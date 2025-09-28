Xuất khẩu nông sản 8 tháng đầu 2025 đạt 24,42 tỷ USD, tăng 13,8%

Mặc dù liên tiếp bị ảnh hưởng bởi các hàng rào thuế quan và hàng rào kỹ thuật từ các thị trường nhập khẩu chính, thế nhưng kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp 8 tháng đầu năm 2025 vẫn đạt 45,37 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo đó, giá trị xuất khẩu nông sản đạt 24,42 tỷ USD, tăng 13,8%; giá trị xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 410,7 triệu USD, tăng 24,5%; giá trị xuất khẩu thủy sản đạt 7,03 tỷ USD, tăng 11,5%; giá trị xuất khẩu lâm sản đạt 11,9 tỷ USD, tăng 6,6%; giá trị xuất khẩu đầu vào sản xuất đạt 1,6 tỷ USD, tăng 30,4%; giá trị xuất khẩu muối đạt 7,1 triệu USD, tăng 2 lần…

Báo cáo của Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, kết quả một số mặt hàng chính như: Cà phê, tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu cà phê 8 tháng đầu năm 2025 đạt 1,2 triệu tấn và 6,42 tỷ USD, tăng 8,7% về khối lượng và tăng 59,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024. Giá cà phê xuất khẩu bình quân 8 tháng đầu năm 2025 ước đạt 5.580,1 USD/tấn, tăng 46,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Xuất khẩu cao su 8 tháng đầu năm 2025 đạt 1,1 triệu tấn và 1,94 tỷ USD, giảm 1,2% về khối lượng nhưng tăng 10,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024. Giá cao su xuất khẩu bình quân 8 tháng đầu năm 2025 ước đạt 1.748,6 USD/tấn, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Khối lượng và giá trị xuất khẩu chè 8 tháng đầu năm 2025 đạt 86,6 nghìn tấn và 144,7 triệu USD, giảm 7,9% về khối lượng và giảm 11% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024. Giá chè xuất khẩu bình quân 8 tháng đầu năm 2025 ước đạt 1670,9 USD/tấn, giảm 3,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Về xuất khẩu gạo 8 tháng đầu năm 2025 đạt 6,3 triệu tấn và 3,17 tỷ USD, tăng 2,2% về khối lượng nhưng giảm 17,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024. Giá gạo xuất khẩu bình quân 8 tháng đầu năm 2025 ước đạt 504,9 USD/tấn, giảm 19,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Tổng giá trị xuất khẩu mặt hàng trái cây và rau quả 8 tháng đầu năm 2025 đạt 4,62 tỷ USD, giảm 2,2% so với cùng kỳ năm 2024. Còn tổng giá trị xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi 8 tháng đầu năm 2025 đạt 410,7 triệu USD, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2024. Xuất khẩu hàng thủy sản 8 tháng đầu năm 2025 đạt 7,03 tỷ USD, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, cùng với việc đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu, trong những tháng còn lại của năm 2025, ngành nông nghiệp và môi trường sẽ tiếp tục tập trung, đẩy mạnh sản xuất để đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm phục vụ nhu cầu của người dân trong nước, đặc biệt là Tết Nguyên đán sắp tới. Với tốc độ xuất khẩu như hiện nay, mục tiêu xuất khẩu năm 2025 của ngành nông nghiệp dự kiến sẽ vẫn đạt khoảng kim ngạch 65 tỷ USD.

Cùng với đó, Bộ sẽ tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá Đề án Thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ chế biến và tiêu thụ giai đoạn 2022 - 2025; xây dựng Đề án cho giai đoạn 2026 - 2030…

Đặc biệt, để ứng phó linh hoạt với những tác động từ chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành kế hoạch hành động thích ứng với thuế quan mới.

Thách thức của mặt hàng xuất khẩu với thuế quan

Theo các chuyên gia, xuất khẩu nông sản trong bối cảnh hội nhập toàn cầu không chỉ là cơ hội kinh tế mà còn là thách thức về mặt chiến lược phát triển.

