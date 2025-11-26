Chủ đề nóng

Xã hội
Thứ tư, ngày 26/11/2025 18:14 GMT+7

Hành trình 15 năm NESCAFÉ Plan và vai trò nâng tầm giá trị hạt cà phê Việt của người nông dân

Thứ tư, ngày 26/11/2025 18:14 GMT+7
15 năm triển khai NESCAFÉ Plan tại Việt Nam, Nestlé kiên định theo đuổi mục tiêu phát triển nông nghiệp tái sinh, bảo vệ tài nguyên đất - nước và nâng cao sinh kế bền vững cho cộng đồng canh tác.
Tại Việt Nam, việc phát triển ngành cà phê theo hướng bền vững đang gặp nhiều thử thách bởi tập quán canh tác truyền thống và thực hành theo các kinh nghiệm không được xây dựng trên nền tảng kiến thức khoa học như hái xanh, xay xát dập, tưới tiêu không hợp lý làm giảm chất lượng hoa và hạt; trồng độc canh hoặc xen canh chưa phù hợp.

Kéo theo tác động lớn từ môi trường, dẫn đến tiêu diệt hệ sinh vật có ích trong đất, giảm độ tơi xốp và khả năng hấp thu dinh dưỡng của cây trồng, từ đó làm ảnh hưởng “sức khỏe” đất, cây trồng và vấn đề thoái hóa đất nông nghiệp.

Chính vì thế, mặc dù là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ 2 và là nhà sản xuất cà phê Robusta hàng đầu thế giới nhưng người nông dân trồng cà phê Việt Nam đã và đang phải đối mặt với nhiều thách thức gây ảnh hưởng tiêu cực đến năng suất và chất lượng hạt cà phê, từ đó ảnh hưởng đến thu nhập, sinh kế, chất lượng cuộc sống của người nông dân và sự phát triển bền vững của ngành cà phê.

Chương trình NESCAFÉ Plan đã hỗ trợ hàng chục nghìn hộ nông dân áp dụng các thực hành nông nghiệp tái sinh

Cùng thời điểm Việt Nam thúc đẩy chiến lược tái định vị ngành nông nghiệp theo hướng bền vững và giá trị cao, năm 2011 chương trình NESCAFÉ Plan cũng được tập đoàn Nestlé triển khai tại các tỉnh Tây Nguyên với mục tiêu tạo ra tác động tích cực đến ngành cà phê.

Sáng kiến này phối hợp với các chuyên gia từ Viện Khoa học Kỹ thuật Nông - Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) đã hỗ trợ hàng chục nghìn hộ nông dân áp dụng các thực hành nông nghiệp tái sinh như trồng xen canh, giữ thảm thực vật, tưới tiết kiệm, ủ phân hữu cơ và giảm hóa chất trong canh tác.

Đến nay, chương trình đã thực hiện hơn 467.000 lượt tập huấn về canh tác cà phê bền vững cho các hộ nông dân, hỗ trợ cây giống cho trung bình trên 21.000 hộ nông dân mỗi năm trong giai đoạn 2011-2023, phân phối hơn 86 triệu cây giống có năng suất cao, có khả năng kháng sâu bệnh, kháng hạn giúp tái canh hơn 86.000 héc ta diện tích cà phê già cỗi.

Nhờ áp dụng các phương pháp canh tác cà phê theo hướng nông nghiệp tái sinh, chương trình đã giúp người nông dân tiết kiệm đến 40%-60% nước tưới, giảm 20% phân hóa học và thuốc trừ sâu, tăng 30-150% thu nhập.

