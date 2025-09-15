Chủ đề nóng

Nepal rúng động vì biểu tình
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Việt Nam trong tôi
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Thể thao
Thứ hai, ngày 15/09/2025 22:20 GMT+7

Khi trái bóng gắn kết những trái tim

+ aA -
Gia Bách Thứ hai, ngày 15/09/2025 22:20 GMT+7
Giải bóng bàn Ha Dong Super League 2025 vừa khép lại với một mùa giải sôi nổi, đầy kịch tính và hấp dẫn. Đây cũng là lần thứ 13 giải được tổ chức với quy mô lớn, một minh chứng cho sự gắn kết cộng đồng từ những phong trào thể thao quần chúng.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Dấu ấn từ một giải phong trào

Ha Dong Super League 2025 chứng kiến sự tham dự của 69 đội với hơn 700 vận động viên đến từ các CLB phong trào trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây cũng là một trong những giải bóng bàn phong trào có số lượng đội và vận động viên tham gia lớn nhất cả nước, với thời gian kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9 hàng năm.

Nhiều pha bóng đẹp làm mãn nhãn khán giả tại Ha Dong Super League. Ảnh: LH

Năm nay, với sự đột phá của BTC không chỉ ở khâu tổ chức thi đấu tập trung trong những ngày khai mạc và bế mạc tại nhà thi đấu Thanh Hà (Hà Đông) mà còn là việc sử dụng các công nghệ hiện đại, đáp ứng nhu cầu khán giả xem trực tiếp cũng như theo dõi qua livestream.

Với rất nhiều trận đấu trong suốt mùa giải, cả vận động viên lẫn khán giả đều đã thực sự mãn nhãn trong nhiều pha bóng hay, kịch tính và đầy cảm xúc. Những giọt mồ hơi, những tiếng reo hò, niềm vui chiến thắng và cả sự tiếc nuối đã làm nên một giải đấu khó quên. Đặc biệt, cách thức chơi “Đội nhà – đội khách” còn làm tăng tính gắn kết và giao lưu giữa các vận động viên nói riêng và các CLB trên địa bàn thành phố nói chung, thể hiện đúng tinh thần “Kết nối đam mê – mang về sức khỏe” của Ha Dong Super League.

Đội Victoria đã giành được Cup vô địch Seri A. Ảnh: BTC

Năm nay, Cup vô địch Seri A đã được trao cho đội Victoria; đội Mobi – Hoàng Chốp đạt giải Nhì; 2 đội Nhà thiếu nhi và Kim Văn – Kim Lũ đồng giải Ba.

Với hạng Seri B, đội Mobi – Hoàng Chốp đoạt Cup vô địch; đội Học viện Quân Y đạt giải Nhì; 2 đội Văn Phú và Goldsilk đồng giải Ba.

Với hạng Seri C, đội Vinaconex đoạt Cup vô địch; đội Smart City đạt giải Nhì; 2 đội Nam Tè và Học viện Quân Y đồng giải Ba.

Bên cạnh đó, BTC còn trao giải Phong cách cho 3 đội: EPC (Seri A); Yên Nghĩa (Seri B) và 131 Trần Phú (Seri C).

Điều đáng chú ý, giải đấu vừa kết thúc cũng là lúc trên Fanpage Bóng bàn Hà Đông cũng như nhiều trang cá nhân ngập tràn những chia sẻ của các đội và vận động viên về những cảm xúc, những kỉ niệm, khoảnh khắc đáng nhớ và cả sự ghi nhận, lời cảm ơn.

Như đội trưởng của đội Smart City 3 là VĐV Bùi Đình Huỳnh bày tỏ: “Cảm xúc tuyệt vời của thể thao mang lại! Buồn, vui, tiếc nuối... Mỗi cảm xúc là một kỷ niệm cùng anh em cả đội! Đội trưởng đội Smart City 3 (Á Quân giải Ha Dong Super League 2025 - Serie C) xin cảm ơn Ban Tổ Chức của giải, các Nhà tài trợ cho đội, cùng toàn thể khán giả đã cổ vũ..!”

Đội Smart City 3 đã giành giải Nhì hạng Seri C. Ảnh: FB Bonbanhadong

Kiện tướng Hoàng Chốp và cũng là Nhà tài trợ cho giải chia sẻ: “Chúng ta đã cống hiến tất cả những gì đẹp nhất cho bóng bàn. Lúc này, thắng hay thua không còn quá quan trọng… Điều còn lại là tinh thần thể thao, sự gắn kết và ngọn lửa đam mê rực cháy trong từng đường bóng”.

