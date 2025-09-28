Lắng nghe nông dân nói: Nông dân Đà Nẵng mong mỏi bình ổn giá vật tư nông nghiệp

Chia sẻ với Dân Việt, ông Võ Tấn Sanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Đào (xã Thăng An, thành phố Đà Nẵng) cho biết: Thời gian qua, bình ổn giá vật tư nông nghiệp và đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp đang là vấn đề nan giải của nhiều bà con nông dân trên địa bàn thành phố.

Nông dân Đà Nẵng mong mỏi bình ổn giá vật tư nông nghiệp để nông dân giảm được chí phí, ổn định sản xuất. Ảnh: T.H.

Theo ông Sanh cần có cơ chế và những chính sách ưu đãi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhất là đối với hợp tác xã nông nghiệp.

Để từ đó, các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp có những chính sách liên kết, cung cấp vật tư nông nghiệp, cũng như bao tiêu sản phẩm đầu ra cho các mặt hàng nông sản để giúp tăng giá trị sản xuất cho người nông dân.

Ông Võ Tấn Sanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Đào rất quan tâm hai vấn đề là bình ổn giá vật tư nông nghiệp và đầu ra của sản phẩm nông nghiệp. Ảnh: T.H

Còn đối với nông dân Phạm Văn Luận (xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) cho hay: Giá cả vật tư nông nghiệp những năm gần đây có nhiều biến động gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của nhiều bà con nông dân. Vấn đề giá cả vật tư nông nghiệp hay hàng giả (đặc biệt là phân bón giả) đã khiến nhiều nông dân quay lưng với sản xuất nông nghiệp.

Trước thềm Diễn đàn "Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương lắng nghe nông dân nói", ông Luận kiến nghị các cấp, bộ, ngành cần phải có những cơ chế, chính sách liên kết cụ thể giữa doanh nghiệp nông nghiệp và nông dân nhằm bình ổn giá vật tư nông nghiệp, đồng thời tổ chức sản xuất theo chuỗi, kết nối giao thương nhằm bao tiêu sản phẩm đầu ra cho nông dân, nâng cao giá trị nông sản địa phương... đem lại nguồn thu nhập ổn định cho nông dân.

Anh Phạm Văn Luận Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 của thành phố Đà Nẵng. Ảnh: T.H.

Nông dân rất kỳ vọng vào diễn đàn lắng nghe nông dân nói sẽ giải quyết được nhiều tâm tư, nguyện vọng cho người nông dân. Ảnh: T.H.

Diễn đàn lắng nghe nông dân nói sắp tới rất nhiều nông dân kỳ vọng sẽ giải quyết được vấn đề bình ổn giá vật tư nông nghiệp cũng như đầu ra sản phẩm nông nghiệp.

Thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tăng cường tổ chức các hoạt động lắng nghe ý kiến của nhân dân, đặc biệt là chỉ đạo mới đây của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về tổ chức “Tháng nghe dân nói” tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Căn cứ Kế hoạch số 229-KH/HNDTW ngày 23/9/2025 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Diễn đàn Nông dân quốc gia lần thứ X năm 2025 - Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ Công Thương lắng nghe nông dân nói do Trung ương Hội nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Công thương chủ trì, giao cho báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt thực hiện.

Diễn đàn với chủ đề: “Kết nối thị trường – Xây dựng thương hiệu – Thúc đẩy tiêu thụ nông sản, góp phần tăng trưởng 2 con số”, dự kiến diễn ra vào sáng 01/10/2025.

Diễn đàn là một trong các hoạt động thường niên nằm trong khuôn khổ Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam đã được tổ chức thành công 12 năm liên tục và năm nay bước sang năm thứ 13.

Tại Diễn đàn là không gian đối thoại ba bên giữa nông dân – doanh nghiệp – cơ quan quản lý nhà nước, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong: Tiêu thụ nông sản và logistics; Hạ tầng thương mại và thương mại điện tử; Phát triển thị trường nội địa và mở rộng xuất khẩu.