Anh Đào Duy Quỳnh (Gia Lai) (người đang ngồi) chia sẻ phương pháp canh tác cho bà con của các nông hộ tham gia chương trình NESCAFÉ Plan

Chia sẻ về chương trình Ông Binu Jacob - Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam cho hay: “Tại Nestlé, chúng tôi luôn đặt con người là trung tâm trong hành trình phát triển bền vững. Vì thế, chương trình NESCAFÉ Plan là một cam kết dài hạn đồng hành cùng người nông dân áp dụng nông nghiệp tái sinh, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống. Nestlé tự hào khi được hợp tác với những người nông dân tận tâm, cùng nhau tạo nên những giá trị bền vững cho ngành cà phê Việt Nam và cho thế hệ tương lai.”

Tọa đàm “Vai trò của người nông dân trong nông nghiệp tái sinh” tại Nhà máy Nestlé Trị An, tỉnh Đồng Nai

Là một trong những nông dân tham gia chương trình này, Anh Đào Duy Quỳnh (Gia Lai) cho biết, việc áp dụng khoa học kỹ thuật và mô hình tái sinh đã giúp vườn cà phê của nhà anh khỏe hơn, năng suất ổn định hơn và giảm đáng kể chi phí.

Cùng quan điểm này, Chị Trần Thị Liên, nông dân tiêu biểu tham gia chương trình tại Đắk Lắk cho biết, khi tham gia NESCAFÉ Plan, thu nhập cải thiện đã giúp chị nuôi dạy hai con trưởng thành trong hoàn cảnh một mình gánh vác gia đình. Những câu chuyện thực tiễn này cho thấy một thế hệ nông dân mới đang hình thành, họ hiểu kỹ thuật, biết quản lý tài nguyên, chủ động áp dụng công nghệ và lan tỏa kiến thức trong cộng đồng.

Vừa qua, chương trình NESCAFÉ Plan cũng vừa tổ chức buổi gặp mặt và tọa đàm “Vai trò của người nông dân trong nông nghiệp tái sinh” tại Nhà máy Nestlé Trị An (Đồng Nai), nhằm tôn vinh nông dân tiêu biểu cùng các cán bộ đồng hành trong chương trình NESCAFÉ Plan, những người tiên phong, thúc đẩy cộng đồng canh tác cà phê bền vững, phát triển nông nghiệp hiện đại lấy người nông dân là trung tâm.

Tại đây, các nông dân tiêu biểu chia sẻ kinh nghiệm canh tác và thực hành nông nghiệp tốt đang được áp dụng tại địa phương. Đây cũng là dịp để các nông dân nhìn lại hành trình chuyển đổi sang nông nghiệp tái sinh, ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số trong canh tác cà phê bền vững với sự hướng dẫn và đồng hành của các cán bộ hỗ trợ nông nghiệp của Nestlé.

Các nông dân tiêu biểu tham quan quy trình sản xuất và công nghệ chế biến cà phê hiện đại tại Nhà máy Nestlé Trị An

Cũng trong khuôn khổ chương trình lần này, các nông dân còn tham quan quy trình sản xuất và công nghệ chế biến cà phê hiện đại tại Nhà máy Nestlé Trị An, trực tiếp trải nghiệm dùng thử sản phẩm và giao lưu cùng đội ngũ kỹ sư, chuyên viên vận hành tại đây. Hoạt động này giúp người nông dân hiểu rõ hơn hành trình của hạt cà phê Việt từ nông trại đến sản phẩm hoàn chỉnh, được xuất khẩu đến gần 40 thị trường trên thế giới, trong đó có châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ.

Ông Trương Hoàng Phương – Giám đốc Nhà máy Nestlé Trị An chia sẻ: “Để tạo nên sản phẩm cà phê chất lượng cao, nhà máy cần một nguồn nguyên liệu đầu vào đạt chuẩn. Người nông dân chính là điểm khởi đầu của chất lượng, còn nhà máy là nơi lan tỏa giá trị ấy ra toàn cầu.”

Chuyến tham quan đã giúp người nông dân hiểu rõ vai trò của mình trong chuỗi giá trị, không chỉ là người trồng trọt truyền thống, mà là những đối tác tạo nên chất lượng, thúc đẩy nông nghiệp tái sinh và đóng góp trực tiếp vào uy tín của cà phê Việt trên thị trường quốc tế.