Ông Đinh Công Minh - Trưởng Ban Tổ chức giải Ha Dong Super Leage. Ảnh: BTC

Ông Đinh Công Minh, Trưởng Ban tổ chức giải Ha Dong Super Leage khẳng định: “Chúng tôi muốn tạo ra một sân chơi kiên định với thông điệp ‘kết nối đam mê – mang về sức khỏe’, để gắn kết những người cùng đam mê trái bóng, nâng cao sức khỏe, tinh thần và ý thức cộng đồng. Thành công của mùa giải lần thứ 13 này là minh chứng cho những giá trị tích cực mà phong trào bóng bàn nói riêng và phong trào thể thao nói chung đem lại”.

Các cổ động viên và Ban tổ chức chụp ảnh kỉ niệm cùng đội vô địch Seri A năm 2025. Ảnh: BTC

Tinh thần thể thao và sự lan tỏa cộng đồng

Bên cạnh Ha Dong Super League, trên địa bàn Hà Nội cũng có một số giải bóng bàn phong trào có số người tham gia đông đảo và kéo dài nhiều tháng như: Pingtour; Bắc Từ Liêm Super Cup; Ha Nội Super League (Victas tour)... Trong đó, mỗi giải được tổ chức ở những khu vực khác nhau, thời gian đan xen nhau và phủ rộng khắp thành phố. Đó cũng là cơ hội để những người đam mê trái bóng có thể tìm kiếm sân chơi lớn phù hợp với bản thân, bên cạnh việc rèn luyện mỗi ngày.

Sở dĩ, các giải phong trào thể thao quần chúng nếu tổ chức tốt luôn thu hút được lượng lớn người tham giải bởi hầu như không giới hạn độ tuổi, phân biệt giới tính, nghề nghiệp, trình độ đa dạng… Trong khi đó, giá trị mang lại cho mỗi cá nhân và cộng đồng lại không hề nhỏ. Những người chơi bóng bàn thường xuyên đều nhận thấy sự cải thiện rõ rệt về thể lực, độ dẻo dai và cả tinh thần.

Giải Bắc Từ Liêm Super Cup năm 2024-2025 đã thu hút hơn 300 vận động viên tham dự và khởi động mùa thứ 3. Ảnh: BTC

Ông Nguyễn Đức Trung – Trưởng Ban tổ chức Giải Bắc Từ Liêm Super Cup cho biết: “Chúng tôi muốn tạo ra sân chơi thể hiện tinh thần thể thao vui vẻ, gắn kết và cống hiến. Bắc Từ Liêm Super Cup được tổ chức qua 2 Mùa giải nhưng đã thu hút được sự quan tâm của những người yêu bóng bàn trong khu vực. Như năm 2024 -2025 có 20 đội với hơn 300 vận động viên tham dự. Mùa giải thứ 3 cũng đang bắt đầu khởi động, dự kiến quy mô lên gần 50 đội.”

Ông Trung cũng cho biết thêm, trước khi diễn ra mùa giải thứ 3, những người hâm mộ bóng bàn Thủ đô sẽ được thưởng thức một số trận đỉnh cao Giải Siêu Cup Hà Nội giữa 3 đội Vô địch Serri A,B,C của Ha Dong Super League và 3 Đội vô địch, Á quân, Đệ tam anh hào của Bắc Từ Liêm Super Cup, dự kiến diễn ra trong đầu tháng 11/2025. Đó cũng là cách tạo động lực cho mọi người tìm đến môn thể thao giàu giá trị này.

Tham khảo thêm

Sun Yingsha: Báu vật của bóng bàn Trung Quốc và câu chuyện về những thất bại

Sun Yingsha: Báu vật của bóng bàn Trung Quốc và câu chuyện về những thất bại

Mức thưởng lớn ở giải vô địch bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng Quốc gia

Mức thưởng lớn ở giải vô địch bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng Quốc gia

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

VFV bất ngờ minh oan cho VĐV Đặng Thị Hồng

Việc VĐV Đặng Thị Hồng nhận án cấm thi đấu từ Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) vẫn đang gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.

