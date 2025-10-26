Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Giá vàng biến động mạnh
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 12 Fengshen
Bạn đọc
Chủ nhật, ngày 26/10/2025 09:28 GMT+7

Hơn 20 tỷ đồng xây chợ mới "sang chảnh" ở Gia Lai: Vì sao tiểu thương không muốn vào?

+ aA -
Quy Nhơn Chủ nhật, ngày 26/10/2025 09:28 GMT+7
Sau gần nửa năm đi vào hoạt động, chợ Vân Canh (xã Canh Vinh, Gia Lai) được đầu tư khang trang, hiện đại với kỳ vọng trở thành trung tâm mua bán sầm uất của người dân khu vực. Thế nhưng, nay lại rơi vào cảnh đìu hiu, nhiều ki-ốt đóng cửa im lìm.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Chợ hiện đại hơn 20 tỷ đồng: Vì sao tiểu thương vẫn buồn thiu?

Chợ Vân Canh (xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai) được khởi công từ năm 2020, xây dựng trên diện tích hơn 14.000 m², với tổng vốn đầu tư 21,7 tỷ đồng. Tháng 4-2025, chợ chính thức đưa vào hoạt động, được kỳ vọng sẽ thay thế chợ cũ đã xuống cấp, trở thành điểm giao thương chính của người dân địa phương.

Thế nhưng, trái với kỳ vọng, khu chợ mới rộng rãi, sạch đẹp lại rơi vào cảnh “vắng như chùa Bà Đanh”. Dãy ki-ốt im ỉm cửa, lác đác chỉ vài gian mở hàng, người mua thưa thớt.

“Chợ mới khang trang, có nhà mái tôn, nền sạch sẽ, nhưng xa khu dân cư quá. Nhiều khi ngồi cả buổi chỉ vài người ghé mua. Mình bán mà buồn đứt ruột”, bà Trần Thị Ngọc Anh, một tiểu thương, chia sẻ.

Chợ Vân Canh, xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai được đầu tư hơn 20 tỷ đồng, buôn bán ế ẩm sau nửa năm hoạt động. Ảnh: Dũ Tuấn.

Theo phản ánh của các tiểu thương, nguyên nhân khiến chợ ế ẩm là do vị trí xây dựng chưa thuận tiện. Chợ mới cách vị trí chợ cũ khoảng 2km, lại nằm xa khu dân cư. Trong khi đó, giá thuê mặt bằng tại đây bị cho là quá cao, khiến nhiều người ngần ngại thuê ki-ốt.

Bà Hành Thị Yến (SN 1969) ngán ngẩm: “Buôn bán ế ẩm muốn khóc luôn. Hôm trước chính quyền dẹp mấy điểm chợ tự phát, tưởng đâu khách vô đông hơn, ai dè được vài hôm rồi lại vắng như cũ”.

Không ít tiểu thương vì khó khăn nên quay lại bày bán ngoài đường, tạo nên tình trạng chợ cóc, lấn chiếm lòng lề đường, điều mà chính quyền đang nỗ lực xử lý.

Các tiểu thương buồn vì chợ vắng khách, buôn bán ế ẩm. Ảnh: Dũ Tuấn.

Chính quyền thừa nhận bất cập về giá cho thuê mặt bằng

Lãnh đạo UBND xã Canh Vinh thừa nhận, phản ánh của tiểu thương về giá thuê mặt bằng cao là chính xác. Hiện tại, chợ Vân Canh mới đang hoạt động kém hiệu quả.

Nguyên nhân chính là giá cho thuê mặt bằng chưa thống nhất, dẫn đến việc chưa thể tổ chức đấu giá và cho thuê ki-ốt.

Xã đã có văn bản kiến nghị Sở Công Thương và UBND tỉnh xem xét và đang chờ tỉnh phê duyệt giá. Khi có giá chính thức, xã sẽ triển khai cho thuê ổn định, thu hút tiểu thương trở lại chợ.

Nhiều ki ốt tại chợ đóng cửa do không có tiểu thương thuê. Ảnh: Dũ Tuấn.

Về tình trạng tiểu thương rời bỏ chợ, UBND xã Canh Vinh và xã Vân Canh đã phối hợp vận động, tuyên truyền người dân quay lại chợ mới, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý các điểm buôn bán tự phát.

Ông Nguyễn Xuân Việt, Chủ tịch UBND xã Vân Canh, thông tin: “Chúng tôi đã ra quân tuyên truyền, dẹp tình trạng tụ tập buôn bán trái quy định, lấn chiếm lòng lề đường. Đến nay, phần lớn tiểu thương đã chấp hành di chuyển vào chợ mới”.

