Chủ đề nóng

Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Nepal rúng động vì biểu tình
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Đông Tây - Kim Cổ
Thứ hai, ngày 22/09/2025 10:31 GMT+7

Kỵ binh có cánh trong quân đội Vương quốc Ba Lan thời xưa thiện chiến cỡ nào?

+ aA -
Ninh Hạ (Theo Giáo dục và Thời đại) Thứ hai, ngày 22/09/2025 10:31 GMT+7
Thế kỷ XVI, trong quân đội Vương quốc Ba Lan (1000 - 1795) có một đội lính đánh thuê (kỵ binh) với bề ngoài ấn tượng nhất lịch sử là mang đôi cánh trên lưng.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Khác với vẻ ngoài nhẹ như bay lên được, họ là kỵ binh hạng nặng khét tiếng hung tợn, đánh đâu thắng áp đảo đó.

Kỵ binh có cánh: Gốc gác Hungary

Tên của kỵ binh có cánh là Hussar quân. Gốc gác cái tên này bắt nguồn từ ngôn ngữ Serbia, là sự kết hợp của Hu (Hungary viết tắt) và gusar (giang hồ). Theo tư liệu sử, Hussar quân là tập hợp của các lính đánh thuê di cư từ Hungary. Đến năm 1500, họ được Vương quốc Ba Lan thuê làm kỵ binh hoàng gia mới dần nổi tiếng.

Nguyên nhân chính khiến Ba Lan thuê Hussar quân là vì nhóm này có thâm thù với Đế chế Ottoman (Thổ Nhĩ Kỳ). Cũng vào năm 1500, Ottoman tăng cường Cải cách Rascian, điên cuồng tấn công các nước giáp biên giới phía Đông Nam, trong đó có Ba Lan. Để đối phó, Ba Lan cần tăng quân và Bộ trưởng Bộ Ngân khố Andrzej Kościelecki đã quyết định chi ngân sách thuê Hussar quân.

Vũ trang hoàn chỉnh của một kỵ binh có cánh. Ảnh minh họa: Zinnfigur.com

Năm 1503, sau khi lập một vài chiến công, Hussar quân được Ba Lan công nhận là đội kỵ binh hoàng gia, ban cờ hiệu Hungary. Kể từ lúc này, Hussar tuyển thêm nhiều thành viên, không phân biệt quốc tịch và trở thành lực lượng quân sự lớn mạnh.

Đơn vị nhỏ nhất trong Hussar quân là nhóm 3 - 6 người, trong đó có một người là tiểu đội trưởng và còn lại là đội viên. Họ trang bị giống nhau là áo giáp, thương và ngựa. Chiến thuật chính của Hussar quân là xung phong tấn công trên lưng ngựa. Họ cưỡi ngựa xông thẳng vào hàng ngũ của địch và xuyên qua với tốc độ nhanh. Trong lúc xuyên qua, họ giao tranh, vừa giết vừa phá vỡ đội hình của địch. Hành động này tái lặp cho đến khi trận tàn.

Thương của Hussar quân rất dài, thường từ 4,5 - 6,2m, do đích thân nhà vua hoặc quý tộc ban tặng và được mạ vàng rất đẹp. Áo giáp thì nặng tầm 15kg, kín từ đầu đến chân nhưng rất linh động nhờ khớp nối tinh vi.

Ngoài thương, Hussar quân còn sử dụng thêm kiếm, kiếm cong, búa, rìu… thời kỳ có súng đạn thì trang bị mỗi người từ 2 - 6 cây súng lục hoặc 1 cây súng trường (súng carbine hoặc súng hỏa mai).

Ngựa của họ cũng được mặc giáp và nhờ ngựa khỏe, giáp ngựa nhẹ, chúng linh động hơn hầu hết ngựa chiến của các đội quân kỵ binh khác đương thời. Trung bình, ngựa của Hussar quân có thể cõng 100kg di chuyển liên tục hàng trăm km. Hussar quân quý ngựa đến mức phạt tử hình với bất cứ thành viên nào phạm tội bán trộm ngựa.

