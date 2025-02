Hoa hậu Nông Thúy Hằng thi Miss Cosmo Vietnam 2025: "Mục tiêu cao nhất là vương miện, được bạn trai tin tưởng tuyệt đối"

Nông Thúy Hằng sinh năm 1999 tại Hà Giang, là người dân tộc Tày. Cô là gương mặt quen thuộc với cộng đồng yêu nhan sắc khi đăng quang Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam 2022, Á hậu 2 Miss Friendship International 2023 (Hoa hậu Hữu nghị Quốc tế). Trước đó, Nông Thúy Hằng từng lọt Top 8 Người đẹp Truyền thông khi tham gia cuộc thi Miss World Vietnam 2019.

Ngoài các danh hiệu tại các cuộc thi sắc đẹp, Hoa hậu Nông Thúy Hằng còn có thành tích học tập đáng nể. Cô là học sinh giỏi 12 năm liền, từng đoạt giải Ba môn Văn cấp quốc gia và được tuyển thẳng vào Đại học Kinh tế Quốc dân.

Nông Thúy Hằng cũng là một trong những học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc năm 2016 tham dự Lễ tuyên dương và nhận quà tặng của Chủ tịch nước; Đại sứ dự án cộng đồng "Cùng con đi khắp thế gian" dành cho trẻ em tự kỷ, Founder NBC - CLB Phong cách Sinh viên NEU, Founder dự án "Muôn sắc trang phục cưới các dân tộc Việt Nam"...

Ngay sau khi BTC Miss Cosmo Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) công bố những thí sinh đầu tiên của cuộc thi online năm nay, Hoa hậu Nông Thúy Hằng đã dành cho Dân Việt một cuộc trò chuyện!

Hoa hậu Nông Thúy Hằng tham gia cuộc thi Miss Cosmo Vietnam 2025 (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc. (Ảnh: NVCC)



Hoa hậu Nông Thúy Hằng tiết lộ đối thủ "đáng gờm" nhất tại Miss Cosmo Vietnam 2025

Là đương kim Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam 2022, Á hậu 2 Miss Friendship International 2023 (Hoa hậu Hữu nghị Quốc tế), Nông Thúy Hằng vẫn tiếp tục thi Miss Cosmo Vietnam 2025 (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) vì lý do gì?

- Với tôi, mỗi hành trình sắc đẹp không chỉ là một cuộc thi, mà còn là một cơ hội để khám phá và hoàn thiện chính mình. Tôi không muốn ngủ quên trên chiến thắng, mà luôn khát khao làm mới bản thân mỗi ngày, không ngừng vươn lên để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình - "Being you but the best version", đúng như triết lý sống mà tôi theo đuổi.

Bên cạnh đó, tôi luôn tin rằng, mỗi cuộc thi sắc đẹp là một cánh cửa mở ra những cơ hội mới. Đây không chỉ là nơi để tôi thể hiện bản thân mà còn là cơ hội để gặp gỡ, học hỏi từ những con người tài năng, bản lĩnh, những người cũng đang trên hành trình chinh phục ước mơ của chính họ.

Hơn thế, Miss Cosmo Vietnam không chỉ là một dấu mốc cá nhân mà còn là một cơ hội để tôi tiếp tục lan tỏa những giá trị mà mình theo đuổi. Tôi mong muốn dùng tiếng nói của mình để mang lại những điều tốt đẹp hơn, để những dự án cộng đồng mà tôi tâm huyết có thể vươn xa hơn, chạm đến nhiều trái tim hơn và thực sự tạo nên sự thay đổi tích cực trong xã hội.

Không ít người cho rằng, Nông Thúy Hằng liều lĩnh khi thi Miss Cosmo Vietnam 2025. Còn bạn có lo ngại việc không đạt thành tích cao có thể khiến những người ủng hộ mình thất vọng, thậm chí bản thân bị "quay lưng"?

- Tham gia một cuộc thi sắc đẹp chắc chắn là một quyết định đầy thử thách. Tôi cũng nghĩ rằng mình đang liều lĩnh và tất nhiên phải đánh đổi rất nhiều thời gian, công sức để chuẩn bị. Nhưng tôi tin rằng, điều đó hoàn toàn xứng đáng. Tôi chưa bao giờ xem việc tham gia một cuộc thi sắc đẹp là đánh đổi hay liều lĩnh theo nghĩa tiêu cực.