Tin chiều 14/9: Đông Á Thanh Hoá “thay tướng”?

Thể thao
Tin chiều 14/9: Đông Á Thanh Hoá “thay tướng”?

HLV Popov tiến cử cầu thủ Việt kiều Mỹ cao 1m88 cho ĐT Việt Nam

Thể thao
HLV Popov tiến cử cầu thủ Việt kiều Mỹ cao 1m88 cho ĐT Việt Nam

Trung vệ Ukraine cao 1m93 gia nhập CLB từng 2 lần vô địch V.League

Thể thao
Trung vệ Ukraine cao 1m93 gia nhập CLB từng 2 lần vô địch V.League

Tin chiều 15/9: Nguyễn Xuân Son và vợ nhận 2 món quà sang chảnh

Thể thao
Tin chiều 15/9: Nguyễn Xuân Son và vợ nhận 2 món quà sang chảnh

Đọc thêm

Nhà phố Hà Nội: Giải pháp kiến trúc hiện đại, thoáng đãng giữa lòng đô thị
Nhà đất

Nhà phố Hà Nội: Giải pháp kiến trúc hiện đại, thoáng đãng giữa lòng đô thị

Nhà đất

Nằm ven đê sông Hồng, ngay trung tâm Hà Nội, ngôi nhà phố dành cho gia đình 2 thế hệ được thiết kế theo phong cách hiện đại, “thoáng” cả về không gian và thông gió.

Nguyên nhân vụ hai vợ chồng chết trước cửa nhà trọ ở phường An Phú
Chuyển động Sài Gòn

Nguyên nhân vụ hai vợ chồng chết trước cửa nhà trọ ở phường An Phú

Chuyển động Sài Gòn

Công an TP.HCM đang điều tra vụ hai vợ chồng tử vong trước cửa phòng trọ ở phường An Phú. Bước đầu qua lấy lời khai và trích xuất camera, công an xác định người chồng đã dùng dao sát hại vợ rồi tự tử.

Cầu vồng sau bão, 3 con giáp vượt khó thành công, tài lộc vượng phát, phúc khí đầy nhà trong tháng 8 Âm lịch
Gia đình

Cầu vồng sau bão, 3 con giáp vượt khó thành công, tài lộc vượng phát, phúc khí đầy nhà trong tháng 8 Âm lịch

Gia đình

Sau những ngày gian khó, 3 con giáp này sẽ như “hóa rồng” trong thời gian tới, công việc khởi sắc, tài lộc dồi dào, tình duyên viên mãn trong tháng 8 Âm lịch.

Thị trường tài sản số hôm nay 16/9: Doanh nghiệp hé lộ dự án sàn tài sản số 10.000 tỷ, cổ phiếu tăng 'sốc'
Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 16/9: Doanh nghiệp hé lộ dự án sàn tài sản số 10.000 tỷ, cổ phiếu tăng "sốc"

Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 16/9: Sau khi công bố kế hoạch triển khai dự án sàn giao dịch tài sản số DNEX với quy mô 10.000 tỷ đồng tại Đà Nẵng, CTCP Đầu tư HVA (HVA Group, mã: HVA) gây chú ý lớn trên sàn chứng khoán.

Diễn viên trẻ nhất từng đạt Emmy là ai?
Văn hóa - Giải trí

Diễn viên trẻ nhất từng đạt Emmy là ai?

Văn hóa - Giải trí

Tối 14/9 tại Los Angeles, Owen Cooper đã làm nên lịch sử khi trở thành diễn viên trẻ nhất giành giải Emmy với vai Jamie Miller trong loạt phim “Adolescence”.

TP.HCM: Khẩn trương quyết toán cổ phần hóa, nộp tiền về ngân sách Nhà nước trong năm 2025
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM: Khẩn trương quyết toán cổ phần hóa, nộp tiền về ngân sách Nhà nước trong năm 2025

Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ban ngành và doanh nghiệp trên địa bàn phải đẩy nhanh tiến độ quyết toán cổ phần hóa, nộp đầy đủ tiền thu từ cổ phần hóa và thoái vốn về ngân sách Nhà nước trong năm 2025; xem xét trách nhiệm nếu đơn vị nào chậm trễ hoặc để tồn đọng kéo dài.