Ban đầu, Hussar quân chỉ dùng khiên gỗ và giáp vải nên thuộc diện vũ trang hạng nhẹ nhưng họ sớm chuyển sang vũ trang hạng nặng với khiên, giáp bằng kim loại. Nửa cuối thế kỷ XVI, tất cả các nhóm Hussar quân đều được cải tổ, trở thành kỵ binh hoàng gia hạng nặng và đến năm 1590 thì chính thức là kỵ binh hạng nặng toàn diện.

Trên chiến trường, đôi cánh của Hussar quân áp đảo tinh thần địch. Ảnh minh họa: Ancient-origins.net

Đôi cánh hung tàn

Đặc trưng ngoại hình nổi bật nhất của Hussar quân là đôi cánh lớn được chế bằng gỗ (làm khung) và lông các loại chim to lớn như đại bàng, kền kền, ưng… Ban đầu, họ gắn đôi cánh lên yên ngựa nhưng kể từ thế kỷ XVII thì gắn trực tiếp vào áo giáp nên nhìn như người có cánh.

Khác với đôi cánh mỹ miều của loài lông vũ, đôi cánh của Hussar quân rất đáng sợ. Ngoài lông vũ, họ còn lấy da báo hoặc da linh miêu căng khung nên tấn công trực tiếp vào thị giác quân địch, gây ám ảnh tinh thần.

Một số ghi chép đương thời còn viết rằng, đôi cánh của Hussar quân tạo ra âm thanh xé gió khủng khiếp khi họ lao nhanh vào quân địch. Tuy nhiên, theo các học giả ngày nay, đó chỉ là lời “chém gió” vì khả năng tạo âm của đôi cánh này còn không bằng cờ. Họ tin rằng, chức năng chính của đôi cánh là hù dọa khi giáp mặt và làm rối loạn đội hình kẻ địch khi giao tranh.

Năm 1577, Ba Lan đánh Trận Lubieszów quyết định thắng bại giữa tân vương vừa lên ngôi là Hoàng đế Stephen Báthory (1533 - 1586) và quân phản loạn Danzig. Trong khi Ba Lan chỉ có 1.000 bộ binh và 1.300 kỵ binh có cánh thì quân phản loạn đông tới 12.000 người, có trang bị cả pháo hạng nặng lẫn pháo hạng nhẹ.

Với số lượng áp đảo, quân phản loạn nghênh ngang thách chiến. Họ không ngờ, chỉ với 1.300 kỵ binh và chiến thuật xung phong xuyên qua nhanh, Hussar quân xé lẻ hàng ngũ và đánh quân sĩ của họ thua tan tác.

Thắng trận, các kỵ binh có cánh truy kích ráo riết. Họ hạ sát gần 4.500 quân Danzig và bắt sống khoảng 5.000 người. Với thành tích này, Hussar quân vang danh khắp các ngả và bước vào thời kỳ hoàng kim tên tuổi. Chỉ cần nghe tới biệt danh “kỵ binh có cánh”, các binh lính địch đã rụng rời chân tay.

Năm 1683, Hussar quân lần nữa ấn định tên tuổi bằng cuộc phá vây Vienna. Trong khi Ottoman đang ngời ngợi tự tin sẽ siết chết Kinh đô Vienna (Áo) thì kỵ binh có cánh đột ngột xuất hiện, tấn công kịch liệt và chẳng mấy chốc đã phá vỡ vòng vây của họ, giải thoát cho Vienna. Cuộc cứu viện này của Hussar quân không chỉ đánh bật Ottoman khỏi Áo, mà còn khởi đầu kết thúc sự thống trị của họ tại Đông Âu.

