Chủ đề nóng

Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Đại đoàn kết dân tộc
Thứ tư, ngày 20/08/2025 06:31 GMT+7

Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước? - Kinh nghiệm và bài học từ quốc tế (Bài 4)

+ aA -
Phương Đăng (theo tổng hợp) Thứ tư, ngày 20/08/2025 06:31 GMT+7
Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ gay gắt và nhân khẩu học già hóa, những nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Hàn Quốc hay Nhật Bản... - đều tích cực đưa ra các chính sách nhằm lôi kéo kiều dân có bằng cấp cao trở về đóng góp, xây dựng đất nước. Từ visa ưu đãi, gói thuế – tài chính, đến các quỹ nghiên cứu và chương trình tăng tốc khởi nghiệp, cuộc đua thu hút chất xám ngoài biên giới cực kỳ quyết liệt.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Thành công vượt bậc của Trung Quốc để thu hút Hoa kiều về nước

LTS: Tại Hội nghị của Ban Chỉ đạo T.Ư về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025 thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, Tổng Bí thư Tô Lâm, đã yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì khẩn trương xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực, nhân tài khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong và ngoài nước...

Đặc biệt, Tổng Bí thư yêu cầu xây dựng chính sách đãi ngộ đặc biệt (vượt khung lương, nhà ở, môi trường làm việc) để thu hút ít nhất 100 chuyên gia hàng đầu về nước làm việc”, đề nghị nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về lực lượng trí thức trong và ngoài nước (bao gồm người Việt Nam ở nước ngoài) đang hoạt động trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ để phục vụ công tác hoạch định chính sách nhân lực chất lượng cao.

Nhân dịp này, báo Dân Việt triển khai loạt bài “Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?” giúp bạn đọc có cái nhìn toàn diện hơn xung quanh lời hiệu triệu của Tổng Bí thư Tô Lâm, qua đó có thể thấy được giá trị to lớn, cấp thiết của việc kêu gọi các nhà khoa học, chuyên gia Việt kiều quay trở về đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trung Quốc đã đạt nhiều thành tựu quan trọng về khoa học công nghệ. Ảnh: Xinhua.

Đảo chiều "chảy máu chất xám"

"Không ngờ tôi lại tìm được một công việc hoàn hảo đến thế ngay trên quê hương", China Daily dẫn lời một sinh viên sau đại học Trung Quốc trở về từ Anh đã thốt lên tại hội chợ tuyển dụng nhân tài hồi hương gần đây ở Bắc Kinh.

Tại Thượng Hải, Trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp dành cho nhân tài hồi hương - M-Speed Space - vừa được ra mắt vào cuối tháng trước. Và tại Ngân Xuyên, khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, vườn ươm công nghệ đầu tiên của khu vực Tây Bắc chuyên phục vụ người hồi hương đang đẩy nhanh kế hoạch thu hút hơn 200 Hoa kiều tốt nghiệp nước ngoài trong vòng ba năm.

Tham vọng “đảo chiều” chảy máu chất xám của Trung Quốc thể hiện rõ ở việc gia cố cả hai mũi: Bơm vốn cho các chương trình nghiên cứu hướng tới nhà khoa học ngoại quốc/du học sinh về nước và tung ra các chính sách khuyến khích từ cấp trung ương tới địa phương.

Ở cấp quốc gia, Quỹ Khoa học Tự nhiên Quốc gia Trung Quốc (NSFC) đẩy mạnh các chương trình tài trợ dành riêng cho nhà khoa học nước ngoài và người Trung Quốc ở nước ngoài muốn hồi hương.

Trong khi đó, Quỹ nghiên cứu cho các nhà khoa học quốc tế - Research Fund for International Scientists (RFIS) cũng công bố hướng dẫn hằng năm, nêu rõ tiêu chí, nhấn mạnh yêu cầu làm việc tối thiểu trong năm tại cơ sở chủ trì để đảm bảo chiều sâu hợp tác và gắn bó với hệ sinh thái nghiên cứu trong nước.

Một số nhánh RFIS-III dành cho nhà khoa học cao cấp còn yêu cầu cam kết làm việc từ 9 tháng/năm tại đơn vị chủ trì - tín hiệu cho thấy Trung Quốc muốn nâng tỷ lệ hiện diện thực sự, tránh “hợp tác danh nghĩa”, theo Quỹ Khoa học Quốc gia Trung Quốc.

