Lệ Quyên ví mình là “máy cày”, đáp trả những lời “mát mẻ” của dân mạng

Lệ Quyên ví mình là “máy cày”, đáp trả lời “mát mẻ” của cư dân mạng

Mới đây, trên một diễn đàn có đông thành viên theo dõi, một người đã đăng một bài viết so sánh Lệ Quyên với Mỹ Tâm và Hồ Ngọc Hà gây tranh cãi. Người này cho rằng: “Suy cho cùng, Lệ Quyên chỉ là ca sĩ phòng trà, không bao giờ so được với “nữ hoàng giải trí” Hồ Ngọc Hà, càng không bao giờ được mời góp mặt tại sự kiện quốc gia như Mỹ Tâm...”. Bài viết nhanh chóng chia cộng đồng mạng thành nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Lệ Quyên đăng ảnh biểu diễn trong một đêm nhạc. Ảnh: FBNV

Trước sự việc này, ca sĩ Lệ Quyên đã lên tiếng đáp trả với những lời lẽ khá ôn tồn. Cô nói: “Sân khấu phòng trà là nơi để có được thu nhập ổn định, để hát mỗi tuần thường xuyên, trong khi sự kiện lớn đôi khi đếm trên đầu ngón tay.

Và nơi nhỏ bé ấy, muốn biết sức hút thật sự của nghệ sỹ thì ở phòng trà là câu trả lời chính xác nhất. Ca sĩ hát phòng trà đông, chắc chắn sân khấu nào cũng đông. Bởi ở những sân khấu ấy, khán giả bỏ tiền ra mua vé vì họ thực sự yêu ca sĩ, không vì bất kỳ điều gì khác ngoài giọng hát của ca sĩ. Quyên là ca sĩ của những sân khấu bán vé lớn nhỏ như thế”.

Ca sĩ Lệ Quyên cho rằng, ca sĩ được phân chia rõ ràng lắm. Có người hát các sân khấu sự kiện quốc gia, có người hát sân khấu sự kiện giải trí sôi động (miễn phí) do các nhãn hàng thuê, có người hát sân khấu hội chợ cho bà con các tỉnh thành thưởng thức và có người chuyên hát các sân khấu ca nhạc tổ chức bán vé.

Lệ Quyên phân chia ra nhiều ca sĩ biểu diễn ở những không gian khác nhau. Ảnh: FBNV

“Hát ở đâu cũng được, miễn phù hợp và được khán giả yêu thương thì chúng tôi xông pha hết. Quyên thì ngoài các sân khấu trong và ngoài nước phủ sóng xưa nay thì với các sự kiện, riêng mảng tình ca là đều nhớ đến Quyên liền. Máy cày vẫn gặt đập liên hoàn, bền bỉ lắm!”.

Cách đây 3 ngày, khi câu chuyện Hồ Ngọc Hà bị chê hát nốt cao bị “oét” trong một sự kiện âm nhạc trở thành “tâm điểm dư luận”, Lệ Quyên cũng đã có những lời “bóng gió” trên trang cá nhân. Dù cô không hề nhắc đến tên Hồ Ngọc Hà nhưng nhiều người vẫn chắc nịch là Lệ Quyên đang nhắc đến bạn cũ.

Lệ Quyên chia sẻ: “Đêm Halloween ngoài kia nghe nói đông vui. rộn ràng lắm! Tớ thì phải cắm implant thay cái răng hàm nên giờ mới hết ngất ngất. Tớ sinh ra để hát, sống bằng nghề hát. 26 năm nay, trộm vía tỷ lần là rất ít mắc lỗi nhưng không phải không có, chỉ là ít thôi.

Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà từng có một tình bạn đẹp. Ảnh: FBNV

Không riêng nghề hát, nghề nào cũng vậy, đừng lỗi nhiều quá là được. Hoan hỉ cho dễ thở các mình ạ!

Miễn sau lúc chưa hoàn hảo, ta lượng sức mình, làm mọi thứ vừa vặn, đúng sức của ta, thế là luôn an toàn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngay thôi.

Giống như tớ, tiếng Anh chỉ đủ giao tiếp khi đi nước ngoài nên chẳng bao giờ dám hát bài tiếng Anh nào. Dù chỉ để bắt chước thì bao hay, bao giống nhưng cái gì cũng phải là cốt lõi bên trong”.

Ca sĩ Lệ Quyên sinh năm 1981 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật tại Hà Nội. Cô bắt đầu đi hát ở các quán cà phê sinh viên từ cuối năm 1999. Năm 2004, Lệ Quyên phát hành album đầu tay Giấc mơ có thật, đánh dấu sự thành công đầu tiên trong sự nghiệp.

Lệ Quyên được biết đến với nhiều album thành công và được mệnh danh là "Nữ hoàng phòng trà".

Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà từng có một tình bạn rất thân thiết trong làng giải trí Việt Nam. Tuy nhiên, mối quan hệ này sau đó được cho là đã rạn nứt vì những lý do cá nhân không được công khai cụ thể.

Hiện tại, hai nữ ca sĩ không còn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết như trước và thường tránh nhắc đến nhau hoặc chạm mặt nhau tại các sự kiện.