Bước sang thế kỷ XVIII với sự lên ngôi của súng đạn, Hussar quân mới dần mất uy thế. Tuy nhiên, họ đã chuyển vai từ lực lượng chiến đấu tinh nhuệ sang đơn vị diễu hành. Đôi cánh của họ cũng được tháo khỏi lưng áo giáp, giơ lên trên đầu, những chiếc lông vũ thì được nhuộm nhiều màu sắc, hình thành đội ngũ cực kỳ mạnh mẽ và mãn nhãn.

Năm 1776, Ba Lan phải giải tán Hussar quân vì tình hình tài chính rơi vào eo hẹp, không đủ tiền duy trì hoạt động cho đội kỵ binh này. Dù vậy, tên tuổi của Hussar quân vẫn sống mãi. Ngày nay, Khối Thịnh vượng chung vẫn nhắc lại các chiến công của họ và năm 2024, Ba Lan còn đặt tên máy bay chiến đấu F-35 là Husarz để vinh danh.

Suốt 2 thế kỷ XVI - XVII, Hussar quân gần như vô địch trên chiến trường. Họ đánh đâu thắng đó, ngoài 2 trận kể trong bài còn một loạt các trận khác như Byczyna (1588), Trzciana (1629), Cudnów (1660)… Trong Trận Klushino (1610) với quân Muscovite và Thụy Điển, họ còn thắng với lực lượng chỉ bằng 1/5 quân địch.

Theo: Theo Giáo dục và Thời đại

Tham khảo thêm

Sư phụ của Quách Tĩnh là tướng kỵ binh vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Quốc?

Sư phụ của Quách Tĩnh là tướng kỵ binh vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Quốc?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tại sao Tống Mỹ Linh 40 tuổi phát hiện ung thư, vẫn sống thọ tới 106 tuổi?

Những năm cuối thập niên 1960, Tống Mỹ Linh là 1 trong 10 phụ nữ được ngưỡng mộ nhất nước Mỹ và là người phụ nữ thứ hai được đọc diễn văn trước Quốc hội Mỹ.

Thục Phán chống lại đội quân của Tần Thủy Hoàng như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ
Thục Phán chống lại đội quân của Tần Thủy Hoàng như thế nào?

Quân chủ đế quốc Thổ Phồn mang 20 vạn quân đánh Trung Hoa, vua Đường buộc phải gả công chúa

Đông Tây - Kim Cổ
Quân chủ đế quốc Thổ Phồn mang 20 vạn quân đánh Trung Hoa, vua Đường buộc phải gả công chúa

Vương An Thạch xúi giục Tống Thần Tông xâm chiếm Đại Việt và cái kết

Đông Tây - Kim Cổ
Vương An Thạch xúi giục Tống Thần Tông xâm chiếm Đại Việt và cái kết

Vua sòng bạc Hà Hồng Sân: Là anh em họ với Lý Tiểu Long

Đông Tây - Kim Cổ
Vua sòng bạc Hà Hồng Sân: Là anh em họ với Lý Tiểu Long

Đọc thêm

TP.HCM kiện toàn Tổ công tác tháo gỡ vướng mắc “sổ hồng” cho dự án nhà ở thương mại
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM kiện toàn Tổ công tác tháo gỡ vướng mắc “sổ hồng” cho dự án nhà ở thương mại

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM kiện toàn Tổ công tác nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh cấp sổ hồng cho các dự án nhà ở thương mại, đảm bảo quyền lợi người dân và doanh nghiệp.

Quả Bóng Vàng 2025: Ousmane Dembele là số 1?
Thể thao

Quả Bóng Vàng 2025: Ousmane Dembele là số 1?

Thể thao

Gala trao giải Quả Bóng Vàng 2025 sẽ được tổ chức vào 2h45 ngày 23/9 (giờ Việt Nam) tại Paris (Pháp) và ở hạng mục được chú ý nhất là Quả Bóng Vàng dành cho cầu thủ nam, siêu sao Ousmane Dembele của PSG và ĐT Pháp rất có thể sẽ được vinh danh.

