Chủ đề nóng

Hồi sinh sông Tô Lịch
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Kinh tế
Chủ nhật, ngày 28/09/2025 13:00 GMT+7
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025

Lắng nghe nông dân nói: Xuất khẩu nông sản trước thách thức từ thuế quan và hàng rào kỹ thuật

+ aA -
Thái Nguyễn Chủ nhật, ngày 28/09/2025 13:00 GMT+7
Hội nhập toàn cầu đã mở ra những cánh cửa rộng lớn cho ngành xuất khẩu nông sản. Tuy nhiên, những xung đột chính trị giữa các nước kéo dài, khó khăn kinh tế, lạm phát tăng cao… khiến nhiều quốc gia đưa thêm các quy định siết chặt nhập khẩu, dựng hàng rào phi thuế quan khắt khe.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Xuất khẩu nông sản 8 tháng đầu 2025 đạt 24,42 tỷ USD, tăng 13,8%

Mặc dù liên tiếp bị ảnh hưởng bởi các hàng rào thuế quan và hàng rào kỹ thuật từ các thị trường nhập khẩu chính, thế nhưng kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp 8 tháng đầu năm 2025 vẫn đạt 45,37 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo đó, giá trị xuất khẩu nông sản đạt 24,42 tỷ USD, tăng 13,8%; giá trị xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 410,7 triệu USD, tăng 24,5%; giá trị xuất khẩu thủy sản đạt 7,03 tỷ USD, tăng 11,5%; giá trị xuất khẩu lâm sản đạt 11,9 tỷ USD, tăng 6,6%; giá trị xuất khẩu đầu vào sản xuất đạt 1,6 tỷ USD, tăng 30,4%; giá trị xuất khẩu muối đạt 7,1 triệu USD, tăng 2 lần…

Báo cáo của Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, kết quả một số mặt hàng chính như: Cà phê, tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu cà phê 8 tháng đầu năm 2025 đạt 1,2 triệu tấn và 6,42 tỷ USD, tăng 8,7% về khối lượng và tăng 59,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024. Giá cà phê xuất khẩu bình quân 8 tháng đầu năm 2025 ước đạt 5.580,1 USD/tấn, tăng 46,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp 8 tháng đầu năm 2025 vẫn đạt 45,37 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2024.

Xuất khẩu cao su 8 tháng đầu năm 2025 đạt 1,1 triệu tấn và 1,94 tỷ USD, giảm 1,2% về khối lượng nhưng tăng 10,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024. Giá cao su xuất khẩu bình quân 8 tháng đầu năm 2025 ước đạt 1.748,6 USD/tấn, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Khối lượng và giá trị xuất khẩu chè 8 tháng đầu năm 2025 đạt 86,6 nghìn tấn và 144,7 triệu USD, giảm 7,9% về khối lượng và giảm 11% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024. Giá chè xuất khẩu bình quân 8 tháng đầu năm 2025 ước đạt 1670,9 USD/tấn, giảm 3,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Về xuất khẩu gạo 8 tháng đầu năm 2025 đạt 6,3 triệu tấn và 3,17 tỷ USD, tăng 2,2% về khối lượng nhưng giảm 17,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024. Giá gạo xuất khẩu bình quân 8 tháng đầu năm 2025 ước đạt 504,9 USD/tấn, giảm 19,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Tổng giá trị xuất khẩu mặt hàng trái cây và rau quả 8 tháng đầu năm 2025 đạt 4,62 tỷ USD, giảm 2,2% so với cùng kỳ năm 2024. Còn tổng giá trị xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi 8 tháng đầu năm 2025 đạt 410,7 triệu USD, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2024. Xuất khẩu hàng thủy sản 8 tháng đầu năm 2025 đạt 7,03 tỷ USD, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, cùng với việc đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu, trong những tháng còn lại của năm 2025, ngành nông nghiệp và môi trường sẽ tiếp tục tập trung, đẩy mạnh sản xuất để đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm phục vụ nhu cầu của người dân trong nước, đặc biệt là Tết Nguyên đán sắp tới. Với tốc độ xuất khẩu như hiện nay, mục tiêu xuất khẩu năm 2025 của ngành nông nghiệp dự kiến sẽ vẫn đạt khoảng kim ngạch 65 tỷ USD.

Cùng với đó, Bộ sẽ tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá Đề án Thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ chế biến và tiêu thụ giai đoạn 2022 - 2025; xây dựng Đề án cho giai đoạn 2026 - 2030…

Đặc biệt, để ứng phó linh hoạt với những tác động từ chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành kế hoạch hành động thích ứng với thuế quan mới.

