Sau khi phát hiện, người dân đã dùng đèn chiếu sáng, hô hào để đuổi con voi quay trở lại rừng.
Cơ quan Tình báo Quân đội Ukraine (HUR) cho biết phong trào du kích chống lại Moscow mang tên “Quân đoàn Tự do cho nước Nga” đã tiến hành một loạt vụ phá hoại có phối hợp nhằm vào hạ tầng đường sắt của Nga, phá hủy hàng chục đầu máy xe lửa được sử dụng để vận chuyển vũ khí và trang thiết bị ra tiền tuyến ở Ukraine.
Ngày 7/11, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM thông tin đã tiếp nhận 11 trường hợp nhập viện với các triệu chứng đau bụng dữ dội, nôn ói, tiêu chảy, sốt cao, sau khi ăn bánh mì mua tại một tiệm ở phường Hạnh Thông.
Trong phiên thảo luận tại tổ sáng 7/11, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV về dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã có nhiều đề xuất liên quan đến quy hoạch nông thôn.
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ) tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ với chiến lược phát triển bền vững khi lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh tại Chương trình Saigon Times CSR 2025.
HLV Kim Sang-sik đã quyết định điền tên Nguyễn Xuân Son vào danh sách ĐT Việt Nam trong đợt FIFA Days tháng 10 sắp tới và điều này đặt ra nhiều dấu hỏi về khả năng tỏa sáng của chân sút đã rời xa sân cỏ trong thời gian dài vừa qua.
Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết việc ký kết Công ước Hà Nội về phòng chống tội phạm mạng vừa qua có sự đóng góp rất lớn của Hiệp hội An ninh mạng Việt Nam gồm các cá nhân, doanh nghiệp.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội ủy nhiệm Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn thay mặt Chủ tịch UBND TP Hà Nội lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các công việc của UBND TP Hà Nội từ ngày 8/11/2025 đến khi có chỉ đạo mới của Trung ương, Thành ủy.