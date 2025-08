Trong những ngày vừa qua, mưa lớn đã gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của Nhân dân tại các tỉnh: Điện Biên, Sơn La và Nghệ An.

Nước lũ dâng gây ngập nhiều nhà cửa tại Điện Biên - Ảnh: Xã Na Son cung cấp

Tiếp theo các Công điện số 123/CĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2025 và số 125/CĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2025, để tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định tình hình Nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Nghệ An trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành liên quan tập trung khắc phục nhanh nhất hậu quả do lũ ống, lũ quét, sạt lở đất gây ra với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất. Trong đó:

- Nắm chắc tình hình, nhu cầu lương thực, thực phẩm, nước sinh hoạt và các nhu yếu phẩm khác của nhân dân; tổ chức cứu trợ lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm đến tận tay người dân bị ảnh hưởng của mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất một cách nhanh nhất; huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm cần thiết theo phương châm "bốn tại chỗ" để khắc phục hậu quả nhanh nhất có thể, không để người dân bị đói, khát, rét, không có chỗ ở;

- Khẩn trương khắc phục sự cố, khôi phục hệ thống điện, viễn thông để đảm bảo thông tin được đầy đủ, liên tục, kịp thời. Huy động lực lượng quân đội, công an, thanh niên,… khẩn trương hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, công trình giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt, thực hiện việc cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng cảnh giới, không để phương tiện dân sự lưu thông khi chưa đảm bảo an toàn trên quốc lộ 12; sửa chữa các cơ sở y tế bị hư hại do ảnh hưởng của mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất để kịp thời cứu chữa những người bị thương và chăm sóc sức khỏe của người dân; sửa chữa, khôi phục trường, lớp học bị hư hại do ảnh hưởng của mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất, không làm ảnh hưởng lớn đến việc học tập của học sinh;

- Khẩn trương đánh giá tình hình thiệt hại do mưa lũ, tính toán nhu cầu kinh phí, gạo, vật tư cần hỗ trợ từ Trung ương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong ngày 3 tháng 8 năm 2025.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân tới nơi an toàn.

Quân đội, công an hỗ trợ vận chuyển lương thực, nước uống, thuốc men... cho người dân trong vùng bị cô lập

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo các đơn vị đóng quân trên địa bàn hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ, sạt lở đất, vận chuyển lương thực, thực phẩm, lương khô, mì tôm, các nhu yếu phẩm, nước uống, thuốc men, vật tư y tế... để cung cấp cho người dân trong vùng bị cô lập nhanh nhất có thể; sẵn sàng phương án hỗ trợ bằng đường không nếu tỉnh có yêu cầu hỗ trợ cứu trợ đối với khu vực bị cô lập chưa tiếp cận được bằng đường bộ.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các đơn vị chuyên môn hỗ trợ các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất nông nghiệp (nhất là nước sinh hoạt, hóa chất khử khuẩn, vệ sinh môi trường; vật tư, cây giống, con giống, thuốc thú y để khôi phục sản xuất,…); sắp xếp, bố trí dân cư; khắc phục thiệt hại các công trình thủy lợi; tiếp tục theo dõi, dự báo, cảnh báo, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về tình hình thời tiết để phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó với thiên tai theo quy định.

Khẩn trương khắc phục các điểm giao thông bị sạt lở, khôi phục hệ thống điện, viễn thông

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Xây dựng khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ địa phương khắc phục các điểm giao thông bị sạt lở, chia cắt, bảo đảm giao thông thông suốt, nhất là Quốc lộ 12, Quốc lộ 7;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ trong công tác khắc phục sự cố mất sóng viễn thông để đảm bảo thông tin được đầy đủ, liên tục, kịp thời đến các xã, bản.

Bộ trưởng Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hướng dẫn, hỗ trợ địa phương trong công tác khôi phục hệ thống điện tại các xã, bản; triển khai các biện pháp cần thiết chủ động bảo đảm an toàn cho các hồ đập thủy điện, tập trung khắc phục ngay hệ thống truyền tải điện, hồ đập thủy điện. Viettel, VNPT phải trang bị các trạm phát sóng, có máy phát điện kèm theo, thiết bị liên lạc vệ tinh, đảm bảo kết nối trong mọi điều kiện.

Bộ Y tế hướng dẫn, hỗ trợ địa phương hóa chất khử khuẩn, thuốc men, thiết bị, dụng cụ y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh; công tác phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ.

Sửa chữa các trường học bị hư hại, sách, vở, trang thiết bị đảm bảo cho năm học mới

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, hỗ trợ địa phương khẩn trương vệ sinh trường lớp, sửa chữa các trường học bị hư hại, sách, vở, trang thiết bị, đồ dùng dạy học, đảm bảo đầy đủ, kịp thời cho năm học mới.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan khẩn trương tổng hợp kiến nghị đề xuất của các địa phương bị thiệt hại nặng do thiên tai, nhất là các tỉnh: Điện Biên, Nghệ An, Sơn La, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong ngày 03 tháng 8 năm 2025.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia trực tiếp theo dõi, chỉ đạo triển khai văn bản này; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long trực tiếp đi thăm hỏi, động viên kiểm tra, đôn đốc khắc phục hậu quả tại tỉnh Sơn La; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc trực tiếp đi thăm hỏi, động viên kiểm tra, đôn đốc khắc phục hậu quả tại tỉnh Nghệ An.

Liên quan đến việc này, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 1653/QĐ-TTg ngày 2/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Nghệ An khắc phục hậu quả mưa lũ.

Cụ thể, hỗ trợ 250 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 3 địa phương để bước đầu khắc phục hậu quả, ổn định đời sống người dân sau mưa lũ (gồm: Điện Biên 100 tỷ đồng, Sơn La 50 tỷ đồng, Nghệ An 100 tỷ đồng) như đề nghị của Bộ Tài chính.