Theo thống kê, sau khi thực hiện chủ trương xóa bỏ chợ tự phát, 16 tiểu thương đã chuyển vào chợ Vân Canh mới để buôn bán. Tuy vậy, lượng khách vẫn chưa cải thiện đáng kể. Chợ mới xây dựng khang trang là tín hiệu tích cực trong việc chỉnh trang đô thị, nhưng nếu không giải quyết được bài toán vị trí, giá thuê, sức mua, thì công trình tiền tỷ sẽ khó phát huy hiệu quả.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Hộ gia đình không phải là đối tượng sử dụng đất, được cấp sổ đỏ theo quy định mới nhất?

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho hộ gia đình là một trong những thủ tục phức tạp nhất trong lĩnh vực đất đai, bởi liên quan đến quyền lợi của nhiều người cùng sử dụng chung. Luật Đất đai năm 2024 đã khắc phục nhiều bất cập, đảm bảo công bằng, minh bạch hơn trong việc ghi tên, xác định quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất.

Hàng triệu lượt xem, bình luận trên nền tảng số của Báo Dân Việt sau loạt bài "Cánh rừng tự nhiên bị bức tử ở Lạng Sơn"

Bạn đọc
Hàng triệu lượt xem, bình luận trên nền tảng số của Báo Dân Việt sau loạt bài 'Cánh rừng tự nhiên bị bức tử ở Lạng Sơn'

Hà Nội lắp hơn 1.800 camera AI phạt nguội, lái xe sử dụng điện thoại khi dừng đèn đỏ có bị xử phạt?

Bạn đọc
Hà Nội lắp hơn 1.800 camera AI phạt nguội, lái xe sử dụng điện thoại khi dừng đèn đỏ có bị xử phạt?

Tuyên Quang: Xử lý trường hợp tự ý san gạt hàng nghìn mét vuông đất rừng trái phép

Bạn đọc
Tuyên Quang: Xử lý trường hợp tự ý san gạt hàng nghìn mét vuông đất rừng trái phép

Đọc thêm

SLNA thua Đông Á Thanh Hóa, HLV Văn Sỹ Sơn nói gì với khán giả?
Thể thao

SLNA thua Đông Á Thanh Hóa, HLV Văn Sỹ Sơn nói gì với khán giả?

Thể thao

“Với trận thua này tôi không trách các cầu thủ. Trách nhiệm thuộc về tôi. Tôi xin nhận lỗi trước toàn thể khán giả nhà”, HLV Văn Sỹ Sơn chia sẻ sau trận SLNA thua Đông Á Thanh Hóa.

'Trải nghiệm đau đớn' - Bộ trưởng Đức trốn trong hầm trú ẩn khi Nga tấn công Kiev
Thế giới

'Trải nghiệm đau đớn' - Bộ trưởng Đức trốn trong hầm trú ẩn khi Nga tấn công Kiev

Thế giới

Bộ trưởng Kinh tế Đức, bà Katherina Reiche, đã buộc phải xuống hầm trú ẩn trong đợt không kích của Nga nhằm vào Kiev rạng sáng thứ Bảy25/10.

Tin tối (26/10): FIFA báo tin cực vui cho bóng đá Việt Nam
Thể thao

Tin tối (26/10): FIFA báo tin cực vui cho bóng đá Việt Nam

Thể thao

FIFA báo tin cực vui cho bóng đá Việt Nam; cầu thủ Chelsea phải sơ tán khỏi sân tập; Messi bỏ ngỏ khả năng dự World Cup 2026; Carragher tin Man City đủ sức cản bước Arsenal vô địch; Barcelona cử người “xem giò” Greenwood.

Hơn 1000 binh sĩ Ukraine bị bao vây, ông Putin ra lệnh gấp
Thế giới

Hơn 1000 binh sĩ Ukraine bị bao vây, ông Putin ra lệnh gấp

Thế giới

Khoảng hơn 10.000 binh sĩ Ukraine đã bị các lực lượng Nga bao vây tại khu vực Kupyansk và Krasnoarmeysk - các chỉ huy quân đội Nga báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin khi ông đến thăm một sở chỉ huy hôm Chủ nhật 26/10.

Thác Bản Giốc, tượng đài chiến thắng Điện Biên, đồng lúa chín, nhà sàn... được tái hiện sinh động tại Hội chợ Mùa Thu
Ảnh

Thác Bản Giốc, tượng đài chiến thắng Điện Biên, đồng lúa chín, nhà sàn... được tái hiện sinh động tại Hội chợ Mùa Thu

Ảnh

Ngày 26/10, dòng người tấp nập đổ về Trung tâm Triển lãm Quốc gia để hòa vào không khí rộn ràng của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025. Khu vực gian hàng của các tỉnh thành miền múi phía Bắc thu hút nhiều người đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm.

