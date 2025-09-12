Hoàng Cảnh Du bị tố bạo hành, "bạn gái" Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ được réo tên

Sự việc bắt đầu khi Vương Vũ Hinh đăng tải loạt bằng chứng lên trang cá nhân, trong đó có giấy chứng nhận kết hôn với Hoàng Cảnh Du, cùng loạt hình ảnh gương mặt sưng tím, biến dạng. Cô khẳng định bị chồng cũ bạo hành nghiêm trọng trong thời gian sống chung, dẫn tới sảy thai hai lần. Trong bài viết, Vương Vũ Hinh viết: “Hai đứa con, một đứa bị anh ta đánh đến mức không còn, còn một đứa thì bị sảy sau chuyến đi”.

Không dừng lại ở hành vi bạo lực, Vương Vũ Hinh còn tiết lộ chồng cũ có quan hệ tình cảm với nhiều phụ nữ trong thời gian hai người vẫn là vợ chồng. Cô khẳng định Hoàng Cảnh Du từng ngoại tình với một nữ diễn viên nổi tiếng và người này sau đó sinh con cho anh. Tuy không nêu tên cụ thể, nhưng tiết lộ này ngay lập tức làm dấy lên những đồn đoán trong cộng đồng mạng.

Đến tối cùng ngày, Hoàng Cảnh Du vẫn giữ im lặng, không đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Truyền thông Trung Quốc liên hệ với công ty quản lý của nam diễn viên nhưng không nhận được hồi âm. Việc giữ thái độ im lặng khiến anh tiếp tục hứng chịu làn sóng chỉ trích từ dư luận.



Hoàng Cảnh Du vẫn giữ im lặng trước tin đồn.

Nam diễn viên sinh năm 1992 được biết đến qua các bộ phim như “Thượng ẩn”, “Hành động phá băng”, “Hạnh phúc trong tầm tay”. Anh từng được đánh giá cao về khả năng thể hiện các vai diễn có tính hành động, chính nghĩa. Tuy nhiên, đời tư của Hoàng Cảnh Du nhiều lần gây tranh cãi, từ tin đồn bạo lực gia đình đến nghi vấn tình cảm không minh bạch. Những ồn ào liên tiếp khiến hình ảnh nam diễn viên mất điểm trong mắt công chúng.

Không lâu sau khi vụ việc bùng phát, cộng đồng mạng bất ngờ nhắc lại mối quan hệ giữa Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba. Năm 2020, cả hai hợp tác trong phim “Hạnh phúc trong tầm tay”. Từ đó, tin đồn hẹn hò giữa hai người liên tục xuất hiện. Một số hình ảnh cho thấy họ nhiều lần bị bắt gặp ở cùng một khách sạn, dùng đồ đôi hoặc xuất hiện ở cùng địa điểm. Dù chưa bao giờ xác nhận, cặp đôi vẫn thường xuyên bị nghi vấn có mối quan hệ ngoài đời thực.

Địch Lệ Nhiệt Ba bị kéo vào ồn ào dù không lên tiếng

Tháng 2/2023, mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện tin đồn Địch Lệ Nhiệt Ba mang thai và sinh con với Hoàng Cảnh Du. Thông tin này lan truyền nhanh chóng, trở thành từ khóa có hơn 10 triệu lượt tìm kiếm chỉ trong một ngày. Dù phía nữ diễn viên đã lên tiếng phủ nhận và tuyên bố sẽ khởi kiện người tung tin sai sự thật, tin đồn vẫn tiếp tục bám theo cô suốt thời gian dài.

Nhiều dấu hiệu được dân mạng đưa ra để củng cố cho giả thuyết Địch Lệ Nhiệt Ba mang thai, như việc cô mặc áo khoác rộng, phần eo to bất thường, và vắng bóng khỏi các sự kiện công khai trong 7 tháng liên tục từ giữa năm 2022 đến đầu năm 2023. Thời điểm đó, công ty quản lý của nữ diễn viên còn dùng ảnh cũ để chúc mừng năm mới, càng làm dấy lên nghi ngờ về tình trạng thực sự của cô.

Tới tháng 2/2023, studio của Địch Lệ Nhiệt Ba đưa ra thông cáo chính thức, phủ nhận hoàn toàn việc nữ diễn viên sinh con. Họ công bố danh sách 31 cá nhân và 23 tổ chức truyền thông bị liệt kê vì đăng tin sai lệch, xâm phạm hình ảnh và danh dự của nghệ sĩ. Đồng thời, công ty quản lý cho biết đang thu thập chứng cứ để tiến hành thủ tục pháp lý.



Địch Lệ Nhiệt Ba vướng tin đồn mang thai và sinh con với Hoàng Cảnh Du từ năm 2022. 163.

Tuy nhiên, dư luận chưa kịp lắng xuống thì Hoàng Cảnh Du lại tiếp tục vướng scandal nghiêm trọng. Lần này, cái tên Địch Lệ Nhiệt Ba lại bị kéo vào dù cô hoàn toàn không liên quan đến vụ việc. Trên Weibo, nhiều tài khoản tiếp tục đề cập đến nữ diễn viên với những bình luận suy đoán và nghi ngờ. Một số ý kiến cho rằng cô từng là “người thứ ba” trong cuộc hôn nhân giữa Hoàng Cảnh Du và Vương Vũ Hinh. Một số khác lại cho rằng cô là nạn nhân khi từng bị kéo vào tin đồn thất thiệt.

Đến hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba chưa lên tiếng về vụ việc mới của Hoàng Cảnh Du. Tuy nhiên, việc bị kéo vào ồn ào không liên quan khiến cô tiếp tục đối mặt với áp lực dư luận và truyền thông. Các chuyên gia truyền thông Trung Quốc đánh giá rằng sự im lặng của cô là lựa chọn an toàn, tránh làm phức tạp thêm tình hình.

Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992, là một trong những gương mặt nổi bật của làng giải trí Hoa ngữ. Cô gây tiếng vang với các phim như “Người tình kim cương”, “Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa”, “Tam sinh tam thế: Chẩm thượng thư”, “Nghìn lẻ một đêm”, “Liệt hỏa như ca”. Cô còn là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu lớn và thường xuyên được truyền thông nhắc đến như một biểu tượng sắc đẹp của Tân Cương.

Hiện tại, phía Địch Lệ Nhiệt Ba chưa xác nhận dự án phim mới nào sau thời gian dài nghỉ ngơi. Giữa lúc làn sóng dư luận đang dồn về Hoàng Cảnh Du, người hâm mộ kỳ vọng nữ diễn viên sẽ có sự trở lại mạnh mẽ, thoát khỏi vòng xoáy tin đồn và lấy lại hình ảnh trước công chúng.