Lần đầu tiên Việt Nam sẽ có bảng xếp hạng "khách sạn không thuốc lá"

Khảo sát gần đây chỉ ra rằng khách sạn, nhà hàng là những địa điểm có mức phơi nhiễm khói thuốc thụ động cao nhất trong các không gian trong nhà tại Việt Nam.
Sáng 3/10, Báo Văn hoá phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá tổ chức lễ phát động chương trình Bảng xếp hạng "Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá" lần thứ I - năm 2025 với chủ đề "Khách sạn xanh - Không thuốc lá".

Chương trình nhằm đẩy mạnh việc thực hiện môi trường không thuốc lá trong khách sạn, hướng tới xây dựng một môi trường du lịch văn minh, an toàn và phát triển bền vững.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm tại Việt Nam có trên 100.000 ca tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá và hút thuốc thụ động. Không chỉ người hút thuốc chịu ảnh hưởng, mà hàng triệu người khác, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em cũng trở thành nạn nhân thụ động khi phải hít khói thuốc trong gia đình, nơi làm việc và các không gian công cộng.

Tổng Biên tập Báo Văn hoá - Nhà báo Nguyễn Anh Vũ, Trưởng Ban Tổ chức chương trình Bảng xếp hạng "Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá" lần thứ I - năm 2025 phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh BTC

Các nghiên cứu cho thấy người không hút thuốc nhưng thường xuyên tiếp xúc khói thuốc có nguy cơ mắc ung thư phổi cao hơn 20 - 30%, đồng thời tăng 25 - 30% nguy cơ mắc bệnh và tử vong do bệnh mạch vành.

Thực tế, dù nhiều đơn vị đã nghiêm túc triển khai quy định cấm hút thuốc, song vẫn còn không ít khó khăn, thách thức trong việc giám sát và tuân thủ.

Điều này không những ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, mà còn làm giảm tính cạnh tranh của điểm đến du lịch Việt Nam so với các quốc gia khác trong khu vực, nơi mô hình khách sạn không khói thuốc đã trở thành chuẩn mực.

Tổng Biên tập Báo Văn hoá - Nhà báo Nguyễn Anh Vũ, Trưởng Ban Tổ chức chương trình cho biết, mục tiêu trước mắt của Chương trình là tìm kiếm, lựa chọn và vinh danh những khách sạn tiêu biểu đã nỗ lực xây dựng môi trường không khói thuốc, qua đó tạo động lực cho toàn ngành cùng hưởng ứng.

Về lâu dài, Chương trình hướng tới hình thành phong trào khách sạn không khói thuốc lan tỏa sâu rộng, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân, giảm gánh nặng chi phí y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú và khẳng định thương hiệu du lịch Việt Nam xanh- sạch- đẹp.

Không chỉ dừng lại ở việc trao danh hiệu, Bảng xếp hạng còn khẳng định quyền được sống trong môi trường trong lành, không có khói thuốc của mọi công dân; khuyến khích những người hút thuốc giảm hoặc bỏ thói quen; đồng thời tạo thêm sự yên tâm, tin tưởng cho khách du lịch trong và ngoài nước khi lựa chọn Việt Nam.

Tổng Biên tập Nguyễn Anh Vũ cho biết thêm: Đối tượng tham gia Chương trình là các khách sạn từ hạng 3 sao trở lên trên phạm vi toàn quốc. Hồ sơ đăng ký gồm phiếu tham gia, bảng tự đánh giá theo tiêu chí chấm điểm, bản cam kết và các tài liệu minh chứng.

Đáng chú ý, các khách sạn được xếp hạng sẽ nhận Quyết định chứng nhận, Biển công nhận “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” năm 2025 và được quảng bá rộng rãi trên các phương tiện truyền thông của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Văn hóa, Cục Du lịch Quốc gia, Hiệp hội Du lịch Việt Nam… Đây là cơ hội để các khách sạn khẳng định uy tín, thương hiệu; đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội đối với sức khỏe cộng đồng.