Đà Nẵng: Công an mở bếp giữa đêm mưa, nấu mì cứu đói cho gần 200 người dân
Xã hội

Đà Nẵng: Công an mở bếp giữa đêm mưa, nấu mì cứu đói cho gần 200 người dân

Xã hội

Giữa đêm mưa lũ, gần 200 người dân xã Trà Leng được lực lượng công an xã đưa đến trú ẩn an toàn và cùng nhau chia sẻ bát mì nóng, sưởi ấm lòng người giữa rẻo cao trong những ngày mưa dữ.

Nông thôn Tây Bắc: Rộn ràng lễ hội mừng cốm mới ở Mường Kim, Lai Châu
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Rộn ràng lễ hội mừng cốm mới ở Mường Kim, Lai Châu

Lai Châu Ngày Mới

Những ngày cuối tháng 10, không khí rộn ràng, vui tươi tràn ngập bản Cáp Na 1 (Mường Kim, Lai Châu). Người người nô nức đổ về dự lễ hội Kin Khảu Mảu (mừng cốm mới) năm 2025.

Bất ngờ với ca khúc “Còn gì đẹp hơn” được kết hợp mới lạ theo cách này
Văn hóa - Giải trí

Bất ngờ với ca khúc “Còn gì đẹp hơn” được kết hợp mới lạ theo cách này

Văn hóa - Giải trí

Khác với phiên bản giản dị, mộc mạc của Nguyễn Hùng, ca khúc “Còn gì đẹp hơn” trong MV cùng tên đã đưa làn điệu âm hưởng dân gian “Bèo dạt mây trôi” kết hợp phong cách Pop – Classical tạo nên điều bất ngờ cho khán giả.

Giải pháp để chính quyền 2 cấp nâng cao hiệu quả giảm nghèo trong giai đoạn mới
Giảm nghèo đa chiều

Giải pháp để chính quyền 2 cấp nâng cao hiệu quả giảm nghèo trong giai đoạn mới

Giảm nghèo đa chiều

Ngoài việc chủ động, linh hoạt trong việc thiết kế chính sách giảm nghèo, chính quyền 2 cấp cũng cần có những giải pháp căn cơ, cụ thể đặc biệt là tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo làm công tác giảm nghèo.

Một sai lầm định đoạt trận đấu giữa SLNA và Đông Á Thanh Hóa
Thể thao

Một sai lầm định đoạt trận đấu giữa SLNA và Đông Á Thanh Hóa

Thể thao

Tình huống mắc sai lầm của hàng phòng ngự đội bóng xứ Nghệ đã tạo điều kiện để Rimario ghi bàn thắng định đoạt trận đấu. Kết quả, SLNA thua Đông Á Thanh Hóa 0-1.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu rơi nước mắt tại hôn lễ: 'Mọi người biết anh là thiếu gia nhưng ta đã đi qua những ngày tay trắng'
Văn hóa - Giải trí

Chế Nguyễn Quỳnh Châu rơi nước mắt tại hôn lễ: "Mọi người biết anh là thiếu gia nhưng ta đã đi qua những ngày tay trắng"

Văn hóa - Giải trí

Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu cho biết cô và chồng thiếu gia đã trải qua nhiều thăng trầm trong 5 năm bên nhau.

Ông Trump chứng kiến Thái Lan - Campuchia ký thỏa thuận ngừng bắn
Thế giới

Ông Trump chứng kiến Thái Lan - Campuchia ký thỏa thuận ngừng bắn

Thế giới

Tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN - Mỹ diễn ra ở Kuala Lumpur ngày 26/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định với các nhà lãnh đạo Đông Nam Á rằng, Washington sẽ duy trì vai trò là đối tác tin cậy và mạnh mẽ của khu vực “trong nhiều thế hệ tới”, theo Nikkei.

Việt Nam đăng cai Lễ mở ký Công ước Hà Nội: Thành công nổi bật nhất là đảm bảo thực thi ngay Công ước
Thế giới

Việt Nam đăng cai Lễ mở ký Công ước Hà Nội: Thành công nổi bật nhất là đảm bảo thực thi ngay Công ước

Thế giới

Với việc Việt Nam đăng cai Lễ mở ký Công ước Hà Nội, kết quả quan trọng nhất là đảm bảo được việc thực thi ngay Công ước. Đã có 72 nước ký kết vào sau này phê chuẩn, đảm bảo công ước đi vào hiệu lực rất sớm và được thực thi sớm.