Thách thức của mặt hàng xuất khẩu với thuế quan

Theo các chuyên gia, xuất khẩu nông sản trong bối cảnh hội nhập toàn cầu không chỉ là cơ hội kinh tế mà còn là thách thức về mặt chiến lược phát triển.

Thành công sẽ thuộc về những quốc gia và doanh nghiệp có khả năng thích ứng nhanh với sự thay đổi của thị trường, đầu tư mạnh mẽ vào đổi mới sáng tạo, và xây dựng được lợi thế cạnh tranh bền vững.

Trước mắt, việc tập trung vào nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, và phát triển các chuỗi giá trị gia tăng sẽ là những ưu tiên hàng đầu.

Đồng thời, việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, phát triển các sản phẩm mới có giá trị cao, và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất cũng là những định hướng quan trọng.

Giá trị xuất khẩu nông sản 8 tháng đầu năm 2025 đạt 24,42 tỷ USD, tăng 13,8% so với cùng kỳ. Ảnh: Dân Việt

Bà Nguyễn Cẩm Trang, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương thông tin, 9 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu cả nước tăng hơn 15% so với cùng kỳ. Động lực này phần nào đến từ việc doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu sang Mỹ trong những tháng trước.

Theo bà Trang, nếu không có cú sốc lớn nào từ thị trường, mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm nay sẽ đạt, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng chung của nền kinh tế.

"Riêng thị trường Mỹ, Bộ Công Thương đang đàm phán về vấn đề hàng hóa trung chuyển. Mỹ đã áp thuế đối ứng 40% với hàng trung chuyển nhưng vẫn chưa đưa ra định nghĩa hay hướng dẫn cụ thể. Đây là ưu tiên cần làm rõ để doanh nghiệp chủ động xây dựng phương án sản xuất - kinh doanh", bà Trang chia sẻ.

Theo một số chuyên gia nông nghiệp, cách duy nhất để xuất khẩu nông sản bền vững là phải thực hành sản xuất nông nghiệp tốt. Nhà nông và doanh nghiệp phải liên kết với nhau thực hiện đúng yêu cầu của thị trường.

Muốn xuất khẩu bền vững, chỉ có con đường là tuân thủ các quy định của thị trường và đáp ứng những quy định này cũng giúp việc sản xuất của doanh nghiệp bền vững hơn, nên doanh nghiệp cần chủ động thực hiện.

Nông nghiệp Việt Nam đã hội nhập thế giới sâu rộng với tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng hàng năm đạt khoảng 5 - 7%; kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng tăng mạnh với 11 nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD.

Để tăng cường công tác đảm bảo xuất xứ hàng hóa, truy xuất nguồn gốc; đảm bảo chất lượng, uy tín cho hàng hóa nông, lâm, thủy sản Việt Nam xuất khẩu đi các nước châu Âu và thế giới

Ngày 24/9, Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 29/CT-TTg về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy xuất khẩu, phát triển thị trường ngoài nước.
Theo chỉ thị, trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp, khó lường, nhất là cạnh tranh chiến lược, xung đột, bất ổn tại một số khu vực, chính sách thuế đối ứng của Mỹ..., hoạt động xuất khẩu hàng hóa trong thời gian tới sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, nắm chắc tình hình thị trường và chính sách thương mại của các nước, các đối tác để chủ động thực hiện theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp linh hoạt, kịp thời, hiệu quả nhằm thúc đẩy xuất khẩu, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh.
Thúc đẩy khai thác hiệu quả các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) đã ký kết, trong đó tập trung vào các hoạt động kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng cơ hội từ các Hiệp định FTA.
Xúc tiến đàm phán ký kết các FTA mới để khai thông các thị trường tiềm năng như Trung Đông, Châu Phi, Mỹ La-tinh, Trung Á, Đông Âu, Ấn Độ, Pakistan, Brazil…; thúc đẩy đàm phán, ký kết 2 FTA giữa Việt Nam với Mercosur và GCC vào quý 4 năm 2025.
Tiếp tục đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng với Mỹ theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Triển khai các chương trình xúc tiến thương mại quy mô lớn, chuyên sâu theo từng ngành hàng tại các thị trường trọng điểm như: EU, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN, Ấn Độ, Trung Đông, châu Phi và khu vực Mỹ La-tinh...
Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại phục vụ nhập khẩu có chọn lọc đối với nguyên liệu đầu vào, linh kiện, thiết bị, công nghệ phục vụ sản xuất, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực sản xuất, gia tăng giá trị sản phẩm để xuất khẩu, góp phần cân bằng cán cân thương mại tại các thị trường.