Truyền thông Trung Quốc nói một điều về nhan sắc nữ nghi phạm dùng súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia

Tờ Red Star News cay đắng nhận định, thì ra, chỉ cần dán nhãn “xinh đẹp” lên một kẻ tội phạm gây nguy hiểm nghiêm trọng cho xã hội, hành vi phạm tội của nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia cũng có thể bị “lãng mạn hóa”.

Nữ Phó giáo sư trẻ nhất Đại học Kinh tế Quốc dân 2025: Vừa giỏi vừa xinh, nhận bằng Thạc sĩ ở Anh

Xã hội
Nữ Phó giáo sư trẻ nhất Đại học Kinh tế Quốc dân 2025: Vừa giỏi vừa xinh, nhận bằng Thạc sĩ ở Anh

Tân Phó giáo sư trẻ nhất ĐH Bách khoa sinh năm 1989, có bằng tiến sĩ tại Nhật

Xã hội
Tân Phó giáo sư trẻ nhất ĐH Bách khoa sinh năm 1989, có bằng tiến sĩ tại Nhật

Thực phẩm siêu chế biến - “thủ phạm” khiến bạn dễ bị trầm cảm

Xã hội
Thực phẩm siêu chế biến - “thủ phạm” khiến bạn dễ bị trầm cảm

Hàng loạt lãnh đạo Cục ATTP bị truy tố: Báo động về “khoảng trống kép” trong quản lý an toàn thực phẩm
15

Xã hội
Hàng loạt lãnh đạo Cục ATTP bị truy tố: Báo động về “khoảng trống kép” trong quản lý an toàn thực phẩm

Tiền vệ CLB CAHN: Cao 1m77, ghi bàn gần gấp đôi Tiến Linh
Thể thao

Tiền vệ CLB CAHN: Cao 1m77, ghi bàn gần gấp đôi Tiến Linh

Thể thao

Tuy thi đấu ở vị trí tiền vệ trong màu áo CLB CAHN nhưng thành tích ghi bàn của tiền vệ Leonardo Artur ở V.League 2025/2026 cao gần gấp đôi so với tiền đạo Nguyễn Tiến Linh.

Giảm nghèo bền vững tại Tuyên Quang: Khi 'ý Đảng, lòng dân' khơi thông dòng chảy ấm no
Giảm nghèo nông thôn

Giảm nghèo bền vững tại Tuyên Quang: Khi "ý Đảng, lòng dân" khơi thông dòng chảy ấm no

Giảm nghèo nông thôn

Kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021-2025 tại tỉnh Tuyên Quang là minh chứng sống động cho một tư duy đổi mới: Lấy hạ tầng làm đòn bẩy, sinh kế làm trọng tâm và sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Từ 1/7/2026, Hà Nội chính thức thí điểm cấm xe chạy xăng theo giờ tại 9 phường trong Vành đai 1
Tin tức

Từ 1/7/2026, Hà Nội chính thức thí điểm cấm xe chạy xăng theo giờ tại 9 phường trong Vành đai 1

Tin tức

Từ ngày 1/7/2026, Hà Nội sẽ thí điểm cấm theo giờ một số phương tiện chạy xăng dầu đi vào 9 phường trong Vành đai 1 nhằm giảm phát thải, cải thiện chất lượng không khí.

Hà Nội chính thức thông qua bảng giá đất năm 2026, khu vực nào giá lên tới hơn 702 triệu đồng/m2 ?
Tin tức

Hà Nội chính thức thông qua bảng giá đất năm 2026, khu vực nào giá lên tới hơn 702 triệu đồng/m2 ?

Tin tức

TP Hà Nội vừa chính thức thông qua bảng giá đất mới tính từ 1/1/2026, đáng chú ý có nơi mức đất ở cao nhất ở khu trung tâm Thủ đô hơn 700 triệu đồng một m2.