Nga 'làm choáng váng' Lực lượng vũ trang Ukraine bằng cách bao vây Olgovskoye
Điểm nóng

Nga "làm choáng váng" Lực lượng vũ trang Ukraine bằng cách bao vây Olgovskoye

Điểm nóng

Các đơn vị Lực lượng Vũ trang Nga đã "làm choáng váng" Lực lượng Vũ trang Ukraine khi giải phóng Olgovske ở vùng Zaporizhia, một binh sĩ Nga tham gia chiến dịch này cho biết.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I
Tin tức

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I

Tin tức

Sáng 22/9, tại Khánh Hòa, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Vì sao tay chân run khi càng lớn tuổi?
Doanh nghiệp

Vì sao tay chân run khi càng lớn tuổi?

Doanh nghiệp

Tuổi càng cao, run tay chân xuất hiện thường xuyên hơn và tiến triển âm thầm. Liệu đây có phải quy luật tự nhiên hay là dấu hiệu bệnh lý thần kinh?

Dịch vụ cõng, bế phụ nữ leo núi ở Trung Quốc gây tranh cãi
Xã hội

Dịch vụ cõng, bế phụ nữ leo núi ở Trung Quốc gây tranh cãi

Xã hội

Một số video ghi lại cảnh nam thanh niên cõng, bế hoặc massage cho khách nữ trên núi Nga Mi đã khiến dư luận Trung Quốc phản ứng dữ dội vì cho rằng mang tính gợi dục.

Vì sao MV của nhóm nhạc có Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương bị kêu gọi tẩy chay?
Văn hóa - Giải trí

Vì sao MV của nhóm nhạc có Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương bị kêu gọi tẩy chay?

Văn hóa - Giải trí

Nhiều khán giả cho rằng MV "Anh em trước sau như một" của nhóm Ngũ Hổ Tướng có chứa những hình ảnh quảng bá cho trang web cá độ.

Dự báo tài lộc của 12 con giáp tuần mới (22-28/9): Sửu - Tỵ sung túc, Mão-Thân căng thẳng
Gia đình

Dự báo tài lộc của 12 con giáp tuần mới (22-28/9): Sửu - Tỵ sung túc, Mão-Thân căng thẳng

Gia đình

Tử vi tuần mới của 12 con giáp là kim chỉ nam, hé lộ hành trình tuyệt vời của mỗi người khi mùa thu sang, trong đó may mắn nhất là tuổi Sửu, Tỵ.

HLV Nguyễn Anh Đức thừa nhận sự thật về Tiến Linh
Thể thao

HLV Nguyễn Anh Đức thừa nhận sự thật về Tiến Linh

Thể thao

HLV Nguyễn Anh Đức và Lê Huỳnh Đức có những chia sẻ sau trận derby bóng đá TP.HCM giữa CLB Becamex TP.HCM và CLB Công an TP.HCM, thuộc vòng 4 của V.League 2025/26 chiều ngày 21/9 trên sân vận động Gò Đậu.

Trước thời nhà Thanh ở Trung Quốc, 'hoạn quan' và 'thái giám' khác nhau thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Trước thời nhà Thanh ở Trung Quốc, "hoạn quan" và "thái giám" khác nhau thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Hiện nay, chúng ta thấy từ “thái giám” và từ “hoạn quan” đồng nghĩa. Nhưng trước thời nhà Thanh ở Trung Quốc, hai khái niệm này không trùng nhau. Lịch sử Trung Hoa ghi nhận từ "hoạn quan" xuất hiện sớm hơn rất nhiều so với từ "thái giám".

25 năm lai tạo giống lúa, nữ Phó Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL trở thành Nhà khoa học của nhà nông 2025
Nhà nông

25 năm lai tạo giống lúa, nữ Phó Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL trở thành Nhà khoa học của nhà nông 2025

Nhà nông

25 năm tham gia lai tạo nhiều giống lúa, trong đó có nhiều giống lúa được ứng dụng rộng rãi, TS Nguyễn Thúy Kiều Tiên - Phó Viện trưởng Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long trở thành Nhà khoa học của nhà nông 2025.

