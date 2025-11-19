Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh, Hằng Du Mục bị tuyên phạt 2 năm tù

Hoa hậu Thùy Tiên bị tuyên phạt 2 năm tù. Ảnh: CH

Chiều 19/11, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử các bị cáo trong vụ án "Lừa dối khách hàng", liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER Group), Công ty cổ phần Asia Life, với sự tham gia của Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục và YouTuber Quang Linh Vlogs…

Phiên tòa bước vào phần tuyên án. Cụ thể, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Thùy Tiên); Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt - CER); Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) bị tuyên phạt mức án 2 năm tù về tội "Lừa dối khách hàng", theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty CER) và Lê Thành Công (Thành viên HĐQT) lĩnh 3 năm 3 tháng tù về cùng tội danh. Ngoài ra, tòa phạt bổ sung mỗi bị cáo số tiền 50 triệu đồng. Đồng thời buộc các bị cáo phải bồi thường thiệt hại cho 22 khách hàng (những người có đơn yêu cầu bồi thường).

Hằng Du Mục bị tuyên phạt 2 năm tù. Ảnh: CH

Trước đó, đại diện VKSND TP.HCM đã đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo về tội "Lừa dối khách hàng" với các mức án cụ thể như sau: Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục): 2 năm – 2 năm 6 tháng tù giam. Lê Tuấn Linh (Giám đốc CER Group) và Lê Thành Công: 3 năm – 4 năm tù giam.

Quang Linh cũng bị tuyên phạt 2 năm tù, riêng Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty CER) và Lê Thành Công (Thành viên HĐQT) lĩnh 3 năm 3 tháng tù tội "Lừa dối khách hàng". Ảnh: CH

VKS nhận định, sản phẩm bổ sung SuperGreens Gummies (kẹo Kera) là sản phẩm do Công ty Chị Em Rọt ký hợp đồng với Công ty Asia sản xuất.

VKS nhấn mạnh, vì lợi nhuận, các bị cáo đã bất chấp các quy định. Họ đã không kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm; biết rõ hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera rất thấp và không đúng với quảng cáo sai sự thật như "1 viên kẹo bằng một đĩa rau", nhưng vẫn ban hành công bố sản phẩm với các thành phần rau củ quả chiếm tỉ lệ cao (28,13%).

Các bị cáo đã thổi phồng công dụng, xây dựng kịch bản, quay video và tận dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để quảng bá sản phẩm.

VKS cho biết nhóm bị cáo đã tổ chức tổng cộng 6 buổi livestream để bán hàng, trong đó Hằng Du Mục tham gia 5 lần, Quang Linh Vlogs tham gia đầy đủ 6 lần, và Thùy Tiên tham gia 3 lần. Nhóm này đã bán được tổng cộng 129.617 hộp kẹo cho hơn 56.000 khách hàng, thu về hơn 17,5 tỷ đồng, với số tiền thu lợi bất chính là hơn 12,4 tỷ đồng.

VKS nhận định, các bị cáo đều có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đã thừa nhận vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình, gây hiểu lầm cho người tiêu dùng và tạo ra sản phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe.

VKS cũng ghi nhận các bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Ngược lại, họ được áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ như: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Nhân thân tốt, có nhiều bằng khen trong quá trình công tác, có đóng góp vào hoạt động thiện nguyện.

Đã tác động gia đình nộp khắc phục hậu quả, hoàn trả hơn 1,3 tỷ đồng cho các khách hàng.