Song song cấp quỹ, nhiều địa phương ở Trung Quốc cũng tích cực mở “ví tiền mặt” để chào đón tiến sĩ và chuyên gia ở nước ngoài hồi hương. Điển hình, Tứ Xuyên treo thưởng một lần 300.000 nhân dân tệ kèm phụ cấp hàng tháng cho người có bằng tiến sĩ; Thái Châu (Chiết Giang) hỗ trợ tới 100.000 NDT cho cử nhân–thạc sĩ về nước định cư và làm việc; Hồ Nam cung cấp tới 1 triệu NDT cho nghiên cứu sinh tiến sĩ từ nước ngoài trở về. Bức tranh tổng quát này được Nature ghi nhận như một “làn sóng ưu đãi mới” của "con rồng châu Á" nhằm tranh giành nhân tài toàn cầu.

Theo China Daily, theo báo cáo, sự phát triển chất lượng cao của đất nước và với sự hỗ trợ chính sách mạnh mẽ hơn, "làn sóng hồi hương" đã và đang tiếp tục tăng mạnh ở Trung Quốc. Dữ liệu cho thấy, hơn 80% trong số 700.000 sinh viên Trung Quốc vẫn đang du học bày tỏ nguyện vọngmuốn trở về Trung Quốc sau khi tốt nghiệp. Năm 2024, số người hồi hương tìm việc tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, mức cao kỷ lục và gấp khoảng hai lần so với con số năm 2018.

Đội ngũ đông đảo Hoa kiều hồi hương ngày nay cũng khác với thế hệ đi trước - những người đã trở về vào những ngày đầu để góp sức xây dựng một "Trung Quốc mới" và tạo nên kỳ tích "Hai bom, một vệ tinh" - một chương trình phát triển vũ khí hạt nhân, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) và vệ tinh nhân tạo của Trung Quốc. Trong số 1.892 sinh viên hoặc học giả trở về từ năm 1949 đến năm 1965, 76% đã trở thành những người tiên phong trong lĩnh vực của mình và được ca ngợi là những tài sản chiến lược thúc đẩy sự trỗi dậy của đất nước.

Truyền thông Mỹ mới đây đưa tin, 20 nhà khoa học hàng đầu người Mỹ gốc Hoa đã trở về Trung Quốc trong nửa đầu năm 2024, trong đó 16 người tham gia vào các lĩnh vực tiên tiến như điện toán lượng tử và y sinh.

Nhiều nhà nghiên cứu Trung Quốc học tập và làm việc ở nước ngoài nhận được những đãi ngộ đáng kể và vị trí đáng mơ ước sau khi trở về nước cống hiến. Ảnh Nature

Theo Bộ Nguồn nhân lực và An sinh Xã hội Trung Quốc, tính đến năm 2023, hơn 70% lãnh đạo các dự án nghiên cứu trọng điểm quốc gia, hơn 70% hiệu trưởng các trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và hầu hết giám đốc các bệnh viện hàng đầu đều có nền tảng du học.

Trong khi đó, United Nation đưa ra số liệu ước tính đến nay, có khoảng 78% hiệu trưởng, 63% người hướng dẫn tiến sĩ và 72% giám đốc phòng thí nghiệm trọng điểm ở Trung Quốc là người trở về nước từ nước ngoài. Trong Viện Khoa học & Viện Kỹ thuật, tỉ lệ cũng lần lượt là 81% và 54%.

Theo United Nation, trong những năm gần đây, chính phủ Trung Quốc dành sự quan tâm chưa từng có cho việc thu hút, phát triển nhân tài. Đặc biệt đáng chú ý là việc khởi động Kế hoạch Phát triển Nhân tài Quốc gia Trung Quốc (2010–2020), tạo nền tảng cho những nỗ lực của Trung Quốc nhằm giải quyết các vấn đề phát triển nhân tài mới nổi và giúp duy trì động lực tăng trưởng của Trung Quốc.

United Nation liệt kê các chương trình của chính phủ trung ương nhằm thu hút nhân tài từ nước ngoài trở về đóng góp cho sự phát triển của đất nước bao gồm Chương trình Ngàn Nhân tài năm 2008; Chương trình Ngàn Nhân tài Trẻ năm 2010; Chương trình Ngàn Chuyên gia Nước ngoài năm 2011; Khu vực Nhân tài Đặc biệt năm 2011 và Kế hoạch Vạn Nhân tài năm 2012. Thông qua các chương trình này, hơn 20.000 nhân tài nước ngoài có trình độ cao đã được tuyển dụng.