Thị trường tài sản số hôm nay 22/9: Thêm sôi động, công ty chứng khoán rót vốn lập sàn tài sản mã hoá
Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 22/9: Thêm sôi động, công ty chứng khoán rót vốn lập sàn tài sản mã hoá

Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 22/9: CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) vừa được thành lập với vốn điều lệ ban đầu 25 tỷ đồng.

Ở hai 'vựa lúa' của miền Tây xuất hiện những ông chủ có trang trại trồng chuối, nuôi yến thu tiền tỷ
Nhà nông

Ở hai "vựa lúa" của miền Tây xuất hiện những ông chủ có trang trại trồng chuối, nuôi yến thu tiền tỷ

Nhà nông

Hơn 20 năm trước, sự kiện ông Út Huy (Võ Quan Huy, Tây Ninh) tiến vào “vùng đất dữ” Đồng Tháp Mười (Tây Ninh) – vựa lúa miền Tây Nam bộ ngày nay - nhận một lúc 240ha đất khai hoang, trồng chuối xuất khẩu làm động lực để giờ đây, nhiều nông dân chân đất vào đồng phèn đầu tư tiền tỷ trồng chuối, nuôi yến với hy vọng làm giàu.

Giá USD hôm nay 22/9: Thị trường trong nước “lặng sóng”
Kinh tế

Giá USD hôm nay 22/9: Thị trường trong nước “lặng sóng”

Kinh tế

Giá USD hôm nay 22/9 trong nước không biến động so với sáng qua, ghi nhận ở tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại và thị trường tự do.

Bộ đôi Sinh Lời VIB – Giải pháp tài chính tối ưu dòng tiền đến 9,3%
Kinh tế

Bộ đôi Sinh Lời VIB – Giải pháp tài chính tối ưu dòng tiền đến 9,3%

Kinh tế

Ngân hàng Quốc Tế (VIB) chính thức ra mắt bộ giải pháp dẫn đầu xu thế sinh lời kết hợp giữa tài khoản Siêu Lợi Suất và thẻ thanh toán hoàn tiền Smart Card. Đây là một bước tiến thông minh về quản trị dòng tiền, giúp người dùng tối ưu giá trị tiền nhàn rỗi và cả tiền chi tiêu với lợi ích cộng gộp lên đến 9,3%. Bộ đôi Sinh Lời này sẽ là bước ngoặt lớn giúp thay đổi tư duy người Việt về cách tận dụng khả năng sinh lời của từng đồng vốn.

Những chính sách lớn của TP.HCM hỗ trợ nông dân làm giàu
Chuyển động Sài Gòn

Những chính sách lớn của TP.HCM hỗ trợ nông dân làm giàu

Chuyển động Sài Gòn

Bà Hoàng Thị Mai - Chi Cục trưởng Chi cục Kinh tế hợp tác, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết TP.HCM đang có loạt chính sách lớn để hỗ trợ nông dân, nhất là những nông dân thế hệ mới làm giàu.

Người trẻ ít vốn dùng “đòn bẩy tài chính” để đầu tư căn hộ The Gió Riverside
Doanh nghiệp

Người trẻ ít vốn dùng “đòn bẩy tài chính” để đầu tư căn hộ The Gió Riverside

Doanh nghiệp

Chính sách hỗ trợ 100% lãi suất trong 36 tháng và ân hạn nợ gốc 5 năm giúp khách hàng tối ưu dòng vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy và gia tăng biên lợi nhuận khi đầu tư căn hộ tháp Gió Đông tại dự án The Gió Riverside.