Cố GS.TSKH, Anh hùng Lao động Vũ Tuyên Hoàng, nhà khoa học lai tạo vô số giống lúa mới cho ngành nông nghiệp Việt Nam
Nhà nông

Cố GS.TSKH, Anh hùng Lao động Vũ Tuyên Hoàng, nhà khoa học lai tạo vô số giống lúa mới cho ngành nông nghiệp Việt Nam

Nhà nông

Thành tựu nổi bật của Giáo sư, TSKH, Viện sỹ, Anh hùng Lao động Vũ Tuyên Hoàng là trong lĩnh vực tạo giống cây trồng mới. GS họ Vũ nổi tiếng này đã lai tạo hàng trăm giống lúa mới, năng suất cao hơn, chống chịu sâu bệnh, thích nghi với điều kiện sinh thái từng vùng. Điển hình là các giống lúa thâm canh NN-75-1, NN75-6, Xuân số 2, Xuân số 5, N13, C15, N28, N29, 1548, MT6; các giống lúa chịu hạn cho vùng bị hạn hay vùng không chủ động tưới nhờ nước trời...

MSB: Hạnh phúc là chiến lược kiến tạo tương lai
Doanh nghiệp

MSB: Hạnh phúc là chiến lược kiến tạo tương lai

Doanh nghiệp

Việc 3 năm liên tiếp góp mặt trong "Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" và đạt chứng nhận "Nguồn nhân lực Hạnh phúc" năm 2025 không chỉ là danh hiệu, mà còn minh chứng cho một triết lý quản trị nhân văn: Khi người lao động hạnh phúc, ngân hàng sẽ vươn xa.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận hơn 75 tỷ đồng hỗ trợ người dân thiệt hại do mưa lũ
Bạn đọc

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận hơn 75 tỷ đồng hỗ trợ người dân thiệt hại do mưa lũ

Bạn đọc

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận hơn 75 tỷ đồng tiền ủng hộ, hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ từ các cá nhân, tổ chức trên địa bàn.

Nông thôn Tây Bắc: Nà Bủng sẽ đổi thay từ các dự án phát triển sản xuất
Điện Biên Hôm Nay

Nông thôn Tây Bắc: Nà Bủng sẽ đổi thay từ các dự án phát triển sản xuất

Điện Biên Hôm Nay

Xã Nà Bủng, tỉnh Điện Biên là địa bàn đặc biệt khó khăn, phần lớn dân cư là đồng bào Mông. Nhiều năm trước, người dân chủ yếu làm nương rẫy do thiếu đất sản xuất. Năng suất thấp, thu nhập không ổn định khiến tỷ lệ hộ nghèo luôn ở mức cao. Việc nhiều lao động trẻ rời bản đi làm thuê đã trở thành thực tế quen thuộc.

Thái Lan: Hàng chục người chết vì lũ lụt kỷ lục, chính quyền triển khai tàu quân sự và trực thăng cứu hộ
Thế giới

Thái Lan: Hàng chục người chết vì lũ lụt kỷ lục, chính quyền triển khai tàu quân sự và trực thăng cứu hộ

Thế giới

Một số khu vực ở Thái Lan đang phải chống chọi với trận lũ lụt kỷ lục, khiến ít nhất 33 người thiệt mạng và buộc chính quyền phải triển khai tàu quân sự và trực thăng để hỗ trợ cứu trợ.

Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO vẫn đang tăng cấp, chuyên gia dự báo 2 kịch bản, cảnh báo một thông tin quan trọng
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO vẫn đang tăng cấp, chuyên gia dự báo 2 kịch bản, cảnh báo một thông tin quan trọng

Nhà nông

Tin bão mới nhất, theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 15 KOTO dự báo có 2 kịch bản hoạt động. Chuyên gia cũng cảnh báo, do tốc độ di chuyển chậm, bão số 15 KOTO sẽ tồn tại và ảnh hưởng tương đối lâu, từ 5-7 ngày.

