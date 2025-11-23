Chủ đề nóng

Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
1 năm thực hiện Kết luận tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Giá vàng biến động mạnh
Pháp luật
Chủ nhật, ngày 23/11/2025 17:36 GMT+7

Hưng Yên: Gã trai nhiễm HIV xâm hại bé gái đã bị bắt

+ aA -
Tú Uyên Chủ nhật, ngày 23/11/2025 17:36 GMT+7
Công an xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương truy bắt, điều tra, khởi tố, bắt tạm giam bị can về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Ngày 23/11, thông tin từ Công an xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên cho biết, công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố, bắt tạm giam 1 đối tượng để điều tra hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Về diễn biến vụ án, Công an xã Tiền Hải cho biết, ngày 15/11/2025, Công an xã Tiền Hải tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc: Khoảng 15 giờ ngày 15/11/2025, Nguyễn Long Thành, sinh năm 1993, trú thôn Hiên, xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên đe dọa, ép buộc cháu T.M.A, sinh năm 2013 đến Nhà nghỉ Ruby ở thôn Lương Phú, xã Tiền Hải và có nhiều hành vi xâm hại thân thể cháu nhằm thỏa mãn nhu cầu tình dục, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố bị can với Nguyễn Long Thành về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Đáng chú ý, cơ quan chức năng xác định đối tượng này nhiễm HIV. Ảnh: CAX Tiền Hải

Nhận tin báo, Công an xã Tiền Hải nhanh chóng triển khai xác minh có sự việc như trên, xác định đối tượng Thành bị nhiễm HIV, đã có 2 tiền án về hành vi cướp tài sản, là đối tượng manh động, mang theo hung khí trong quá trình bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Tiền Hải xác định đối tượng đang có ý định bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam để tìm đường vượt biên sang Campuchia, nếu không truy bắt kịp thời sẽ gây nhiều khó khăn trong quá trình điều tra, xử lý tội phạm nên đã báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên trực tiếp chỉ đạo lực lượng các Phòng nghiệp vụ PC01, PC02 phối hợp Công an xã truy bắt đối tượng.

Đến chiều ngày 19/11/2025, qua nhiều biện pháp xác minh, truy vết, xác định đối tượng xuất hiện tại Ninh Bình, di chuyển sang Bỉm Sơn, Thanh Hóa và bắt xe khách đi KonTum.

Quá trình truy bắt Nguyễn Long Thành, lực lượng chức năng còn phá 1 điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do bạn tù cũ của Thành cầm đầu. Ảnh: CAX Tiền Hải

Trước diễn biến này, Tổ công tác Công an xã Tiền Hải đã phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị dừng phương tiện xe khách mang biển kiểm soát 82B-006.05 bắt giữ đối tượng thu 2 dao nhọn, nhiều vật chứng liên quan và di lý về Công an xã để tiến hành điều tra, xác minh hành vi phạm tội của Thành.

Ở diễn biến mới nhất, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Long Thành về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, quy định tại khoản 3, Điều 142 Bộ luật Hình sự. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã phê chuẩn các thủ tục trên.

Đáng chú ý, Công an xã Tiền Hải cho biết, trong quá trình truy bắt đối tượng Thành, tổ công tác Công an xã Tiền Hải còn phát hiện và phối hợp với Công an phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình triệt xóa 1 điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do bạn tù cũ của Thành cầm đầu, bắt 2 đối tượng, thu 1 khẩu súng và 3 viên đạn, 13 gói ma túy tổng hợp.

Qua vụ việc, Công an xã Tiền Hải đề nghị các bậc phụ huynh thường xuyên quan tâm đến tâm sinh lý và quản lý chặt chẽ con em mình, không để các đối tượng có cơ hội quen biết, lợi dụng sự ngây thơ, thiếu hiểu biết của các cháu để có hành vi xâm hại.

