Lãnh đạo MTTQ Việt Nam TP Hà Nội thăm, tặng quà Quốc khánh 2/9 cho hội viên khó khăn tại xã Quang Minh

Tặng quà cho hội viên nông dân, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 28/8, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Đoàn công tác do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội làm Trưởng Đoàn đã tới thăm, tặng quà động viên các gia đình là hội viên hội nông dân, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Quang Minh, Hà Nội.

Tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quang Minh và các đồng chí Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã kiêm Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội có hội viên, đoàn viên được nhận quà.

Thăm tặng quà hội viên nông dân Nguyễn Thị Nga sinh năm 1964 tại thôn Ấp Hạ, đoàn công tác thương cảm trước hoàn cảnh khó khăn của chị do chồng mất sớm, sức khỏe yếu khả năng vận động kém không làm được việc nặng, gia đình con trai không hạnh phúc, không có việc làm, không có chỗ ở thường xuyên đi khỏi nhà, chị và cháu nội đang học lớp 4 phải đi ở nhờ nhà người quen, cuộc sống nhiều thiếu thốn.

Không ngăn nổi cảm xúc khi Đoàn đến thăm hỏi chị đã òa khóc. Đồng chí Phạm Hải Hoa đã ân cần chia sẻ và động viên chị giữ gìn sức khỏe bản thân, sớm vượt qua những khó khăn để ổn định cuộc sống và tiếp tục chăm lo cho cháu ăn học.

Cùng thôn Ấp Hạ, đoàn công tác đến thăm chị Nguyễn Thị Nhung hội viên phụ nữ vất vả nuôi 3 con nhỏ ăn học, chồng chị không may đuối nước mất 5 năm trước. Với đồng lương công nhân ít ỏi, thường xuyên phải tăng ca để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống nên nhìn chị gầy gò, xanh xao.

Như được tiếp thêm sức mạnh tinh thần, xúc động trước sự ân cần thăm hỏi, động viên của đồng chí Phạm Hải Hoa, chị vui mừng đón nhận món quà từ Đoàn công tác và gửi lời cảm ơn chân thành tới Đảng bộ, chính quyền và Ủy ban MTTQ thành phố.

Tiếp đó, Đoàn đã tới thăm, động viên cựu chiến binh Lê Văn Phụng sinh năm 1947 tại thôn Chi Đông 5. Ông là nạn nhân chất độc da cam dioxin và bệnh binh 2/3, do tuổi cao sức yếu, ông thường xuyên phải đi khám chữa bệnh dài ngày.

Chia sẻ với Đoàn công tác, ông tự hào kể rằng bản thân đã nhiều năm tham gia Ban công tác Mặt trận, giữ chức Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn Chi Đông 5, nếu còn sức khỏe ông vẫn tiếp tục cống hiến.

Bày tỏ sự thán phục và tinh thần công hiến của Cựu chiến binh tuổi cao nhưng nhiệt huyết, đồng chí Phạm Hải Hoa đã trao tặng quà, ghi nhận và cảm ơn sự cống hiến của bác, mong bác tiếp tục giữ gìn sức khỏe, luôn là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

Cuối buổi sáng, Đoàn tới thăm hội viên nông dân cao tuổi nhất thôn Kim Tiền là cụ Hà Văn Du, năm nay đã 91 tuổi sống một mình trong căn nhà nhỏ. Dù cao tuổi nhưng ông vẫn minh mẫn và tự chăm sóc bản thân, không phiền tới các con cháu. Trao tặng món quà tới cụ, đồng chí Phạm Hải Hoa đã gửi những lời động viên, chúc sức khỏe, mong cụ luôn mạnh khỏe, sống lâu làm chỗ dựa tinh thần cho con cháu.

Làm tốt công tác chăm lo tới các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn là công việc thường xuyên của cả hệ thống chính trị, thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái, đoàn kết dân tộc nhất là khi cả nước đang sôi nổi tổ chức nhiều hoạt động chào mừng và tổ chức Đại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Những món quà, những tình cảm quan tâm động viên của Đảng bộ, chính quyền và Ủy ban MTTQ thành phố thật ý nghĩa để những đoàn viên, hội viên Thủ đô có hoàn cảnh khó khăn như được tiếp thêm sức mạnh vươn lên sớm vượt qua khó khăn và niềm vui như được nhân đôi để đón “Ngày hội non sông”.