Tham khảo thêm

Cà phê, gạo.. được giá, xuất khẩu nông sản của Việt Nam tự tin đạt trên 65 tỷ USD năm 2025

Cà phê, gạo.. được giá, xuất khẩu nông sản của Việt Nam tự tin đạt trên 65 tỷ USD năm 2025

Quy định hoàn thuế GTGT 5% khiến doanh nghiệp xuất khẩu nông sản 'rối' như tơ vò

Quy định hoàn thuế GTGT 5% khiến doanh nghiệp xuất khẩu nông sản "rối" như tơ vò

Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản không ngại nộp thuế, cần nhất thủ tục minh bạch, đơn giản

Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản không ngại nộp thuế, cần nhất thủ tục minh bạch, đơn giản

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tập đoàn Sơn Hải vượt 3 liên danh, thắng thầu gói cao tốc nghìn tỷ Hoà Bình - Mộc Châu

Do giá dự thầu của Tập đoàn Sơn Hải chỉ bằng 70,2% giá dự toán, Tổ chuyên gia đã đề nghị nhà thầu giải thích, làm rõ tính khả thi khi thực hiện dự án.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi phê bình nghiêm khắc chủ đầu tư giải ngân đầu tư công thấp

Kinh tế
Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi phê bình nghiêm khắc chủ đầu tư giải ngân đầu tư công thấp

Mỹ quyết áp thuế chip bán dẫn 100%: Cơn địa chấn toàn cầu, cơ hội nào cho Việt Nam?

Thị trường
Mỹ quyết áp thuế chip bán dẫn 100%: Cơn địa chấn toàn cầu, cơ hội nào cho Việt Nam?

GS Hoàng Văn Cường: Lo nhất lúc này là dòng tiền chảy vào bất động sản cao cấp

Kinh tế
GS Hoàng Văn Cường: Lo nhất lúc này là dòng tiền chảy vào bất động sản cao cấp

Lắng nghe nông dân nói: Cần động lực nào để mở rộng mô hình sản xuất chuẩn sạch, an toàn?

Kinh tế
Lắng nghe nông dân nói: Cần động lực nào để mở rộng mô hình sản xuất chuẩn sạch, an toàn?

Đọc thêm

Có gì đặc biệt trên đỉnh núi cao thứ 7 Việt Nam mà chỉ bước vào tháng 9 - 10 mới được chứng kiến?
Xã hội

Có gì đặc biệt trên đỉnh núi cao thứ 7 Việt Nam mà chỉ bước vào tháng 9 - 10 mới được chứng kiến?

Xã hội

Săn mây và chinh phục đỉnh núi cao thứ 7 Việt Nam, du khách bất ngờ "lạc" giữa loài hoa hiếm chỉ nở một lần trong năm.

54 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 – 2030
Tin tức

54 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Tin tức

Trong phiên làm việc sáng nay (28/9), Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI đã bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Kết quả, 54 đồng chí đã trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao, thể hiện sự tín nhiệm và thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Tỷ phú Cà Mau 'rủ rê chòm xóm' nuôi tôm trải bạt làm giàu, lời 10 tỷ/năm, được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc
Nhà nông

Tỷ phú Cà Mau "rủ rê chòm xóm" nuôi tôm trải bạt làm giàu, lời 10 tỷ/năm, được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc

Nhà nông

Tỷ phú Cà Mau chúng tôi muốn nhắc tới là ông Nguyễn Chí Linh, ngụ ấp Bờ Cảng, xã Long Điền, tỉnh Cà Mau (địa phận huyện Long Hải, tỉnh Bạc Liêu trước sáp nhập). Ông Chí Linh đã thành công với nghề nuôi tôm, đặc biệt là nuôi tôm công nghệ cao, lời 10 tỷ năm, được bình chọn là 1 trong 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025.

Thông tuyến đường vào thôn tại xã miền núi Đà Nẵng sau sạt lở, 46 hộ dân an toàn
Tin tức

Thông tuyến đường vào thôn tại xã miền núi Đà Nẵng sau sạt lở, 46 hộ dân an toàn

Tin tức

Tuyến đường độc đạo dẫn vào thôn Z’Lao, xã Tây Giang (Đà Nẵng) bị sạt lở hơn 15m taluy dương do mưa lớn nhưng đã được khắc phục ngay trong ngày, bảo đảm đi lại bình thường cho 46 hộ dân.