Tham khảo thêm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên Trần Quốc Toản giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên Trần Quốc Toản giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Một thanh niên sinh năm 2005 ở Hưng Yên bị phát hiện 'bảo kê” máy gặt lúa

Một thanh niên sinh năm 2005 ở Hưng Yên bị phát hiện "bảo kê” máy gặt lúa

Công ty Cổ phần bất động sản Vạn Thuận Phát bị công khai nợ thuế hơn 67 tỷ, có đơn vị khác nợ 1 đồng

Công ty Cổ phần bất động sản Vạn Thuận Phát bị công khai nợ thuế hơn 67 tỷ, có đơn vị khác nợ 1 đồng

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Người đàn ông bị đá bất tỉnh giữa phố Hà Nội

Người đàn ông bất ngờ tung cú đá cực mạnh khiến đối phương gục ngay giữa phố Ba La (phường Phú Lương, TP.Hà Nội).

Chủ thẩm mỹ viện Mailisa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội gì?

Pháp luật
Chủ thẩm mỹ viện Mailisa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội gì?

Bắt nguyên Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế Đỗ Hữu Tuấn về hành vi nhận hối lộ

Pháp luật
Bắt nguyên Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế Đỗ Hữu Tuấn về hành vi nhận hối lộ

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt nguyên Phó Cục trưởng An toàn thực phẩm, Bộ Y tế; tạm giữ 2 kẻ đâm, chém 2 người thương vong
5

Pháp luật
TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt nguyên Phó Cục trưởng An toàn thực phẩm, Bộ Y tế; tạm giữ 2 kẻ đâm, chém 2 người thương vong

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bộ Công an bắt 8 đối tượng liên quan đến vụ án Mailisa; bảo vệ đâm chết đồng nghiệp

Pháp luật
TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bộ Công an bắt 8 đối tượng liên quan đến vụ án Mailisa; bảo vệ đâm chết đồng nghiệp

Đọc thêm

Đỗ Hoàng Hên: Ghi bàn liên tục ở V.League, sắp khoác áo ĐT Việt Nam?
Thể thao

Đỗ Hoàng Hên: Ghi bàn liên tục ở V.League, sắp khoác áo ĐT Việt Nam?

Thể thao

Với phong độ ấn tượng cùng việc đã có quốc tịch Việt Nam, nhiều khả năng tiền vệ Đỗ Hoàng Hên sắp được gọi lên ĐT Việt Nam.

Tình huống pháp lý vụ thanh niên bán vé số vô cớ đâm thủng bụng chị bán bánh mì đang mang thai
Bạn đọc

Tình huống pháp lý vụ thanh niên bán vé số vô cớ đâm thủng bụng chị bán bánh mì đang mang thai

Bạn đọc

Đối tượng vô cớ đâm thủng bụng chị bán bánh mì đang mang thai 36 tuần ở Cần Thơ có thể sẽ phải đối mặt với trách nhiệm hình sự, với khung hình phạt nghiêm khắc.

Miss Universe 2025: Cuộc khủng hoảng lịch sử tại đấu trường sắc đẹp uy tín nhất thế giới
Văn hóa - Giải trí

Miss Universe 2025: Cuộc khủng hoảng lịch sử tại đấu trường sắc đẹp uy tín nhất thế giới

Văn hóa - Giải trí

Những lùm xùm và tranh cãi bùng lên từ đầu mùa giải Miss Universe 2025 đến nay vẫn chưa hạ nhiệt, dù ngôi vị hoa hậu đã tìm được chủ nhân.

Sự thật ngã ngửa về ông chú ăn vận chỉnh tề đứng bên đường 'chờ tình yêu'
Xã hội

Sự thật ngã ngửa về ông chú ăn vận chỉnh tề đứng bên đường "chờ tình yêu"

Xã hội

Một người đàn ông lớn tuổi ở Thượng Hải, từng nổi tiếng trên mạng vì hình ảnh “đứng chờ tình yêu” mỗi tối, vừa bị phanh phui là con nợ không chịu trả khoản tiền thuê nhà lên tới 27.000 USD và sống trong căn hộ “nhơ nhớp” đầy rác.