Với tôi, mỗi danh hiệu không phải là điểm dừng mà là động lực để tiếp tục phát triển. Điều quan trọng nhất không phải là kết quả cuối cùng, mà là những gì tôi học hỏi và giá trị tôi mang lại.

Tôi trân trọng những người luôn tin tưởng và đồng hành cùng mình. Và tôi tin rằng, những người thực sự ủng hộ tôi sẽ hiểu và luôn bên cạnh dù kết quả ra sao.

Mỹ nhân gốc Hà Giang từng giành giải Á hậu 2 Miss Friendship International 2023 (Hoa hậu Hữu nghị Quốc tế). (Ảnh: FBNV)

Phản hồi của Nông Thúy Hằng thế nào trước những ý kiến cho rằng, bạn thi Miss Cosmo Vietnam 2025 vì "tham danh hiệu", "người cũ khó đăng quang"…?

- Tôi hiểu việc khi một người đẹp đã có danh hiệu tiếp tục bước vào một cuộc thi mới sẽ luôn có những ý kiến trái chiều. Nhưng nếu khao khát chinh phục bản thân và không ngừng cố gắng thì lại bị xem là "tham danh hiệu". Như vậy, có phải chúng ta đang vô tình giới hạn giá trị của sự nỗ lực chăng?

Với tôi, danh hiệu không phải là đích đến cuối cùng mà là động lực để tiếp tục phát triển. Tôi đến với Miss Cosmo Vietnam để tiếp tục thử thách chính mình, để trưởng thành hơn và tạo ra những giá trị tốt đẹp hơn.

Về một số nhận định "người cũ khó đăng quang", tôi tin rằng, trong bất kỳ cuộc thi nào, danh hiệu không phụ thuộc vào việc ai đã từng có kinh nghiệm hay chưa. Điều quan trọng là ai thể hiện tốt nhất, ai xứng đáng nhất. Và tôi tin vào sự công tâm của ban giám khảo cũng như tinh thần "fair play" trong các cuộc thi nhan sắc.

Ngoài Nông Thúy Hằng, nhiều thí sinh "nghìn máu" dày dặn kinh nghiệm ghi danh tham gia cuộc thi Miss Cosmo Vietnam 2025 như: Á hậu Đặng Thanh Ngân; người đẹp Bùi Thị Thanh Thủy, Á khôi Đinh Thị Triều Tiên… Bạn đánh giá thế nào về mùa Miss Cosmo Vietnam 2025 và coi ai là đối thủ "đáng gờm" nhất?

- Miss Cosmo Vietnam 2025 quy tụ rất nhiều thí sinh mạnh, mỗi người đều có màu sắc riêng và là những đối thủ "đáng gờm" theo cách của họ. Tôi tôn trọng tất cả người đẹp trong cuộc thi, bởi ai cũng mang đến một câu chuyện, một hành trình đáng ngưỡng mộ.

Hiện tại, đã lộ diện những gương mặt xuất sắc, dày dạn kinh nghiệm trên đấu trường nhan sắc như: Á hậu Đặng Thanh Ngân - Á hậu 4 Miss Supranational 2023 (Hoa hậu Siêu quốc gia); Bùi Thị Thanh Thủy - Top 16 Miss Cosmo Vietnam 2023, Đinh Thị Triều Tiên - Top 10 Miss Universe Vietnam 2024, hay cả những nhân tố mới nhưng đầy tiềm năng như người đẹp Mai Dạ Thảo... Họ không chỉ tài năng, bản lĩnh mà còn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hứa hẹn sẽ mang đến một mùa giải vô cùng hấp dẫn.

Nhưng với tôi, đối thủ lớn nhất vẫn luôn là chính mình. Tôi không đặt mình vào cuộc so sánh với bất kỳ ai, mà chỉ tập trung vào việc hoàn thiện bản thân và bứt phá giới hạn của chính mình. Chỉ cần làm được điều đó, tôi tin rằng mình đã chiến thắng theo cách trọn vẹn nhất.

Đâu là lợi thế và là thách thức lớn nhất đối với Hoa hậu Nông Thúy Hằng tại cuộc thi này?

