Hơn 50.200 nhà dân bị tốc mái, đổ sập do bão Kalmaegi, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kêu gọi "đoàn kết giúp nhau"

Giữa tâm bão, 200 người dân Gia Lai được cứu khỏi nhà sập, điểm ngập sâu

Ngày 10/11, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa có thư kêu gọi nhân dân, cán bộ, người lao động, công nhân viên chức, các lực lượng vũ trang và cộng đồng doanh nghiệp tại tỉnh chung tay khắc phục hậu quả bão số 13.

Trong thư kêu gọi, ông Phạm Anh Tuấn cho biết, bão số 13-Kalmaegi, cơn bão có cường độ mạnh nhất đổ bộ vào tỉnh trong hàng chục năm qua, với sức gió cấp 10-12, giật trên cấp 14, di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng, nguy cơ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tính mạng và tài sản của nhân dân.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, trong tình huống cấp bách đó, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà không để bị động, bất ngờ.

Kích hoạt "tin sớm nhất, từ xa, cao hơn một cấp" các phương án, kịch bản ứng phó thiên tai; thiết lập ngay Sở Chỉ huy tiền phương để chỉ huy tập trung, thống nhất, cử lãnh đạo trực tiếp xuống cơ sở; các lực lượng vũ trang được bố trí sát dân, sát địa bàn xung yếu trực chiến 24/24.

Tổ chức sơ tán dân rộng, lịch sử với trên hơn 90.000 hộ, hơn 300.000 nhân khẩu nhanh nhất, an toàn nhất.

Người dân Gia Lai quay về ngôi nhà đổ sập sau bão số 13. Ảnh: DT.

Giữa tâm bão, các lực lượng kịp thời cứu hơn 200 người dân khỏi nhà sập, điểm ngập sâu, thiệt hại nhân mạng dù đã được giảm đến mức tối thiểu.

“Đây không chỉ là kết quả của sự chuẩn bị kỹ càng, chỉ đạo cương trực, khoa học, hành động nhanh, mà còn là minh chứng rõ ràng cho ý chí, kỷ luật của Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân”, ông Tuấn viết.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho rằng, bão đã đi qua, nhưng thiệt hại về hạ tầng, cơ sở vật chất là hết sức nặng nề. Toàn tỉnh có hàng trăm căn nhà bị sập đổ hoàn toàn, hàng chục nghìn ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng; trường học, bệnh viện, hệ thống điện, nước, thông tin liên lạc bị tàn phá nghiêm trọng. Hàng nghìn héc-ta lúa, hoa màu, tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi.

Các khu vực ven biển, đặc biệt là Quy Nhơn - đô thị lớn nhất, trung tâm kinh tế-xã hội và là "hòn ngọc" của tỉnh Gia Lai, được vinh danh là "Đô thị Du lịch sạch ASEAN" và được Lonely Planet bình chọn là một trong 25 điểm đến hấp dẫn nhất năm 2026, nay bị bão tàn phá nặng nề: hàng loạt khu dân cư, khu du lịch, công trình hạ tầng bị hư hỏng, hoang tàn sau cơn bão.

Hơn 50.200 nhà dân bị tốc mái, đổ sập do bão Kalmaegi, Chủ tịch Gia Lai kêu gọi “đoàn kết giúp nhau”. Ảnh: DT.

Những hình ảnh quen thuộc, sôi động của một thành phố đáng sống giờ nhường chỗ cho cảnh tượng tan hoang, khiến mọi người dân đều không khỏi xót xa.

“Hiện nay, hàng ngàn hộ dân không có nhà ở an toàn, nhiều công trình hạ tầng thiết yếu hư hỏng, đời sống người dân gặp vô vàn khó khăn. Trong thời điểm này, hơn bao giờ hết, toàn tỉnh phải chung sức, chung lòng hành động khẩn trương, trách nhiệm cao nhất, để không ai bị bỏ lại phía sau”, ông Tuấn cho hay.

Đoàn kết giúp nhau sửa nhà, không trông chờ, ỷ lại

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kêu gọi: Cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục duy trì trạng thái ứng phó cao nhất, tập trung hành động nhanh nhất, quyết liệt nhất – hiệu quả nhất. Tập trung lo ăn, lo ở, lo nước sạch, thuốc men, ổn định cuộc sống người dân; sửa chữa ngay hạ tầng thiết yếu: Giao thông, điện, trường học, bệnh viện, cơ sở sản xuất.

Quân đội, Công an tiếp tục là lực lượng tuyến đầu, xung kích, có mặt tại các địa bàn trọng điểm, hỗ trợ dựng lại nhà cửa, thông tuyến giao thông, vận chuyển hàng cứu trợ và giữ vững an ninh trật tự.

Cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm xã hội, hỗ trợ nguồn lực, phương tiện, tiếp sức khôi phục sản xuất, hỗ trợ người dân, cùng tỉnh vượt qua giai đoạn khó khăn.

Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết giúp nhau sửa nhà, khôi phục sản xuất, không trông chờ, ỷ lại; giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng dịch bệnh sau bão, sớm ổn định cuộc sống.

Quân đội giúp người dân Gia Lai dọn bão. Ảnh: DT.

Những nhiệm vụ cấp bách: Bảo đảm an sinh xã hội, không để người dân thiếu ăn, thiếu nước sạch, không có chỗ ở. Phục hồi giao thông, điện, viễn thông, trường học, bệnh viện. Hỗ trợ đúng, đủ, kịp thời cho người dân bị thiệt hại; tuyệt đối không để thất thoát, tiêu cực.

Về lâu dài, tỉnh xác định hai nhiệm vụ song song: Khắc phục hậu quả thiên tai một cách căn cơ, an toàn, bền vững. Phục hồi sản xuất – phát triển kinh tế – xã hội, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu năm 2025, giữ vững mục tiêu tăng trưởng hai con số cho giai đoạn 2026 - 2030, xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững.

Đô thị Quy Nhơn và các vùng bị thiệt hại sẽ không chỉ được khắc phục mà sẽ được xây dựng lại hiện đại hơn, an toàn hơn, trở thành đô thị du lịch đáng sống, giàu bản sắc và sức cạnh tranh hơn.

Công an vào cuộc giúp dân dọn dẹp sau bão ở làng chài Nhơn Lý, tỉnh Gia Lai. Ảnh: DT.

“Đây không chỉ là lời kêu gọi, đây là trách nhiệm trước nhân dân và mệnh lệnh hành động. Tôi tin rằng, với truyền thống đoàn kết, ý chí kiên cường của con người Gia Lai, chúng ta sẽ tăng tốc mạnh mẽ hơn, đưa quê hương phát triển bền vững, giàu đẹp hơn”, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhắn nhủ.



Theo thống kê mới nhất của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, tính tới 10h ngày 10/11, toàn tỉnh có 50.217 ngôi nhà dân bị sập đổ, hư hỏng do gió bão Kalmaegi, tăng gấp đôi so với thống kê trước đó. Trong đó, 909 nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 10.286 nhà bị thiệt hại rất nặng (từ 50-70%), 40.247 nhà bị thiệt hại một phần (từ 29-50%). Có 2 người chết, 8 người bị thương.



Theo thống kê sơ bộ, thiệt hại do bão Kalmaegi gây ra tại Gia Lai khoảng 5.200 tỷ đồng.