Cuộc sống hôn nhân 4 năm của thiếu gia Phan Thành
Văn hóa - Giải trí

Cuộc sống hôn nhân 4 năm của thiếu gia Phan Thành

Văn hóa - Giải trí

Sau bốn năm cưới kín tiếng, bà xã thiếu gia Phan Thành - Primmy Trương - chia sẻ khoảnh khắc thân mật hiếm hoi của gia đình 4 người lên mạng xã hội.

Mỹ nhân nào khiến Lý Thế Dân quyết định đại khai sát giới?
Đông Tây - Kim Cổ

Mỹ nhân nào khiến Lý Thế Dân quyết định đại khai sát giới?

Đông Tây - Kim Cổ

Là một minh quân, thế nhưng vết nhơ giết em trai để lấy em dâu khiến Đường Thái Tông Lý Thế Dân vẫn bị hậu thế chê bai mỗi khi nhắc đến.

Khen thưởng 3 người hùng cứu 7 thuyền viên gặp nạn ở Quảng Trị do bão số 10
Tin tức

Khen thưởng 3 người hùng cứu 7 thuyền viên gặp nạn ở Quảng Trị do bão số 10

Tin tức

3 người hùng cứu 7 thuyền viên gặp nạn ở Quảng Trị vừa được khen thưởng. Họ là những tấm gương sáng khiến nhiều người khâm phục.

Bộ trưởng Thể thao Malaysia: “Tôi vô cùng tức giận về quyết định của FIFA'
Thể thao

Bộ trưởng Thể thao Malaysia: “Tôi vô cùng tức giận về quyết định của FIFA"

Thể thao

Bóng đá Malaysia tiếp tục rung chuyển sau khi FIFA tuyên án phạt nặng đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và bảy cầu thủ nhập tịch.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn: Cần đổi tư mới y tế từ điều trị sang dự phòng
Y tế

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn: Cần đổi tư mới y tế từ điều trị sang dự phòng

Y tế

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết: "Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân phải là nền tảng, là ưu tiên hàng đầu trong mọi chiến lược phát triển, và chúng ta phải đổi mới tư duy y tế từ điều trị sang dự phòng".

Người phụ nữ 42 tuổi thuê biển quảng cáo để... tìm chồng
Xã hội

Người phụ nữ 42 tuổi thuê biển quảng cáo để... tìm chồng

Xã hội

Ở tuổi 42, Lisa Catalano sẵn sàng làm mọi cách để tìm được người đàn ông của đời mình, thậm chí bỏ ra một khoản tiền đáng kể để quảng bá bản thân bên đường.

Trại nuôi cá kiểng xuất khẩu của thanh niên ở TP.HCM thu triệu USD mỗi năm
Chuyển động Sài Gòn

Trại nuôi cá kiểng xuất khẩu của thanh niên ở TP.HCM thu triệu USD mỗi năm

Chuyển động Sài Gòn

Có hơn chục năm trời tôi lại mới có dịp ghé thăm trại nuôi cá kiểng xuất khẩu của anh Lê Hữu Thiện ở xã Củ Chi, TP.HCM. Gian bếp, phòng ngủ của ngôi nhà cấp 4 ọp ẹp của anh ngày nào giờ trở thành các hồ nuôi cá kiểng xuất khẩu với hơn 100 loài cá khác nhau.

Gần 2.000 vận động viên tham gia “Run For Love 2025” do Vietnam Airlines tổ chức
Doanh nghiệp

Gần 2.000 vận động viên tham gia “Run For Love 2025” do Vietnam Airlines tổ chức

Doanh nghiệp

Giải chạy thường niên “Run For Love 2025” do Vietnam Airlines tổ chức đã diễn ra thành công trên cung đường ven Hồ Tây (Hà Nội), thu hút gần 2.000 vận động viên tham gia, trong đó có 330 vận động viên khiếm thị.

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Huế 140km, dự báo Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị chịu tác động mạnh nhất
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Huế 140km, dự báo Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị chịu tác động mạnh nhất

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 10 (bão BUALOI) chỉ còn cách TP Huế khoảng 140km về phía Đông Đông Bắc. Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 10 BUALOI sẽ tiếp tục mạnh lên, cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 khu vực đất liền ven biển từ Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị.