Chương trình Ngàn Nhân tài được triển khai năm 2008 đã thu hút hơn 3.300 chuyên gia chất lượng cao từ nước ngoài đến các khu vực trọng điểm của Trung Quốc.

Hàn Quốc, Nhật Bản cũng tung “bộ công cụ” đa lớp chiêu mộ nhà khoa học kiều bào về nước

Hàn Quốc định vị "cuộc chơi" thu hút nhân tài về nước ở hai hướng: Một là kéo chuyên gia–nhà khoa học Hàn kiều và người nước ngoài có tay nghề cao qua các chương trình nghiên cứu – thuế, và hai là biến Seoul cùng các vùng phụ cận thành “cửa ngõ châu Á” cho startup công nghệ, tạo lực hút với lớp kiều dân trẻ. Các chương trình đã được tung ra bao gồm Brain Pool, visa F-4 và ưu đãi thuế, các chính sách khởi nghiệp.

Brain Pool tạo điều kiện thuận lợi cho nhà khoa học trở về làm việc tại viện trường Hàn Quốc, hỗ trợ cả tài trợ và hợp đồng dài hạn.

Visa F-4 giúp lối vào cho kiều dân có cơ hội làm việc và sinh sống tại Hàn Quốc dễ dàng hơn.

Ưu đãi thuế 50% trong 10 năm khiến chi phí sinh sống và làm việc tại Hàn trở nên hấp dẫn đối với chuyên gia nước ngoài.

Ngoài ra, chính sách khởi nghiệp (Startup visas, K-Startup Grand Challenge) thu hút được sự quan tâm từ startup trên toàn thế giới.

Về thu hút nhà khoa học, chương trình Brain Pool (do Quỹ Nghiên cứu Quốc gia - NRF và Quỹ Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc - KOFST vận hành cho phép các viện/trường ở Hàn Quốc mời nhà khoa học nước ngoài hoặc kiều bào có bằng tiến sĩ, có kinh nghiệm từ 5 năm nghiên cứu và làm việc ở nước ngoài, sang làm việc theo dạng hợp đồng tài trợ chung.

Về khung cư trú – việc làm cho kiều bào, visa F-4 (Người Hàn ở nước ngoài) là trục chính, cho phép kiều dân về làm việc tại Hàn Quốc, thủ tục thẻ cư trú sau nhập cảnh 90 ngày. Đây là “cửa” quan trọng giúp người Hàn có quốc tịch nước ngoài quay lại thị trường lao động chất lượng cao, theo Cổng thông tin Bộ Ngoại Giao Hàn Quốc.

Về ưu đãi thuế, chính phủ Hàn Quốc đã gia hạn đến 31/12/2028 chính sách giảm 50% thuế thu nhập trong tối đa 10 năm cho kỹ sư–nhà nghiên cứu nước ngoài. Cải cách thuế 2023–2024 tiếp tục nới ưu đãi cho lao động nước ngoài tay nghề cao, qua đó hạ chi phí cơ hội hồi hương.

Hướng thứ hai - khởi nghiệp - được thúc đẩy bằng bộ chính sách “Startup Korea”: Thị thực D-8-4 (startup) dưới hệ OASIS hỗ trợ người nước ngoài có ý tưởng khởi nghiệp tại Hàn Quốc; chương trình K-Startup Grand Challenge (KSGC) do Bộ Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ & Khởi nghiệp (MSS) chủ trì, nhằm thu hút các startup ở nước ngoài vào Hàn Quốc với nhiều hỗ trợ về không gian chính sách, tư vấn, kết nối doanh nghiệp lớn, và các giải thưởng lên tới hàng chục–trăm triệu won. Năm 2025, KSGC tiếp tục mở hồ sơ, nhấn mạnh vai trò “cửa hút” startup ngoại vào Hàn Quốc.

Ở tầm dài hạn cư trú, cẩm nang của Cơ quan Xuất nhập cảnh Hàn Quốc cho biết người lao động tay nghề cao/nhà đầu tư có lộ trình chuyển sang F-2 (cư trú dài hạn) rồi F-5 (thường trú) sau 5 năm nếu đáp ứng điều kiện về hạnh kiểm, sinh kế và tích lũy điểm hội nhập (KIIP). Điều này giúp “neo” nhân tài ở lại sau giai đoạn tài trợ hay tăng tốc.