Đêm nhạc thiện nguyện 'Nghĩa tình phương Nam 2025': Sẻ chia với đồng bào miền Trung
Chuyển động Sài Gòn

Đêm nhạc thiện nguyện "Nghĩa tình phương Nam 2025": Sẻ chia với đồng bào miền Trung

Chuyển động Sài Gòn

Đêm nhạc thiện nguyện “Nghĩa tình phương Nam 2025” nhằm gây quỹ hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ miền Trung sẽ diễn ra tối 30/11 tại công viên bờ sông Sài Gòn.

Lũ lịch sử ở Đắk Lắk: Nhiều gia đình mất trắng, con trẻ phải đi ghe thoát nạn giữa biển nước
Xã hội

Lũ lịch sử ở Đắk Lắk: Nhiều gia đình mất trắng, con trẻ phải đi ghe thoát nạn giữa biển nước

Xã hội

Trận lũ lụt được người dân xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk xem là “đêm lũ lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây”. Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng nhanh, cuốn trôi nhà cửa, tài sản của nhiều hộ dân. Hai gia đình anh Phạm Văn Hảo và anh Đỗ Như Tưởng là những trường hợp điển hình chịu thiệt hại nặng nề: Nhà bị đánh sập, tài sản trôi sạch, con cái phải được hàng xóm dìu dắt thoát thân trong đêm.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chạy đua từng giờ, công nhân 'trắng đêm' để kịp thông xe năm 2025
Kinh tế

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chạy đua từng giờ, công nhân "trắng đêm" để kịp thông xe năm 2025

Kinh tế

Dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang được tăng tốc thi công với mục tiêu thông xe đúng hạn trong năm 2025. Công trường hoạt động cả ngày lẫn đêm.

TP.HCM sẽ cho vay đến 200 tỷ đồng đối với lĩnh vực ưu tiên, trong đó có điện ảnh
Văn hóa - Giải trí

TP.HCM sẽ cho vay đến 200 tỷ đồng đối với lĩnh vực ưu tiên, trong đó có điện ảnh

Văn hóa - Giải trí

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM, để thu hút nhà làm phim, TP.HCM sẽ cho vay số tiền lên đến 200 tỷ đối với lĩnh vực ưu tiên, trong đó có điện ảnh.

Bộ GDĐT đề xuất đưa trí AI vào chương trình học từ bậc tiểu học
Xã hội

Bộ GDĐT đề xuất đưa trí AI vào chương trình học từ bậc tiểu học

Xã hội

Bộ GDĐT vừa có văn bản gửi các sở GDĐT ý kiến, góp ý dự thảo Hướng dẫn triển khai thí điểm nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo trong giáo dục phổ thông.

'Phượng Hoàng' Ukraine hủy diệt trạm chỉ huy phòng không 'độc nhất vô nhị'của Nga ở Donetsk
Thế giới

"Phượng Hoàng" Ukraine hủy diệt trạm chỉ huy phòng không "độc nhất vô nhị"của Nga ở Donetsk

Thế giới

Các binh sĩ Ukraine thuộc đơn vị Phoenix đã phát hiện và phá hủy một trạm trinh sát – chỉ huy phòng không PPRU-1 Ovod cực kỳ hiếm, được sản xuất từ thời Liên Xô của Nga trong một nhiệm vụ tấn công sâu bằng drone FPV vào tỉnh Donetsk. Đòn đánh này làm suy giảm đáng kể khả năng phối hợp phòng không của Nga trong khu vực, theo Defence.

Hải Phòng hỗ trợ 40 tỷ đồng và sẵn sàng chi viện 500 y bác sĩ giúp Đắk Lắk vượt qua trận lũ lịch sử
Tin tức

Hải Phòng hỗ trợ 40 tỷ đồng và sẵn sàng chi viện 500 y bác sĩ giúp Đắk Lắk vượt qua trận lũ lịch sử

Tin tức

Đoàn công tác của Thành phố Hải Phòng đã vào vùng lũ Đắk Lắk, trao 40 tỷ đồng, trang thiết bị y tế và cam kết chi viện 300-500 y, bác sĩ để hỗ trợ phòng chống bệnh, dịch sau mưa lũ.