HDBank tiên phong đồng hành cùng ngành y tế triển khai bệnh án điện tử
Kinh tế

HDBank tiên phong đồng hành cùng ngành y tế triển khai bệnh án điện tử

Kinh tế

Ngày 25/9, HDBank phối hợp cùng Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố triển khai Hồ sơ bệnh án điện tử tại Bệnh viện Đà Nẵng, thực hiện theo Chỉ thị số 07 ngày 14/03/2025 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 13/2025/TT-BYT ngày 6/6/2025 của Bộ Y tế.

Loại hạt trắng trơn như ngọc, giòn tan như cơm dừa, giúp đẹp da, ngừa lão hóa, đem rim lên thơm dẻo bùi béo
Gia đình

Loại hạt trắng trơn như ngọc, giòn tan như cơm dừa, giúp đẹp da, ngừa lão hóa, đem rim lên thơm dẻo bùi béo

Gia đình

Loại hạt này không chỉ nổi tiếng với hương vị ngọt dịu, giòn sần sật mà còn là một loại thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng, ngon miệng.

Đà Lạt ngập: Người dân chỉ ra 'thủ phạm' là suối bị thu hẹp và nhà kính
Video

Đà Lạt ngập: Người dân chỉ ra "thủ phạm" là suối bị thu hẹp và nhà kính

Video

Tình trạng ngập lụt, vốn xa lạ với Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), nay đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân sau những trận mưa lớn. Theo người dân địa phương, nguyên nhân chính đến từ việc các dòng suối bị thu hẹp, bê tông hóa và sự bùng nổ nhà kính. Hậu quả là nhiều gia đình, hộ kinh doanh bị thiệt hại nặng nề về tài sản và phải sống trong lo âu, thậm chí phải tự bỏ tiền tỷ để xây kè chống ngập.

Danh tướng Hoàng Kế Viêm dũng cảm, mưu trí chống quân Pháp như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Danh tướng Hoàng Kế Viêm dũng cảm, mưu trí chống quân Pháp như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

“Hoàng Tá Viêm là một kẻ thù không thể tiêu diệt và không thể chế ngự; là một trong những kẻ thù quyết tử nhất của chúng ta...” - đó là lời nhận xét của trú sứ Pháp ở Trung Kỳ về tướng quân Hoàng Kế Viêm trong báo cáo gửi toàn quyền Đông Dương.

TP.HCM giải tỏa ách tắc sổ hồng, cư dân nhiều dự án sắp có tin vui
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM giải tỏa ách tắc sổ hồng, cư dân nhiều dự án sắp có tin vui

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM vừa bổ sung một số dự án nhà ở vào danh sách tháo gỡ vướng mắc cấp sổ hồng, nhằm bảo đảm quyền lợi cho hàng nghìn cư dân.

Giành 3 HCV, 2 HCB, Đoàn Đảng bộ Hội Nông dân Việt Nam tỏa sáng
Video

Giành 3 HCV, 2 HCB, Đoàn Đảng bộ Hội Nông dân Việt Nam tỏa sáng

Video

Đoàn Đảng bộ Hội Nông dân Việt Nam đã có một kỳ Hội thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 thành công rực rỡ khi giành được 3 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc, trở thành một trong những đoàn có thành tích ấn tượng nhất.

Người nhân giống sâm Lai Châu, giúp nông dân thu hàng tỷ đồng/ha thành Nhà khoa học của nhà nông năm 2025
Nhà nông

Người nhân giống sâm Lai Châu, giúp nông dân thu hàng tỷ đồng/ha thành Nhà khoa học của nhà nông năm 2025

Nhà nông

Hàng chục năm gắn bó với cây sâm Lai Châu, TS.Phạm Quang Tuyến, Viện Nghiên cứu Lâm sinh thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã nghiên cứu, áp dụng thành công mô hình nhân giống cây dược liệu quý bằng công nghệ mới cho thu nhập hàng chục tỷ đồng/ha. Ông vừa được Hội đồng bình chọn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bình chọn là 1 trong 32 Nhà khoa học của nhà nông 2025.

Tuyển thủ Serbia hiện đang khoác áo SHB Đà Nẵng có gì đáng chú ý?
Thể thao

Tuyển thủ Serbia hiện đang khoác áo SHB Đà Nẵng có gì đáng chú ý?

Thể thao

Tiền đạo Milan Makaric là tân binh của SHB Đà Nẵng ở mùa giải 2025/26. Hiện chân sút 29 tuổi đang là thành viên ĐT Serbia.

