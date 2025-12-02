Nhiễm trùng đường tiết niệu tái phát: 5 dấu hiệu cảnh báo bệnh thận nguy hiểm

Nhiễm trùng đường tiết niệu là tình trạng khá phổ biến, đặc biệt ở phụ nữ. Phần lớn bệnh nhân thường được điều trị bằng kháng sinh và uống nhiều nước. Tuy nhiên, khi nhiễm trùng đường tiết niệu xuất hiện lặp đi lặp lại trong thời gian ngắn, người bệnh không nên xem đó là chuyện “thường gặp”.

Theo các chuyên gia, nhiễm trùng tái phát có thể cho thấy hệ tiết niệu đang gặp vấn đề, thậm chí liên quan đến chức năng thận. Nếu chủ quan, vi khuẩn có thể tấn công thận và gây viêm bể thận - một dạng nhiễm trùng nặng có nguy cơ để lại sẹo thận vĩnh viễn.

Nhiễm trùng đường tiết niệu là gì?

Nhiễm trùng đường tiết niệu xảy ra khi vi khuẩn xâm nhập vào đường tiết niệu gồm thận, niệu quản, bàng quang và niệu đạo. Theo bác sĩ Bhanu Mishra (chuyên khoa thận tại Bệnh viện Fortis, Ấn Độ) các trường hợp thường gặp nhất là nhiễm trùng bàng quang và niệu đạo.

Nếu không điều trị kịp thời, vi khuẩn có thể lan lên thận và gây viêm bể thận, làm tổn thương lâu dài đến chức năng lọc của thận.

Thống kê cho thấy khoảng 60% phụ nữ từng trải qua ít nhất một lần nhiễm trùng đường tiết niệu trong đời, trong đó một tỉ lệ đáng kể bị tái nhiễm. Nhiễm trùng đường tiết niệu tái phát được xác định khi người bệnh bị từ 2 lần trong 6 tháng hoặc 3 lần trong một năm.

Các chuyên gia cho biết nhiễm trùng đường tiết niệu tái phát có thể vừa là dấu hiệu, vừa là nguyên nhân làm suy giảm sức khỏe thận. Những bất thường ở đường tiết niệu như dị dạng niệu quản, sỏi thận, hệ miễn dịch yếu hoặc bệnh nền như đái tháo đường đều làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Nếu người bệnh đã điều trị đúng nhưng vẫn liên tục bị nhiễm trùng đường tiết niệu, đây có thể là tín hiệu cần tầm soát kỹ chức năng thận.

5 dấu hiệu cảnh báo vấn đề về thận

Dưới đây là 5 dấu hiệu quan trọng mà bác sĩ khuyến cáo người nhiễm trùng đường tiết niệu tái phát cần đặc biệt chú ý:

1. Có máu trong nước tiểu

Tiểu ra máu dù ít hay nhiều đều là dấu hiệu bất thường. Đây có thể là biểu hiện của sỏi thận, nhiễm trùng nặng hoặc các bệnh lý thận cần được kiểm tra sớm.

2. Đau lưng hoặc đau hông kéo dài

Đau âm ỉ vùng lưng dưới hoặc hai bên hông khi mắc nhiễm trùng đường tiết niệu có thể cho thấy vi khuẩn đã lan lên thận. Cơn đau dữ dội đột ngột cũng có thể do sỏi thận.

3. Sốt cao và ớn lạnh

Sốt là phản ứng của cơ thể khi chống lại nhiễm trùng. Tuy nhiên, sốt cao kèm ớn lạnh kéo dài có thể là dấu hiệu của viêm thận, thậm chí nhiễm trùng huyết, tình trạng nguy hiểm cần xử trí ngay.

4. Buồn nôn

Khi thận bị ảnh hưởng, cơ thể có thể xuất hiện triệu chứng buồn nôn. Nếu tình trạng này đi kèm nhiễm trùng đường tiết niệu, người bệnh nên đi khám sớm để tránh mất nước và biến chứng nặng hơn.

5. Thay đổi thói quen đi tiểu

Tiểu buốt, tiểu nhiều lần, nước tiểu đục hoặc sẫm màu đều có thể phản ánh tình trạng nhiễm trùng hoặc các vấn đề ở thận.

Khi nào cần đi khám?

Người thường xuyên bị nhiễm trùng đường tiết niệu nên chủ động thăm khám bác sĩ chuyên khoa để thực hiện các xét nghiệm như xét nghiệm nước tiểu, chụp X-quang hoặc kiểm tra chức năng thận.

Để phòng ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu tái phát, chuyên gia khuyến cáo: Uống đủ nước mỗi ngày, giữ vệ sinh cá nhân đúng cách, tuân thủ sử dụng kháng sinh theo chỉ định.