Công bố báo cáo tác động môi trường bến cảng Long Sơn Mỹ Xuân, vốn gần 2.400 tỷ đồng

Công ty TNHH Long Sơn, chủ đầu tư Dự án Bến cảng tổng hợp Long Sơn Mỹ Xuân (TP. HCM) vừa công bố báo cáo đánh giá tác động môi trường để lấy ý kiến.

Dự án đặt mục tiêu hình thành một bến cảng hiện đại, vừa đáp ứng nhu cầu cung ứng vật liệu xây dựng cho khu vực phía Nam, vừa cung cấp dịch vụ vận tải, bốc dỡ, lưu kho và xuất nhập hàng hóa. Qua đó, công trình kỳ vọng sẽ trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội cho địa phương.

Dự án có tổng vốn hơn 2.385 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 15%, còn lại là vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác.

Sơ đồ vị trí thực hiện dự án Bến cảng tổng hợp Long Sơn Mỹ Xuân. Ảnh: Báo cáo ĐTM

Theo kế hoạch, dự án sẽ được khởi công từ quý 1/2026 và hoàn thành, đưa vào khai thác trong quý 1/2028. Công trình được xây dựng trên diện tích hơn 41,6 ha (trong đó có 6,47 ha đất rừng đã được chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng).

Về quy mô, dự án gồm 1 bến chính dài 270 m có khả năng tiếp nhận tàu tổng hợp đến 30.000 DWT, cùng 4 bến sà lan dài 530 m cho tàu/sà lan trọng tải đến 7.500 DWT.

Ngoài ra còn có hệ thống kho bãi, khu nước trước bến và hạng mục nghiền xi măng công suất 2,3 triệu tấn/năm. Công suất khai thác dự kiến đạt khoảng 7,9 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, trong đó một nửa qua bến 30.000 DWT và một nửa qua bến sà lan.

Dự án bến cảng Long Sơn Mỹ Xuân khai thác tối đa lợi thế điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, các dự án hạ tầng giao thông đang đầu tư trong khu vực để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng và khu vực phía Nam nói chung. Ảnh: VGP

Đáng chú ý, chủ đầu tư sẽ phải tự huy động vốn để nạo vét luồng nhánh kết nối từ tuyến Vũng Tàu - Thị Vải vào khu vực vũng quay tàu trước cảng, đồng thời tuân thủ chặt chẽ các quy định về an toàn hàng hải, sử dụng tàu lai dắt khi đón - tiễn tàu 7.500 DWT.

Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND TP.HCM (trước đây là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) sẽ phối hợp thẩm định, giám sát chặt chẽ việc giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đánh giá tác động môi trường. Chủ đầu tư cũng đã hoàn tất nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định.

Việc triển khai Bến cảng tổng hợp Long Sơn Mỹ Xuân được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm tận dụng lợi thế cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, giảm tải áp lực cho hệ thống cảng biển TP. HCM, đồng thời bổ sung nguồn cung ứng vật liệu xây dựng còn thiếu hụt ở khu vực phía Nam.