Các thương hiệu xa xỉ buộc phải thích nghi: Gen Z không còn dễ chiều
Xã hội

Các thương hiệu xa xỉ buộc phải thích nghi: Gen Z không còn dễ chiều

Xã hội

Thế hệ Gen Z dần trở thành lực lượng mua sắm chủ lực của thị trường hàng xa xỉ, nhưng thói quen tiêu dùng mới từ họ đang buộc các thương hiệu phải thay đổi.

Hiện trường tan hoang sau vụ cháy chợ Xuân Thới Sơn, nhiều tiểu thương trắng tay trong đêm
Chuyển động Sài Gòn

Hiện trường tan hoang sau vụ cháy chợ Xuân Thới Sơn, nhiều tiểu thương trắng tay trong đêm

Chuyển động Sài Gòn

Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra vào đêm qua, thiêu rụi 7 sạp hàng và 2 ki-ốt, cùng nhiều tài sản của tiểu thương ở chợ Xuân Thới Sơn (TP.HCM), hay còn gọi là chợ Đình, trên đường Nguyễn Văn Bứa.

Siêu bão RAGASA đã mạnh tới cấp 17, giật trên cấp 17, dự báo thời điểm siêu bão RAGASA tác động vịnh Bắc Bộ
Nhà nông

Siêu bão RAGASA đã mạnh tới cấp 17, giật trên cấp 17, dự báo thời điểm siêu bão RAGASA tác động vịnh Bắc Bộ

Nhà nông

Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, siêu bão RAGASA đang tiếp tục tăng cấp khi trên đường tiến vào biển Đông. Hiện, siêu bão RAGASA đã mạnh cấp 17, giật trên cấp 17. Dự báo, đến ngày 25/9, siêu bão RAGASA sẽ tác động đến vùng biển vịnh Bắc Bộ.

Tin sáng (22/9): Viktor Lê sáng cửa ĐT Việt Nam?
Thể thao

Tin sáng (22/9): Viktor Lê sáng cửa ĐT Việt Nam?

Thể thao

Viktor Lê sáng cửa ĐT Việt Nam?; Liverpool theo đuổi Dayot Upamecano; Dusan Vlahovic muốn đến Bayern Munich; Tottenham phải chi đậm nếu muốn có Conor Gallagher; Lamine Yamal gặp khó trong quan hệ với Nicki Nicole.

Dự án cải tạo kênh Tham Lương khan hiếm vật liệu cát, đá, nguy cơ chậm tiến độ
Chuyển động Sài Gòn

Dự án cải tạo kênh Tham Lương khan hiếm vật liệu cát, đá, nguy cơ chậm tiến độ

Chuyển động Sài Gòn

Tình trạng khan hiếm vật liệu cát, đá tại dự án cải tạo kênh Tham Lương là một trong những nguyên nhân khiến tiến độ thi công dự án bị chậm trễ. Các cơ quan liên quan TP.HCM đang nỗ lực khắc phục những khó khăn này.

Cháy lớn chợ Năm Căn ở Cà Mau lúc rạng sáng, 3 người bị thương
Tin tức

Cháy lớn chợ Năm Căn ở Cà Mau lúc rạng sáng, 3 người bị thương

Tin tức

Vào rạng sáng nay, người dân ở chợ Năm Căn, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau phát hiện khói lửa bốc lên từ 1 tiệm tạp hóa nên hô hoán cùng nhau dập lửa nhưng bất thành, “bà hỏa” nhanh chóng thiêu rụi toàn bộ căn nhà, rồi gây cháy lan.

Một thanh niên bị 2 người cầm gậy đuổi đánh trong đêm, người đến can ngăn cũng bị uy hiếp
Chuyển động Sài Gòn

Một thanh niên bị 2 người cầm gậy đuổi đánh trong đêm, người đến can ngăn cũng bị uy hiếp

Chuyển động Sài Gòn

Mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 1 thanh niên bị 2 người cầm gậy đuổi đánh trong đêm, có 1 người đến can ngăn cũng bị đối tượng uy hiếp.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh nói về chiến thắng của Đức Phúc: “Cảm giác lúc này của tôi rất lẫn lộn”
Văn hóa - Giải trí

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh nói về chiến thắng của Đức Phúc: “Cảm giác lúc này của tôi rất lẫn lộn”

Văn hóa - Giải trí

Trước chiến thắng ngoạn mục của Đức Phúc tại Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Intervision 2025, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã có những chia sẻ đầy chân tình.