Các chính sách thuế “mềm” và lối vào startup được kỳ vọng giúp Hàn Quốc hấp dẫn với lớp kiều dân trẻ, còn Brain Pool và F-4 nhắm tới đội ngũ nghiên cứu trung – cao cấp.

Nhật Bản tung "siêu visa" (J-Skip) cho người có thu nhập cực cao

Nhật Bản - vốn đối mặt với dân số già hóa nhanh - đã tinh chỉnh chính sách để thu hút nhân tài, kiều dân có tay nghề cao hồi hương, bao gồm: Duy trì diện “Highly Skilled Professional” (HSP) theo hệ tích điểm và bổ sung các làn ưu tiên mới J-Skip (Special Highly-Skilled Professional) và J-Find (Future Creation Individual).

Khung HSP của Bộ Tư pháp – Ngoại giao cho phép người đạt đủ điểm (học vấn, kinh nghiệm, thu nhập…) nhận thời hạn cư trú 5 năm với nhiều đặc quyền (bảo lãnh thân nhân, cơ chế làm việc linh hoạt). Người đạt 80 điểm có thể nộp thường trú sau 1 năm; đạt 70 điểm có thể nộp sau 3 năm.

Từ 2023, Nhật Bản bổ sung J-Skip nhắm vào nhóm thu nhập rất cao/kinh nghiệm quản trị, coi đây là “làn siêu tốc” trong nhóm kỹ năng cao nhắm vào các ứng viên có bằng thạc sĩ trở lên kèm thu nhập từ 20 triệu yên/năm, hoặc trên 10 năm kinh nghiệm chuyên môn với cùng ngưỡng thu nhập; riêng nhóm quản trị yêu cầu tối thiểu 5 năm kinh nghiệm và thu nhập 40 triệu yên/năm.

Trong khi đó, J-Find mở cánh cửa 2 năm cho sinh viên tốt nghiệp các đại học top thế giới vào Nhật Bản tìm việc/làm startup, với điều kiện bằng cấp trong 5 năm gần nhất và có khoản tiết kiệm sinh hoạt cơ bản. Đây là động tác “bắc cầu” từ trường top toàn cầu sang thị trường lao động Nhật, nhằm vực dậy nguồn cung kỹ sư – nhà nghiên cứu trẻ.

Bộ Ngoại giao cũng cập nhật danh mục thị thực dài hạn (bao gồm Startup visa do địa phương bảo trợ), tạo đường song song cho doanh nhân – nhà sáng tạo nước ngoài hoặc kiều dân bám trụ hệ sinh thái đổi mới của Nhật.

Trong khi J-Skip “đặt cược lớn” vào nhóm thu nhập rất cao (kéo nhanh lãnh đạo, nhà khoa học đầu ngành cho thị trường lao động Nhật Bản, thì J-Find “quăng lưới rộng” sang tân cử nhân – thạc sĩ trường top nước ngoài.

Như vậy, để thu hút nhân tài, Hàn Quốc dùng thuế như “đòn bẩy” chi phí cơ hội đồng thời tạo bệ phóng startup để hút lớp doanh nhân trẻ muốn thử sức thị trường châu Á. Trong khi đó, Nhật Bản tung "siêu visa" (J-Skip) cho người có thu nhập cực cao và “thị thực bắt cầu” (J-Find) cho du học sinh trường top, song song duy trì HSP – PR nhanh để “neo” nhân tài lâu dài.

Khác với Trung Quốc, hiện chưa có nhiều dữ liệu định lượng rõ rệt về hiệu quả của các chương trình thu hút nhân tài hồi hương của Hàn Quốc và Nhật Bản như như báo cáo số lượng người trở về hay độ bền vị trí.

(Còn nữa)

Tham khảo thêm

Ukraine 'ngồi trên đống lửa' vì phát hiện Nga sắp thử tên lửa 'bất khả chiến bại' có thể mang đầu đạn hạt nhân

Ukraine 'ngồi trên đống lửa' vì phát hiện Nga sắp thử tên lửa 'bất khả chiến bại' có thể mang đầu đạn hạt nhân

Hội nghị Alaska hạ màn: Ông Trump, Putin, Ukraine cuối cùng được-mất những gì?

