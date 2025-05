Hiệu phó trường mầm non ở Phú Quốc tố bị giáo viên đánh nhập viện

Chiều 25/5, bà N.T.B.T, Hiệu phó Trường mầm non Dương Đông cho biết, hiện bà đang nằm viện điều trị vì bị bà L.T.K.D là giáo viên của trường này đánh vào bụng nhiều cái.

Theo bà T: Ngày 24/5, trường mầm non Dương Đông tổ chức họp bình xét, đánh giá viên chức cuối năm học 2024 – 2025, trong cuộc họp bà N.T.H, Hiệu trưởng trường mầm non Dương Đông cho rằng bà T đăng các clip giáo viên đánh học sinh lên mạng khiến trường này có nhiều giáo viên bị kỷ luật.

Hiệu phó trường mầm non Dương Đông, TP.Phú Quốc tố cáo, cho rằng bị giáo viên của trường phải đánh phải nhập viện. Ảnh: NVCC

Tuy nhiên bà T khẳng định với hiệu trưởng bà không làm và yêu cầu hiệu trưởng mời an ninh mạng vào cuộc điều tra làm rõ. Trong lúc đó cô L.T.K.D đi vòng từ phía sau đến dọa đánh bà.

“Khi tôi nói lại "cô muốn giết tôi à?", thì cô D nói “giết người không phạm tội thì đã giết mày lâu rồi” và bỏ đi.

Sau đó tôi phản ánh sự việc với hiệu trưởng bị cô D đe dọa hành hung thì cô D chạy từ xa tới chân đá vào người tôi, khiến tôi ngã xuống nền nhà, chưa dừng lại đó cô D còn dùng chân nhiều lần đá vào bụng khiến chấn thương nặng ở vùng bụng, có dấu hiệu xuất huyết.

Sau khi đánh tôi xong, các giáo viên đều ra về. Bị đánh đau quá, tôi không thể về, gọi điện cho người nhà đến trường đưa đến Trung tâm Y tế TP.Phú Quốc để cấp cứu. Gia đình tôi đã làm đơn yêu cầu công an vào cuộc điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích của bà L.T.K.D”, bà T cho biết.

Xác nhận với phóng viên, một lãnh đạo Công an phường Dương Đông cho biết, Công an phường có tiếp nhận đơn tố cáo của gia đình cô T, tố cáo hành vi cố ý gây thương tích của cô D. Tiếp nhận đơn phía Công an phường đã hướng dẫn gia đình cung cấp giấy tờ hồ sơ bệnh án để điều tra làm rõ.

Chiều cùng ngày, phóng viên đã gọi điện cho ông Đông Văn Tuân, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Phú Quốc và bà N.T.H, Hiệu trưởng trường mầm non Dương Đông để làm rõ nội dung sự việc nhưng cả hai người đều không bắt máy.

Trước đó, tại trường mầm non Dương Đông đã xuất hiện các clip giáo viên tác động vật lý đến nhiều học sinh. Sau đó UBND TP.Phú Quốc đã thi hành kỷ luật khiển trách đối với Ban giám hiệu và 4 giáo viên của trường này.