Hưng Yên chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu nộp bản sao chứng thực giấy tờ khi đã có ở VNeID, đề nghị người dân giám sát
Tin tức

Hưng Yên chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu nộp bản sao chứng thực giấy tờ khi đã có ở VNeID, đề nghị người dân giám sát

Tin tức

UBND tỉnh Hưng Yên đã chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao chứng thực và giấy tờ, tài liệu khi thông tin đã được tích hợp trên căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử.

Bầu 2 Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng
Tin tức

Bầu 2 Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng

Tin tức

Chiều 26/10, HĐND thành phố Hải Phòng kiện toàn công tác nhân sự các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND thành phố.

Nhiều điểm sạt lở do mưa lớn, Đà Nẵng di dời khẩn cấp hơn 620 người dân
Tin tức

Nhiều điểm sạt lở do mưa lớn, Đà Nẵng di dời khẩn cấp hơn 620 người dân

Tin tức

Nhiều điểm sạt lở do mưa lớn, Đà Nẵng di dời khẩn cấp hơn 620 người dân, thông tin vừa được UBND xã Trà Đốc cho biết.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp có chỉ số phúc khí cao, tài vận ấm lên vào mùa đông, Tết này không thiếu tiền tiêu
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp có chỉ số phúc khí cao, tài vận ấm lên vào mùa đông, Tết này không thiếu tiền tiêu

Gia đình

Tử vi ngày mai nhấn mạnh, mùa đông sẽ mang đến cho 4 con giáp cuộc sống đầy bất ngờ, cho phép họ tạm biệt những lo lắng về tài chính.

Bé gái 3 tuổi tử vong thương tâm dưới vuông tôm ở Cà Mau
Tin tức

Bé gái 3 tuổi tử vong thương tâm dưới vuông tôm ở Cà Mau

Tin tức

Bé gái 3 tuổi ở nhà cùng cha ruột (xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau), nhưng không may trong lúc chạy ra ngoài đã té ngã xuống vuông tôm, tử vong.

Đánh bại Thể Công Viettel, HAGL thoát khỏi vị trí cuối bảng
Thể thao

Đánh bại Thể Công Viettel, HAGL thoát khỏi vị trí cuối bảng

Thể thao

Trong cuộc đọ sức tại vòng 8 V.League 2025/2026, HAGL thi đấu lép vế nhưng nhờ phòng ngự kín kẽ và tận dụng tốt cơ hội nên đội chủ sân Pleiku đã xuất sắc đánh bại Thể Công Viettel với tỷ số 2-1.

'Bóng hồng” đến sân Vinh tiếp lửa SLNA đấu Đông Á Thanh Hoá
Thể thao

"Bóng hồng” đến sân Vinh tiếp lửa SLNA đấu Đông Á Thanh Hoá

Thể thao

Trong khi CĐV Thanh Hóa mang theo dàn trống "khủng" đến sân Vinh, thì nhiều bóng hồng xứ Nghệ cũng đã dự khán từ rất sớm khiến không khí trận đấu giữa SLNA và Đông Á Thanh Hóa "nóng rực" trước giờ bóng lăn.

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA trừng phạt giờ ra sao?
Thể thao

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA trừng phạt giờ ra sao?

Thể thao

Mới đây, truyền thông Malaysia đã bất ngờ cập nhật tình trạng hiện tại của 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA ra án phạt.

Làng Lim, xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh có kiểu hát 'Quan họ hiếu', vậy quan họ hiếu là lối hát như thế nào?
Nhà nông

Làng Lim, xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh có kiểu hát "Quan họ hiếu", vậy quan họ hiếu là lối hát như thế nào?

Nhà nông

Mỗi làng quan họ gốc thường có hình thức diễn xướng đặc trưng với những quy định lề lối riêng. Trong đó, làng Lũng Giang (còn gọi làng Lim, xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) và làng kết chạ Tam Sơn (phường Tam Sơn) từng có một hình thức diễn xướng quan họ rất độc đáo gọi là "Quan họ hiếu" hay còn gọi chèo Chải hê nhưng nay đã mai một.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump
Thế giới

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump

Thế giới

Ngày 26/10, tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia), nhân dịp cùng tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị liên quan, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc tiếp xúc ngắn với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hoa Kỳ.

'Đường Tăng' ở tuổi 73 vẫn miệt mài livestream bán hàng
Văn hóa - Giải trí

"Đường Tăng" ở tuổi 73 vẫn miệt mài livestream bán hàng

Văn hóa - Giải trí

Nam diễn viên Trì Trọng Thụy, người gắn liền với vai Đường Tăng trong “Tây du ký” hiện vẫn livestream bán hàng mỗi ngày dù đã 73 tuổi và sở hữu khối tài sản hàng tỷ USD từ người vợ quá cố.

