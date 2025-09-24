Chủ đề nóng

Hồi sinh sông Tô Lịch
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Bạn đọc
Thứ tư, ngày 24/09/2025 11:04 GMT+7
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025

Ký ức Hà Nội: Kỳ vọng Thủ đô vươn mình, phát triển vượt bậc

+ aA -
Ngọc Thư (Vĩnh Long) Thứ tư, ngày 24/09/2025 11:04 GMT+7
Hà Nội trong tôi bắt đầu từ một buổi sớm tinh mơ, khi phố cổ còn đẫm sương, tiếng chổi tre của cô lao công nhẹ tênh quét dọc vỉa hè phố Hàng Gai. Tiếng rao bánh khúc vọng qua mái ngói xám mờ, len vào giấc ngủ trẻ thơ tôi ngày ấy, để rồi trở thành ký ức chẳng thể phai nhòa, dù thời gian đã phủ lên thành phố này bao lớp áo mới.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Ký ức tuổi thơ bên căn nhà tập thể ở phố cổ

Tôi lớn lên trong một căn nhà tập thể cũ, tường loang vôi vàng, cầu thang sắt kẽo kẹt dưới bước chân người qua. Mỗi sáng sớm, mẹ dắt tôi ra chợ Đồng Xuân, bàn tay mẹ khum khum giữ bàn tay nhỏ xíu của tôi len qua những sạp hàng chen chúc. Mùi quẩy nóng, mùi mắm tôm, tiếng rao của cô hàng xôi, tiếng cười xôn xao, tất cả đã trở thành thanh âm rất Hà Nội, lưu giữ trong tôi đến tận bây giờ.

Hà Nội những năm ấy chưa có những tòa cao ốc san sát, chưa có đường sắt trên cao băng qua phố phường. Thay vào đó là những phố nhỏ rợp bóng xà cừ, bàng lá đỏ mỗi mùa sang thu, là xe đạp chở đầy hoa loa kèn tháng Tư len lỏi qua từng ngõ nhỏ. Tháng Ba mưa phùn, những chiếc lá non khẽ khàng chào mùa. Tháng Mười về, phố phường rợp hương hoa sữa, cay nơi đầu mũi mà thương đến nao lòng.

Rồi Hà Nội lớn lên cùng tôi. Tôi đi xa, để rồi lại trở về, mỗi lần về lại một lần bỡ ngỡ. Thành phố đã vươn mình, sừng sững những tòa cao ốc, những đại lộ mới mở, những đoàn tàu điện lướt nhẹ trên cao, nối đôi bờ thành phố đông tây. Những cây cầu mới bắc qua sông Hồng, sông Đuống như đôi tay dang rộng đón nhịp sống mới. Hà Nội hôm nay rộng hơn, sôi động hơn, hối hả hơn… nhưng kỳ lạ thay, trong muôn trùng đổi thay, tôi vẫn thấy dáng dấp Hà Nội xưa ẩn hiện đâu đó trong nếp sống con người.

Có những sáng mùa thu, tôi lại ghé Hồ Gươm, ngồi bên bậc đá, nhìn cụ già thong thả vẩy tay tập dưỡng sinh, cô hàng rong lặng lẽ gánh bánh giò qua phố. Có những đêm khuya, tôi vẫn nghe tiếng rao bánh mì, bún riêu, chè đỗ đen ngân dài trên con phố tĩnh lặng. Hà Nội như một người mẹ bao dung, cưu mang quá khứ và hiện tại, hòa làm một để không ai phải lạc lõng giữa phố phường.

Không gian phố cổ Hà Nội nhìn từ trên cao. Ảnh: Hoàng Thành.

Bạn bè tôi, những người con Hà Nội, giờ đã không chỉ mơ những giấc mơ nhỏ. Chúng tôi mơ một Hà Nội văn minh, hiện đại nhưng vẫn gìn giữ di sản. Có đứa bạn làm kiến trúc sư miệt mài thiết kế công trình xanh.

