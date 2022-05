Hẻm 377- hồn Việt giữa lòng Vancouver

Sống và làm việc tại Canada được 10 năm, Đặng Ngọc Khánh (sinh năm 1991) luôn có một niềm đam mê với ẩm thực các nước, đặc biệt là sự yêu thích với cà phê. Cô gái trẻ mong muốn được thưởng thức nhiều nền văn hóa đa dạng, thỏa sức sáng tạo những điều mới lạ trong không gian riêng của mình mang tên Hẻm 377. Một ngày cuối tháng Tư, từ Vancouver, Đặng Ngọc Khánh đã chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp của mình với Dân Việt.



Từ con ngõ nhỏ đến thành phố lớn

Quán cà phê Hẻm 377 tại 5026 Victoria Dr, Vancouver. (Ảnh NVCC)

Tên "Hẻm 377" xuất phát từ nơi Ngọc Khánh sinh sống và lớn lên ở Việt Nam. Trước khi chuyển đến Vancouver được 4 năm, cô gái trẻ muốn tìm kiếm một cộng đồng người Việt ở Canada để có thể giao lưu. Vì vậy, khi đến với thành phố này, Khánh đã thành lập một nhóm cộng đồng trên Facebook để có thể gặp gỡ, cùng đi ăn uống với những người trẻ như mình. Cô nghĩ đến khi còn ở Sài Gòn hay tìm kiếm những quán ăn tại những con ngõ, cái hẻm nhỏ thân thương nên quyết định đặt tên là "Hẻm ăn uống Vancouver". Sau khi thành lập vào tháng 9/2018, cộng đồng này hiện tại đã được hơn 12 nghìn thành viên. Từ đây mọi thứ Khánh tạo ra đều lấy tên "Hẻm" vì nó mang nhiều ý nghĩa đặc biệt với bản thân cô.



Qua đây 10 năm, cô đã thưởng thức nhiều nền ẩm thực không chỉ bản địa mà còn từ nhiều nước. Ban đầu, sang đây sống với gia đình, Khánh cảm thấy như được ở nhà, vẫn được ăn các món Việt Nam cho nên cảm thấy muốn được trải nghiệm nhiều thứ mới lạ hơn.

Đến khi sống một mình ở Vancouver, Khánh phải tự nấu ăn, được đến nhiều nhà hàng Việt Nam nhưng lại không mang đủ hương vị Việt như mình muốn. Cô chia sẻ rằng: "Nếu chỉ lựa chọn ẩm thực của một quốc gia duy nhất, bạn bè của mình đều chọn Việt Nam. Lúc đó mới nhận ra là ẩm thực Việt rất được nhiều người yêu thích."

Ngọc Khánh đi nhiều nơi để trải nghiệm ẩm thực của nhiều quốc gia (Ảnh NVCC)

Khánh nhận thấy nhiều quốc gia đều rất thành công trong việc phát triển, mang tinh thần văn hóa ẩm thực ra thế giới nhưng đối với Việt Nam, nhiều người chưa cảm nhận được hết sự tinh túy trong ẩm thực nước nhà. Nhắc về ẩm thực Việt, họ chỉ nhớ đến phở hay cà phê giống như món tráng miệng chứ không thực sự là uống cà phê, nên cô gái trẻ mong muốn phát triển một thương hiệu thể hiện được hương vị truyền thống của người Việt. Từ bán hàng online về các món bánh ngọt, pate Việt… cô gái bắt đầu dành thời gian tìm hiểu thị hiếu người Việt đang sinh sống tại đây, trải nghiệm các thức uống của người bản địa để phát triển chuyên sâu hơn về cà phê mang đậm hồn Việt.



Biến những khó khăn trở thành động lực

Hành trình lập nghiệp trên đất khách quê người chưa bao giờ là một điều dễ dàng đối với Khánh, nhưng cô gái trẻ ấy đã từng bước biến giấc mơ của mình thành hiện thực. Bén duyên với vai trò là một người trải nghiệm ẩm thực, cô đã có những trải nghiệm đi đến rất nhiều nơi để khám phá và mở mang thêm vị giác của mình, những bài viết review về ẩm thực của cô đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ các bạn trẻ vì có sự "hợp cạ" về khẩu vị.

Điều này đã góp phần làm nên sự sáng tạo trong ẩm thực của cô, giúp các sản phẩm của Hẻm 377 trở nên đa dạng và đáp ứng được khẩu vị của những thực khách nơi đây. Không chỉ vậy theo như Khánh chia sẻ, khẩu vị ẩm thực của người Canada "dễ tính" hơn so với người Việt. Với kinh nghiệm đã được nếm trải nhiều món ăn trên thế giới, Khánh đã cho ra đời các sản phẩm được nhiều người đón nhận, không chỉ với người Việt sinh sống và làm việc tại Vancouver mà còn đáp ứng khẩu vị của người dân địa phương tại đây. Có thể thấy đây là mặt thuận lợi đã giúp Khánh có thêm niềm tin và động lực để phát triển thương hiệu mang hồn Việt được tỏa sáng tại Vancouver, Canada.

