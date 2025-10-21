HLV Vũ Hồng Việt chỉ ra 2 "vũ khí" nguy hiểm nhất của Gamba Osaka trước giờ G

5 việc cần làm sau nghỉ hưu nếu bạn muốn có cuộc sống khỏe mạnh, an nhàn khi về già
Tuổi nghỉ hưu thông thường của mỗi người là khoảng từ 55 đến 65 tuổi. Trong 10 năm này là giai đoạn quan trọng của cuộc đời vì rất nhiều thay đổi có thể xảy ra.
Sau hai chiến thắng liên tiếp đầy thuyết phục trước Ratchaburi (Thái Lan) và Eastern (Hong Kong - Trung Quốc), đương kim vô địch V.League đã tích lũy được 6 điểm tuyệt đối.
Thép Xanh Nam Định hiện đang tạm đứng nhì bảng F, bằng điểm với chính đối thủ Gamba Osaka FC nhưng kém hơn về hiệu số bàn thắng bại.
Cuộc đối đầu tại "xứ sở mặt trời mọc" mang tính chất quyết định trực tiếp tới ngôi đầu bảng F. HLV Vũ Hồng Việt đã thể hiện sự thận trọng nhưng cũng đầy quyết tâm trước trận đánh lớn này.
"Đây là trận đấu quan trọng bởi cả chúng tôi và đối thủ đang cạnh tranh vị trí đầu bảng khi cùng có được 2 chiến thắng trước đó”, HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ.
Ông cũng đặc biệt lưu ý về sức mạnh của đội bóng Nhật Bản: "Tôi rất ấn tượng với tuyến giữa của Gamba Osaka. Họ sở hữu 2 tiền vệ trung tâm vô cùng chất lượng. Ngoài ra, trên hàng công họ có tiền đạo nội mang áo số 7 cũng rất nguy hiểm. Đó là những cái tên mà chúng tôi cần lưu ý ở trận đấu này."
Trong khi đó, trung vệ ngoại binh Lucas Alves, người đã quen với môi trường bóng đá châu lục, khẳng định quyết tâm của toàn đội.
"Những đội bóng tới từ J.League đều rất mạnh, Gamba Osaka cũng không ngoại lệ. Chúng tôi có đôi chút kinh nghiệm đối đầu với các đại diện của Nhật Bản khi từng chạm trán với Hiroshima ở mùa giải trước.
Sẽ không dễ dàng nhưng Thép xanh Nam Định sẽ thi đấu hết mình trong trận đấu ngày mai," Lucas Alves phát biểu.
Trận đấu giữa Gamba Osaka và Thép xanh Nam Định tại lượt trận thứ 3 vòng bảng AFC Champions League Two hứa hẹn sẽ là một cuộc so tài hấp dẫn và kịch tính, thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ bóng đá Việt Nam.