Vụ truy nã Ly Meo liên quan đường dây ma túy Tam Giác Vàng: Kẻ cầm đầu rút súng chống trả lực lượng công an
Chuyển động Sài Gòn

Vụ truy nã Ly Meo liên quan đường dây ma túy Tam Giác Vàng: Kẻ cầm đầu rút súng chống trả lực lượng công an

Chuyển động Sài Gòn

Lê Thanh Tú (Tú Cơ), một mắt xích quan trọng, cầm đầu trong đường dây buôn ma túy ma túy từ Tam Giác Vàng về TP.HCM để tiêu thụ, đã rút súng chống trả lực lượng công an khi bị vây bắt vào năm 2024.

Israel đánh lớn vào Gaza, 20 phút 37 cuộc không kích
Điểm nóng

Israel đánh lớn vào Gaza, 20 phút 37 cuộc không kích

Điểm nóng

Israel đã tiến hành 37 cuộc tấn công vào thành phố Gaza chỉ trong vòng 20 phút, trong đó có cả từ trực thăng, trang tin điện tử Ynet dẫn nguồn báo chí Palestine cho biết.

Triệt tiêu thứ suy nghĩ man rợ “đâm chết còn hơn thương tật”
Kính đa tròng

Triệt tiêu thứ suy nghĩ man rợ “đâm chết còn hơn thương tật”

Kính đa tròng

Sau khi va chạm với một nữ sinh, tài xế Đinh Văn Long đã có lời khai rúng động khi thừa nhận cố ý kéo lê nạn nhân dưới gầm xe bồn để nạn nhân tử vong, không phải lo đền bù. Đó thực sự là một thứ suy nghĩ man rợ, ấu trĩ cần phải triệt tiêu trong một xã hội văn minh, thượng tôn pháp luật.

Hoa hậu Yến Nhi nói về hình ảnh 'sành điệu' dù mẹ bán vé số
Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Yến Nhi nói về hình ảnh "sành điệu" dù mẹ bán vé số

Văn hóa - Giải trí

Nguyễn Thị Yến Nhi, tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025, phản hồi khi có ý kiến cho rằng cô vẫn diện đồ sành điệu dù chia sẻ gia cảnh khó khăn.

Bị VFV cấm thi đấu, Đặng Thị Hồng dành thời gian... bán hàng online
Thể thao

Bị VFV cấm thi đấu, Đặng Thị Hồng dành thời gian... bán hàng online

Thể thao

Bất ngờ bị Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) cấm thi đấu, Đặng Thị Hồng vẫn chưa có ý định cụ thể gì cho tương lai. Trước mắt, cô quyết định bán hàng online để có thêm thu nhập.

Giá USD hôm nay 16/9: Đồng loạt giảm trước thềm cuộc họp của Fed
Kinh tế

Giá USD hôm nay 16/9: Đồng loạt giảm trước thềm cuộc họp của Fed

Kinh tế

Giá USD hôm nay 16/9 trong nước và trên thị trường quốc tế đồng loạt giảm trước thềm cuộc họp lãi suất quan trọng của Fed (16-17/9).

Cháy nhà ở Hà Nội lúc rạng sáng, 4 người trong một gia đình tử vong thương tâm
Tin tức

Cháy nhà ở Hà Nội lúc rạng sáng, 4 người trong một gia đình tử vong thương tâm

Tin tức

Rạng sáng 16/9, hỏa hoạn xảy ra tại một ngôi nhà ở thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, Hà Nội, khiến 4 người trong cùng gia đình, gồm vợ chồng chủ nhà và hai con nhỏ, tử vong.

Hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị toàn quốc quán triệt 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị
Tin tức

Hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị toàn quốc quán triệt 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị

Tin tức

Sáng 16/9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc (trực tiếp kết hợp trực tuyến) quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Bộ GDĐT đề xuất dạy tiếng Campuchia, Thái Lan, Indonesia ở phổ thông: “Đây là điều tốt cho học sinh”
Xã hội

Bộ GDĐT đề xuất dạy tiếng Campuchia, Thái Lan, Indonesia ở phổ thông: “Đây là điều tốt cho học sinh”

Xã hội

Từ năm 2026, Việt Nam bắt đầu dạy tiếng Lào ở những trường học có nhu cầu, sau đó là tiếng Campuchia, Thái Lan và Indonesia là thông tin đang nhận được quan tâm từ dư luận.