Hội nghị Alaska hạ màn: Ông Trump, Putin, Ukraine cuối cùng được-mất những gì?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Kế thừa “Thư cầu hiền tài” của Bác Hồ: Lời kêu gọi mới cho trí thức Việt kiều từ Tổng Bí thư Tô Lâm

Tọa đàm trực tuyến "Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?" do Báo Dân Việt tổ chức chiều 21/8, đã nhận được nhiều ý kiến chia sẻ đầy tâm huyết của ông Lê Doãn Hợp, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và TS David Nghiêm, chuyên gia trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn, công nghệ không dây và trí tuệ nhân tạo (AI) tại Mỹ.

Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước? - Đàn “sói con” cần người dẫn dắt đúng tầm (Bài 5)
11

Đại đoàn kết dân tộc
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước? - Đàn “sói con” cần người dẫn dắt đúng tầm (Bài 5)

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và bài học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết

Đại đoàn kết dân tộc
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và bài học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết

Đọc thêm

Ông Zelensky bất ngờ tuyên bố Ukraine 'không cần' Trung Quốc
Thế giới

Ông Zelensky bất ngờ tuyên bố Ukraine 'không cần' Trung Quốc

Thế giới

Tổng thống Vladimir Zelensky cho biết Ukraine không cần sự đảm bảo an ninh từ Trung Quốc vì Bắc Kinh đã không ngăn chặn hoặc chấm dứt xung đột giữa Moscow và Kiev.

Đội hình PVF-CAND ở mùa giải 2025/2026: Có kỷ lục gia V.League, quyết trở thành “ngựa ô”
Thể thao

Đội hình PVF-CAND ở mùa giải 2025/2026: Có kỷ lục gia V.League, quyết trở thành “ngựa ô”

Thể thao

PVF-CAND giành quyền tham dự V.League theo kịch bản khá bất ngờ, nhưng tân binh này cho thấy họ có sự chuẩn bị tương đối kỹ lưỡng kèm theo quyết tâm cao để tạo nên nhiều bất ngờ.

Hàng trăm các nhà khoa học, nhà nghiên cứu bàn về chuyển đổi số và các xu thế tương lai
Xã hội

Hàng trăm các nhà khoa học, nhà nghiên cứu bàn về chuyển đổi số và các xu thế tương lai

Xã hội

Ngày 21/8, Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ 18 về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin" (FAIR' 2025) đã được tổ chức tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Ngoại trưởng Lavrov tiết lộ điều kiện then chốt để Nga chấp nhận đảm bảo an ninh cho Ukraine
Thế giới

Ngoại trưởng Lavrov tiết lộ điều kiện then chốt để Nga chấp nhận đảm bảo an ninh cho Ukraine

Thế giới

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Moscow phải được tham gia vào các quyết định liên quan đến bảo đảm an ninh cho Ukraine và nhấn mạnh, việc thực hiện mà không có sự đồng thuận của Nga là “con đường dẫn đến ngõ cụt”.

Công an làm rõ văn bản luật sư bảo vệ rapper Negav lan truyền trên mạng
Pháp luật

Công an làm rõ văn bản luật sư bảo vệ rapper Negav lan truyền trên mạng

Pháp luật

Mạng xã hội lan truyền văn bản của Công ty Luật PN Legal liên quan đến rapper Negav, Cục An ninh mạng (A05) cho biết, đang mời các bên làm việc để làm rõ.

Cảnh báo biển Đông sẽ đón bão, 60 - 70% bão sẽ đi nhanh về phía vịnh Bắc Bộ trong vài ngày tới
Nhà nông

Cảnh báo biển Đông sẽ đón bão, 60 - 70% bão sẽ đi nhanh về phía vịnh Bắc Bộ trong vài ngày tới

Nhà nông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, vùng áp thấp đang hoạt động ở khu vực phía Đông Philippines có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, rồi thành bão, với xác suất 60–70% bão sẽ di chuyển nhanh về phía vịnh Bắc Bộ trong 2-3 ngày tới.

Tin tối (21/8): HLV Kim Sang-sik “quy hoạch” cầu thủ Việt kiều Trần Thanh Trung cho ĐT Việt Nam?
Thể thao

Tin tối (21/8): HLV Kim Sang-sik “quy hoạch” cầu thủ Việt kiều Trần Thanh Trung cho ĐT Việt Nam?