Có đứa khởi nghiệp mô hình phố đi bộ, không gian văn hóa cộng đồng, bảo tồn phố cổ mà không phủ bụi thời gian. Có đứa mê làng nghề, mở tour du lịch thủ công, đưa du khách về làng gốm Bát Tràng, làng lụa Vạn Phúc, làng quạt Chàng Sơn để nghe tiếng búa, mùi men gốm, tiếng khung cửi lanh canh giữa nhịp sống hiện đại.

Kỳ vọng vào một Hà Nội tương lai phát triển, vươn mình

Hà Nội trong kỷ nguyên vươn mình, đâu chỉ là những tuyến Metro hay những cây cầu mới. Hà Nội của tương lai phải là thành phố đáng sống, xanh hơn, bền vững hơn, tử tế hơn với con người. Là Thủ đô gìn giữ hàng cây cổ thụ, bảo tồn ao hồ, giữ cho sông Hồng chảy hiền hòa mà không ô nhiễm. Là thành phố mà lũ trẻ vẫn được chơi thả diều giữa bãi giữa, được ngắm sen Hồ Tây, được nghe chuyện cổ tích về những ngôi nhà Pháp cổ ven phố Tràng Tiền.

Ký ức Hà Nội: Những cung đường nhung nhớ

Hà Nội cũng là cái nôi nuôi dưỡng tinh thần nghệ thuật: các phố sách, không gian sáng tạo, sân khấu, rạp chiếu phim, phòng trà… nở rộ, đem đến cho người dân và du khách những trải nghiệm văn hoá đa dạng. Thế hệ trẻ Hà Nội năng động, cởi mở, sẵn sàng khởi nghiệp từ chính di sản: tổ chức tour đi bộ phố cổ, xưởng gốm trải nghiệm, homestay làng nghề… làm sống lại giá trị truyền thống bằng hơi thở thời đại.

Song, Hà Nội cũng đang đối diện những áp lực không thể né tránh: Dân số đạt mức 9 triệu người, tốc độ di dân cơ học cao, khiến hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục luôn chịu tải lớn. Ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông giờ cao điểm vẫn là câu chuyện nan giải. Một số làng nghề mai một, nhiều khu tập thể cũ xuống cấp chậm được cải tạo. Những vỉa hè, nơi gắn bó với sinh hoạt người Hà Nội, đôi khi bị lấn chiếm, mất đi nét đẹp thân thiện xưa.

Hà Nội cần phát triển mạnh mẽ, nhưng cũng cần khéo léo giữ lại những gì làm nên “hồn phố”, đó là bài toán không dễ, nhưng không ai khác ngoài chính người Hà Nội phải cùng nhau giải.

Là một người “yêu” Hà Nội, tôi luôn tin Thủ đô sẽ vững bước nếu biết đặt con người và ký ức làm gốc cho phát triển.

Một là, phát triển bền vững phải đồng hành với gìn giữ di sản. Khi quy hoạch phố cổ, các làng nghề, cần coi đó là bảo tàng sống. Hãy bảo tồn kiến trúc cũ, khuyến khích du lịch cộng đồng, gìn giữ các nghề truyền thống bằng chính thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế. Mô hình phố đi bộ, không gian nghệ thuật ngoài trời, lễ hội phố nghề nên được nhân rộng.

Sông Tô Lịch chạy qua trung tâm thành phố Hà Nội. Ảnh: Thành An.

Hai là, xây dựng “Hà Nội xanh - thông minh - đáng sống”. Phát triển thêm hồ điều hoà, công viên, trồng mới và chăm sóc hệ thống cây xanh. Phát triển hạ tầng giao thông xanh - Metro, xe bus điện, xe đạp công cộng, đi đôi với khuyến khích người dân từ bỏ xe cá nhân. Khi phương tiện công cộng đủ tiện lợi, vỉa hè sẽ được trả lại cho người đi bộ, đó mới là Hà Nội của người Hà Nội.