Bắt kẻ cướp giật điện thoại 'thần tốc'
Chuyển động Sài Gòn

Bắt kẻ cướp giật điện thoại 'thần tốc'

Chuyển động Sài Gòn

Công an xã Tân Nhựt, TP.HCM đã khám phá nhanh một vụ cướp giật tài sản, bắt giữ nghi phạm chỉ sau 8 giờ tiếp nhận thông tin trình báo của nạn nhân.

Rau trôi nổi sau khi 'phù phép' nguồn gốc đưa vào bếp ăn trường học, siêu thị nào trên địa bàn TP Hà Nội? (Video 4)
Bạn đọc

Rau trôi nổi sau khi "phù phép" nguồn gốc đưa vào bếp ăn trường học, siêu thị nào trên địa bàn TP Hà Nội? (Video 4)

Bạn đọc

Tầm 5 giờ sáng, trong sân Công ty Liên Anh tiếng hò hét giục giã át cả tiếng quạt... Những bao rau củ được đóng vội, dán tem “rau sạch” rồi chất lên xe. Sau đó, chúng sẽ có mặt tại bếp ăn trường học, siêu thị… dưới cái mác an toàn, rau có nguồn gốc. PV Dân Việt đã đi theo từng xe chở rau đến các trường học, siêu thị trên địa bàn TP Hà Nội.

Lý Công Uẩn là cháu nội của sứ quân vùng Siêu Loại?
Đông Tây - Kim Cổ

Lý Công Uẩn là cháu nội của sứ quân vùng Siêu Loại?

Đông Tây - Kim Cổ

Nghiên cứu thời loạn thập nhị sứ quân, chúng tôi để ý một vị sứ quân chiếm cứ vùng Siêu Loại, có trung tâm Phật giáo Thuận Thành- Luy Lâu; đó là sứ quân Lý Lãng Công, tức là Lý Khuê, một vị hùng trưởng của miền đất nằm hai bờ sông Đuống.

Tổng tư lệnh Ukraine đột ngột sa thải hai tư lệnh quân đoàn vì lý do này
Điểm nóng

Tổng tư lệnh Ukraine đột ngột sa thải hai tư lệnh quân đoàn vì lý do này

Điểm nóng

Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi đã cách chức chỉ huy của hai quân đoàn – Volodymyr Silenko của Quân đoàn 17 và Maksym Kituhin của Quân đoàn 20.

CLB Ninh Bình lập thành tích vô tiền khoáng hậu
Thể thao

CLB Ninh Bình lập thành tích vô tiền khoáng hậu

Thể thao

Với việc giành chiến thắng 4-2 trước CLB Phú Thọ ở vòng loại Cúp Quốc gia 2025/2026, CLB Ninh Bình đã nâng chuỗi bất bại trong thời gian thi đấu chính thức lên con số 27 trận.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng làm rõ thông tin vườn hoa Trần Quang Diệu hoang tàn, xuống cấp
Tin tức

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng làm rõ thông tin vườn hoa Trần Quang Diệu hoang tàn, xuống cấp

Tin tức

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu Sở Xây dựng làm rõ thông tin vườn hoa Trần Quang Diệu (phường Đống Đa) hiện đang bị xuống cấp nghiêm trọng, hoang tàn và bị ô nhiễm do rác thải, gây mất mỹ quan đô thị.

Con trai giám đốc đài truyền hình bị bắt vì cáo buộc xâm hại Giang Tổ Bình
Văn hóa - Giải trí

Con trai giám đốc đài truyền hình bị bắt vì cáo buộc xâm hại Giang Tổ Bình

Văn hóa - Giải trí

Nữ diễn viên Giang Tổ Bình công khai tố cáo Cung Ích Đình, con trai một quan chức truyền hình, chuốc thuốc, xâm hại và quay lén, khiến cơ quan điều tra đã tạm giữ nghi phạm cùng nhiều tang vật vào ngày 15/9.

Ông Putin bất ngờ tuyên bố Nga phải 'đi trên lưỡi dao'
Điểm nóng

Ông Putin bất ngờ tuyên bố Nga phải "đi trên lưỡi dao"

Điểm nóng

Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi nội các "cẩn trọng" trong việc thực hiện các biện pháp chống lạm phát, đồng thời duy trì ổn định kinh tế vĩ mô. Ông nhấn mạnh chính phủ phải tránh làm nền kinh tế hạ nhiệt quá mức.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Hà Lan Anh làm việc với phường Nam Định
Nhà nông

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Hà Lan Anh làm việc với phường Nam Định

Nhà nông

Chiều 15/9, đồng chí Hà Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình làm việc với phường Nam Định về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); rà soát, đánh giá thực trạng hệ thống cơ sở giáo dục công lập theo tiêu chí, tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia.

