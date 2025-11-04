Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Văn hóa - Giải trí
Thứ ba, ngày 04/11/2025 19:04 GMT+7

Lệ Quyên ví mình là “máy cày”, đáp trả những lời “mát mẻ” của dân mạng

+ aA -
Khiết Đan Thứ ba, ngày 04/11/2025 19:04 GMT+7
Ca sĩ Lệ Quyên ví mình là "máy cày" để nói việc mình vẫn thường xuyên đi diễn ở rất nhiều sân khấu lớn nhỏ, chưa bao giờ ngớt việc để làm.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Lệ Quyên ví mình là “máy cày”, đáp trả lời “mát mẻ” của cư dân mạng

Mới đây, trên một diễn đàn có đông thành viên theo dõi, một người đã đăng một bài viết so sánh Lệ Quyên với Mỹ Tâm và Hồ Ngọc Hà gây tranh cãi. Người này cho rằng: “Suy cho cùng, Lệ Quyên chỉ là ca sĩ phòng trà, không bao giờ so được với “nữ hoàng giải trí” Hồ Ngọc Hà, càng không bao giờ được mời góp mặt tại sự kiện quốc gia như Mỹ Tâm...”. Bài viết nhanh chóng chia cộng đồng mạng thành nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Lệ Quyên đăng ảnh biểu diễn trong một đêm nhạc. Ảnh: FBNV

Trước sự việc này, ca sĩ Lệ Quyên đã lên tiếng đáp trả với những lời lẽ khá ôn tồn. Cô nói: “Sân khấu phòng trà là nơi để có được thu nhập ổn định, để hát mỗi tuần thường xuyên, trong khi sự kiện lớn đôi khi đếm trên đầu ngón tay.

Và nơi nhỏ bé ấy, muốn biết sức hút thật sự của nghệ sỹ thì ở phòng trà là câu trả lời chính xác nhất. Ca sĩ hát phòng trà đông, chắc chắn sân khấu nào cũng đông. Bởi ở những sân khấu ấy, khán giả bỏ tiền ra mua vé vì họ thực sự yêu ca sĩ, không vì bất kỳ điều gì khác ngoài giọng hát của ca sĩ. Quyên là ca sĩ của những sân khấu bán vé lớn nhỏ như thế”.

Ca sĩ Lệ Quyên cho rằng, ca sĩ được phân chia rõ ràng lắm. Có người hát các sân khấu sự kiện quốc gia, có người hát sân khấu sự kiện giải trí sôi động (miễn phí) do các nhãn hàng thuê, có người hát sân khấu hội chợ cho bà con các tỉnh thành thưởng thức và có người chuyên hát các sân khấu ca nhạc tổ chức bán vé.

Lệ Quyên phân chia ra nhiều ca sĩ biểu diễn ở những không gian khác nhau. Ảnh: FBNV

“Hát ở đâu cũng được, miễn phù hợp và được khán giả yêu thương thì chúng tôi xông pha hết. Quyên thì ngoài các sân khấu trong và ngoài nước phủ sóng xưa nay thì với các sự kiện, riêng mảng tình ca là đều nhớ đến Quyên liền. Máy cày vẫn gặt đập liên hoàn, bền bỉ lắm!”.

Phan Minh Huyền: “Tôi không nghĩ mình có thể tát Chí Nhân mạnh đến như vậy”

Cách đây 3 ngày, khi câu chuyện Hồ Ngọc Hà bị chê hát nốt cao bị “oét” trong một sự kiện âm nhạc trở thành “tâm điểm dư luận”, Lệ Quyên cũng đã có những lời “bóng gió” trên trang cá nhân. Dù cô không hề nhắc đến tên Hồ Ngọc Hà nhưng nhiều người vẫn chắc nịch là Lệ Quyên đang nhắc đến bạn cũ.

Lệ Quyên chia sẻ: “Đêm Halloween ngoài kia nghe nói đông vui. rộn ràng lắm! Tớ thì phải cắm implant thay cái răng hàm nên giờ mới hết ngất ngất. Tớ sinh ra để hát, sống bằng nghề hát. 26 năm nay, trộm vía tỷ lần là rất ít mắc lỗi nhưng không phải không có, chỉ là ít thôi.

Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà từng có một tình bạn đẹp. Ảnh: FBNV

Không riêng nghề hát, nghề nào cũng vậy, đừng lỗi nhiều quá là được. Hoan hỉ cho dễ thở các mình ạ!

