Hưng Yên: Cơ quan An ninh điều tra khởi tố 5 đối tượng làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức

Ngày 16/8, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, mới đây Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 341 Bộ luật hình sự.

Các bị can gồm: Đinh Công Đoàn, (2001), trú tại xã Cự Đồng, tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Văn Sai (1990); Lưu Văn Nhuận (1970) cùng trú tại xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình; Nguyễn Đức Anh (1992) trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình; Lê Thị Thương (2008) trú tại xã Thọ Phú, tỉnh Thanh Hóa.

Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 5 bị can về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, cung cấp dịch vụ làm giả hình ảnh hóa đơn chuyển khoản ngân hàng và hình ảnh thẻ căn cước công dân để bán lại nhằm thu lời. Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, từ tháng 5/2024 đến tháng 4/2025, Đinh Công Đoàn xây dựng, quản lý, vận hành 1 trang web cung cấp dịch vụ làm giả hình ảnh hóa đơn chuyển khoản ngân hàng và hình ảnh thẻ căn cước công dân cho Nguyễn Văn Sai, Lưu Văn Nhuận, Nguyễn Đức Anh và Lê Thị Thương để bán lại cho các đối tượng không quen biết trên ứng dụng Telegram nhằm thu lời bất chính.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác khi tham gia thực hiện các giao dịch qua mạng xã hội, tránh để kẻ gian thực hiện hành vi bất chính. Nếu phát hiện có dấu hiệu nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.