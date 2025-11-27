Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Tin tức
Thứ năm, ngày 27/11/2025 12:25 GMT+7

Đại biểu Quốc hội: "Không thể quy định đám cưới phải mời bao nhiêu người, làm bao nhiêu mâm cỗ"

+ aA -
Quỳnh Nguyễn Thứ năm, ngày 27/11/2025 12:25 GMT+7
Đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám cho rằng, không thể quy định đám cưới phải mời bao nhiêu người hay làm bao nhiêu mâm cỗ. Đối với người dân, chỉ nên khuyến khích, vận động không phô trương, thực hành tiết kiệm để chống lãng phí.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Sáng 27/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tiết kiệm, chống lãng phí.

Miễn giảm trách nhiệm pháp lý cho cán bộ "dám nghĩ, dám làm"

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tâm Hùng. Ảnh: Media Quốc hội

Dẫn Điều 32 của dự thảo luật, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (đoàn TP.HCM) nhận định quy định hiện hành tuy khá đầy đủ nhưng vẫn tồn tại một "khe hở" lớn khi chưa làm rõ hình thức xử lý đối với người đứng đầu cố tình phê duyệt các dự án, nhiệm vụ vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ.

Ông nhấn mạnh rằng thực tế hiện nay, nhiều sai phạm gây lãng phí nghiêm trọng thường được "ngụy trang" dưới các quyết định hành chính đúng quy trình để hợp thức hóa. Do đó, đại biểu kiến nghị ban soạn thảo cần bổ sung nguyên tắc xử lý nghiêm khắc, theo đó mọi phê duyệt trái quy định gây lãng phí đều phải xem xét trách nhiệm của người đứng đầu theo mức tăng nặng.

Bên cạnh siết chặt kỷ luật, đại biểu TP.HCM cũng cho rằng cần có cơ chế "thưởng phạt phân minh" để khuyến khích sự đổi mới. Ông đề xuất bổ sung hình thức khen thưởng bằng tài chính và ưu tiên trong đánh giá xếp loại, quy hoạch, bổ nhiệm đối với những tập thể, cá nhân có sáng kiến tiết kiệm ngân sách nhà nước quy mô lớn. Việc khen thưởng tương xứng sẽ tạo động lực mạnh mẽ để cán bộ dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Liên quan đến vấn đề miễn giảm trách nhiệm pháp lý cho cán bộ "dám nghĩ, dám làm", đại biểu Nguyễn Tâm Hùng bày tỏ sự đồng thuận nhưng yêu cầu các điều kiện áp dụng phải thật chặt chẽ để đảm bảo an toàn thể chế.

Theo đó, ông đề nghị việc miễn trách nhiệm chỉ được thực hiện khi đáp ứng đủ ba yếu tố: sáng kiến phải xuất phát từ lợi ích chung; có văn bản đánh giá rủi ro trước của cơ quan có thẩm quyền; và quá trình tổ chức thực hiện phải được công khai, minh bạch.

"Như vậy, vừa bảo vệ cán bộ đổi mới sáng tạo, vừa bảo đảm an toàn thể chế, không tạo kẽ hở để hợp thức hóa lãng phí", ông Hùng nói.

Khuyến khích người dân chống lãng phí

Tham gia góp ý, đại biểu Tô Văn Tám (đoàn Quảng Ngãi) lưu ý rằng bên cạnh việc bảo vệ người đấu tranh chống lãng phí, luật cũng cần có quy định nghiêm cấm các hành vi sai lệch từ chính những người này.

Đại biểu đề nghị bổ sung quy định cấm hành vi cung cấp thông tin lãng phí sai sự thật, bịa đặt, thổi phồng hoặc xúi giục, ép buộc người khác cung cấp thông tin.

Đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám. Ảnh: Media Quốc hội

Ông Tám phân tích, đấu tranh chống lãng phí là quyền của công dân, do đó không thể chấp nhận hành vi kích động hay ép buộc người khác thực hiện quyền này, đặc biệt là khi thông tin chưa được kiểm chứng.

Về thực hành tiết kiệm trong nhân dân, đại biểu Tô Văn Tám đánh giá cao quy định khuyến khích người dân tiết kiệm trong tiêu dùng, thực hiện nếp sống văn minh như cưới hỏi, ma chay.

