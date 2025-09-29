Lâm Xung tài đức vẹn toàn nhưng cuộc đời éo le thế nào?

Lâm Xung: Người dùng giáo vô địch

Xoay quanh về nhân vật Lâm Xung, đã có rất nhiều tài liệu ghi rằng đó chỉ là một nhân vật hư cấu, không có thực ngoài đời. Tuy nhiên, cũng có tài liệu lại ghi rằng: Lâm Xung với anh hùng dân tộc Trung Quốc - Nhạc Phi đã từng là đồng môn và có chung một vị sư phụ có tên Chu Đồng.

Lâm Xung dùng giáo vô địch thành Đông Kinh

Chu Đồng là đồ đệ chân truyền của Thiếu Lâm cũng đã từng ra làm tướng dưới thời vua Tống Huy Tông nhà bắc Tống - Trung Quốc. Tuy nhiên do chán ghét thói xu nịnh của đám tham quan và sự bất tài của hoàng đế nên ông từ quan về quê mở lớp dạy võ Thiếu Lâm.

Theo những gì sử sách Trung Hoa ghi lại, Chu Đồng còn dạy cả Lư Tuấn Nghĩa - một vị hảo hán Lương Sơn. Lư Tuấn Nghĩa khi trưởng thành do gia đình giàu có nên không có tham vọng làm quan. Lâm Xung sau một thời gian làm quan trong triều cũng trở về quê, thay thế Chu Đồng tiếp nhận trường dạy Võ Lâm khi thầy Chu già yếu.

Nhạc Phi là đồ đệ sau này của Chu Đồng, cùng với Lư Tuấn Nghĩa và Lâm Xung, nhân vật này cũng là một môn đồ có võ công cao cường. Tuy nhiên, so với võ nghệ của Lư Tuấn Nghĩa và Lâm Xung thì võ công của Nhạc Phi chưa đạt tầm.

Lâm Xung vị giáo đầu thống lĩnh 80 vạn quân, từng dùng lưỡi giáo (bát xà mâu) của mình để đánh chết Lục Khiêm, cũng nhờ tài múa giáo của Lâm Xung ông đã kết thân được với người anh em Lỗ Trí Thâm.

Đặc biệt Lâm Xung tay đeo gông, chân mang xích nhưng chỉ cần một gậy đã đánh bại Hồng Giáo Đầu, sau đó ông còn dạy cho đám tùy tùng của giáo đầu này một bài học nhớ đời. Đánh nhau bất phân thắng bại với Dương Chí.

Lâm Xung cũng chỉ cần vài đường để thu phục Hỗ Tam Nương. Báo tử đầu Lâm Xung còn gây tiếng vang lớn khi chỉ vần vài pha múa giáo đã chém chết chiến tướng của Cao Liêm. Và còn rất nhiều những chiến tích vang dội khác của Lâm Xung... khi Lương Sơn Bạc về với Triều Đình.

Xuất thân cao quý, cuộc đời éo le: Bạn phản, gian thần hãm hại

Lâm Xung, còn có ngoại hiệu Báo tử đầu là một nhân vật có thật trong lịch sử và trong tiểu thuyết văn học cổ điển Trung Hoa Thủy hử. Ông đứng thứ 2 trong "Ngũ hổ tướng" Lương Sơn Bạc (sau Quan Thắng) là một trong 36 Thiên Cương Tinh của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc.

Xuất thân cao quý, phận đời éo le

Lâm Xung là một vị tướng có được tất cả, tài năng vẹn toàn và lấy được người vợ xinh đẹp. Ông là giáo đầu huấn luyện 80 vạn cấm quân thành Đông Kinh. Lâm Xung được phác họa là người hào hiệp, luôn được mọi người tôn trọng vì tài năng đức độ.

Nhưng cuộc đời ông là một chuỗi những sự éo le đến cùng cực, khi bị giam thần hãm hại, bạn thân nhất cũng phản bội đến thân bại danh liệt, mất nhà cửa, vợ bị giết. Lâm Xung tự tay giết bạn thân, kẻ phản bội Lục Khiêm (câu kết với Cao Cầu hãm hại Lâm Xung) nhưng ông không bao giờ động được vào Cao Cầu kẻ thù lớn nhất cuộc đời.

Khi mất hết tất cả, Lâm Xung lên Lương Sơn tại đây ông đã giết Vương Luân hẹp hòi, tiểu nhân để tôn Tiều Cái lên làm thủ lĩnh. Lâm Xung được tham gia cuộc chiến 2 lần đánh Tăng Đầu Thị, Lâm Xung lập nhiều chiến công. Khi quân Lương Sơn bắt được Cao Cầu, được tin Lỗ Trí Thâm báo Lâm Xung rất lấy làm vui mừng mang đao định giết chết hắn nhưng bị Tống Giang cản lại không cho giết, ông bực tức thổ huyết.

Khi quy thuận triều đình, Lâm Xung cùng đội quân Lương Sơn Bạc do Tống Giang cầm đầu, ông đã có công lớn trong việc đánh dẹp Liêu quốc và Phương Lạp. Sau khi đánh bại Phương Lạp, Lỗ Trí Thâm qua đời vì ngồi thiền, Lâm Xung buồn bã vì cái chết của Thâm nên cảm gió, Tống Giang cho người chữa mãi không khỏi, nên đành để Lâm Xung ở lại chùa Lục Hòa, cùng với Võ Tòng. Nhưng ông qua đời nửa năm sau đó.

Cuộc đời Lâm Xung thật éo le, tài năng xuất chúng nhưng có mối thù không bao giờ trả được.

