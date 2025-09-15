Khi trái bóng gắn kết những trái tim

Dấu ấn từ một giải phong trào

Ha Dong Super League 2025 chứng kiến sự tham dự của 69 đội với hơn 700 vận động viên đến từ các CLB phong trào trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây cũng là một trong những giải bóng bàn phong trào có số lượng đội và vận động viên tham gia lớn nhất cả nước, với thời gian kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9 hàng năm.

Nhiều pha bóng đẹp làm mãn nhãn khán giả tại Ha Dong Super League. Ảnh: LH

Năm nay, với sự đột phá của BTC không chỉ ở khâu tổ chức thi đấu tập trung trong những ngày khai mạc và bế mạc tại nhà thi đấu Thanh Hà (Hà Đông) mà còn là việc sử dụng các công nghệ hiện đại, đáp ứng nhu cầu khán giả xem trực tiếp cũng như theo dõi qua livestream.

Với rất nhiều trận đấu trong suốt mùa giải, cả vận động viên lẫn khán giả đều đã thực sự mãn nhãn trong nhiều pha bóng hay, kịch tính và đầy cảm xúc. Những giọt mồ hơi, những tiếng reo hò, niềm vui chiến thắng và cả sự tiếc nuối đã làm nên một giải đấu khó quên. Đặc biệt, cách thức chơi “Đội nhà – đội khách” còn làm tăng tính gắn kết và giao lưu giữa các vận động viên nói riêng và các CLB trên địa bàn thành phố nói chung, thể hiện đúng tinh thần “Kết nối đam mê – mang về sức khỏe” của Ha Dong Super League.

Đội Victoria đã giành được Cup vô địch Seri A. Ảnh: BTC

Năm nay, Cup vô địch Seri A đã được trao cho đội Victoria; đội Mobi – Hoàng Chốp đạt giải Nhì; 2 đội Nhà thiếu nhi và Kim Văn – Kim Lũ đồng giải Ba.

Với hạng Seri B, đội Mobi – Hoàng Chốp đoạt Cup vô địch; đội Học viện Quân Y đạt giải Nhì; 2 đội Văn Phú và Goldsilk đồng giải Ba.

Với hạng Seri C, đội Vinaconex đoạt Cup vô địch; đội Smart City đạt giải Nhì; 2 đội Nam Tè và Học viện Quân Y đồng giải Ba.

Bên cạnh đó, BTC còn trao giải Phong cách cho 3 đội: EPC (Seri A); Yên Nghĩa (Seri B) và 131 Trần Phú (Seri C).

Điều đáng chú ý, giải đấu vừa kết thúc cũng là lúc trên Fanpage Bóng bàn Hà Đông cũng như nhiều trang cá nhân ngập tràn những chia sẻ của các đội và vận động viên về những cảm xúc, những kỉ niệm, khoảnh khắc đáng nhớ và cả sự ghi nhận, lời cảm ơn.

Như đội trưởng của đội Smart City 3 là VĐV Bùi Đình Huỳnh bày tỏ: “Cảm xúc tuyệt vời của thể thao mang lại! Buồn, vui, tiếc nuối... Mỗi cảm xúc là một kỷ niệm cùng anh em cả đội! Đội trưởng đội Smart City 3 (Á Quân giải Ha Dong Super League 2025 - Serie C) xin cảm ơn Ban Tổ Chức của giải, các Nhà tài trợ cho đội, cùng toàn thể khán giả đã cổ vũ..!”

Đội Smart City 3 đã giành giải Nhì hạng Seri C. Ảnh: FB Bonbanhadong

Kiện tướng Hoàng Chốp và cũng là Nhà tài trợ cho giải chia sẻ: “Chúng ta đã cống hiến tất cả những gì đẹp nhất cho bóng bàn. Lúc này, thắng hay thua không còn quá quan trọng… Điều còn lại là tinh thần thể thao, sự gắn kết và ngọn lửa đam mê rực cháy trong từng đường bóng”.

Ông Đinh Công Minh - Trưởng Ban Tổ chức giải Ha Dong Super Leage. Ảnh: BTC

Ông Đinh Công Minh, Trưởng Ban tổ chức giải Ha Dong Super Leage khẳng định: “Chúng tôi muốn tạo ra một sân chơi kiên định với thông điệp ‘kết nối đam mê – mang về sức khỏe’, để gắn kết những người cùng đam mê trái bóng, nâng cao sức khỏe, tinh thần và ý thức cộng đồng. Thành công của mùa giải lần thứ 13 này là minh chứng cho những giá trị tích cực mà phong trào bóng bàn nói riêng và phong trào thể thao nói chung đem lại”.

Các cổ động viên và Ban tổ chức chụp ảnh kỉ niệm cùng đội vô địch Seri A năm 2025. Ảnh: BTC

Tinh thần thể thao và sự lan tỏa cộng đồng

Bên cạnh Ha Dong Super League, trên địa bàn Hà Nội cũng có một số giải bóng bàn phong trào có số người tham gia đông đảo và kéo dài nhiều tháng như: Pingtour; Bắc Từ Liêm Super Cup; Ha Nội Super League (Victas tour)... Trong đó, mỗi giải được tổ chức ở những khu vực khác nhau, thời gian đan xen nhau và phủ rộng khắp thành phố. Đó cũng là cơ hội để những người đam mê trái bóng có thể tìm kiếm sân chơi lớn phù hợp với bản thân, bên cạnh việc rèn luyện mỗi ngày.

Sở dĩ, các giải phong trào thể thao quần chúng nếu tổ chức tốt luôn thu hút được lượng lớn người tham giải bởi hầu như không giới hạn độ tuổi, phân biệt giới tính, nghề nghiệp, trình độ đa dạng… Trong khi đó, giá trị mang lại cho mỗi cá nhân và cộng đồng lại không hề nhỏ. Những người chơi bóng bàn thường xuyên đều nhận thấy sự cải thiện rõ rệt về thể lực, độ dẻo dai và cả tinh thần.

Giải Bắc Từ Liêm Super Cup năm 2024-2025 đã thu hút hơn 300 vận động viên tham dự và khởi động mùa thứ 3. Ảnh: BTC

Ông Nguyễn Đức Trung – Trưởng Ban tổ chức Giải Bắc Từ Liêm Super Cup cho biết: “Chúng tôi muốn tạo ra sân chơi thể hiện tinh thần thể thao vui vẻ, gắn kết và cống hiến. Bắc Từ Liêm Super Cup được tổ chức qua 2 Mùa giải nhưng đã thu hút được sự quan tâm của những người yêu bóng bàn trong khu vực. Như năm 2024 -2025 có 20 đội với hơn 300 vận động viên tham dự. Mùa giải thứ 3 cũng đang bắt đầu khởi động, dự kiến quy mô lên gần 50 đội.”

Ông Trung cũng cho biết thêm, trước khi diễn ra mùa giải thứ 3, những người hâm mộ bóng bàn Thủ đô sẽ được thưởng thức một số trận đỉnh cao Giải Siêu Cup Hà Nội giữa 3 đội Vô địch Serri A,B,C của Ha Dong Super League và 3 Đội vô địch, Á quân, Đệ tam anh hào của Bắc Từ Liêm Super Cup, dự kiến diễn ra trong đầu tháng 11/2025. Đó cũng là cách tạo động lực cho mọi người tìm đến môn thể thao giàu giá trị này.