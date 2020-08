Lan đột biến, mộng làm giàu hay những cú lừa tiền tỷ?

Chỉ cần tham gia các nhóm hội, câu lạc bộ lan đột biến trên mạng xã hội sẽ thấy hoạt động giao dịch, mua bán trao đổi lan đột biến vẫn vô cùng sôi động, mặc kệ dịch Covid-19 đang diễn biến khó lường.

Điều đáng nói, phần lớn các giao dịch lan đột biến đều dừng ở những số tiền "khủng", vài chục đến hàng trăm triệu đồng chỉ vài centimet kie (mắt) lan đột biến.

Một chủ tài khoản đã đăng bán chậu lan đột biến trên một nhóm, hội chơi lan như thế này: "5 cánh trắng Củ Chi (Tuyết chi mơ), kie năm 2 còn 2-3 mắt ngủ thân già; 1 bông 5 cánh trắng đi vào huyền thoại, là 1 trong tứ đại mỹ nhân của làng var. Hoa đẹp bởi bộ cánh với màu trắng tinh khiết và đôi mắt xước huyền bí, cánh bay tự nhiên như đôi cánh hạc tung cánh trên bầu trời".

Một chậu lan đột biến được rao bán với giá vài chục triệu đồng trên mạng xã hội. Ảnh: FB.

Ngày 1/8, với danh nghĩa lấy tiền quyên góp, ủng hộ cơ quan chức năng, một cuộc đấu gia lan đột biến diễn ra công khai, sản phẩm lan với tên gọi Bướm đại ngàn được giao dịch với giá 11,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá trị thực của giao dịch này như thế nào thì không ai kiểm chứng.

Có thể thấy, những chậu hoa lan đột biến được rao bán, giao dịch trên mạng xã hội đều được đặt những cái tên rất mỹ miều như: Bạch Hạc cao nguyên. Mắt ngọc sông Đà, 5 cánh trắng Hồng Hạc,...

Không chỉ trên Facebook, trên các trang thương mại điện tử như Lazada, Sendo,... lan đột biến cũng được rao bán rầm rộ.

Tuy nhiên, một đại gia trong làng chơi cây cảnh ở Phú Thọ lại cảnh báo, nhiều người theo trào lưu bỏ tiền vào đầu tư lan đột biến và đang phải "ngậm trái đắng".

Người này cho biết, số tiền đầu tư vào lan đột biến trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có thể lên đến 500 tỷ đồng với hàng trăm người tham gia, còn nếu tính trên địa bàn toàn quốc thì có thể phải hàng nghìn tỷ đồng.

Trên thực tế, hoạt động giao dịch lan đột biến đang giống như đa cấp, có hệ thống và được lên kế hoạch bài bản.

Theo đó, một nhóm sẽ đứng ra thổi phồng giá trị của lan đột biến, khi có người đến mua, họ thuyết phục người này đầu tư và sẵn sàng giới thiệu người mua với giá cao hơn.

Chính chiêu thức này đã khiến nhiều người vì lợi nhuận trước mắt mà lao vào cuộc chơi lan đột biến, nhiều người thậm chí vay nợ để mua lan.

Người mua cần hết sức tỉnh táo trước lời quảng cáo có cánh về lan đột biến. Ảnh: FB.

Trong khi đó, theo các chuyên gia, công nghệ nuôi cấy mô của Trung Quốc cũng có thể cho ra đời những bông hoa lan phi điệp nhìn chả khác gì lan đột biến.

Theo thống kê, mỗi tuần có đến 4 - 5 container lan phi điệp cấy mô từ Trung Quốc tràn vào Việt Nam với giá rất rẻ. Vì vậy, nếu không tỉnh táo, rất có thể nhiều người mua phải lan cấy mô Trung Quốc với giá trên trời.

Đây cũng chính là lý do Công an tỉnh Tuyên Quang phải ra văn bản cảnh báo các hoạt động liên quan đến mua bán hoa lan đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, qua các giao dịch này, giá trị hoa lan được định giá tự do, không có căn cứ, cơ sở pháp lý là cơ hội cho các hành vi lợi dụng để “thổi giá”, gây sự hấp dẫn giả tạo để dẫn dụ nhiều người chơi mới, kém hiểu biết tham gia.

"Các hoạt động giao dịch, chuyển nhượng, trao đổi hoa lan đột biến như trên là rất nguy hiểm, có thể dẫn đến hệ lụy rất lớn, tiềm ẩn những nguy cơ cao, làm phát sinh và gia tăng các loại tội phạm, gây mất ổn định xã hội” - văn bản của Công an tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh.