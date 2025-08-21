Khởi tố thêm 20 bị can trong đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng, có cả nhân viên ngân hàng

Ngày 21/8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố thêm 20 bị can liên quan đến đường dây rửa tiền quy mô gần 30.000 tỷ đồng. Trong số này, bốn bị can bị bắt tạm giam và 16 bị can bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo kết quả điều tra giai đoạn 2 chuyên án bí số 1222T, các bị can bị khởi tố về nhiều tội danh như: sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; rửa tiền; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức…

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Đáng chú ý, trong số các bị can có bốn nhân viên ngân hàng. Những người này bị cáo buộc đã tiếp tay mở tài khoản cho các “doanh nghiệp ma” để đường dây tội phạm sử dụng vào hoạt động lừa đảo và rửa tiền. Công an đã tiến hành khám xét trụ sở một số chi nhánh ngân hàng tại Hà Nội, Bình Dương và Đà Nẵng để thu thập chứng cứ.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng khởi tố một đối tượng có hành vi sử dụng ví tiền điện tử USDT nhận tiền bất hợp pháp từ Campuchia chuyển về Việt Nam cho băng nhóm tội phạm.

Trước đó, ngày 22/1/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triệt phá đường dây rửa tiền lớn do T.Q.T (36 tuổi, quận Hải Châu) cầm đầu. Đối tượng này làm giả căn cước công dân, thành lập 187 doanh nghiệp, mở hơn 600 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền phi pháp từ nước ngoài về Việt Nam, với tổng số tiền giao dịch gần 30.000 tỷ đồng, trong đó ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.