Miễn sau lúc chưa hoàn hảo, ta lượng sức mình, làm mọi thứ vừa vặn, đúng sức của ta, thế là luôn an toàn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngay thôi.

Giống như tớ, tiếng Anh chỉ đủ giao tiếp khi đi nước ngoài nên chẳng bao giờ dám hát bài tiếng Anh nào. Dù chỉ để bắt chước thì bao hay, bao giống nhưng cái gì cũng phải là cốt lõi bên trong”.

Cục trưởng Nguyễn Xuân Bắc: “Tạo cơ chế thông thoáng cho sáng tạo nghệ thuật không có nghĩa mở toang, thả cửa” (bài cuối)

Ca sĩ Lệ Quyên sinh năm 1981 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật tại Hà Nội. Cô bắt đầu đi hát ở các quán cà phê sinh viên từ cuối năm 1999. Năm 2004, Lệ Quyên phát hành album đầu tay Giấc mơ có thật, đánh dấu sự thành công đầu tiên trong sự nghiệp.

Lệ Quyên được biết đến với nhiều album thành công và được mệnh danh là "Nữ hoàng phòng trà".

Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà từng có một tình bạn rất thân thiết trong làng giải trí Việt Nam. Tuy nhiên, mối quan hệ này sau đó được cho là đã rạn nứt vì những lý do cá nhân không được công khai cụ thể.

Hiện tại, hai nữ ca sĩ không còn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết như trước và thường tránh nhắc đến nhau hoặc chạm mặt nhau tại các sự kiện.

Tham khảo thêm

Cục trưởng Nguyễn Xuân Bắc: “Tạo cơ chế thông thoáng cho sáng tạo nghệ thuật không có nghĩa mở toang, thả cửa” (bài cuối)

Cục trưởng Nguyễn Xuân Bắc: “Tạo cơ chế thông thoáng cho sáng tạo nghệ thuật không có nghĩa mở toang, thả cửa” (bài cuối)

Phan Minh Huyền: “Tôi không nghĩ mình có thể tát Chí Nhân mạnh đến như vậy”

Phan Minh Huyền: “Tôi không nghĩ mình có thể tát Chí Nhân mạnh đến như vậy”

Ngọc Khuê lên tiếng “bênh” vợ chồng Hoa hậu H’hen Niê

Ngọc Khuê lên tiếng “bênh” vợ chồng Hoa hậu H’hen Niê

Tuấn Hưng: 'Tôi sẽ không sống phô trương và màu mè như ngày trẻ'

Tuấn Hưng: "Tôi sẽ không sống phô trương và màu mè như ngày trẻ"

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Đại tá, Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long nhận Huy chương vàng cho vở diễn về cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ

Vở diễn về cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ do Đại tá, Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long dàn dựng đã đoạt Huy chương Vàng tại Liên hoan Chèo toàn quốc 2025.

Mưa lũ làm sập tường Hoàng thành Huế

Văn hóa - Giải trí
Mưa lũ làm sập tường Hoàng thành Huế

"Vua hài đất Bắc" Xuân Hinh hé lộ lý do lần đầu đóng phim điện ảnh ở tuổi 65 vì "không muốn chết sớm"?

Văn hóa - Giải trí
'Vua hài đất Bắc' Xuân Hinh hé lộ lý do lần đầu đóng phim điện ảnh ở tuổi 65 vì 'không muốn chết sớm'?

BTV Quang Việt – gương mặt thân quen của Bản tin Thể thao rời khỏi VTV

Văn hóa - Giải trí
BTV Quang Việt – gương mặt thân quen của Bản tin Thể thao rời khỏi VTV

Hòa Minzy làm việc với cơ quan chức năng vì bị mạo danh

Văn hóa - Giải trí
Hòa Minzy làm việc với cơ quan chức năng vì bị mạo danh

Đọc thêm

CAS bác đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia?
Thể thao

CAS bác đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia?

Thể thao

Luật sư Zhafri Aminurrashid đến từ Malaysia tiết lộ: "FIFA sẽ không gánh chi phí nào nếu FAM khởi kiện. Đây là đơn khởi kiện đơn phương. Nếu không đóng đủ chi phí, CAS sẽ bác đơn ngay từ đầu”.

Vi phạm loạt quy định phòng chống rửa tiền, Vàng bạc đá quý Ngọc Hải bị phạt hơn 700 triệu đồng
Bạn đọc

Vi phạm loạt quy định phòng chống rửa tiền, Vàng bạc đá quý Ngọc Hải bị phạt hơn 700 triệu đồng

Bạn đọc

Với các vi phạm ban hành quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền có nội dung không đầy đủ, không báo cáo giao dịch có giá trị lớn, không thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hải bị xử phạt hơn 700 triệu đồng.

