Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Nga

Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Nga, tên thật là Juliette Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1942 tại Tây Ninh. Từ năm 8 tuổi, bà đã bước lên sân khấu và nhanh chóng được công chúng yêu mến, trìu mến gọi là “Thần đồng cải lương”. Năm 1958, Thanh Nga ghi dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp khi giành giải thưởng Thanh Tâm với vai nữ chính đầu tiên trong vở Người vợ không bao giờ cưới – mở đầu cho hành trình tỏa sáng rực rỡ sau này.

Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Nga là biểu tượng nhan sắc một thời. (Ảnh: TLP)

Trong suốt thập niên 1960, Thanh Nga được mệnh danh là “nữ hoàng sân khấu cải lương miền Nam”. Giọng ca đầy cảm xúc, lối diễn xuất tự nhiên, truyền cảm cùng phong thái sang trọng giúp bà trở thành biểu tượng khó thay thế. Những vở diễn nổi tiếng gắn liền với tên tuổi Thanh Nga có thể kể đến: Tiếng trống Mê Linh, Nửa đời hương phấn, Thái hậu Dương Vân Nga… Ngoài ra, bà còn góp mặt trong nhiều bộ phim điện ảnh được yêu thích như Loan mắt nhung, Xa lộ không đèn, Sau giờ giới nghiêm, Lan và Điệp…

Năm 1978, ở tuổi 36, bi kịch ập đến khi nghệ sĩ Thanh Nga bị trúng đạn ngay trước cửa nhà trên đường Ngô Tùng Châu (nay là đường Lê Thị Riêng, Quận 1, TP.HCM). Cơ quan công an sau đó đã bắt giữ hung thủ. Theo lời khai, đối tượng chỉ có ý định bắt cóc con trai bà, việc nổ súng khiến hai vợ chồng thiệt mạng là ngoài dự tính.

Vụ việc gây chấn động dư luận cả nước thời điểm đó. Sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Thanh Nga để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng đồng nghiệp và khán giả. Năm 1984, bà được Nhà nước truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Đến năm 2015, tên của Thanh Nga được đặt cho một con đường tại Quận 9, TP.HCM – như một cách để ghi nhớ và tri ân người nghệ sĩ tài hoa bạc mệnh của sân khấu cải lương Việt Nam.

Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Trinh

Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Trinh sinh năm 1977 trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Có niềm đam mê với cải lương từ nhỏ, tuy vậy nhân duyên đưa cô tới sân khấu kịch nói và truyền hình. Năm 2006, cô gây ấn tượng với vai Vy trong phim Mùi ngò gai. Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ cũng có hàng loạt vai diễn ấn tượng trên sân khấu. Cô từng đoạt huy chương vàng cá nhân với vai Miên - một tù nhân có số phận bi thảm trong vở Búp bê không biết khóc tại Liên hoan sân khấu toàn quốc 2020.

Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Trinh trong phim "Mùi ngò gai". (Ảnh: TLP)

Tài năng, xinh đẹp nhưng Ngọc Trinh gặp không ít thăng trầm trong sự nghiệp. Cô từng mở công ty riêng và xảy ra sự cố với đơn vị cho thuê mặt bằng diễn kịch. Sau thời gian dài kiện tụng tốn nhiều công sức, năm 2018, cô thắng kiện và được bồi thường.

Trên sóng truyền hình, nữ diễn viên cũng từng tâm sự về thời điểm khó khăn trong sự nghiệp khi mắc bệnh nặng, phải tạm dừng diễn xuất. "Lúc đó, tôi rất khủng hoảng. Bác sĩ bắt tôi lựa chọn, tôi đã quyết định dừng công việc để bảo vệ sức khỏe. Tôi cảm thấy những ngày tháng đó mình như rơi xuống địa ngục, trong khi các đồng nghiệp mình vẫn được lao động.

Tôi trách bản thân tại sao không đi bệnh viện sớm, tại sao sợ người ta chê mập rồi không ăn. Hết bệnh xong tôi cứ khóc hoài, rơi vào trầm cảm luôn", nữ diễn viên chia sẻ.

Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Trinh gặp không ít thăng trầm trước khi qua đời. (Ảnh: FBNV)

Ngày 1/9/2025, gia đình thông báo nghệ sĩ qua đời, hưởng dương 52 tuổi. Theo nguồn tin của Dân Việt, Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Trinh qua đời do bị đột quỵ sau khi tập thể dục, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.