Ba là, nâng cao chất lượng sống từ những điều nhỏ nhất. Mở rộng thư viện công cộng, không gian đọc sách, sân chơi trẻ em, khu thể thao cộng đồng trong từng khu dân cư. Khi những khoảng xanh len lỏi trong phố phường, người già có nơi đi bộ, trẻ con có bãi cỏ thả diều, thanh niên có sân chơi sáng tạo, đó là một Hà Nội đáng sống.

Bốn là, nuôi dưỡng con người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Từ những hành động nhỏ như xếp hàng, giữ vệ sinh nơi công cộng, nói lời cảm ơn, cư xử nhẹ nhàng… mới gìn giữ tinh thần Tràng An ngàn năm lan toả trong từng gia đình, trường học, công sở.

Tôi tin, rồi một ngày, khi con tôi lớn, cháu tôi khôn, chúng vẫn sẽ được dạo Hồ Tây ngắm sen cuối mùa, nghe tiếng chuông chùa Trấn Quốc vang sớm, uống ly trà đá vỉa hè bên Hồ Gươm mà vẫn thấy mình đang sống trong một Hà Nội văn minh, xanh sạch, nhân văn.

Hà Nội đã, đang và sẽ tiếp tục vươn mình, nhưng trên hành trình ấy, sẽ không bỏ lại phía sau những ký ức cũ, những điều bình dị từng nuôi lớn biết bao thế hệ. Một Thủ đô để nhớ, để thương, để gìn giữ và để cùng nhau vun đắp mỗi ngày.

Mời độc giả gửi bài dự thi cuộc thi viết "Ký ức Hà Nội". Tác phẩm gửi dự thi về Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cần ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, quê quán, địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại.

Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm nhưng phải thống nhất một bút danh. Tác phẩm dự thi gửi về email của chương trình: cuocthikyuchanoi@gmail.com hoặc qua đường Bưu điện về Ban Bạn đọc, tầng 10 Tòa nhà Báo Nông thôn Ngày nay 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Vụ "phù phép" rau trôi nổi vào trường học: Công ty Liên Anh bị xử phạt 5 lỗi vi phạm, thu hồi giấy chứng nhận ATTP

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với Công ty TNHH SX Thương mại và Dịch vụ Liên Anh (Công ty Liên Anh), sau loạt bài của Báo Điện tử Dân Việt.

Vướng mặt bằng, dự án nghìn tỷ ở Đà Nẵng nham nhở, dân kêu khổ

Bạn đọc
Vướng mặt bằng, dự án nghìn tỷ ở Đà Nẵng nham nhở, dân kêu khổ

Đà Nẵng liên tục truy quét vàng tặc, hàng chục đợt kiểm tra vẫn “nóng”

Bạn đọc
Đà Nẵng liên tục truy quét vàng tặc, hàng chục đợt kiểm tra vẫn “nóng”

Chưa xử lý dứt điểm công trình xâm lấn kênh thủy lợi ở Thanh Thủy (Phú Thọ)

Bạn đọc
Chưa xử lý dứt điểm công trình xâm lấn kênh thủy lợi ở Thanh Thủy (Phú Thọ)

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng: Phát triển kinh tế, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân

Bạn đọc
Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng: Phát triển kinh tế, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân

Đọc thêm

Đà Nẵng thí điểm 27 dịch vụ hành chính chủ động, 'chính quyền làm trước người dân'
Tin tức

Đà Nẵng thí điểm 27 dịch vụ hành chính chủ động, "chính quyền làm trước người dân"

Tin tức

Đà Nẵng thí điểm 27 dịch vụ hành chính chủ động, "chính quyền làm trước người dân", quyết định vừa được UBND TP Đà Nẵng ban hành.

