Thể thao
Chủ nhật, ngày 19/10/2025 22:25 GMT+7

Đà Nẵng: Khởi tranh Cúp bóng đá 7 người Quốc gia Hyundai Thành Công Cup 2025 khu vực miền Trung

Viết Niệm Chủ nhật, ngày 19/10/2025 22:25 GMT+7
Ngày 19/10 tại sân vận động Đầm Sen, TP Đà Nẵng đã khởi tranh Cúp bóng đá 7 người Quốc gia Hyundai Thành Công Cup 2025 (VSC-S5) khu vực miền Trung.
Ngày 19/10 tại sân vận động Đầm Sen, TP Đà Nẵng, Cúp bóng đá 7 người Quốc gia Hyundai Thành Công Cup 2025 (VSC-S5) khu vực miền Trung đã chính thức khai màn với các trận đấu thuộc vòng đầu tiên.

Đây là năm thứ 4 liên tiếp giải đấu uy tín này được tổ chức tại thành phố biển Đà Nẵng, nơi đang trở thành điểm hẹn quen thuộc của phong trào bóng đá 7 người khu vực miền Trung.

Năm nay, Cúp bóng đá 7 người Quốc gia Hyundai Thành Công Cup 2025 (VSC-S5) sẽ được tổ chức lần thứ 5, hứa hẹn nhiều điểm khác biệt, hấp dẫn khi quy tụ những đội bóng mạnh, đại diện cho bản sắc của nhiều vùng miền.

Cúp bóng đá 7 người Quốc gia Hyundai Thành Công Cup 2025 (VSC-S5) khu vực miền Trung chính thức khai mạc chiều ngày 19/10. 

Trong đó miền Bắc có 20 đội bóng tham dự, gồm các đại diện của Hà Nội, Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Ninh Bình... Miền Nam với 16 đội bóng của TP.HCM cùng các tỉnh miền Tây, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên... Còn khu vực miền Trung diễn ra tại Đà Nẵng là 8 đội bóng.

Sau hơn 2 tháng tranh tài ở vòng loại 3 khu vực, 8 đội bóng xuất sắc đạt thành tích tốt nhất sẽ giành những tấm vé danh giá nhất để tham dự ngày hội lớn vòng chung kết toàn quốc.

VSC-S5 khu vực miền Trung năm 2025 quy tụ 8 đội bóng phong trào mạnh gồm: Trường Hưng Thế Gia, Hiếu Hoa Quahaco, V&V, Sắc Vàng, Anh Quyên, QC Trần Gia, VoZa Thăng Bình và TW3 Students.

Các trận đấu diễn ra với chất lượng chuyên môn cao.

Ở trận đấu khai mạc, sự chú ý hướng về trận đấu giữa hai đội bóng được đánh giá rất cao là đương kim vô địch Trường Hưng Thế Gia sẽ chạm trán QC Trần Gia. Ở trận đấu này, đội bóng Trường Hưng Thế Gia đã giành chiến thắng đầy vất vả 2-0 trước các cầu thủ QC Trần Gia.

Ở trận đấu cùng giờ, đội bóng Voza Thăng Bình đã chia điểm cùng Sắc Vàng FC với tỉ số 2-2.

Hai trận đấu diễn ra sau lễ khai mạc, Hiếu Hoa Quahaco đã cho thấy sức mạnh của mình với chiến thắng 2-0 trước tân binh Anh Quyên. Trận đấu còn lại V&V có chiến thắng 4-1 trước các cầu thủ TW3 Students.

