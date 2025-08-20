Đà Nẵng: 4 thanh, thiếu niên mang dao đi cướp, liên tiếp gây án trong đêm

Ngày 20/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã bắt giữ 4 thiếu niên liên quan đến loạt vụ cướp xảy ra trong đêm 18/8 trên địa bàn.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Thành (SN 2007, trú Thăng Bình, Quảng Nam), Ngô Thái Danh (SN 2008, trú An Khê), Phan Hồ Ka và Nguyễn Đăng Khôi (cùng SN 2009, trú Hòa Khánh, Đà Nẵng).

Theo điều tra, chiều 18/8, Ka rủ đồng bọn bàn nhau đi giật tài sản rồi chuyển sang cướp. Nhóm này chuẩn bị 2 xe máy Satria không biển số, mang theo dao Thái Lan để thực hiện hành vi.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trong khoảng thời gian từ 23h ngày 18/8 đến rạng sáng 19/8, chúng gây ra 4 vụ cướp, chiếm đoạt được 1 điện thoại iPhone 12 Pro đem bán lấy 4 triệu đồng chia nhau.

Chỉ sau hơn một ngày, lực lượng công an đã truy xét, bắt giữ toàn bộ các đối tượng, thu tang vật gồm điện thoại, xe máy và hung khí gây án.

Vụ việc đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.