Giá thép nội giữ nguyên, cổ phiếu ngành thép 'chao đảo' vì EU điều tra chống bán phá giá
Nhà đất

Giá thép nội giữ nguyên, cổ phiếu ngành thép 'chao đảo' vì EU điều tra chống bán phá giá

Nhà đất

Giá thép trong nước tiếp tục giữ nguyên, song cổ phiếu ngành thép đồng loạt lao dốc khi EU khởi xướng điều tra chống bán phá giá, gây áp lực lớn lên triển vọng thị trường.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang, công bố danh sách nhân sự lãnh đạo khóa mới
Tin tức

Đồng chí Đỗ Văn Chiến dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang, công bố danh sách nhân sự lãnh đạo khóa mới

Tin tức

Sáng ngày 24/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội.

Vì sao TP.HCM phải chuyển đổi phòng công chứng thành văn phòng công chứng?
Chuyển động Sài Gòn

Vì sao TP.HCM phải chuyển đổi phòng công chứng thành văn phòng công chứng?

Chuyển động Sài Gòn

Theo UBND TP.HCM, việc chuyển đổi để hệ thống công chứng hoạt động hiệu quả và minh bạch hơn, bảo vệ tốt nhất quyền lợi của công chứng viên, viên chức... đồng thời nhằm hiện đại hóa hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Vụ cụ ông 78 tuổi lạc 6 ngày trong rừng ở Lâm Đồng: Chỉ ăn đọt mây và uống nước suối
Tin tức

Vụ cụ ông 78 tuổi lạc 6 ngày trong rừng ở Lâm Đồng: Chỉ ăn đọt mây và uống nước suối

Tin tức

Sau 6 ngày đi khỏi nhà và lạc trong rừng, với điều kiện thời tiết mưa liên tục thì người nhà của ông R Ông Ha Hoanh (78 tuổi) đã nghĩ đến tình huống xấu nhất, huy động hàng trăm người đi tìm.

Ca sĩ Đức Phúc nói gì về kế hoạch sử dụng 9 tỷ đồng tiền thưởng của Intervision 2025?
Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Đức Phúc nói gì về kế hoạch sử dụng 9 tỷ đồng tiền thưởng của Intervision 2025?

Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Đức Phúc cho biết, anh sẽ dành một phần tiền thưởng để ủng hộ quỹ từ thiện tại Nga khi trả lời chương trình Let Them Talk của kênh Channel One.

Mẩu xương cá dài 4cm suýt lấy mạng người đàn ông 33 tuổi
Xã hội

Mẩu xương cá dài 4cm suýt lấy mạng người đàn ông 33 tuổi

Xã hội

Sau khi ăn cá, người đàn ông 33 tuổi ở Phú Thọ bị mảnh xương dài 4cm đâm thủng ruột non gây áp xe ổ bụng phải nhập viện cấp cứu.

Phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện toàn diện, đồng bộ hướng đến tiếp cận hiện trường trong 8 phút
Y tế

Phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện toàn diện, đồng bộ hướng đến tiếp cận hiện trường trong 8 phút

Y tế

Nghị quyết số 72 ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị đã xác định rõ phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện là một giải pháp đột phá trong nâng cao năng lực hệ thống y tế, đồng thời yêu cầu xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp đối với chi phí vận chuyển cấp cứu ngoại viện cho các nhóm đối tượng chính sách xã hội.

Cô gái giúp đỡ cụ ông xách đồ, không ngờ bị tát văng cả kính
Xã hội

Cô gái giúp đỡ cụ ông xách đồ, không ngờ bị tát văng cả kính

Xã hội

Cú tát mạnh khiến kính của cô văng ra, cảnh sát đã tìm ra danh tính cụ ông và yêu cầu ông xin lỗi.

Món ăn 'cao lương mỹ vị' nào giúp Càn Long sống thọ tới 89 tuổi?
Đông Tây - Kim Cổ

Món ăn "cao lương mỹ vị" nào giúp Càn Long sống thọ tới 89 tuổi?

Đông Tây - Kim Cổ

Tổ yến được xếp vào nhóm "cao lương mỹ vị" bởi vì nó là món ăn bổ dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của con người, trong đó có hoàng đế Càn Long của nhà Thanh (Trung Quốc).