Căng thẳng 'cứu' chân cho thiếu niên 15 tuổi bị tai nạn giao thông, cẳng chân gần đứt lìa
Xã hội

Căng thẳng "cứu" chân cho thiếu niên 15 tuổi bị tai nạn giao thông, cẳng chân gần đứt lìa

Xã hội

Bệnh nhân bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, nhập viện với cẳng chân gần như lìa khỏi cơ thể cho một nam sinh 15 tuổi, phần chân đứt trắng bệch, không còn dấu hiệu tuần hoàn.

HLV Shin Tae-yong ra điều kiện để trở lại U23 Indonesia
Thể thao

HLV Shin Tae-yong ra điều kiện để trở lại U23 Indonesia

Thể thao

Sau thất bại của U23 Indonesia, HLV Shin Tae-yong được kêu gọi trở lại. Ông hé lộ từng bị PSSI can thiệp chuyên môn và ra điều kiện phải được toàn quyền quyết định nếu tái hợp.

Đừng trồng hoa hồng, cây cảnh như mây rực rỡ này mới là chân ái, cỗ máy nở hoa 365 ngày, cực dễ chăm sóc
Gia đình

Đừng trồng hoa hồng, cây cảnh như mây rực rỡ này mới là chân ái, cỗ máy nở hoa 365 ngày, cực dễ chăm sóc

Gia đình

Cây cảnh này không chỉ nở hoa nhiều mà thời gian nở hoa kéo dài, hồng phấn rực rỡ, vô cùng bắt mắt, tạo thành đám mây hồng rực rỡ.

Hướng đi mới của lực lượng khuyến nông cộng đồng ở Đồng bằng sông Cửu Long khi thực hiện chính quyền 2 cấp
Nhà nông

Hướng đi mới của lực lượng khuyến nông cộng đồng ở Đồng bằng sông Cửu Long khi thực hiện chính quyền 2 cấp

Nhà nông

Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng vừa diễn ra tại An Giang khẳng định vai trò then chốt của lực lượng này, đặc biệt trong việc hỗ trợ nông dân, đồng hành cùng Đề án phát triển 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp.

Ra mắt câu lạc bộ hội tụ toàn các chuyên gia nông nghiệp vùng ĐBSCL
Nhà nông

Ra mắt câu lạc bộ hội tụ toàn các chuyên gia nông nghiệp vùng ĐBSCL

Nhà nông

Chiều 15/9, tại Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long diễn ra tại An Giang, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia công bố quyết định thành lập Câu lạc bộ Chuyên gia nông nghiệp ĐBSCL.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhắn nhủ điều gì với các sở, ngành khi nhắc đến khó khăn của doanh nghiệp?
Kinh tế

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhắn nhủ điều gì với các sở, ngành khi nhắc đến khó khăn của doanh nghiệp?

Kinh tế

UBND tỉnh Hưng Yên vừa có buổi làm việc với các chủ đầu tư hạ tầng, nhà đầu tư trong các khu công nghiệp. Lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, giao đất cho doanh nghiệp…

Tin đọc nhiều

1

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, y tế

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, y tế

2

Giá vàng cuối tuần giảm tiếp, Công ty SJC lên tiếng về chất lượng vàng miếng

Giá vàng cuối tuần giảm tiếp, Công ty SJC lên tiếng về chất lượng vàng miếng

3

VFV bất ngờ minh oan cho VĐV Đặng Thị Hồng

VFV bất ngờ minh oan cho VĐV Đặng Thị Hồng

4

Phương Tây có thể mất 285 tỷ USD từ việc tịch thu tài sản của Nga

Phương Tây có thể mất 285 tỷ USD từ việc tịch thu tài sản của Nga

5

Tiếp tục thực hiện giới thiệu nhân sự Đoàn đại biểu Đảng bộ Quốc hội dự Đại hội XIV

Tiếp tục thực hiện giới thiệu nhân sự Đoàn đại biểu Đảng bộ Quốc hội dự Đại hội XIV