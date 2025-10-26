Hơn 20 tỷ đồng xây chợ mới "sang chảnh" ở Gia Lai: Vì sao tiểu thương không muốn vào?

Chợ hiện đại hơn 20 tỷ đồng: Vì sao tiểu thương vẫn buồn thiu?

Chợ Vân Canh (xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai) được khởi công từ năm 2020, xây dựng trên diện tích hơn 14.000 m², với tổng vốn đầu tư 21,7 tỷ đồng. Tháng 4-2025, chợ chính thức đưa vào hoạt động, được kỳ vọng sẽ thay thế chợ cũ đã xuống cấp, trở thành điểm giao thương chính của người dân địa phương.

Thế nhưng, trái với kỳ vọng, khu chợ mới rộng rãi, sạch đẹp lại rơi vào cảnh “vắng như chùa Bà Đanh”. Dãy ki-ốt im ỉm cửa, lác đác chỉ vài gian mở hàng, người mua thưa thớt.

“Chợ mới khang trang, có nhà mái tôn, nền sạch sẽ, nhưng xa khu dân cư quá. Nhiều khi ngồi cả buổi chỉ vài người ghé mua. Mình bán mà buồn đứt ruột”, bà Trần Thị Ngọc Anh, một tiểu thương, chia sẻ.

Chợ Vân Canh, xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai được đầu tư hơn 20 tỷ đồng, buôn bán ế ẩm sau nửa năm hoạt động. Ảnh: Dũ Tuấn.

Theo phản ánh của các tiểu thương, nguyên nhân khiến chợ ế ẩm là do vị trí xây dựng chưa thuận tiện. Chợ mới cách vị trí chợ cũ khoảng 2km, lại nằm xa khu dân cư. Trong khi đó, giá thuê mặt bằng tại đây bị cho là quá cao, khiến nhiều người ngần ngại thuê ki-ốt.

Bà Hành Thị Yến (SN 1969) ngán ngẩm: “Buôn bán ế ẩm muốn khóc luôn. Hôm trước chính quyền dẹp mấy điểm chợ tự phát, tưởng đâu khách vô đông hơn, ai dè được vài hôm rồi lại vắng như cũ”.

Không ít tiểu thương vì khó khăn nên quay lại bày bán ngoài đường, tạo nên tình trạng chợ cóc, lấn chiếm lòng lề đường, điều mà chính quyền đang nỗ lực xử lý.

Các tiểu thương buồn vì chợ vắng khách, buôn bán ế ẩm. Ảnh: Dũ Tuấn.

Chính quyền thừa nhận bất cập về giá cho thuê mặt bằng

Lãnh đạo UBND xã Canh Vinh thừa nhận, phản ánh của tiểu thương về giá thuê mặt bằng cao là chính xác. Hiện tại, chợ Vân Canh mới đang hoạt động kém hiệu quả.

Nguyên nhân chính là giá cho thuê mặt bằng chưa thống nhất, dẫn đến việc chưa thể tổ chức đấu giá và cho thuê ki-ốt.

Xã đã có văn bản kiến nghị Sở Công Thương và UBND tỉnh xem xét và đang chờ tỉnh phê duyệt giá. Khi có giá chính thức, xã sẽ triển khai cho thuê ổn định, thu hút tiểu thương trở lại chợ.

Nhiều ki ốt tại chợ đóng cửa do không có tiểu thương thuê. Ảnh: Dũ Tuấn.

Về tình trạng tiểu thương rời bỏ chợ, UBND xã Canh Vinh và xã Vân Canh đã phối hợp vận động, tuyên truyền người dân quay lại chợ mới, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý các điểm buôn bán tự phát.

Ông Nguyễn Xuân Việt, Chủ tịch UBND xã Vân Canh, thông tin: “Chúng tôi đã ra quân tuyên truyền, dẹp tình trạng tụ tập buôn bán trái quy định, lấn chiếm lòng lề đường. Đến nay, phần lớn tiểu thương đã chấp hành di chuyển vào chợ mới”.

Theo thống kê, sau khi thực hiện chủ trương xóa bỏ chợ tự phát, 16 tiểu thương đã chuyển vào chợ Vân Canh mới để buôn bán. Tuy vậy, lượng khách vẫn chưa cải thiện đáng kể. Chợ mới xây dựng khang trang là tín hiệu tích cực trong việc chỉnh trang đô thị, nhưng nếu không giải quyết được bài toán vị trí, giá thuê, sức mua, thì công trình tiền tỷ sẽ khó phát huy hiệu quả.