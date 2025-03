Lắp hàng trăm “mắt thần” để giữ an ninh trật tự ở xã hơn 100.000 dân

Theo UBND xã Vĩnh Lộc B, cùng với việc lắp đặt 286 camera giám sát an ninh trật tự, xã còn đầu tư 22 đầu thu, 23 màn hình lớn ở các xã.

Camera giám sát an ninh trật tự phát huy hiệu quả

UBND xã Vĩnh Lộc B nhận định, hệ thống camera giám sát an ninh trật tự này không chỉ giúp lực lượng chức năng quản lý địa bàn hiệu quả, mà còn là công cụ đắc lực trong việc phá án.

Cụ thể, trong năm 2024, hệ thống camera giám sát an ninh trật tự đã hỗ trợ công an xã triệt phá 10 vụ án, bắt giữ 12 đối tượng.

Xã Vĩnh Lộc B đã lắp đặt hơn 280 camera giám sát an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: L.N

Trong năm 2024, tỷ lệ phá án đạt 83,33%, giảm 6 vụ phạm pháp hình sự so với năm trước. Tai nạn giao thông giảm 3 vụ, va chạm giảm 10 vụ. Dù xảy ra 8 vụ cháy, tăng 6 vụ so với năm 2023, nhưng không gây thiệt hại về người. 7/8 vụ cháy đã tìm ra nguyên nhân do sự cố về điện.

Đồng thời việc giám sát an ninh trật tự hiệu quả còn nhờ vào sự tham mưu sắc bén của công an xã và sự đồng lòng đóng góp của người dân.

Anh Phùng Đắc Tâm, một người dân đang sống ở xã Vĩnh Lộc B chia sẻ, từ ngày chính quyền xã cho lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trật tự trên địa bàn, tình hình an ninh trật tự đã cải thiện đáng kể, nhất là giao thông, trộm cắp, đánh nhau... giảm hẳn.

Lắp đặt thêm camera giám sát an ninh trật tự

Hiện, Công an xã Vĩnh Lộc B đã vận động kinh phí từ nguồn xã hội hóa với 90 triệu đồng để lắp đặt thêm 38 camera giám sát an ninh trật tự tại các điểm nóng về an ninh trật tự.

UBND xã Vĩnh Lộc B đánh giá, mô hình camera giám sát an ninh trật tự đã mang lại hiệu quả cao trong tác phòng chống tội phạm và tạo điều kiện thuận lợi cho công an xã trong việc quản lý, theo dõi địa bàn, kịp thời phát hiện các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự.

Nhờ có hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, người dân yên tâm canh tác

Nhờ hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, xã Vĩnh Lộc B đạt chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" với những con số ấn tượng, như không có hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khiếu kiện đông người, tội phạm và tai nạn nghiêm trọng.

Đồng thời, tỷ lệ phạm pháp hình sự giảm, tệ nạn xã hội được kiềm chế. Bí quyết nằm ở sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và người dân, cùng việc ứng dụng công nghệ hiện đại.

UBND xã Vĩnh Lộc cho biết, cùng với việc tiếp tục lắp đặt camera giám sát an ninh trật tự, trong những năm tới, xã Vĩnh Lộc B nâng cao chất lượng lực lượng quân sự, công an, đảm bảo an ninh trật tự, kiềm chế tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh.

Hiện, xã Vĩnh Lộc B đã đạt xã nông thôn mới nâng cao. Vừa qua, Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới TP đã tổ chức đoàn thẩm tra tiêu chí nông dân mới nâng cao ở xã Vĩnh Lộc B, trong đó có tiêu chí An ninh trật tự.