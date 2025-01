Khu đô thị Phú Mỹ Hưng xây lấn hơn 400 ha, giá rao bán đang khoảng 720.000 tỷ đồng

Khu đô thị Phú Mỹ Hưng dính loạt sai phạm

Theo kết luận thanh tra của TP. HCM, khi xây dựng khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Công ty TNHH phát triển Phú Mỹ Hưng đã không thực hiện đúng diện tích được giao, vượt hơn 400 ha so với quy hoạch Thủ tướng phê duyệt.

Cùng với đó, Công ty Phú Mỹ Hưng kéo dài thời gian thực hiện hoàn chỉnh đồ án quy hoạch và thời gian xây dựng theo quy hoạch đã được UBND TP. HCM giao làm ảnh hưởng đến việc xác định diện tích đất (299 ha), lập dự án đầu tư xây dựng và diện tích đất công trình công cộng thuộc TP. HCM quản lý (110 ha).

Về phần diện tích 110 ha , hiện Công ty Phú Mỹ Hưng đã bàn giao hơn 56,8 ha, chưa bàn giao hơn 53,1 ha và đang thực hiện duy tu, bảo dưỡng thường xuyên đến khi được tiếp nhận.

Ngoài ra, Công ty Phú Mỹ Hưng được phê duyệt xây dựng 5 cụm đô thị nhưng đến nay mới đầu tư khu đô thị Phú Mỹ Hưng (khu A). 4 cụm đô thị còn lại (khu B, C, D và E) chưa được hoàn thiện quy hoạch. Theo giới thiệu trên website, 4 cụm khu còn lại lần lượt được xây dựng là Làng Đại Học (77 ha), Trung tâm kỹ thuật cao (43 ha), Trung tâm lưu thông hàng hóa 2 (80 ha) và Trung tâm lưu thông hàng hóa 1 (110 ha).

5 cụm đô thị theo quy hoạch của Công ty Phú Mỹ Hưng. Ảnh: website Phú Mỹ Hưng

Quay trở lại 400 ha Công ty Phú Mỹ Hưng xây lấn so với quy hoạch, được biết khu đô thị Phú Mỹ Hưng nằm tại phường Tân Phú và Tân Phong, quận 7, TP. HCM. Theo khảo sát trên batdongsan.com, giá đất tại phường Tân Phú đang được rao bán trong khoảng từ 67 - hơn 150 triệu đồng/m2 còn phường Tân Phong đang rao bán trong khoảng 120 - 240 triệu đồng/m2.

Trung tâm Khô thị Phú Mỹ Hưng (Khu A), nơi có diện tích đất xây lấn nằm tại phường Tân Phong, nếu chiếu theo giá rao bán trung bình ở thời điểm hiện tại, sau khi xây lấn 29 năm, phần diện tích này ước tính có giá trị khoảng 720.000 tỷ đồng. Chiếu theo giá tại bảng giá đất mới nhất, giá nội bộ khu Phú Mỹ Hưng được định giá 89,1 triệu đồng/m2, tương ứng 356.400 tỷ đồng.

Trung tâm Khu đô thị Phú Mỹ Hưng nằm tại xã Tân Phong, quận 7, TP. HCM. Giá nhà, đất vị trí này đang được rao bán trong khoảng 120 - 240 triệu đồng/m2. Như vậy, 400 ha đất Phú Mỹ Hưng xây lấn được định giá khoảng 720.000 tỷ đồng. Ảnh: website Phú Mỹ Hưng

Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng thành lập vào tháng 12/2008, là chủ đầu tư của dự án khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, TPHCM. Vốn điều lệ 954 tỷ đồng, do ông Tseng Fan Chih (quốc tịch Trung Quốc) làm Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật. Trong đó, vốn nước ngoài chiếm 70% (góp bằng ngoại tệ) và vốn tư nhân 30% (được góp bằng giá trị quyền sử dụng đất). Vốn nước ngoài do Phu My Hung Asia Holdings Corporation (trụ sở tại Cayman Island) nắm và vốn tư nhân trong nước do Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) nắm.

Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2024, Phú Mỹ Hưng ghi nhận lãi ròng 1.367 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với khoản lãi 644 tỷ đồng của cùng kỳ.

Tuy nhiên, vốn chủ sở hữu của Phú Mỹ Hưng đã thu hẹp hơn 8%, về còn 12.655 tỷ đồng .

Tình hình tài chính của Công ty Phú Mỹ Hưng được công bố trên HNX