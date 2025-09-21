Tất cả là điểm nhấn rất tuyệt của du lịch tâm linh, khi Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu, nơi được ví là lá phổi xanh còn sót lại ở vùng ven biển, được khai thác phát triển du lịch dưới tán rừng…

Phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng

Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu (Tà Cú) là 1 trong 2 đơn vị được UBND tỉnh Bình Thuận trước đây đồng ý chủ trương cho phép xây dựng đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí của khu rừng do đơn vị quản lý phù hợp với Phương án quản lý rừng bền vững của Ban trong giai đoạn 2021 - 2030.

Theo chủ trương trên, Ban xây dựng đề cương nhiệm vụ và dự toán lập đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trên lâm phận quản lý, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Sau đó, sở này phối hợp các sở, ngành và địa phương liên quan tổ chức thẩm định, trình phê duyệt và lựa chọn đơn vị tư vấn có tư cách pháp nhân, có năng lực, kinh nghiệm để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Chùa Linh Sơn Trường Thọ trên đỉnh núi Tà Kóu (núi Tà Cú) tỉnh Lâm Đồng (trước đây thuộc tỉnh Bình Thuận). Ảnh: Ngọc Lân.

Đó là vào tháng 4/2025 và sau sáp nhập tỉnh, công việc trên được chuyển tiếp triển khai thực hiện.

Đến nay, sau khi có ý kiến của các đơn vị liên quan, Ban đang hoàn chỉnh đề cương nhiệm vụ và dự toán lập đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trên lâm phận để ngành chức năng trình UBND tỉnh phê duyệt.

Sau đó, sẽ tới bước tìm đơn vị tư vấn, hầu hết thuộc các viện quy hoạch có liên quan trong nước để tính toán, hoạch định từng khu vực trong diện tích rừng mà Ban quản lý, xây dựng hoàn tất đề án du lịch để trình UBND tỉnh phê duyệt.

Chính đề án trên là cơ sở để sau này, khi nhà đầu tư vào, tức bắt đầu triển khai cho thuê môi trường rừng tạo ra những cảnh quan đẹp, hài hòa, những điểm nhấn khác biệt có sức thu hút du khách.

Cáp treo lên đỉnh núi Tà Kóu (núi Tà Cú), tỉnh Lâm Đồng (tức địa bàn tỉnh Bình Thuận trước sáp nhập). Ảnh: Ngọc Lân

Với trình tự đang thực hiện như trên theo Nghị định số 91/2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, không lâu nữa, nếu không trở ngại gì, Khu bảo tồn sẽ là đơn vị đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng triển khai cho thuê môi trường rừng.

Khác lạ Tà Kóu

Với diện tích tự nhiên là 10.447,62 ha, trong đó diện tích trong quy hoạch 3 loại rừng là 10.411,99 ha (bao gồm 8.425,44 ha rừng đặc dụng, 1.986,55 ha rừng sản xuất) và 35,63 ha diện tích ngoài quy hoạch, Khu bảo tồn còn có địa hình đa dạng, cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn, rất thu hút khách du lịch.

Tượng Phật Như Lai nhập niết bàn dài 49 m được xác lập kỷ lục Việt Nam ở núi Tà Cú. Ảnh: Ngọc Lân

Thực tế, nơi đây vốn dĩ đã là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng, với chùa Linh Sơn Trường Thọ được vua Tự Đức ban tên và tượng Phật Như Lai nhập niết bàn dài 49 m được xác lập kỷ lục Việt Nam vào ngày 2/1/2006, cũng như được tổ chức Sách kỷ lục châu Á xác lập kỷ lục “Tượng Phật dài nhất nằm trên đỉnh núi” vào ngày 2/3/2013. Ngoài ra, ở lưng chừng núi còn có chùa Hố Dầu có hàng ngàn phật tử đến thắp nhang hàng năm…

Tất cả là điểm nhấn rất tuyệt của du lịch tâm linh, khi Khu bảo tồn được khai thác phát triển du lịch dưới tán rừng.

Nhất là vị trí của Khu bảo tồn cách các thành phố không xa như TP Hồ Chí Minh 166 km…và được kết nối bởi các tuyến quốc lộ, cao tốc nên rất thuận lợi trong di chuyển bằng ô tô, chỉ từ 2 - 3 giờ.

Tháp chuông gió lớn nhất Việt Nam ở núi Tà Kóu (núi Tà Cú, tỉnh Bình Thuận trước đây). Ảnh: Ngọc Lân.

Hơn thế, Khu bảo tồn còn là lá phổi xanh còn sót lại ở vùng ven biển, tạo vành đai xanh bao bọc, phòng hộ và điều hòa không khí cho các khu vực bên trong, nơi có nhiều công ty, nhà máy, khu công nghiệp với hàng ngàn cán bộ, chuyên gia, công nhân làm việc có nhu cầu nghỉ ngơi và đi du lịch sẽ ngày càng tăng trong tương lai.

Đó là lý do, thời gian gần đây có nhiều công ty, tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê môi trường rừng tại Khu bảo tồn để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí.

Khi dưới những tán rừng nơi đây phát triển các mô hình du lịch, không chỉ mở ra một loại hình du lịch đặc sắc cho tỉnh mà còn góp phần tạo nguồn thu để Ban đầu tư lại các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng bằng nguồn vốn tự có.

Theo tài liệu, Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu, tỉnh Lâm Đồng (trước sáp nhập tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông, Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận) là khu vực ưu tiên số một trong chương trình Bảo tồn dãy Trường Sơn và là 1 trong 221 vùng sinh thái quan trọng trên thế giới. Với hệ sinh thái rừng lá rộng thường xanh nhiệt đới, đây cũng là nơi phân bố của các loài động, thực vật quý hiếm, được ghi tên trong Danh lục đỏ thế giới (IUCN, 2019)…