Agribank được vinh danh Ngân hàng tiêu biểu về Tín dụng xanh 2025: Dấu ấn từ hành trình “xanh hóa” tín dụng
Doanh nghiệp

Agribank được vinh danh Ngân hàng tiêu biểu về Tín dụng xanh 2025: Dấu ấn từ hành trình “xanh hóa” tín dụng

Doanh nghiệp

Với “sứ mệnh” là ngân hàng thương mại Nhà nước hàng đầu phục vụ nông nghiệp - nông dân - nông thôn, Agribank đã và đang khẳng định rõ nét vai trò chủ lực trong triển khai tín dụng xanh, kiến tạo chuyển đổi xanh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia.

Xe bồn va chạm xe máy ở Nghệ An, 2 người tử vong thương tâm
Tin tức

Xe bồn va chạm xe máy ở Nghệ An, 2 người tử vong thương tâm

Tin tức

Chiếc xe bồn rẽ từ quốc lộ để băng qua đường sắt ở phường Vinh Hưng, Nghệ An thì bất bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy. Sau cú va chạm, 2 người phụ nữ trên chiếc xe máy ngã xuống đường bị xe bồn cán qua tử vong tại chỗ.

Ở Hà Tĩnh có 4 cây cổ thụ hoành tráng nguồn gốc ở Tây Nguyên, ra loại hạt ăn bổ dưỡng, từng cứu đói dân làng
Nhà nông

Ở Hà Tĩnh có 4 cây cổ thụ hoành tráng nguồn gốc ở Tây Nguyên, ra loại hạt ăn bổ dưỡng, từng cứu đói dân làng

Nhà nông

Bốn cây cổ thụ hoành tráng là 4 cây Kơ nia tuổi đời hàng trăm năm trong khuôn viên Trường Tiểu học Sơn Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. 4 cây cổ thụ này có nguồn gốc từ Tây Nguyên. Cả bốn cây Kơ nia được công nhận là Cây Di sản Việt Nam; từng là “pháo đài quan sát” trong chiến tranh và cung cấp hạt làm lương thực cứu đói cho dân làng qua những năm tháng chiến tranh gian khổ.

'Bên bờ vực sụp đổ': Anh bình luận về những gì đang xảy ra ở Nga
Điểm nóng

"Bên bờ vực sụp đổ": Anh bình luận về những gì đang xảy ra ở Nga

Điểm nóng

Bất chấp các lệnh trừng phạt, nền kinh tế Nga vẫn đang hoạt động tốt, nhà phân tích địa chính trị người Anh Alexander Mercuris nhận định trên kênh YouTube The Duran.

HLV Kim Sang-sik triệu tập 10 cầu thủ U23 lên ĐT Việt Nam, gồm những ai?
Thể thao

HLV Kim Sang-sik triệu tập 10 cầu thủ U23 lên ĐT Việt Nam, gồm những ai?

Thể thao

ĐT Việt Nam sẽ tập trung từ 4/10 với nhiều sao trẻ U23 được triệu tập nhằm lấp khoảng trống do chấn thương trước hai trận gặp ĐT Nepal.

HĐND tỉnh Quảng Ngãi sẽ quyết định nhiều chính sách hỗ trợ người dân tại kỳ họp thứ 4
Tin tức

HĐND tỉnh Quảng Ngãi sẽ quyết định nhiều chính sách hỗ trợ người dân tại kỳ họp thứ 4

Tin tức

Tại kỳ họp thứ 4, khoá XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, trong những nội dung sẽ được HĐND tỉnh Quảng Ngãi đưa ra thảo luận và quyết định, đáng chú ý là công tác nhân sự và quy định mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh.

Nhiều dự án trọng điểm thiếu vật liệu xây dựng, TP.HCM chỉ đạo giải quyết nhanh
Chuyển động Sài Gòn

Nhiều dự án trọng điểm thiếu vật liệu xây dựng, TP.HCM chỉ đạo giải quyết nhanh

Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM giao các sở, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ nhằm đảm bảo nguồn cung vật liệu xây dựng, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các dự án, công trình trọng điểm của Thành phố.