Khu rừng này ở TP.HCM có nhiều loài động vật quý hiếm, thỉnh thoảng chạy ngang đường khiến người dân giật mình
Chuyển động Sài Gòn

Khu rừng này ở TP.HCM có nhiều loài động vật quý hiếm, thỉnh thoảng chạy ngang đường khiến người dân giật mình

Chuyển động Sài Gòn

Ở TP.HCM có một Khu dự trữ sinh quyển thế giới rộng hơn 70.445ha với nhiều loài động vật quý hiếm, có con nằm trong Sách Đỏ. Thỉnh thoảng người dân bắt gặp những con động vật ở đây chạy ngang qua đường.

Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam đề xuất cơ chế, chính sách phát triển công nghệ sinh học, nông nghiệp chính xác
Nhà nông

Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam đề xuất cơ chế, chính sách phát triển công nghệ sinh học, nông nghiệp chính xác

Nhà nông

Góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XIV của Đảng tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội kiến nghị, cần xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo, nhất là trong lĩnh vực công nghệ sinh học, nông nghiệp chính xác, nông nghiệp thông minh.

Nghệ sĩ Ưu tú là giai nhân kiêu sa của màn ảnh Việt, từng 'biến mất' khỏi màn ảnh 13 năm vì lý do đặc biệt
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú là giai nhân kiêu sa của màn ảnh Việt, từng "biến mất" khỏi màn ảnh 13 năm vì lý do đặc biệt

Văn hóa - Giải trí

Sở hữu đôi mắt đẹp, ngoại hình ưa nhìn và được mệnh danh là “giai nhân của màn ảnh Việt” nhưng Nghệ sĩ Ưu tú Quách Thu Phương lại “biến mất” khỏi màn ảnh và có khoảng thời gian dài ngụp lặn với trầm cảm.

Vụ trường cấp 3 ở Hà Nội xây dựng sai phép: Dân phản ánh trường vẫn bất chấp làm, lãnh đạo xã nói gì?
Xã hội

Vụ trường cấp 3 ở Hà Nội xây dựng sai phép: Dân phản ánh trường vẫn bất chấp làm, lãnh đạo xã nói gì?

Xã hội

Công trình xây dựng sai phép ở Trường THPT Đặng Thai Mai đã được yêu cầu tạm dừng nhưng đến nay, thợ vẫn tiến hành thi công bất chấp lệnh cấm, lãnh đạo UBND xã Trung Giã, Hà Nội, cho biết đang tập trung chỉ đạo xử lý.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Giáo sư ngành Y năm 2025, từng nhận Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng
Xã hội

Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Giáo sư ngành Y năm 2025, từng nhận Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng

Xã hội

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc là một trong 14 Giáo sư của ngành Y học năm 2025. Ông từng nhận Huân chương Lao động hạng Ba năm 2024; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2015...

Đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV: Cần bổ sung, khẳng định “Nông nghiệp là lợi thế quốc gia”
Nhà nông

Đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV: Cần bổ sung, khẳng định “Nông nghiệp là lợi thế quốc gia”

Nhà nông

Là người trong cộng đồng các giai tầng nông dân hoạt động và sống bằng nghề nông nghiệp – tôi đã đọc Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; quan tâm nhiều hơn đến nông nghiệp, nông thôn thế nào, đời sống của người nông dân ra sao trong tiến trình phát triển, hội nhập của đất nước, giai đoạn 2026 – 2030...

Bí kíp nuôi bò 3B 'khổng lồ', chị nông dân Sơn La thu lãi hơn nửa tỷ đồng mỗi năm
Nhà nông

Bí kíp nuôi bò 3B "khổng lồ", chị nông dân Sơn La thu lãi hơn nửa tỷ đồng mỗi năm

Nhà nông

Mô hình chăn nuôi bò 3B theo hướng an toàn sinh học của gia đình chị Phạm Thị Hằng, xã Chiềng Mai (tỉnh Sơn La) không những tận dụng phụ phẩm nông nghiệp hiệu quả mà còn đem lại thu nhập cao, cho lãi hơn nửa tỷ đồng/năm.

Chính uỷ Quân khu 5 Lương Đình Chung được thăng quân hàm Thiếu tướng
Tin tức

Chính uỷ Quân khu 5 Lương Đình Chung được thăng quân hàm Thiếu tướng

Tin tức

Chiều 4/11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước về công tác cán bộ. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dự và chủ trì buổi lễ.