"Chúng ta không thể quy định đám cưới phải mời bao nhiêu người hay làm bao nhiêu mâm cỗ. Đối với người dân, chúng ta chỉ nên khuyến khích, vận động họ không phô trương, thực hành tiết kiệm để chống lãng phí", theo ông Tám.

Tuy nhiên, đại biểu Quảng Ngãi cho rằng, khi các quy tắc ứng xử nơi công cộng hoặc hương ước, quy ước cộng đồng đã được thiết lập, người dân phải có trách nhiệm tuân thủ.

Vì vậy, ông đề nghị nghiên cứu bổ sung khái niệm "trách nhiệm xã hội của công dân" trong việc thực hiện nếp sống văn minh, xem đây là một nghĩa vụ đạo đức và cộng đồng song hành cùng sự khuyến khích của nhà nước.

Đại biểu Quốc hội Tô Thị Bích Châu. Ảnh: Media Quốc hội

Đại biểu Tô Thị Bích Châu (đoàn TP.HCM) cũng cho rằng cần làm rõ khái niệm người đấu tranh chống lãng phí và có chế tài đối với việc phản ánh quy chụp gây mất đoàn kết nội bộ, đồng thời đề nghị thiết lập cơ quan đầu mối tiếp nhận thông tin, cơ chế ẩn danh và trách nhiệm phản hồi kết quả xử lý.

Đại biểu Bích Châu nhấn mạnh, tiết kiệm phải đi đôi với hiệu quả và tính bền vững. Cụ thể, trong một số lĩnh vực đặc thù như ngoại giao, hiệu quả có thể chỉ thấy được sau 5-10 năm hoặc lâu hơn, do đó cần giao quyền chủ động cho thủ trưởng đơn vị để tránh việc tiết kiệm máy móc làm ảnh hưởng đến mục tiêu dài hạn.

Đối với công tác giám sát, đại biểu chỉ ra thực tế bất cập khi các kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể thường chỉ nằm chung trong báo cáo tổng hợp, thiếu định lượng và không có chế tài xử lý cụ thể đối với các cơ quan chậm trễ giải quyết.

"Tại các kỳ họp Ủy ban MTTQ, chính quyền địa phương thường có trách nhiệm báo cáo, đồng thời phải dự hết buổi để lắng nghe phản ánh, ý kiến. Tuy nhiên, do thời gian gấp rút nên thường chỉ có Phó Chủ tịch Ủy ban đến dự, nhưng báo cáo xong là rút ngay. Khi đại biểu nêu ý kiến phản ánh thì không còn đại diện cơ quan chức năng ở lại tiếp nhận; việc chỉ tiếp nhận thông qua báo cáo văn bản như vậy, tôi cho rằng rất lãng phí và mang nặng tính hình thức", bà Châu nêu quan điểm.

Tham khảo thêm

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung: Sẽ kiến nghị lập cơ quan riêng về việc mua tài sản ở nước ngoài

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung: Sẽ kiến nghị lập cơ quan riêng về việc mua tài sản ở nước ngoài

Quốc hội thông qua 2 Luật Tương trợ tư pháp: Cho phép lấy lời khai trực tuyến, quy định mới liên quan án tử hình

Quốc hội thông qua 2 Luật Tương trợ tư pháp: Cho phép lấy lời khai trực tuyến, quy định mới liên quan án tử hình

Đại biểu Quốc hội lo việc giao quyền xác nhận cho Chủ tịch xã dễ nảy sinh tiêu cực trong hoãn cai nghiện

Đại biểu Quốc hội lo việc giao quyền xác nhận cho Chủ tịch xã dễ nảy sinh tiêu cực trong hoãn cai nghiện

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nói về việc sắp xếp lại trạm y tế xã, đào tạo bác sĩ gia đình

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nói về việc sắp xếp lại trạm y tế xã, đào tạo bác sĩ gia đình

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang giới thiệu trước Quốc hội thiết bị giám sát người nghiện ma túy

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, ngành công nghiệp an ninh đã nghiên cứu, chế tạo thiết bị vừa có chức năng giám sát, vừa theo dõi sức khỏe người nghiện ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện ma túy.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Chế độ đãi ngộ, đầu tư cho đội ngũ nhà giáo rất quan trọng nhưng việc "tiêu tiền" không dễ

Tin tức
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Chế độ đãi ngộ, đầu tư cho đội ngũ nhà giáo rất quan trọng nhưng việc 'tiêu tiền' không dễ