Thể thao

HLV Kim Sang-sik “quy hoạch” cầu thủ Việt kiều Trần Thanh Trung cho ĐT Việt Nam? Hé lộ 2 đối thủ của ĐT Việt Nam tại FIFA Days tháng 9/2025; HLV Kluivert chốt danh sách ĐT Indonesia; Palmer cạnh tranh thương hiệu với hãng rượu Pháp; Man City đạt thỏa thuận cá nhân với Donnarumma.

Vì sao Đà Nẵng chưa hỗ trợ phụ nữ sinh 2 con trước tuổi 35?
Xã hội

Vì sao Đà Nẵng chưa hỗ trợ phụ nữ sinh 2 con trước tuổi 35?

Xã hội

Ngày 21/8, Chi cục Dân số thuộc Sở Y tế TP Đà Nẵng đã có văn bản trả lời ý kiến người dân về mong muốn có được thông tin cụ thể chính sách thưởng tiền cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.

Dàn nghệ sĩ “tim đập rộn ràng”, chia sẻ cảm xúc trước giờ hợp luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành
Văn hóa - Giải trí

Dàn nghệ sĩ “tim đập rộn ràng”, chia sẻ cảm xúc trước giờ hợp luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành

Văn hóa - Giải trí

Nhiều nghệ sĩ "tim đập rộn ràng" khi tham gia hợp luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm diễn ra vào sáng 2/9 tới đây tại quảng trường Ba Đình.

Bài dự thi 'Việt Nam trong tôi': Với tôi - Đất nước là hình ảnh của bố mình
Văn hóa - Giải trí

Bài dự thi "Việt Nam trong tôi": Với tôi - Đất nước là hình ảnh của bố mình
9

Văn hóa - Giải trí

Tôi được sinh ra ở một vùng quê nghèo thuần nông ở xã Tứ Kỳ - TP Hải Phòng (Hải Dương cũ), nơi có sông Thái Bình bao quanh.

Sau loạt bài người nuôi cá tầm thua lỗ vì cá tầm Trung Quốc nhập ồ ạt trên Dân Việt, tỉnh Lào Cai siết chặt quản lý
Nhà nông

Sau loạt bài người nuôi cá tầm thua lỗ vì cá tầm Trung Quốc nhập ồ ạt trên Dân Việt, tỉnh Lào Cai siết chặt quản lý

Nhà nông

Sau khi Hội Cá nước lạnh Lào Cai gửi văn bản "kêu cứu" tới các bộ, ngành chức năng và địa phương phản ánh tình trạng giá cá tầm trong nước giảm mạnh vì sự cạnh tranh gay gắt của cá tầm nhập khẩu từ Trung Quốc, UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản tăng cường quản lý, kiểm soát hoạt động nhập khẩu cá tầm trên địa bàn tỉnh.

'Đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản tái xuất và lời hứa ‘hồi sinh’ dự án gần 20 năm dang dở
Nhà đất

'Đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản tái xuất và lời hứa ‘hồi sinh’ dự án gần 20 năm dang dở

Nhà đất

"Đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản bất ngờ tái xuất tại Tam Hưng, Hà Nội cam kết “hồi sinh” dự án Mỹ Hưng gần 20 năm dang dở, trong bối cảnh Mường Thanh từng vướng nhiều lùm xùm pháp lý.

Vì sao ông Trump 'thiên vị' Trung Quốc còn Ấn Độ hứng đòn đau trong ván bài dầu Nga?
Thế giới

Vì sao ông Trump 'thiên vị' Trung Quốc còn Ấn Độ hứng đòn đau trong ván bài dầu Nga?

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga và các biện pháp trừng phạt thứ cấp lên các quốc gia mua dầu thô từ Moscow, nhằm chấm dứt cuộc chiến Nga–Ukraine. Mới đây, chính quyền Trump đã tăng thuế đối với Ấn Độ vì mua dầu Nga nhưng vẫn chưa "đụng" tới Trung Quốc.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ, nhiều điều ước thành sự thật
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ, nhiều điều ước thành sự thật

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, nhờ nỗ lực chăm chỉ, thu nhập thường xuyên của 3 con giáp sẽ đáng kể và tình hình tài chính của họ sẽ phát triển mạnh mẽ.