Phó Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Quốc Đoàn giữ chức Phó tổng Thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ
Tin tức

Phó Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Quốc Đoàn giữ chức Phó tổng Thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ

Tin tức

Ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án TAND Tối cao được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Thủ tướng: Hoàn thiện bộ máy chính quyền địa phương hai cấp là cơ sở để cải cách tiền lương cán bộ
Tin tức

Thủ tướng: Hoàn thiện bộ máy chính quyền địa phương hai cấp là cơ sở để cải cách tiền lương cán bộ

Tin tức

Để mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành tốt, Thủ tướng yêu cầu cần hoàn chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Từ đó, xây dựng bộ máy, vị trí việc làm và từ đó mới có cơ sở để xây dựng chế độ, chính sách, bao gồm cả việc trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức.

Di sản Hội An một tuần ngâm mình trong nước lụt trông như thế nào?
Media

Di sản Hội An một tuần ngâm mình trong nước lụt trông như thế nào?

Media

Khác với mọi năm khi nước lũ chỉ kéo dài 2-3 ngày, đợt lũ lần này ở Hội An đã diễn ra suốt một tuần. Khi lũ mới chồng lũ cũ đã gây không ít thiệt hại về tài sản cho các hộ kinh doanh tại khu vực này.

Bão KALMAEGI có gì nguy hiểm mà Trung tâm Khí tượng nâng thành tin bão khẩn cấp, chuyên gia dự báo thời điểm bão đổ bộ?
Nhà nông

Bão KALMAEGI có gì nguy hiểm mà Trung tâm Khí tượng nâng thành tin bão khẩn cấp, chuyên gia dự báo thời điểm bão đổ bộ?

Nhà nông

Dù bão KALMAEGI chưa vào biển Đông thành cơn bão số 13 nhưng trong bản tin bão mới nhất, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát đi bản tin bão khẩn cấp, cho thấy mức độ nguy hiểm, khó lường của cơn bão này.

“Đại bàng đỏ” Vorozheykin và những trận không chiến làm khiếp sợ không quân Đức
Đông Tây - Kim Cổ

“Đại bàng đỏ” Vorozheykin và những trận không chiến làm khiếp sợ không quân Đức

Đông Tây - Kim Cổ

Giữa bầu trời rực lửa của Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, cái tên Arseny Vorozheykin trở thành nỗi ám ảnh của không quân Đức. Từ buồng lái những chiếc tiêm kích nhỏ bé I-16, Yak-7B rồi Yak-9, “Đại bàng đỏ” của Liên Xô đã viết nên huyền thoại khi bắn rơi hơn 50 máy bay địch. Ông có những pha nhào lộn được ví như “chim én liệng trời cao”, được coi là một trong những bậc thầy kiệt xuất về tác chiến trên không.

Chủ đầu tư chậm làm sổ đỏ cho cư dân có thể bị phạt đến 1 tỷ đồng
Nhà đất

Chủ đầu tư chậm làm sổ đỏ cho cư dân có thể bị phạt đến 1 tỷ đồng

Nhà đất

Bộ Xây dựng đề xuất tăng hàng loạt mức xử phạt đối với vi phạm trong kinh doanh bất động sản, trong đó có hành vi chậm làm sổ đỏ, thu tiền sai quy định, không công khai thông tin dự án,...

Ukraine tuyên bố tiêu diệt nhóm đặc nhiệm tinh nhuệ Nga giữa Biển Đen, Moscow lập tức 'phản pháo'
Thế giới

Ukraine tuyên bố tiêu diệt nhóm đặc nhiệm tinh nhuệ Nga giữa Biển Đen, Moscow lập tức "phản pháo"

Thế giới

Hải quân Ukraine tuyên bố đã tấn công một đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ của Nga đang đóng trên giàn khoan dầu ở Biển Đen – trong một chiến dịch được coi là đòn đáp trả mạnh mẽ vào các cơ sở năng lượng và hạ tầng quân sự của Moscow.

Tin bão mới nhất: Bão KALMAEGI mai vào biển Đông, thành cơn bão số 13, 8 tỉnh thành này chịu ảnh hưởng lớn
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão KALMAEGI mai vào biển Đông, thành cơn bão số 13, 8 tỉnh thành này chịu ảnh hưởng lớn

Nhà nông

Tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão KALMAEGI mai vào biển Đông, thành cơn bão số 13. Dự báo cơn bão số 13 sẽ ảnh hưởng mạnh nhất tại 8 tỉnh thành: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa.