Ông Hầu A Lềnh được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang nhiệm kỳ mới
Tin tức

Ông Hầu A Lềnh được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang nhiệm kỳ mới

Tin tức

Sáng nay 24/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã chính thức khai mạc, với nhiều nội dung quan trọng. Tại Đại hội đã công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Theo đó, ông Hầu A Lềnh được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng Nai đặt mục tiêu trở thành TP trực thuộc Trung ương vào năm 2030
Tin tức

Đồng Nai đặt mục tiêu trở thành TP trực thuộc Trung ương vào năm 2030

Tin tức

Đây là mục tiêu tổng quát được Tiểu ban tổ chức, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai chia sẻ tại buổi họp báo thông tin về việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 và tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm do Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức ngày 24/9.

Bức thư đầy cảm xúc của ông Lê Minh Hoan viết cho nông dân: Nông nghiệp đổi thay thì đất nước đổi thay
Nhà nông

Bức thư đầy cảm xúc của ông Lê Minh Hoan viết cho nông dân: Nông nghiệp đổi thay thì đất nước đổi thay

Nhà nông

Ông Lê Minh Hoan - Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không trực tiếp dự hội thảo, nhưng ông đã soạn riêng một bức thư rất tình cảm gửi đến chương trình.

Tháng 9 khép lại, 3 con giáp gặp vận đỏ, cuộc sống thăng hoa, tiền bạc, tình duyên cùng rực rỡ
Gia đình

Tháng 9 khép lại, 3 con giáp gặp vận đỏ, cuộc sống thăng hoa, tiền bạc, tình duyên cùng rực rỡ
5

Gia đình

Cuối tháng 9, 3 con giáp may mắn sẽ bước vào thời hoàng kim, vận đỏ rực rỡ soi đường, đầu tư sinh lời, cuộc sống hạnh phúc.

Sâm Ngọc Linh: Hướng giảm nghèo bền vững ở xã miền núi Tu Mơ Rông
Xã hội

Sâm Ngọc Linh: Hướng giảm nghèo bền vững ở xã miền núi Tu Mơ Rông

Xã hội

Nằm dưới chân núi Ngọc Linh hùng vĩ, xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi) đang vươn lên mạnh mẽ nhờ khai thác tiềm năng đặc thù của cây dược liệu quý hiếm. Từ một vùng đất còn nhiều khó khăn, Tu Mơ Rông đã và đang chuyển mình, từng bước giảm nghèo bền vững.

Khuyến nông TP.HCM chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ nông dân sản xuất
Chuyển động Sài Gòn

Khuyến nông TP.HCM chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ nông dân sản xuất

Chuyển động Sài Gòn

Ngành khuyến nông TP.HCM sẽ triển khai một loạt chương trình trong năm 2025 như chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề, tập huấn để hỗ trợ nông dân, HTX phát triển sản xuất.

Đã đến lúc Nhà nước lập Trung tâm giao dịch bất động sản: Kinh nghiệm quản lý hiệu quả ở một số nước (Bài 3)
Nhà đất

Đã đến lúc Nhà nước lập Trung tâm giao dịch bất động sản: Kinh nghiệm quản lý hiệu quả ở một số nước (Bài 3)
10

Nhà đất

Để hạn chế tình trạng đầu cơ, thao túng và đảm bảo thị trường bất động sản vận hành minh bạch, bền vững, nhiều quốc gia đã triển khai những mô hình quản lý, giao dịch hiện đại. Kinh nghiệm từ các nước như Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc, Mỹ... là những gợi ý cho Việt Nam khi lập Trung tâm giao dịch bất động sản do Nhà nước quản lý.