CSGT TP.HCM điều chỉnh địa điểm các đội, trạm: Người dân cần lưu ý
Chuyển động Sài Gòn

CSGT TP.HCM điều chỉnh địa điểm các đội, trạm: Người dân cần lưu ý

Chuyển động Sài Gòn

Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08), vừa ban hành thông báo quan trọng về việc điều chỉnh địa điểm làm việc của nhiều đội, trạm.

Hoa khôi wushu Dương Thúy Vi: Tận hiến cho kỳ SEA Games cuối cùng
Thể thao

Hoa khôi wushu Dương Thúy Vi: Tận hiến cho kỳ SEA Games cuối cùng

Thể thao

32 tuổi, nữ võ sĩ xinh đẹp Dương Thúy Vi tham dự SEA Games 33 với một cảm giác như ngày đầu, vẫn là niềm hy vọng vàng của wushu Việt Nam. Nhưng với cô, đây là kỳ đại hội thể thao khu vực cuối cùng trước khi giải nghệ, vì thế mà cảm xúc sẽ rất đặc biệt.

Năm 2026, Hà Nội dồn lực cho hạ tầng: Khởi công đại lộ sông Hồng, về đích nhiều tuyến đường sắt đô thị
Tin tức

Năm 2026, Hà Nội dồn lực cho hạ tầng: Khởi công đại lộ sông Hồng, về đích nhiều tuyến đường sắt đô thị

Tin tức

Theo Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội vừa được HĐND TP Hà Nội duyệt, Hà Nội bước vào năm 2026 với hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm như Vành đai 4, các tuyến đường sắt đô thị và đại lộ sông Hồng, tạo động lực bứt phá cho phát triển kinh tế – xã hội và đổi mới diện mạo Thủ đô.

Từ thói quen tích lũy đến tìm kiếm giá trị sống: Lý giải dòng vốn Bắc 'rót' vào TP. HCM
Nhà đất

Từ thói quen tích lũy đến tìm kiếm giá trị sống: Lý giải dòng vốn Bắc 'rót' vào TP. HCM

Nhà đất

Trong bối cảnh thị trường bất động sản trong nước có nhiều biến động, một xu hướng rõ rệt đang nổi lên: Dòng vốn từ phía Bắc, đặc biệt là Hà Nội, đang chuyển hướng mạnh mẽ vào thị trường bất động sản tại trung tâm TP. HCM.

6 trường đại học cùng lúc ký kết hợp tác với UBND TP Cần Thơ
Xã hội

6 trường đại học cùng lúc ký kết hợp tác với UBND TP Cần Thơ

Xã hội

Chiều 26/11, tại Cần Thơ đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND TP Cần Thơ với 6 trường đại học đóng trên địa bàn sau sáp nhập 3 địa phương (TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng).

Rộ tin Đặc phái viên Witkoff bí mật 'chỉ điểm' cho Nga cách 'lấy lòng' ông Trump
Thế giới

Rộ tin Đặc phái viên Witkoff bí mật "chỉ điểm" cho Nga cách "lấy lòng" ông Trump

Thế giới

Bloomberg ngày 26/11 đưa tin đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã tư vấn cho Điện Kremlin về cách Tổng thống Nga Vladimir Putin nên đàm phán với Tổng thống Mỹ Donald Trump về một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Ukraine, trong cuộc gọi giữa tháng 10.

Lần đầu tiên TP.HCM và Diễn đàn Kinh tế Thế giới ký Tuyên bố chung về sáng kiến thúc đẩy sản xuất thông minh
Chuyển động Sài Gòn

Lần đầu tiên TP.HCM và Diễn đàn Kinh tế Thế giới ký Tuyên bố chung về sáng kiến thúc đẩy sản xuất thông minh

Chuyển động Sài Gòn

Nổi bật chiều 26/11 tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025 tại TP.HCM là sự kiện công bố Tuyên bố chung giữa TP.HCM và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về sáng kiến thúc đẩy sản xuất thông minh và chuyển đổi công nghiệp có trách nhiệm tại Việt Nam.