Khơi dậy ý chí làm giàu cho hội viên, nông dân tỉnh Cao Bằng
Giảm nghèo nông thôn

Khơi dậy ý chí làm giàu cho hội viên, nông dân tỉnh Cao Bằng

Giảm nghèo nông thôn

Bằng nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực thời gian qua Hội Nông dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (trước 1/7/2025) đã và đang trở thành điểm tựa vững chắc, đồng hành cùng hội viên, nông dân trên hành trình phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Bị ngoại binh BG Pathum United đạp thẳng vào mặt, Bùi Hoàng Việt Anh 1m86 khâu 14 mũi
Thể thao

Bị ngoại binh BG Pathum United đạp thẳng vào mặt, Bùi Hoàng Việt Anh 1m86 khâu 14 mũi

Thể thao

Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh phải khâu 14 mũi sau trận đấu gặp BG Pathum United trong khuôn khổ Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/2026.

Quốc khánh 2/9: Lưu ý hành khách lịch chạy tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội
Kinh tế

Quốc khánh 2/9: Lưu ý hành khách lịch chạy tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội

Kinh tế

Đại diện Hà Nội Metro cho biết, những ngày TP.Hà Nội diễn ra các hoạt động chính trị chào mừng ngày Quốc khánh 2/9, lượng khách đi đường sắt Cát Linh - Hà Đông và đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội tăng cao đột biến.

Ông Trump được yêu cầu triển khai tiêm kích tàng hình tối tân nhất của Mỹ để bảo vệ Ukraine
Thế giới

Ông Trump được yêu cầu triển khai tiêm kích tàng hình tối tân nhất của Mỹ để bảo vệ Ukraine

Thế giới

Các quốc gia châu Âu đang thúc giục Tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai F-35 - tiêm kích tàng hình đắt nhất, hiện đại nhất của Mỹ tại Romania như một phần trong gói bảo đảm an ninh dành cho Ukraine.

Nông dân Hải Phòng làm giàu kiểu ghép mầm hoa hồng lên gốc cây tầm xuân, lãi 18–23 triệu đồng/sào/năm
Nhà nông

Nông dân Hải Phòng làm giàu kiểu ghép mầm hoa hồng lên gốc cây tầm xuân, lãi 18–23 triệu đồng/sào/năm

Nhà nông

Giá hoa hồng ghép (ghép mầm cây hoa hồng lên thân, lên gốc cây tầm xuân) khá ổn định bán buôn với giá 1.500–2.000 đồng/bông, dịp lễ tết hoặc Valentine giá tăng 5.000–7.000 đồng/bông. Bình quân nông dân Hải Phòng lãi 18–23 triệu đồng/sào/năm, cao gấp nhiều lần so với cấy lúa hoặc trồng hoa màu truyền thống.

TP.HCM tăng cường kiểm soát thịt lợn tại chợ đầu mối
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM tăng cường kiểm soát thịt lợn tại chợ đầu mối

Chuyển động Sài Gòn

Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, Sở An toàn thực phẩm (ATTP) TP.HCM đang tăng cường kiểm tra, kiểm dịch thịt heo tại các chợ đầu mối, đặc biệt là hai chợ lớn Hóc Môn và Bình Điền.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng yêu cầu xã An Thới Đông bảo tồn làng nghề muối gắn với du lịch
Chuyển động Sài Gòn

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng yêu cầu xã An Thới Đông bảo tồn làng nghề muối gắn với du lịch

Chuyển động Sài Gòn

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu xã An Thới Đông (TP.HCM) phát huy hết tiềm năng sau sáp nhập; xây dựng vùng sản xuất muối ứng dụng công nghệ cao, bảo tồn làng nghề muối gắn với du lịch và các sản phẩm OCOP.

Ngoại trưởng Australia: Hành trình của Việt Nam là câu chuyện về sự năng động, quyết tâm
Thế giới

Ngoại trưởng Australia: Hành trình của Việt Nam là câu chuyện về sự năng động, quyết tâm

Thế giới

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong cho biết: Quan hệ giữa Australia và Việt Nam được xây dựng trên niềm tin chiến lược chung và sự thấu hiểu, và chúng ta hợp tác như những người bạn và đối tác thân thiết để thúc đẩy hoà bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực.

Những quy tắc 'trượng nghĩa' của Yakuza Nhật Bản là gì?
Đông Tây - Kim Cổ

Những quy tắc "trượng nghĩa" của Yakuza Nhật Bản là gì?

