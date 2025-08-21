Khơi dậy ý chí làm giàu cho hội viên, nông dân tỉnh Cao Bằng

Từ các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi", nhiều mô hình kinh tế hiệu quả đã ra đời, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống người dân.

Lan tỏa từ phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

Xác định phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua các cấp Hội Nông dân thành phố Cao Bằng đã cụ thể hóa việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động thiết thực.

Hội Nông dân thành phố Cao Bằng kiểm tra mô hình chăn nuôi lợn. Ảnh Cao Bằng

Phong trào đã tạo ra tác động tích cực đến công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm tại địa phương, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi. Qua đó, từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh về lao động và nguồn lực trong nông dân.

Sức sống của phong trào được thể hiện qua những con số ấn tượng. Năm 2024, toàn Hội có 3.257 hội viên đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giỏi các cấp và đã có 2.211 hộ đạt danh hiệu, trong đó có 10 hộ đạt cấp Trung ương, 62 hộ cấp tỉnh và 249 hộ cấp Thành phố.

Hội Nông dân thành phố Cao Bằng cũng đặt mục tiêu trong năm 2025 sẽ có 3.167 hộ đăng ký và thành lập mới 2 câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp cơ sở.

Từ phong trào này, đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật để tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Điển hình như: Mô hình chăn nuôi, kinh doanh của hộ bà Nông Thị Dung tại tổ 4, phường Ngọc Xuân; Mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm kết hợp trồng hoa hồng của hộ ông Nguyễn Tiến Dũng ở xã Vĩnh Quang; Mô hình chăn nuôi ong, trồng cây ăn quả và nuôi cá của hộ ông Nông Xuân Mậu tại phường Tân Giang…

Trở thành điểm tựa, tiếp sức cho nông dân

Để phong trào đi vào thực chất, các cấp Hội đã không ngừng đổi mới cách thức làm việc, luôn khoa học, sát cơ sở và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hội viên để chung tay hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất. Một trong những hỗ trợ thiết thực nhất là việc tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi.

Hội Nông dân thành phố Cao Bằng kiểm tra nguồn vốn tại phường Sông Hiến. Ảnh Cao Bằng

Tính đến năm 2024, Hội Nông dân thành phố đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội nhận ủy thác số vốn 81,112 tỷ đồng cho 1.150 hộ vay. Đồng thời, Hội cũng liên kết với Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt tạo điều kiện cho 94 hộ vay vốn với tổng dư nợ hơn 1,387 tỷ đồng.

Đặc biệt, nguồn vốn từ Quỹ “Hỗ trợ nông dân” đã tiếp thêm nguồn lực quan trọng cho hội viên. Tính đến ngày 31/5/2025, Hội đang quản lý 45 dự án với tổng số tiền 6,920 tỷ đồng. Nguồn quỹ này tập trung hỗ trợ xây dựng các mô hình kinh tế hộ gia đình như chăn nuôi, trồng cây ăn quả, trồng rừng, dịch vụ... giúp nhiều hộ thoát nghèo và nhân rộng các mô hình hiệu quả cao.

Không chỉ tập trung phát triển kinh tế, Hội Nông dân thành phố Cao Bằng, với 111 chi hội và 5.300 hội viên, còn là lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Các cấp Hội đã tích cực vận động hội viên ủng hộ nguồn lực cải tạo đường nội đồng, xây dựng hạ tầng cơ sở.

Nhiều mô hình bảo vệ môi trường đã được xây dựng và nhân rộng như “Thu gom, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ”, tổ chức thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật , và duy trì các đợt tổng vệ sinh môi trường.

Những hành động cụ thể này đã góp phần làm cho diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp. Nhờ sự chung tay đó, đến nay, thành phố đã đạt bình quân 19/19 tiêu chí nông thôn mới trên cả 3/3 xã.

Với những hoạt động đa dạng và thiết thực, Hội Nông dân thành phố Cao Bằng đã và đang khẳng định vai trò là cầu nối, là "bà đỡ" tin cậy, khơi dậy ý chí và tiếp sức cho nông dân trên con đường xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.