Mở “cánh cửa casino”: Người Việt Nam đủ điều kiện được vào Vân Đồn, Hồ Tràm thời hạn 5 năm
Kinh tế

Mở “cánh cửa casino”: Người Việt Nam đủ điều kiện được vào Vân Đồn, Hồ Tràm thời hạn 5 năm

Kinh tế

Sau gần một thập niên thí điểm đầy thận trọng, Việt Nam chuẩn bị mở thêm “cánh cửa casino” cho người dân tại hai điểm nóng du lịch Hồ Tràm và Vân Đồn, với thời hạn 5 năm kể từ cuối tháng 11/2025. Quyết định vừa mang tính thử nghiệm chính sách, vừa đặt cược vào khả năng kiểm soát rủi ro trong một lĩnh vực nhạy cảm nhưng giàu tiềm năng kinh tế.

3 lần bỏ qua lời can của Trương Đỗ, vua Trần Duệ Tông tử trận trên chiến trường
Đông Tây - Kim Cổ

3 lần bỏ qua lời can của Trương Đỗ, vua Trần Duệ Tông tử trận trên chiến trường

Đông Tây - Kim Cổ

Một đời làm quan liêm khiết, trung kiên, sau 3 lần dâng sớ can vua không được, Ngự sử đại phu Trương Đỗ đã treo mũ từ quan về quê dạy học.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung: Sẽ kiến nghị lập cơ quan riêng về việc mua tài sản ở nước ngoài
Tin tức

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung: Sẽ kiến nghị lập cơ quan riêng về việc mua tài sản ở nước ngoài

Tin tức

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, về lâu dài, Bộ Ngoại giao sẽ báo cáo Chính phủ để kiến nghị thành lập cơ quan riêng về vấn đề mua tài sản ở nước ngoài tại một số nước. "Đây vấn đề rất phức tạp về mặt pháp luật chứ không phải là vấn đề về mặt tài chính", theo Bộ trưởng.

Hà Nội thu ngân sách lập kỷ lục, đặt mục tiêu tăng trưởng 11%, triển khai loạt dự án quy mô lớn năm 2026
Tin tức

Hà Nội thu ngân sách lập kỷ lục, đặt mục tiêu tăng trưởng 11%, triển khai loạt dự án quy mô lớn năm 2026

Tin tức

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, năm 2025, lần đầu tiên Thủ đô Hà Nội thu ngân sách vượt 600 nghìn tỷ đồng. Trên nền tảng đó, TP xác định năm 2026 là năm tăng tốc mạnh mẽ, hướng tới mức tăng trưởng GRDP 11% cùng nhiều động lực phát triển mới.

Chuyên gia nông nghiệp không muốn nông dân ĐBSCL trồng lúa 3 vụ/năm
Nhà nông

Chuyên gia nông nghiệp không muốn nông dân ĐBSCL trồng lúa 3 vụ/năm

Nhà nông

Các chuyên gia không muốn nông dân trồng lúa 3 vụ/năm bởi đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy thoái đất nông nghiệp nhanh hơn tại ĐBSCL. Song song đó, các chuyên gia cũng đề xuất các giải pháp nâng cao sức khỏe đất trong thời gian tới.

CleanTechnica: VinFast đang đi đúng hướng để mở rộng toàn cầu
Kinh tế

CleanTechnica: VinFast đang đi đúng hướng để mở rộng toàn cầu

Kinh tế

Viết trên trang tin CleanTechnica, nhà báo Raymond G. Tribdino nhận định VinFast đang chuyển mình toàn diện với những khoản đầu tư đúng hướng và thay đổi trong tư duy quản trị, liên tục nâng chuẩn, cải thiện quy trình. Triết lý này, theo tác giả, đang giúp VinFast tạo nền móng để mở rộng toàn cầu.

Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2025: Lập kỷ lục về số lượng, ghi dấu ấn về chất lượng
Nhà nông

Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2025: Lập kỷ lục về số lượng, ghi dấu ấn về chất lượng

Nhà nông

Sáng 26/11, Báo Nông thôn Ngày nay tổ chức họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng giám khảo chấm chung khảo Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III, năm 2025. Giải do Báo NTNN/Dân Việt phối hợp với Ngân hàng NNPTNT Việt Nam (Agribank) tổ chức thực hiện. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Agribank đồng hành cùng Giải báo chí đầy ý nghĩa này.

Tin chiều 26/11: Thực hư tin đồn đoàn Campuchia bỏ SEA Games 33
Thể thao

Tin chiều 26/11: Thực hư tin đồn đoàn Campuchia bỏ SEA Games 33

Thể thao

Thực hư tin đồn đoàn Campuchia bỏ SEA Games 33; Các ông lớn Serie A tranh nhau chiêu mộ Chiesa; Dự kiến chuyển các môn thể thao tại Songkhla về Bangkok; Harry Kane phủ nhận tin đồn liên hệ với Barcelona; David Beckham thừa nhận là "ông bố mềm yếu”.

Người dân Lào Cai tăng cường bảo vệ sức khỏe và đàn gia súc trước hiện tượng băng giá xuất hiện
Lào Cai thi đua yêu nước

Người dân Lào Cai tăng cường bảo vệ sức khỏe và đàn gia súc trước hiện tượng băng giá xuất hiện

Lào Cai thi đua yêu nước

Do nhiệt độ giảm sâu, sáng sớm nay (26/11) đợt băng giá đầu tiên của mùa lạnh năm 2025 đã xuất hiện tại nhiều khu vực thuộc xã Y Tý, tỉnh Lào Cai.

Chuyển đổi từ “nâu” sang “xanh”: Hơn 8.300 cơ sở được chứng nhận VietGAP, 2.000 chuỗi cung ứng nông sản an toàn
Nhà nông

Chuyển đổi từ “nâu” sang “xanh”: Hơn 8.300 cơ sở được chứng nhận VietGAP, 2.000 chuỗi cung ứng nông sản an toàn

Nhà nông

Thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo các địa phương thúc đẩy phát triển các vùng sản xuất nông sản, sản xuất kinh doanh thực phẩm theo chuỗi, làng nghề thực phẩm, chợ đầu mối nông sản thực phẩm an toàn.

Bộ trưởng lục quân Mỹ cảnh báo sốc Ukraine về tình huống thảm khốc
Thế giới

Bộ trưởng lục quân Mỹ cảnh báo sốc Ukraine về tình huống thảm khốc

Thế giới

Trong cuộc họp tại Kiev tuần trước, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll đã đưa ra đánh giá ảm đạm về Ukraine - theo NBC News. Ông Driscoll nói với phía Ukraine rằng quân đội của họ đang phải đối mặt với tình huống thảm khốc trên chiến trường và sẽ phải chịu thất bại sắp xảy ra trước lực lượng Nga.

Nông thôn Tây Bắc: Chính quyền phường Đoàn Kết cam kết nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Chính quyền phường Đoàn Kết cam kết nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân

Lai Châu Ngày Mới

Đó là cam kết của ông Hoàng Đại Thắng – Chủ tịch UBND phường Đoàn Kết (Lai Châu) tại hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND phường với nhân dân năm 2025.

Dòng chảy của tiền hôm nay (26/11): Bùng nổ, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng
Kinh tế

Dòng chảy của tiền hôm nay (26/11): Bùng nổ, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng

Kinh tế

Dòng chảy của tiền hôm nay (26/11) cho thấy sự cải thiện rõ rệt của tâm lý thị trường khi lực cầu quay trở lại một cách chủ động, đẩy đồng loạt các chỉ số ở các nhóm ngành đi lên trong sắc xanh.