Ninh Bình chủ động ứng phó khẩn cấp với siêu bão RAGASA
Nhà nông

Ninh Bình chủ động ứng phó khẩn cấp với siêu bão RAGASA

Nhà nông

Trước diễn biến phức tạp và cường độ siêu mạnh của bão RAGASA, tỉnh Ninh Bình đã ban hành công văn khẩn, yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương chủ động, sẵn sàng ứng phó với bão theo phương châm “4 tại chỗ”, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản của nhân dân.

Châu Âu thẳng thừng từ chối yêu cầu chính của ông Trump
Điểm nóng

Châu Âu thẳng thừng từ chối yêu cầu chính của ông Trump

Điểm nóng

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Le Soir được công bố vào Chủ Nhật rằng EU sẽ không áp thuế đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ và Trung Quốc bất chấp yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

TS Nguyễn Sĩ Dũng: Vấn đề giảm nghèo, giáo dục vùng sâu vùng xa luôn vang vọng trên nghị trường Quốc hội
Giảm nghèo bốn phương

TS Nguyễn Sĩ Dũng: Vấn đề giảm nghèo, giáo dục vùng sâu vùng xa luôn vang vọng trên nghị trường Quốc hội

Giảm nghèo bốn phương

TS Nguyễn Sĩ Dũng khẳng định, Quốc hội đồng hành với chương trình xóa đói giảm nghèo. Điều này thể hiện rõ qua việc các vấn đề liên quan đến người nghèo, vấn đề học hành của người dân vùng sâu vùng xa luôn vang vọng trên nghị trường ở mọi kỳ họp.

Thủ tướng yêu cầu cắt giảm thủ tục, tăng phân cấp, phân quyền khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp
Tin tức

Thủ tướng yêu cầu cắt giảm thủ tục, tăng phân cấp, phân quyền khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Tin tức

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 168/CĐ-TTg ngày 21/9/2025 yêu cầu các Bộ ngành, địa phương tăng cường thực hiện pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

AI đánh bại nhạc sĩ huyền thoại Nhật Bản trong cuộc thi sáng tác cho AKB48
Văn hóa - Giải trí

AI đánh bại nhạc sĩ huyền thoại Nhật Bản trong cuộc thi sáng tác cho AKB48

Văn hóa - Giải trí

Một cuộc thi sáng tác giữa trí tuệ nhân tạo và nhạc sĩ gạo cội Yasushi Akimoto đã kết thúc với phần thắng nghiêng về phía AI.

Tin đọc nhiều

1

Tại sao Tống Mỹ Linh 40 tuổi phát hiện ung thư, vẫn sống thọ tới 106 tuổi?

Tại sao Tống Mỹ Linh 40 tuổi phát hiện ung thư, vẫn sống thọ tới 106 tuổi?

2

Trung tướng Đinh Văn Nơi vận động xây dựng 4 cây cầu giao thông nông thôn tại Vĩnh Long

Trung tướng Đinh Văn Nơi vận động xây dựng 4 cây cầu giao thông nông thôn tại Vĩnh Long

3

Tin chiều 21/9: Nguyễn Filip mất vị trí tại CLB CAHN vào tay thủ môn nội cao 1m85?

Tin chiều 21/9: Nguyễn Filip mất vị trí tại CLB CAHN vào tay thủ môn nội cao 1m85?

4

Tin tối (20/9): 8 cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

Tin tối (20/9): 8 cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

5

Động thái của Nga khiến châu Âu lo sợ

Động thái của Nga khiến châu Âu lo sợ