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: Kiên quyết đưa ra khỏi vị trí lãnh đạo những cán bộ yếu kém, mất uy tín

Tin tức
Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: Kiên quyết đưa ra khỏi vị trí lãnh đạo những cán bộ yếu kém, mất uy tín

Hà Nội quy định chi tiết về tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức và miễn nhiệm

Tin tức
Hà Nội quy định chi tiết về tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức và miễn nhiệm

Bộ trưởng Bộ Công an phối hợp Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC quy định chuyển đổi hình phạt tù

Tin tức
Bộ trưởng Bộ Công an phối hợp Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC quy định chuyển đổi hình phạt tù

Đọc thêm

Công an mời làm việc với nhóm người giăng lưới, đánh cầu lông giữa đường
Chuyển động Sài Gòn

Công an mời làm việc với nhóm người giăng lưới, đánh cầu lông giữa đường

Chuyển động Sài Gòn

Lực lượng chức năng TP.HCM đang mời làm việc với nhóm người giăng lưới, đánh cầu lông giữa đường ở phường Tân Hưng.

Giá vàng, giá thực phẩm tăng mạnh: Cần kiểm soát lạm phát, hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng 2 con số
Đầu tư - Tài chính

Giá vàng, giá thực phẩm tăng mạnh: Cần kiểm soát lạm phát, hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Đầu tư - Tài chính

Khi giá vàng, giá thực phẩm "leo thang", các dấu hiệu, nguy cơ gia tăng lạm phát đã hiện hữu. Do đó, cần có giải pháp vừa kiểm soát tốt lạm phát nhưng vẫn đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Hiện thực hóa mục tiêu đào tạo ít nhất 50.000 kỹ sư, nhà nghiên cứu chất lượng cao cho ngành bán dẫn
Chuyển động Sài Gòn

Hiện thực hóa mục tiêu đào tạo ít nhất 50.000 kỹ sư, nhà nghiên cứu chất lượng cao cho ngành bán dẫn

Chuyển động Sài Gòn

Ngày 27/11, Hội thảo Bán dẫn quốc tế 2025 - hoạt động bên lề của Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, diễn ra tại TP.HCM đã tập trung thảo luận về đào tạo nhân lực và các giải pháp công nghệ trong vi mạch bán dẫn.

U22 Campuchia rút lui khỏi SEA Games 33: U22 Việt Nam và các đội khác bị ảnh hưởng ra sao?
Thể thao

U22 Campuchia rút lui khỏi SEA Games 33: U22 Việt Nam và các đội khác bị ảnh hưởng ra sao?

Thể thao

U22 Campuchia cùng 7 môn khác của đoàn thể thao Campuchia không tranh tài tại SEA Games 33 khiến ban tổ chức gặp khó khăn đáng kể. Trong đó, môn bóng đá nam nhiều khả năng sẽ phải có điều chỉnh để phù hợp hơn sau diễn biến bất ngờ này.

Cột đèn chiếu sáng bị xe đầu kéo tông, đè trúng cán bộ PCCC đang hỗ trợ khắc phục hậu quả do lũ lụt tại Đắk Lắk
Chuyển động Sài Gòn

Cột đèn chiếu sáng bị xe đầu kéo tông, đè trúng cán bộ PCCC đang hỗ trợ khắc phục hậu quả do lũ lụt tại Đắk Lắk

Chuyển động Sài Gòn

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó giám đốc Công an TP.HCM đã thăm hỏi, động viên cán bộ PCCC bị thương khi đang hỗ trợ khắc phục hậu quả do lũ lụt.

Chú chó robot biết chắp tay lạy, nhảy cẫng lên, sủa gâu gâu như thật khiến khách thích thú
Chuyển động Sài Gòn

Chú chó robot biết chắp tay lạy, nhảy cẫng lên, sủa gâu gâu như thật khiến khách thích thú

Chuyển động Sài Gòn

Chú chó robot tại triển lãm về AI, công nghệ tại TP.HCM khiến nhiều khách thích thú vì biết nhảy lên, giậm chân, chắp tay lạy và sủa gâu gâu như thật.

Hàng không kích hoạt tình huống “bốn tại chỗ” ứng phó với bão số 15
Kinh tế

Hàng không kích hoạt tình huống “bốn tại chỗ” ứng phó với bão số 15

Kinh tế

Trước diễn biến của bão số 15, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) yêu cầu các đơn vị kích hoạt các phương án bảo đảm an toàn hoạt động bay trong mọi tình huống.