- Lợi thế lớn nhất của tôi chính là bề dày kinh nghiệm khi từng tham gia cả đấu trường nhan sắc trong nước và quốc tế. Những trải nghiệm đó giúp tôi rèn luyện bản lĩnh sân khấu, khả năng thích nghi với áp lực cuộc thi và biết cách tỏa sáng đúng lúc.

Bên cạnh đó, tôi là một người rất tích cực và lạc quan. Tôi luôn tin rằng, mọi thử thách đều là cơ hội để mình học hỏi và phát triển. Đây không chỉ là một cuộc thi sắc đẹp mà còn là hành trình khám phá chính mình và tôi muốn tận hưởng từng khoảnh khắc của nó.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của tôi là phải không ngừng làm mới bản thân. Miss Cosmo Vietnam 2025 quy tụ nhiều gương mặt xuất sắc, trong đó có cả những thí sinh dày dặn kinh nghiệm lẫn những gương mặt mới đầy tiềm năng. Bản thân tôi lại là một người cũ, đã từng được khán giả biết đến, nên áp lực càng lớn. Tôi phải cố gắng thật nhiều để mang đến một hình ảnh mới, trưởng thành hơn, ấn tượng hơn và không để mình bị thụt lùi so với chính mình của ngày hôm qua.

Hoa hậu Nông Thúy Hằng được bạn trai ủng hộ chinh phục vương miện Miss Cosmo Vietnam 20 25

Khi biết tin Nông Thúy Hằng tiếp tục thi Miss Cosmo Vietnam 2025, bạn trai của Hoa hậu đã phản ứng như thế nào?

- Tôi may mắn vì có một người luôn thấu hiểu và ủng hộ con đường tôi đi. Khi tôi quyết định tham gia cuộc thi, anh ấy không ngăn cản hay lo lắng mà ngược lại, còn động viên và tin tưởng tuyệt đối vào tôi. Điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ chính là sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Tôi trân trọng tình cảm ấy và xem đó là một nguồn động lực để vững vàng hơn trên hành trình này.

Mới đây, Hoa hậu Nông Thúy Hằng lần đầu tiên công khai bạn trai sinh năm 1991, hiện đang là Phó Giám đốc một công ty khoáng sản tại Lào. (Ảnh: NVCC)

Bạn trai có ghen hay lo lắng khi bạn gái là Hoa hậu hoạt động trong môi trường showbiz bị cho là nhiều cám dỗ, thị phi?

- Tôi nghĩ rằng, trong một mối quan hệ, điều quan trọng nhất vẫn là sự tin tưởng và thấu hiểu. Showbiz có thể nhiều cám dỗ, nhưng quan trọng là cách mình nhìn nhận và đối diện với những điều đó. Tôi chưa bao giờ để môi trường xung quanh ảnh hưởng đến những giá trị cốt lõi của mình.

Anh ấy tôn trọng công việc của tôi và hiểu rằng đây là con đường tôi đã lựa chọn. Một người phụ nữ hiện đại không nên vì sợ thử thách mà lùi bước, mà cần biết cách cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống cá nhân. Và tôi tin rằng, bản thân mình đủ vững vàng để làm được điều đó.

Nhan sắc xinh đẹp của Hoa hậu Nông Thúy Hằng được khen ngợi ngày càng hăng hạng. (Ảnh: FBNV)

Hoa hậu Nông Thúy Hằng đặt ra mục tiêu, thứ hạng thế nào tại Miss Cosmo Vietnam 2025?

- Tôi không đặt nặng chuyện thứ hạng, bởi tôi tin rằng, nếu tôi nỗ lực hết mình, thể hiện tốt nhất khả năng của bản thân thì kết quả sẽ phản ánh đúng thực lực.

Dĩ nhiên, tôi luôn hướng đến mục tiêu cao nhất là vương miện, nhưng điều quan trọng hơn là hành trình tôi sẽ trải qua, những gì tôi học được và giá trị tôi có thể để lại sau cuộc thi. Với tôi, một danh hiệu chỉ thực sự ý nghĩa khi nó đi kèm với những đóng góp và dấu ấn riêng.

Cảm ơn Hoa hậu Nông Thúy Hằng đã chia sẻ thông tin!