Quốc lộ 27 đoạn qua tỉnh Lâm Đồng thua đường làng, người dân sống trong cảnh “nắng bụi, mưa lầy”
Bạn đọc

Quốc lộ 27 đoạn qua tỉnh Lâm Đồng thua đường làng, người dân sống trong cảnh “nắng bụi, mưa lầy”

Bạn đọc

Quốc lộ 27 đoạn qua tỉnh Lâm Đồng đã xuống cấp nghiêm trọng, hư hỏng nhiều năm, người dân sống bên đường khổ sở với tình trạng “nắng bụi, mưa lầy”, dù đã phản ánh nhiều năm nhưng tuyến đường vẫn chưa được sửa chữa.

Đại hội Đảng bộ Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030: Khởi đầu một không gian phát triển mới
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Đại hội Đảng bộ Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030: Khởi đầu một không gian phát triển mới

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Sáng ngày 24/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã chính thức khai mạc. Đại hội diễn ra trong bối cảnh hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang vừa hợp nhất, với sứ mệnh tổng kết những thành tựu rực rỡ đã đạt được, đồng thời đề ra phương hướng phát triển đột phá cho giai đoạn tiếp theo.

Chủ tịch TP.HCM yêu cầu ngăn chặn mọi hành vi trục lợi khi sửa đổi Nghị quyết 98
Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch TP.HCM yêu cầu ngăn chặn mọi hành vi trục lợi khi sửa đổi Nghị quyết 98

Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh việc rà soát, xây dựng, bổ sung Nghị quyết 98 phải chặt chẽ, minh bạch, tuyệt đối không để bị chi phối, lợi dụng, trục lợi trong quá trình hoạch định cơ chế, chính sách.

Tin sáng (24/9): Hendrio sẽ bị HLV Kim Sang-sik “ngó lơ”?
Thể thao

Tin sáng (24/9): Hendrio sẽ bị HLV Kim Sang-sik “ngó lơ”?

Thể thao

Hendrio sẽ bị HLV Kim Sang-sik “ngó lơ”?; M.U chốt 3 HLV có thể thay Ruben Amorim; Everton và West Ham theo đuổi Gabriel Jesus; Barcelona cạnh tranh với Bayern Munich về Marc Guehi; Lamine Yamal được bạn gái động viên.

Bỗng dưng xuất huyết ồ ạt vì bệnh lý hiếm gặp
Xã hội

Bỗng dưng xuất huyết ồ ạt vì bệnh lý hiếm gặp

Xã hội

Một phụ nữ 30 tuổi bị xuất huyết ồ ạt, kéo dài vì chứng bệnh hiếm gặp: Thông động tĩnh mạch ở tử cung.

Hình ảnh Tổng Bí thư dự Đại hội đại biểu Đảng bộ các Cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất
Tin tức

Hình ảnh Tổng Bí thư dự Đại hội đại biểu Đảng bộ các Cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất

Tin tức

Sáng 24/9/2025, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ các Cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. 

Tin đọc nhiều

1

“ĐT Việt Nam triệu tập 3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil đấu Malaysia"

“ĐT Việt Nam triệu tập 3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil đấu Malaysia'

2

Đập dâng đầu tiên bắt đầu hoạt động, nước từ nhà máy Yên Xá ào ào chảy ngược về "hồi sinh" sông Tô Lịch

Đập dâng đầu tiên bắt đầu hoạt động, nước từ nhà máy Yên Xá ào ào chảy ngược về 'hồi sinh' sông Tô Lịch

3

Vị hoàng đế truỵ lạc, phá tan cơ nghiệp nhà Trần ở Trung Quốc là ai?

Vị hoàng đế truỵ lạc, phá tan cơ nghiệp nhà Trần ở Trung Quốc là ai?

4

Tin bão mới nhất: Siêu bão RAGASA đã vào biển Đông, thành cơn bão số 9, vẫn mạnh cấp 17, giật trên cấp 17

Tin bão mới nhất: Siêu bão RAGASA đã vào biển Đông, thành cơn bão số 9, vẫn mạnh cấp 17, giật trên cấp 17

5

Chiến thắng mới bất ngờ của Nga trước châu Âu

Chiến thắng mới bất ngờ của Nga trước châu Âu