Hợp tác chiến lược thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện giữa TPBank và Viettel
Doanh nghiệp

Hợp tác chiến lược thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện giữa TPBank và Viettel

Doanh nghiệp

Hợp tác thỏa thuận giai đoạn 2025-2030 đánh dấu sự liên kết sâu rộng của hai tổ chức có vai trò dẫn dắt trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng và công nghệ, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ sinh thái dịch vụ số hiện đại, an toàn và bền vững, đóng góp vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Giống lúa Thái Xuyên 111: Hành trình nghiên cứu và những vụ mùa thắng lớn
Nhà nông

Giống lúa Thái Xuyên 111: Hành trình nghiên cứu và những vụ mùa thắng lớn

Nhà nông

Từ phòng thí nghiệm đến cánh đồng, Thái Xuyên 111 của ThaiBinh Seed đã trải qua hành trình khảo nghiệm khắt khe tại nhiều vùng sinh thái trước khi trở thành giống lúa lai chủ lực, mang về những vụ mùa bội thu cho nông dân cả nước.

Mách bạn cách nấu bún bò không cần dùng hạt nêm hay bột ngọt vẫn thơm ngon, đậm đà như ngoài hàng
Gia đình

Mách bạn cách nấu bún bò không cần dùng hạt nêm hay bột ngọt vẫn thơm ngon, đậm đà như ngoài hàng

Gia đình

Với công thức nấu bún bò này, bạn không cần dùng đến hạt nêm hay bột ngọt mà vẫn có nồi bún bò thơm ngon đậm đà.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu những dự án xin gia hạn phải đáp ứng điều kiện gì?
Kinh tế

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu những dự án xin gia hạn phải đáp ứng điều kiện gì?

Kinh tế

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang nêu rõ quan điểm và những yêu cầu, điều kiện cụ thể đối với trường hợp chủ đầu tư xin gia hạn dự án.

Nhân viên tự ý tạo đơn ảo, nâng khống số lượng để chiếm hơn nửa tỷ đồng của công ty
Pháp luật

Nhân viên tự ý tạo đơn ảo, nâng khống số lượng để chiếm hơn nửa tỷ đồng của công ty

Pháp luật

Trần Hồng Huy bị khởi tố vì nhiều lần tạo đơn hàng khống, nâng số lượng trên hệ thống và nhờ cửa hàng “nhận giúp hàng” để hợp thức chứng từ, qua đó chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng tiền hàng của công ty.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu có chỉ đạo quan trọng liên quan đến các tuyến đê trên địa bàn thành phố
Nhà nông

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu có chỉ đạo quan trọng liên quan đến các tuyến đê trên địa bàn thành phố

Nhà nông

Ông Lê Tiến Châu Bí thư Thành ủy Hải Phòng vừa có chỉ đạo khẩn trương triển khai dự án kè sông Sặt và nâng cấp đê hữu sông Thái Bình.

Hà Nội chốt việc phát triển iHanoi thành Super App phục vụ người dân và hỗ trợ lãnh đạo điều hành đô thị
Tin tức

Hà Nội chốt việc phát triển iHanoi thành Super App phục vụ người dân và hỗ trợ lãnh đạo điều hành đô thị

Tin tức

HĐND TP Hà Nội thông qua chủ trương phát triển iHanoi – siêu ứng dụng tích hợp mọi dịch vụ công và tiện ích đô thị, hướng tới một nền tảng số thống nhất, hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp và hỗ trợ lãnh đạo các cấp của Hà Nội trong việc chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu.

Khởi tố bảo mẫu vô ý làm cháu bé 2 tuổi tử vong ở phường Lê Chân, Hải Phòng
Pháp luật

Khởi tố bảo mẫu vô ý làm cháu bé 2 tuổi tử vong ở phường Lê Chân, Hải Phòng

Pháp luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng (Phòng Cảnh sát Hình sự) ra Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Hải Anh về tội Vô ý làm chết người.

Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La có hành động gây chú ý
Văn hóa - Giải trí

Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La có hành động gây chú ý

Văn hóa - Giải trí

Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La, đã gây chú ý khi sử dụng tiền tiết kiệm làm từ thiện. Hành động ý nghĩa này thu hút sự quan tâm từ cộng đồng. Cùng khám phá câu chuyện ấm áp này!

Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO vẫn mạnh cấp 12, đã giảm tốc, dự báo thời gian hoạt động rất dài
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO vẫn mạnh cấp 12, đã giảm tốc, dự báo thời gian hoạt động rất dài

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 10 giờ sáng, bão số 15 KOTO vẫn mạnh cấp 12, giật cấp 15. Dự báo trong 24 giờ tới, tốc độ di chuyển của bão sẽ chậm dần, gây gió mạnh, sóng lớn trên biển Đông.

Những lớp học đêm ở Điện Biên: Khi đồng bào dân tộc tìm lại con chữ
Điện Biên Hôm Nay

Những lớp học đêm ở Điện Biên: Khi đồng bào dân tộc tìm lại con chữ

Điện Biên Hôm Nay

Giữa những bản làng còn nhiều khó khăn, thiếu thốn của vùng biên giới Điện Biên, các lớp xóa mù chữ cho đồng bào các dân tộc vẫn đều đặn sáng đèn mỗi tối. Điện Biên đã và đang trở thành điểm sáng trong công tác xóa mù chữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần từng bước thu hẹp khoảng cách dân trí giữa các vùng miền.

'Ông trùm' lập 168 công ty ma, thu lợi 129 tỷ đồng cùng cựu cán bộ thuế ở TP.HCM nhận hối lộ lĩnh án
Pháp luật

'Ông trùm' lập 168 công ty ma, thu lợi 129 tỷ đồng cùng cựu cán bộ thuế ở TP.HCM nhận hối lộ lĩnh án

Pháp luật

Hoàng Phi, người thành lập 168 công ty "ma" để bán hóa đơn giá trị gia tăng khống, thu lợi bất chính tới 129 tỷ đồng, bị tuyên phạt tổng cộng 11 năm tù; cựu cán bộ thuế Nguyễn Tuấn Anh nhận hối lộ hơn 4 tỷ đồng phải nhận án 20 năm tù.

Đà Nẵng: Triệt phá đường dây lập trình sàn cờ bạc triệu người chơi, móc nối từ trong nước sang Campuchia
Pháp luật

Đà Nẵng: Triệt phá đường dây lập trình sàn cờ bạc triệu người chơi, móc nối từ trong nước sang Campuchia

Pháp luật

Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá đường dây lập trình và vận hành các sàn cờ bạc trực tuyến quy mô lớn, hoạt động tinh vi và móc nối với đối tượng ở Campuchia.

TP.HCM sẽ bắn pháo hoa kỷ niệm ngày truyền thống Địa đạo Củ Chi
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM sẽ bắn pháo hoa kỷ niệm ngày truyền thống Địa đạo Củ Chi

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM cho phép tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi nhân kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống khu di tích này, với kinh phí xã hội hóa và nhiều lực lượng tham gia bảo đảm an toàn.

ĐT Malaysia nhập tịch 'chui' cầu thủ: Lỗ hổng của AFC khiến ĐT Việt Nam chịu thiệt?
Thể thao

ĐT Malaysia nhập tịch "chui" cầu thủ: Lỗ hổng của AFC khiến ĐT Việt Nam chịu thiệt?

Thể thao

Việc ĐT Malaysia sử dụng hàng loạt cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện đã phơi bày lỗ hổng quản lý của AFC và đẩy vòng loại Asian Cup 2027 vào vòng tranh cãi.

Nuốt nghẹn kéo dài, bất ngờ với 'thủ phạm' nằm dưới thực quản
Xã hội

Nuốt nghẹn kéo dài, bất ngờ với "thủ phạm" nằm dưới thực quản

Xã hội

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nuốt nghẹn khó chịu, chán ăn thời gian dài dẫn đến cơ thể mệt mỏi, suy nhược.

Điều kiện để người dân được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất?
Bạn đọc

Điều kiện để người dân được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất?

Bạn đọc

Luật sư Hoàng Anh Sơn – Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh cho biết: Khi Nhà nước thu hồi đất, người dân được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nếu đủ điều kiện theo Luật Đất đai 2024.

Khánh Hòa ngập rác sau mưa lũ lịch sử, lực lượng chức năng thu gom xuyên đêm
Xã hội

Khánh Hòa ngập rác sau mưa lũ lịch sử, lực lượng chức năng thu gom xuyên đêm

Xã hội

Mưa lũ lịch sử đã làm thiệt hại nhiều tài sản của bà con trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, sau khi nước rút các đơn vị cùng chính quyền địa phương đã cùng chung tay thu gom rác, dọn dẹp vệ sinh môi trường.

