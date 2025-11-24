Thắng CLB TP.HCM, HLV Lê Huỳnh Đức dành lời khen đặc biệt cho ai?

Tối 23/11, CLB Công an TP.HCM đối đầu với CLB TP.HCM trận derby ở mặt trận Cúp Quốc gia 2025/2026 tại vòng 1/8 trên sân Thống Nhất. Với chất lượng đội hình hơn hẳn, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 3-0. Tiến Linh, Lee Williams và Endrick là những người lập công ở trận này.

Đánh bại CLB TP.HCM, CLB Công an TP.HCM giành vé vào tứ kết Cúp quốc gia 2025/2026. Đối thủ của họ sẽ là Trường Tươi Đồng Nai.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức đã bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò, đồng thời dành lời khen cho đối thủ.

HLV Lê Huỳnh Đức. Ảnh: CLB Công an TP.HCM.

Ông mở đầu: “Tất nhiên thắng thì chúng tôi hài lòng rồi. Tuy nhiên tôi khá bất ngờ khi CLB TP.HCM chơi rất tốt, các cầu thủ của họ tỏ ra tự tin, luân chuyển bóng nhiều và kiểm soát bóng khá tốt. Họ chỉ thiếu một chút ở khâu cuối cùng là kết thúc mà thôi”.

Nhà cầm quân gốc Huế cho biết việc đội bóng của ông gặp một số thời điểm bị “bất ngờ” là điều dễ hiểu, bởi CLB Công an TP.HCM dù lực lượng không dày nhưng lại bố trí cầu thủ chơi đa năng ở nhiều vị trí. Ông dẫn chứng: Lee Williams lúc đá cánh trái, lúc lại dạt sang phải; Bùi Văn Bình khi thì đá trong, khi thì lùi xuống. Các vị trí của CLB Công an TP.HCM cũng liên tục xoay chuyển để thích nghi.

HLV Lê Huỳnh Đức nhấn mạnh triết lý muốn học trò thi đấu linh hoạt: “Tôi muốn họ chơi được nhiều vị trí hơn. Cả hai hậu vệ biên cũng vậy, lúc trái lúc phải. Bộ ba tiền vệ của tôi cũng thường xuyên hoán đổi"

Cựu HLV SHB Đà Nẵng đặc biệt dành lời khen cho cầu thủ trẻ Nguyễn Đức Phú, người đã tiến bộ rõ rệt trong thời gian qua: “Đã đến thời điểm tôi hiểu là Phú rất nỗ lực và tiến bộ. Cậu ấy luôn chăm chỉ tập luyện, rất nhiệt tình và khát khao được ra sân. Sự cố gắng đó tôi hoàn toàn ghi nhận. Muốn ghi bàn đâu phải lúc nào cũng ghi được, nhưng tôi nghĩ cậu ấy đang cải thiện dần".

Nhắc lại trận thua Ninh Bình FC 3-4 trước đó, HLV Lê Huỳnh Đức cho biết đội bóng đã rút ra những bài học quan trọng: “Ở trận trước chúng tôi cũng có 3 bàn thắng, nhưng vẫn để bị gỡ và rồi thua ngược. Ghi được bàn rồi thì phải bảo vệ được nó, như vậy mới có thể mới giành chiến thắng".