Phát hiện thi thể người đàn ông trong túi hành lý ở sảnh chung cư tại TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Phát hiện thi thể người đàn ông trong túi hành lý ở sảnh chung cư tại TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Thi thể một người đàn ông đã tử vong được phát hiện trong túi hành lý ở sảnh một tòa nhà cao tầng. Công an TP.HCM đang khẩn trương phong tỏa hiện trường và truy bắt hai nghi phạm liên quan.

Tin nóng 23/11: U22 Việt Nam đạt giá trị gần 4 triệu euro
Thể thao

Tin nóng 23/11: U22 Việt Nam đạt giá trị gần 4 triệu euro

Thể thao

U22 Việt Nam đạt giá trị gần 4 triệu euro; Adeyemi ưu tiên đến Arsenal hơn M.U; U17 Việt Nam tăng sự tự tin sau trận thắng ra quân; Arne Slot lọt top 3 HLV có nguy cơ bị sa thải cao nhất; Ông Trump tặng Ronaldo chìa khóa Nhà Trắng.

Đổi thay ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xã Bác Ái Đông (Khánh Hòa)
Nhà nông

Đổi thay ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xã Bác Ái Đông (Khánh Hòa)

Nhà nông

Những năm qua đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xã Bác Ái Đông, tỉnh Khánh Hòa đã có bước phát triển mới và xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả.

Điện lực Huế chi viện lực lượng hỗ trợ Điện lực Đắk Lắk khắc phục lưới điện sau lũ lụt
Doanh nghiệp

Điện lực Huế chi viện lực lượng hỗ trợ Điện lực Đắk Lắk khắc phục lưới điện sau lũ lụt
9

Doanh nghiệp

Chiều ngày 23/11/2025, Đội xung kích Công ty Điện lực Huế với 62 CBCNV đã lên đường ra quân hỗ trợ Công ty Điện lực Đắk Lắk khắc phục lưới điện tại địa bàn Phú Yên (cũ) do hậu quả của thiên tai gây ngập lụt diện rộng.

Nhan sắc của ái nữ 'trùm năng lượng' Trung Quốc sắp kết hôn, chú rể cũng 'không phải dạng vừa đâu'
Văn hóa - Giải trí

Nhan sắc của ái nữ "trùm năng lượng" Trung Quốc sắp kết hôn, chú rể cũng "không phải dạng vừa đâu"

Văn hóa - Giải trí

“Hôn sự hào môn” giữa Cao Hải Thuần và Trương Tuấn Kiệt khiến dư luận Trung Quốc xôn xao. Ái nữ này được mệnh danh là “Thế hệ kế nghiệp xinh đẹp nhất" vì nhan sắc không thua diễn viên, ca sĩ.

Hai bà cháu mắc kẹt trên mái nhà suốt đêm: “Tôi chỉ sợ nó lạnh mà đi”
Xã hội

Hai bà cháu mắc kẹt trên mái nhà suốt đêm: “Tôi chỉ sợ nó lạnh mà đi”
8

Xã hội

Trong đợt lũ dữ vừa qua, bà Bùi Thị Trường, sống một mình cùng đứa cháu nhỏ tại thôn ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk đã trải qua một đêm dài đầy ám ảnh khi nước lũ bất ngờ dâng cao, cô lập hoàn toàn căn nhà của hai bà cháu.

Hơn 100 tấn hàng hóa, 50 bác sĩ và 50 tỷ đồng được TP.HCM tiếp sức cho Khánh Hòa
Tin tức

Hơn 100 tấn hàng hóa, 50 bác sĩ và 50 tỷ đồng được TP.HCM tiếp sức cho Khánh Hòa

Tin tức

Đến nay, chỉ tính riêng Ủy ban MTTQ TP.HCM đã chuyển hơn 100 tấn hàng cứu trợ ra tỉnh Khánh Hòa. Lãnh đạo Thành phố cũng đã có mặt tại hiện trường vùng lũ, bàn bạc, phối hợp với địa phương để đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác cứu trợ, khắc phục hậu quả do lũ.