Các sản phẩm của Hẻm (Ảnh: Hẻm Coffee)

Tuy nhiên con đường đó không phải lúc nào cũng được trải đầy hoa, Khánh đã phải gặp nhiều khó khăn trong hành trình xây dựng thương hiệu riêng của mình. Cô cho biết khó khăn đầu tiên cô gặp phải đó là giá thành sản phẩm. Chi phí sản phẩm khi nhập hàng không hề rẻ, để đảm bảo chất lượng sản phẩm luôn được tốt và đáp ứng được sự kỳ vọng từ khách hàng, đòi hỏi phải nhập những nguyên liệu chất lượng với giá thành tương xứng với nó. Khó khăn tiếp theo được Khánh chia sẻ đó chính là vấn đề thủ tục, giấy tờ. Cô bộc bạch cho biết các vấn đề liên quan đến giấy tờ hành chính luôn là nỗi phiền muộn của cô, sự rào cản về ngôn ngữ vẫn luôn là bức rào chắn đầy thử thách đối với Khánh trên hành trình chinh phục giấc mơ. Cùng với đó là những khó khăn trong khâu xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng giá thành sản phẩm. Tất cả những khó khăn, gánh nặng ấy dường như không hề làm nhụt chí tinh thần rực lửa, khát vọng chạm tới giấc mơ của cô. Cô đã biến những nó trở thành động lực của mình, trở thành nền tảng vững chắc trong hành trình đưa cà phê mang hương vị Việt đến với bạn bè quốc tế.



Một góc quán cà phê thân thuộc thường thấy trong những con hẻm của Sài Gòn (Ảnh:NVCC)

Cửa hàng của Khánh chính thức được mở bán vào ngày 30/4, trước đó cô đã tiếp cận sản phẩm với khách hàng thông qua hình thức mua-bán trực tuyến trên nền tảng mạng xã hội. Chia sẻ về hình thức bán hàng trực tuyến, Khánh cho rằng kinh doanh trực tuyến công việc đòi hỏi không cần nhiều tuy nhiên bù lại phải có sự đầu tư lớn. "Hiện tại nếu muốn kinh doanh online thì phải xây dựng mạng lưới giao hàng vận chuyển và phải đầu tư nhiều hơn cho công nghệ số để mình phát triển sản phẩm, chứ không phải bán hàng online chỉ cần bỏ hàng lên là xong, kinh doanh online ít việc hơn nhưng bù lại phải đầu tư nhiều hơn", Khánh chia sẻ.



Dù với hình thức bán hàng trực tuyến như hiện tại của Khánh đang rất phát triển, tuy nhiên Khánh nhận thấy rằng để có thể duy trì thương hiệu cà phê Hẻm 377 thì kinh doanh trực tuyến không phải là một con đường dài cô lựa chọn cho sự nghiệp của mình. Cô cho rằng thật khó để đảm bảo khách hàng khi nhận sản phẩm sẽ hiểu được cách sử dụng, không phải ai cũng sẽ biết cách pha chế để có thể cảm nhận đúng hương vị cà phê mà cô muốn đem lại. Cô muốn tiếp xúc và làm việc trực tiếp với khách hàng của mình để lắng nghe những ý kiến, đóng góp, những cảm nhận mà cà phê Hẻm mang lại trên từng đầu vị giác đến với thực khách nơi đây.

Khánh trực tiếp pha chế sản phẩm của mình (Ảnh NVCC)

Sự khác biệt làm nên thương hiệu cà phê Hẻm



Nhận thấy thị hiếu của người Canada khác biệt so với người Việt Nam, Khánh đã cho ra những loại cà phê mang tính đa dạng và không bị quá thuần Việt. Cô phục vụ khách hàng không chỉ có cà phê truyền thống Việt Nam mà còn có hương vị cà phê đa dạng của nhiều nước trên thế giới. Dù không thuần Việt nhưng vẫn đảm bảo khách hàng có thể trải nghiệm cà phê Việt, cô sử dụng hạt cà phê Việt Nam để cho ra sản phẩm và bên cạnh đó làm việc với các thương hiệu xay cà phê địa phương tại Vancouver để mang lại cho khách hàng những trải nghiệm về cà phê được pha chế theo công thức của riêng mình. Bản thân Khánh là một người yêu thích cà phê nên mỗi lần đi du lịch cô đều trải nghiệm những loại cà phê từ nhiều nơi khác nhau, học những cái mới lạ và nghiên cứu để cho ra những công thức phù hợp với khẩu vị tại Canada. Vì vậy có thể nói sự khác biệt của cà phê Hẻm so với những loại cà phê khác đó chính là sự sáng tạo và học tập không ngừng nghỉ trong công thức chế biến cà phê của Khánh, những sản phẩm do Hẻm làm ra là công thức của riêng mình cô và thật khó để những quán cà phê khác có được hương vị đặc biệt như Hẻm đã làm ra.

Những công thức mới lạ được Khánh sáng tạo (Ảnh NVCC)

Chia sẻ về dự định phát triển Hẻm trong tương lai, Khánh cho biết cô mong muốn phát triển Hẻm theo dạng chuỗi nhưng đồng thời phải luôn đảm bảo được chất lượng cà phê của mình. Với định hướng phát triển Hẻm không hoàn toàn thương mại hoá và luôn giữ được hương vị cà phê trong mỗi sản phẩm, cô bộc bạch chia sẻ: "Nếu Hẻm có cơ hội phát triển thành chuỗi thì chị muốn mỗi một cơ sở vẫn phải giữ được chất lượng, khi mà mình đưa ra sản phẩm, mình vẫn đều phải chăm chút cho từng sản phẩm chứ không chỉ là lên thành công thức như là máy móc."



Khánh mong muốn Hẻm có thể phát triển theo dạng chuỗi (Ảnh: Hẻm 377 Vancouver)

Với khát vọng được đưa cà phê mang hồn Việt vươn tới bạn bè thế giới, cô gái sinh năm 1991 Đặng Ngọc Khánh đã từng bước hiện thực hóa giấc mơ của mình, từng bước đưa ẩm thực Việt nói chung và cà phê Việt nói riêng xích lại gần hơn với bạn bè quốc tế.