Ông Trump khiến Châu Âu hoảng loạn với tuyên bố về Ukraine
Thế giới

Ông Trump khiến Châu Âu hoảng loạn với tuyên bố về Ukraine

Thế giới

Thông điệp của Donald Trump gửi tới châu Âu rằng họ phải tự lo cuộc chiến ở Ukraine đã gây chấn động khắp EU và các thủ đô châu Âu - theo báo Steigan của Na Uy.

Các Ủy viên Trung ương Đảng được chỉ định, bầu giữ chức Bí thư tỉnh, thành nhiệm kỳ mới
Tin tức

Các Ủy viên Trung ương Đảng được chỉ định, bầu giữ chức Bí thư tỉnh, thành nhiệm kỳ mới

Tin tức

Tuần qua (22-27/9), tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030 đã được Bộ Chính trị chỉ định hoặc bầu tại đại hội.

440 đại biểu dự phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai, bầu Đoàn Chủ tịch gồm 17 đồng chí
Tin tức

440 đại biểu dự phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai, bầu Đoàn Chủ tịch gồm 17 đồng chí

Tin tức

Sáng nay (28/9), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên trù bị tại Trung tâm hội nghị tỉnh (phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai), với sự tham dự của 440 đại biểu đại diện cho trên 119 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành cầu Phong Châu ở Phú Thọ
Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành cầu Phong Châu ở Phú Thọ

Tin tức

Sáng 28/9, tại Phú Thọ, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ khánh thành, thông xe cầu Phong Châu mới. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự Lễ khánh thành cầu Phong Châu mới.

Doanh nghiệp bất động sản “né” nhà giá rẻ vì chi phí đầu vào cao
Nhà đất

Doanh nghiệp bất động sản “né” nhà giá rẻ vì chi phí đầu vào cao

Nhà đất

Giá chung cư Hà Nội leo thang do tiền sử dụng đất, chi phí đầu tư tăng mạnh và thủ tục kéo dài. Theo Cienco 5 Land, những rào cản này khiến doanh nghiệp ngại phát triển phân khúc nhà giá rẻ.

Ủy viên Bộ Chính trị Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La
Tin tức

Ủy viên Bộ Chính trị Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La

Tin tức

Sáng 28/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội dự và chỉ đạo Đại hội.

Đừng động vào chúng tôi - lãnh đạo quốc gia thành viên NATO gửi thông điệp gay gắt tới ông Zelensky
Thế giới

Đừng động vào chúng tôi - lãnh đạo quốc gia thành viên NATO gửi thông điệp gay gắt tới ông Zelensky

Thế giới

Thủ tướng Hungary Viktor Orban trên mạng xã hội đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky: “Hãy thôi đụng đến chúng tôi!”.

Huyền thoại bóng đá Malaysia Datuk Jamal Nasir: “Toàn bộ FAM nên từ chức'
Thể thao

Huyền thoại bóng đá Malaysia Datuk Jamal Nasir: “Toàn bộ FAM nên từ chức"

Thể thao

Bóng đá Malaysia đang rơi vào hoàn cảnh ảm đạm chưa từng thấy, sau khi FIFA ra án phạt đình chỉ bảy tuyển thủ quốc gia trong vòng 12 tháng và buộc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nộp phạt lớn vì liên quan đến việc sử dụng giấy tờ giả.

Tin đọc nhiều

1

"Khởi đầu của sự hỗn loạn", EU đã có động thái vụng về với Nga

'Khởi đầu của sự hỗn loạn', EU đã có động thái vụng về với Nga

2

Cầu thủ nữ xinh nhất Việt Nam mừng sinh nhật 24 bằng bộ ảnh rạng rỡ

Cầu thủ nữ xinh nhất Việt Nam mừng sinh nhật 24 bằng bộ ảnh rạng rỡ

3

Kỳ bí phép thuật của người Rục trên đỉnh Trường Sơn

Kỳ bí phép thuật của người Rục trên đỉnh Trường Sơn

4

Xây 600 cây cầu nông thôn, nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ thán phục Tổng hội Nông nghiệp và PTNT

Xây 600 cây cầu nông thôn, nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ thán phục Tổng hội Nông nghiệp và PTNT

5

Nghệ sĩ Nhân dân được mệnh danh là mỹ nhân màn ảnh Việt bất ngờ đuổi theo người đi đường vì lý do đặc biệt

Nghệ sĩ Nhân dân được mệnh danh là mỹ nhân màn ảnh Việt bất ngờ đuổi theo người đi đường vì lý do đặc biệt