Nam diễn viên chưa từng thất bại
Văn hóa - Giải trí

Nam diễn viên chưa từng thất bại

Văn hóa - Giải trí

Dịch Dương Thiên Tỉ chắc chắn là ngôi sao 10X có thành tích phim điện ảnh tốt nhất Trung Quốc hiện tại. Anh lập kỷ lục 8 phim liên tiếp đều có doanh thu đặt trước vượt 100 triệu NDT.

Vì sao Hiếu lăng của Thuận Trị đế thời nhà Thanh không bị mộ tặc xâm phạm?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao Hiếu lăng của Thuận Trị đế thời nhà Thanh không bị mộ tặc xâm phạm?

Đông Tây - Kim Cổ

Phải chăng nơi an nghỉ của Thuận Trị đế có ẩn giấu huyền cơ gì khiến những kẻ mộ tặc không dám bén mảng tới?

Cảnh báo mưa lũ ở Tây Ninh: Mực nước sông Vàm Cỏ vượt báo động 3, đối mặt nguy cơ ngập úng và sạt lở
Nhà nông

Cảnh báo mưa lũ ở Tây Ninh: Mực nước sông Vàm Cỏ vượt báo động 3, đối mặt nguy cơ ngập úng và sạt lở

Nhà nông

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tây Ninh vừa phát đi bản tin quan trọng cảnh báo mưa lũ ở Tây Ninh và diễn biến thủy văn phức tạp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mực nước tại các trạm hạ lưu sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây đang tăng nhanh theo triều cường, vượt mức báo động III tại nhiều khu vực, đặt ra nguy cơ cao về ngập úng đô thị và sạt lở bờ sông.

Tổng thống Zelensky đang gặp thách thức nghiêm trọng
Thế giới

Tổng thống Zelensky đang gặp thách thức nghiêm trọng

Thế giới

Làn sóng chính trị tại Kiev đã bắt đầu xoay chiều chống lại Tổng thống Volodymyr Zelensky. Kể từ khi chiến tranh nổ ra, ông luôn nhận được sự ủng hộ áp đảo trong giới chính trị Ukraine. Nhưng bê bối tham nhũng mới nhất liên quan đến nhóm thân cận của ông có thể là tín hiệu mở đầu cho sự kết thúc thời kỳ quyền lực của vị Tổng thống từng được ca ngợi như "người hùng" này.

Giải Pickleball 'Ước Mơ Xanh” 2025: Hành trình gắn kết và nhân ái
Thể thao

Giải Pickleball "Ước Mơ Xanh” 2025: Hành trình gắn kết và nhân ái

Thể thao

Sáng nay 23/11, tại Cụm sân Pickleball Cầu Giấy (35 Trần Quý Kiên, Hà Nội), Lễ khai mạc Giải Pickleball “Ước Mơ Xanh” năm 2025 do Báo Nhà báo và Công luận tổ chức chính thức diễn ra trong không khí trang trọng và sôi nổi.

Mưa lũ miền Trung: Chuyên gia chỉ ra một hiện tượng lũ cực kỳ hiếm, chưa từng xuất hiện trong hơn 50 năm qua
Nhà nông

Mưa lũ miền Trung: Chuyên gia chỉ ra một hiện tượng lũ cực kỳ hiếm, chưa từng xuất hiện trong hơn 50 năm qua

Nhà nông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng lũ đồng thời phá kỷ lục trên 3–5 lưu vực sông ở các tỉnh miền Trung vừa qua là cực kỳ hiếm, gần như chưa từng xuất hiện trong hơn 50 năm quan trắc và không thuộc “mức lũ tính toán thông thường”.

Dòng tiền dồn dập: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng 1,5 tỷ USD sau 7 ngày, vợ ông dần gia nhập câu lạc bộ tỷ phú USD
Nhà đất

Dòng tiền dồn dập: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng 1,5 tỷ USD sau 7 ngày, vợ ông dần gia nhập câu lạc bộ tỷ phú USD

Nhà đất

Dòng tiền đổ mạnh vào thị trường giúp VIC lập đỉnh mới, kéo vốn hóa Vingroup vượt 885.000 tỷ đồng. Tài sản vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng tăng vọt, ghi nhận thêm hàng tỷ USD chỉ trong một tuần.

Con gái Thanh Thanh Hiền 21 tuổi có nhan sắc nữ tính với mái tóc dài dịu dàng không thua kém mẹ
Văn hóa - Giải trí

Con gái Thanh Thanh Hiền 21 tuổi có nhan sắc nữ tính với mái tóc dài dịu dàng không thua kém mẹ

Văn hóa - Giải trí

Hoàng Thái Phương - con gái Thanh Thanh Hiền 21 tuổi có nhan sắc nữ tính thừa hưởng từ mẹ. Cô còn sở hữu mái tóc đen dài vừa truyền thống mà rất dịu dàng.

Nhiều ngân hàng lớn ở TP.HCM nợ thuế: Nút thắt từ đâu?
Chuyển động Sài Gòn

Nhiều ngân hàng lớn ở TP.HCM nợ thuế: Nút thắt từ đâu?

Chuyển động Sài Gòn

Sự xuất hiện của các tổ chức tín dụng trong danh sách nợ thuế được công bố định kỳ bởi Thuế TP.HCM là một hiện tượng đáng chú ý.

Loại cá dân dã của Việt Nam được ví như “cá hồi thịt trắng”, đạm gấp 7 lần sữa, làm thành món này cả nhà ăn cạn nồi
Gia đình

Loại cá dân dã của Việt Nam được ví như “cá hồi thịt trắng”, đạm gấp 7 lần sữa, làm thành món này cả nhà ăn cạn nồi

Gia đình

Không ngờ loại cá rẻ tiền này lại giàu dinh dưỡng đến thế!

Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ tiến độ nhập khẩu thiết bị sân bay Long Thành
Kinh tế

Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ tiến độ nhập khẩu thiết bị sân bay Long Thành

Kinh tế

Bộ Xây dựng nghiêm cấm các đơn vị bỏ qua hoặc rút ngắn các quy trình, thủ tục, công nghệ thi công, lựa chọn loại vật liệu không đảm bảo tiêu chuẩn tại các dự án trọng điểm.

Tin đọc nhiều

1

Trung Quốc, Nhật Bản còn đang nghiên cứu, Việt Nam sản xuất thành công loài cá quý, luyện cho ăn thức ăn công nghiệp

Trung Quốc, Nhật Bản còn đang nghiên cứu, Việt Nam sản xuất thành công loài cá quý, luyện cho ăn thức ăn công nghiệp

2

Nước từng mua gạo nhiều thứ hai của Việt Nam vừa có tuyên bố mới về lúa gạo với các thương nhân bán gạo để làm gì?

Nước từng mua gạo nhiều thứ hai của Việt Nam vừa có tuyên bố mới về lúa gạo với các thương nhân bán gạo để làm gì?

3

Châu Âu đang điêu đứng vì Nga

Châu Âu đang điêu đứng vì Nga

4

Giá vàng hôm nay (22/11): Đồng loạt giảm mạnh

Giá vàng hôm nay (22/11): Đồng loạt giảm mạnh

5

Giá vàng hôm nay mới nhất (22/11) đảo chiều tăng mạnh: Nhà vàng gặp sự cố bất ngờ, người dân lại xếp hàng dài

Giá vàng hôm nay mới nhất (22/11) đảo chiều tăng mạnh: Nhà vàng gặp sự cố bất ngờ, người dân lại xếp hàng dài