Võ sĩ quyền Anh tuyên bố ly hôn vì không bảo vệ được vợ, nhìn vợ bị tấn công
Xã hội

Võ sĩ quyền Anh tuyên bố ly hôn vì không bảo vệ được vợ, nhìn vợ bị tấn công

Xã hội

Nhà vô địch quyền Anh từng bị đâm vào đầu trong một vụ tấn công bạo lực trên xe buýt ở Australia đã cố gắng chống trả, nhưng bị vợ ngăn lại vì lo sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh.

Ở tỉnh Phú Thọ đang vào mùa quả đặc sản, cây nào cây nấy thả quả tha la mặt đất, dân 'lên sóng' bán hàng
Nhà nông

Ở tỉnh Phú Thọ đang vào mùa quả đặc sản, cây nào cây nấy thả quả tha la mặt đất, dân "lên sóng" bán hàng

Nhà nông

Hơn 700 ha trồng bưởi đặc sản-bưởi Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ) đem lại doanh thu hơn 300 tỷ đồng mỗi năm. Cây bưởi Đoan Hùng đang trở thành cây trồng chủ lực, giúp người nông dân ổn định đời sống, vươn lên phát triển kinh tế hộ gia đình, làm giàu mạnh mẽ...

Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất - 2025: Dấu ấn mới của Vingroup với các sự kiện tầm cỡ
Tin tức

Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất - 2025: Dấu ấn mới của Vingroup với các sự kiện tầm cỡ

Tin tức

Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất - 2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) đã chính thức mở cửa với quy mô lớn chưa từng có. Được Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội, Tập đoàn Vingroup,… không gian hội chợ mở ra một hành trình mua sắm và trải nghiệm đa sắc.

Việt Nam - Hoa Kỳ ra tuyên bố chung về Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng
Kinh tế

Việt Nam - Hoa Kỳ ra tuyên bố chung về Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng

Kinh tế

Ngày 26/10 tại KulaLumpur, Malaysia nhân dịp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN, hai nước đã đồng ý công bố Tuyên bố chung về Khuôn khổ Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng (Tuyên bố chung).

Bộ Xây dựng 'réo tên' loạt nhà thầu tại một số dự án cao tốc Bắc - Nam
Kinh tế

Bộ Xây dựng "réo tên" loạt nhà thầu tại một số dự án cao tốc Bắc - Nam

Kinh tế

Bộ Xây dựng vừa yêu cầu chủ đầu tư giải quyết các tồn tại, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Bắc - Nam các đoạn cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh.

Mưa lớn ở Đà Nẵng, học sinh lớp 3 trượt chân trước nhà bị nước cuốn trôi tử vong
Tin tức

Mưa lớn ở Đà Nẵng, học sinh lớp 3 trượt chân trước nhà bị nước cuốn trôi tử vong

Tin tức

Mưa lớn tại xã Trà Tập, TP Đà Nẵng khiến một 1 học sinh lớp 3 trượt chân khi đang chơi trước nhà, bị nước cuốn trôi tử vong thương tâm.

Tin đọc nhiều

1

Nước mua nhiều nhất gạo của Việt Nam đang có kế hoạch mới về lúa gạo, tàu chở gạo Việt Nam chuyển hướng bán ở đâu?

Nước mua nhiều nhất gạo của Việt Nam đang có kế hoạch mới về lúa gạo, tàu chở gạo Việt Nam chuyển hướng bán ở đâu?

2

Tập đoàn FLC triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường sau từ nhiệm của nhiều thành viên HĐQT
13

Tập đoàn FLC triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường sau từ nhiệm của nhiều thành viên HĐQT

3

Sạt lở nghiêm trọng, tuyến đường QL14E lên miền núi Đà Nẵng bị chia cắt, 33 hộ dân bị cô lập

Sạt lở nghiêm trọng, tuyến đường QL14E lên miền núi Đà Nẵng bị chia cắt, 33 hộ dân bị cô lập

4

Giá vàng hôm nay mới nhất (25/10) đảo chiều tăng mạnh: Phố vàng thất thủ, dòng người xếp hàng dài xuyên trưa

Giá vàng hôm nay mới nhất (25/10) đảo chiều tăng mạnh: Phố vàng thất thủ, dòng người xếp hàng dài xuyên trưa

5

Xem trực tiếp chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 trên kênh nào, Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025 là ai?

Xem trực tiếp chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 trên kênh nào, Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025 là ai?