TP.HCM đứng cuối bảng xếp hạng số hóa hồ sơ: UBND Thành phố yêu cầu chấn chỉnh ngay
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đứng cuối bảng xếp hạng số hóa hồ sơ: UBND Thành phố yêu cầu chấn chỉnh ngay

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM xếp hạng 34/34 tỉnh, thành về số hóa hồ sơ thủ tục hành chính. UBND Thành phố yêu cầu toàn bộ sở ngành, địa phương chấn chỉnh ngay, đặt mục tiêu cải thiện điểm số trước ngày 31/12

Hoàn cảnh gia đình có chồng bị lũ cuốn trôi, vợ đục mái ngói thoát nạn trong đêm ở Đắk Lắk
Nhân ái

Hoàn cảnh gia đình có chồng bị lũ cuốn trôi, vợ đục mái ngói thoát nạn trong đêm ở Đắk Lắk

Nhân ái

“Ổng bị lũ cuốn đi. Hàng xóm vớt được rồi báo cho gia đình. Khi chạy đến, tôi thấy ổng nằm đó…”, bà Bùi Thị Trường (thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) nói rồi lặng người.

Nóng: Trái mít tươi Việt Nam chính thức có 'visa' xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc
Nhà nông

Nóng: Trái mít tươi Việt Nam chính thức có "visa" xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc

Nhà nông

Ngày 26/11, trái mít tươi của Việt Nam chính thức xuất khẩu sang Trung Quốc sau buổi gặp, làm việc của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng với ông Triệu Tăng Liên, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC).

Tìm nguyên nhân cháy chung cư ở Hong Kong: Ba mắt xích nguy hiểm đang bị điều tra
Thế giới

Tìm nguyên nhân cháy chung cư ở Hong Kong: Ba mắt xích nguy hiểm đang bị điều tra

Thế giới

Các điều tra viên đang xem xét nhiều yếu tố có thể đã khiến đám cháy cấp độ 5 lan nhanh qua toàn bộ khu Wang Fuk Court ở Tai Po, trong đó tập trung vào khả năng chịu lửa của giàn giáo, việc sử dụng các tấm xốp dễ bắt lửa, các mảnh vụn cháy bị gió cuốn đi và cáo buộc công nhân hút thuốc khi thi công.

TP.HCM chuẩn bị Đại hội MTTQ lần thứ I: Chốt danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký và công nhận 6 tổ chức thành viên mới
Đại đoàn kết dân tộc

TP.HCM chuẩn bị Đại hội MTTQ lần thứ I: Chốt danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký và công nhận 6 tổ chức thành viên mới

Đại đoàn kết dân tộc

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức Hội nghị lần thứ hai nhiệm kỳ 2024 – 2029, thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội nhiệm kỳ 2025 – 2030 và công nhận 6 tổ chức hội làm thành viên Mặt trận Tổ quốc thành phố.

Tin đọc nhiều

1

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang giới thiệu trước Quốc hội thiết bị giám sát người nghiện ma túy

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang giới thiệu trước Quốc hội thiết bị giám sát người nghiện ma túy

2

Quyết định tạm ngừng nhập khẩu gạo khiến Philippines thất thu khoản thuế khổng lồ, Việt Nam nhanh chóng chuyển hướng

Quyết định tạm ngừng nhập khẩu gạo khiến Philippines thất thu khoản thuế khổng lồ, Việt Nam nhanh chóng chuyển hướng

3

Giá vàng hôm nay (26/11): Tăng mạnh, tiến về đỉnh cũ

Giá vàng hôm nay (26/11): Tăng mạnh, tiến về đỉnh cũ

4

Giá vàng hôm nay mới nhất (25/11) vừa tăng "ngoạn mục" thêm gần 3 triệu đồng: Người dân xếp hàng dài, lộ "góc khuất"

Giá vàng hôm nay mới nhất (25/11) vừa tăng 'ngoạn mục' thêm gần 3 triệu đồng: Người dân xếp hàng dài, lộ 'góc khuất'

5

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Chế độ đãi ngộ, đầu tư cho đội ngũ nhà giáo rất quan trọng nhưng việc "tiêu tiền" không dễ

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Chế độ đãi ngộ, đầu tư cho đội ngũ nhà giáo rất quan trọng nhưng việc 'tiêu tiền' không dễ