Thành công sẽ thuộc về những quốc gia và doanh nghiệp có khả năng thích ứng nhanh với sự thay đổi của thị trường, đầu tư mạnh mẽ vào đổi mới sáng tạo, và xây dựng được lợi thế cạnh tranh bền vững.

Trước mắt, việc tập trung vào nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, và phát triển các chuỗi giá trị gia tăng sẽ là những ưu tiên hàng đầu.

Đồng thời, việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, phát triển các sản phẩm mới có giá trị cao, và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất cũng là những định hướng quan trọng.

Bà Nguyễn Cẩm Trang, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương thông tin, 9 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu cả nước tăng hơn 15% so với cùng kỳ. Động lực này phần nào đến từ việc doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu sang Mỹ trong những tháng trước.

Theo bà Trang, nếu không có cú sốc lớn nào từ thị trường, mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm nay sẽ đạt, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng chung của nền kinh tế.

"Riêng thị trường Mỹ, Bộ Công Thương đang đàm phán về vấn đề hàng hóa trung chuyển. Mỹ đã áp thuế đối ứng 40% với hàng trung chuyển nhưng vẫn chưa đưa ra định nghĩa hay hướng dẫn cụ thể. Đây là ưu tiên cần làm rõ để doanh nghiệp chủ động xây dựng phương án sản xuất - kinh doanh", bà Trang chia sẻ.

Theo một số chuyên gia nông nghiệp, cách duy nhất để xuất khẩu nông sản bền vững là phải thực hành sản xuất nông nghiệp tốt. Nhà nông và doanh nghiệp phải liên kết với nhau thực hiện đúng yêu cầu của thị trường.

Muốn xuất khẩu bền vững, chỉ có con đường là tuân thủ các quy định của thị trường và đáp ứng những quy định này cũng giúp việc sản xuất của doanh nghiệp bền vững hơn, nên doanh nghiệp cần chủ động thực hiện.

Nông nghiệp Việt Nam đã hội nhập thế giới sâu rộng với tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng hàng năm đạt khoảng 5 - 7%; kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng tăng mạnh với 11 nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD.

Để tăng cường công tác đảm bảo xuất xứ hàng hóa, truy xuất nguồn gốc; đảm bảo chất lượng, uy tín cho hàng hóa nông, lâm, thủy sản Việt Nam xuất khẩu đi các nước châu Âu và thế giới

Ngày 24/9, Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 29/CT-TTg về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy xuất khẩu, phát triển thị trường ngoài nước.

Theo chỉ thị, trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp, khó lường, nhất là cạnh tranh chiến lược, xung đột, bất ổn tại một số khu vực, chính sách thuế đối ứng của Mỹ..., hoạt động xuất khẩu hàng hóa trong thời gian tới sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, nắm chắc tình hình thị trường và chính sách thương mại của các nước, các đối tác để chủ động thực hiện theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp linh hoạt, kịp thời, hiệu quả nhằm thúc đẩy xuất khẩu, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Thúc đẩy khai thác hiệu quả các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) đã ký kết, trong đó tập trung vào các hoạt động kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng cơ hội từ các Hiệp định FTA.

Xúc tiến đàm phán ký kết các FTA mới để khai thông các thị trường tiềm năng như Trung Đông, Châu Phi, Mỹ La-tinh, Trung Á, Đông Âu, Ấn Độ, Pakistan, Brazil…; thúc đẩy đàm phán, ký kết 2 FTA giữa Việt Nam với Mercosur và GCC vào quý 4 năm 2025.

Tiếp tục đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng với Mỹ theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai các chương trình xúc tiến thương mại quy mô lớn, chuyên sâu theo từng ngành hàng tại các thị trường trọng điểm như: EU, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN, Ấn Độ, Trung Đông, châu Phi và khu vực Mỹ La-tinh...

Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại phục vụ nhập khẩu có chọn lọc đối với nguyên liệu đầu vào, linh kiện, thiết bị, công nghệ phục vụ sản xuất, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực sản xuất, gia tăng giá trị sản phẩm để xuất khẩu, góp phần cân bằng cán cân thương mại tại các thị trường.