Đông Tây - Kim Cổ

Dù là một băng đảng khét tiếng máu lạnh nhưng Yakuza Nhật Bản có những quy tắc riêng điều chỉnh mọi hành vi, "đạo đức" của thành viên.

Siết kỷ luật cán bộ né tránh trong xử lý dự án tồn đọng
Nhà đất

Siết kỷ luật cán bộ né tránh trong xử lý dự án tồn đọng

Nhà đất

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tháo gỡ khó khăn cho dự án tồn đọng, xử lý dứt điểm, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, tránh lãng phí nguồn lực xã hội.

Tân binh Becamex TP.HCM: Từng khoác áo HAGL, 2 lần vô địch V.League
Thể thao

Tân binh Becamex TP.HCM: Từng khoác áo HAGL, 2 lần vô địch V.League

Thể thao

Nguyễn Văn Anh là tiền đạo tân binh của Becamex TP.HCM. Chân sút 29 tuổi từng khoác áo HAGL và có 2 lần vô địch V.League cùng Thép xanh Nam Định.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chào xã giao Quốc vương Bhutan, mong muốn hợp tác về lĩnh vực năng lượng xanh
Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chào xã giao Quốc vương Bhutan, mong muốn hợp tác về lĩnh vực năng lượng xanh

Tin tức

Ngày 21/8, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema Wangchuck đã tới tỉnh Quảng Ninh.

Lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025 mới nhất sau khi lùi của hàng loạt trường
Xã hội

Lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025 mới nhất sau khi lùi của hàng loạt trường

Xã hội

Sau đây là thống kê lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025 mới nhất sau khi lùi của các trường đại học, thí sinh tham khảo sau đây.

Lào Cai siết chặt kiểm tra cá tầm nhập lậu, quyết bảo vệ thị trường nội địa
Lào Cai thi đua yêu nước

Lào Cai siết chặt kiểm tra cá tầm nhập lậu, quyết bảo vệ thị trường nội địa

Lào Cai thi đua yêu nước

Trước thực trạng cá tầm nhập khẩu lậu tràn lan, gây khó khăn cho người nuôi, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản về việc quản lý, kiểm soát hoạt động nhập khẩu cá tầm trên địa bàn tỉnh.

Nam sinh Hà Nội mất liên lạc bí ẩn sau khi tốt nghiệp THPT với kết quả khá cao
Tin tức

Nam sinh Hà Nội mất liên lạc bí ẩn sau khi tốt nghiệp THPT với kết quả khá cao

Tin tức

Nam sinh Đào Phúc Thịnh (SN 2007, trú tại phường Tương Mai, Hà Nội) mất liên lạc bí ẩn, gia đình em đã trình báo cơ quan công an.

Đặc nhiệm Ukraine tung video tấn công vị tướng kỳ cựu được phong 'Anh hùng nước Nga'
Thế giới

Đặc nhiệm Ukraine tung video tấn công vị tướng kỳ cựu được phong 'Anh hùng nước Nga'

Thế giới

Các lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một sĩ quan cấp cao của Nga, khiến vị tướng này bị thương nặng và phải cắt cụt tay chân, ảnh Euromaidanpress.

Tin đọc nhiều

1

Nhập tịch cầu thủ sai quy định, Malaysia bị FIFA trừng phạt, huỷ kết quả thắng ĐT Việt Nam 4-0?

Nhập tịch cầu thủ sai quy định, Malaysia bị FIFA trừng phạt, huỷ kết quả thắng ĐT Việt Nam 4-0?

2

Cặp vợ chồng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú duy nhất được chọn tham gia diễu binh, diễu hành dịp A80 tới là ai?

Cặp vợ chồng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú duy nhất được chọn tham gia diễu binh, diễu hành dịp A80 tới là ai?

3

Chủ tịch phường Nghĩa Đô (Hà Nội) được điều động, phân công làm nhiệm vụ mới

Chủ tịch phường Nghĩa Đô (Hà Nội) được điều động, phân công làm nhiệm vụ mới

4

Các tuyến đường cấm ngày 21/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

Các tuyến đường cấm ngày 21/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

5

Không phải chanh leo, cây cảnh này quen mà lạ, bóng mát lành, quả ngon ngọt, gia đình thịnh vượng, viên mãn

Không phải chanh leo, cây cảnh này quen mà lạ, bóng mát lành, quả ngon ngọt, gia đình thịnh vượng, viên mãn