Tiền vệ Lương Thanh Ngọc Lâm 1m63 (Ninh Bình FC): “Mũi khoan trong tay áo'
Thể thao

Tiền vệ Lương Thanh Ngọc Lâm 1m63 (Ninh Bình FC): “Mũi khoan trong tay áo"

Thể thao

Tiền vệ cánh Lương Thanh Ngọc Lâm của Ninh Bình FC là cầu thủ sở hữu chiều cao khiêm tốn bậc nhất V.League 2025/2026. Anh chỉ cao 1m63.

Khu đô thị lấn biển Cần Giờ - Ứng viên nặng ký cho danh hiệu “Kỳ quan Đô thị Tương lai”
Nhà đất

Khu đô thị lấn biển Cần Giờ - Ứng viên nặng ký cho danh hiệu “Kỳ quan Đô thị Tương lai”

Nhà đất

Ngày 31/10 vừa qua, chiến dịch bầu chọn “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai”, do tổ chức New7Wonders phát động, đã chính thức mở cổng, kêu gọi cộng đồng toàn cầu tìm ra những biểu tượng tiêu biểu nhất cho tinh thần đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững. Trong danh sách đề cử sơ bộ, Việt Nam gây chú ý với Vinhomes Green Paradise - siêu đô thị lấn biển tại Cần Giờ, phát triển theo mô hình ESG++, mang tầm vóc quốc tế.

“Siêu hội chợ” hút hơn 1 triệu khách, quyên góp gần 400 tỷ đồng cho đồng bào vùng bão lũ
Xã hội

“Siêu hội chợ” hút hơn 1 triệu khách, quyên góp gần 400 tỷ đồng cho đồng bào vùng bão lũ

Xã hội

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025 đã trở thành “siêu hội chợ” thành công nhất mùa hội chợ năm nay với giá trị thương mại lên đến gần 5.000 tỷ đồng. Đặc biệt, ngay trong đêm bế mạc, gần 400 tỷ đồng đã được quyên góp tại chỗ nhằm hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ, trong đó Tập đoàn Vingroup đóng góp 100 tỷ đồng, đưa Hội chợ Mùa Thu thành mùa hội của những trái tim Việt.

Tuyến xe buýt thoáng nóc, khách tha hồ ngắm TP.HCM, chuyến cuối gần 11g đêm, sẵn sàng chạy tới Bình Dương, Vũng Tàu
Chuyển động Sài Gòn

Tuyến xe buýt thoáng nóc, khách tha hồ ngắm TP.HCM, chuyến cuối gần 11g đêm, sẵn sàng chạy tới Bình Dương, Vũng Tàu

Chuyển động Sài Gòn

Tuyến buýt thoáng nóc “Di sản Văn hóa Sài Gòn” không chỉ chạy trong trung tâm TP.HCM mà còn có mặt ở khu vực Bình Dương và Vũng Tàu, vốn đã hợp nhất vào “siêu đô thị” TP.HCM mới, giúp du khách trong và ngoài nước tha hồ ngắm nhiều cảnh đẹp.

Sạt lở đất đá liên tiếp trên bán đảo Sơn Trà, nhiều tảng đá lớn chắn ngang lối đi
Xã hội

Sạt lở đất đá liên tiếp trên bán đảo Sơn Trà, nhiều tảng đá lớn chắn ngang lối đi

Xã hội

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, sáng 4/11, nhiều điểm trên bán đảo Sơn Trà (TP Đà Nẵng) xuất hiện sạt lở đất đá, trong đó có vị trí đất đá lăn xuống mặt đường, nhiều tảng đá lớn chắn ngang lối đi, buộc cơ quan chức năng phải phong tỏa, tạm dừng lưu thông để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Chính thức phê duyệt nhà thầu thi công gói mở rộng đường nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây
Kinh tế

Chính thức phê duyệt nhà thầu thi công gói mở rộng đường nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây

Kinh tế

Dù giá dự thầu đạt tỷ lệ tiết kiệm khá cao, tuy nhiên việc không đạt điểm kỹ thuật tối thiểu khiến Liên danh Công ty CP Xây dựng và Đầu tư 492 - Công ty CP 471 "trượt chân" đáng tiếc.

Hơn 200 chuyên gia dự hội thảo khoa học Pháp - Việt đầu tiên tại Tây Nguyên
Xã hội

Hơn 200 chuyên gia dự hội thảo khoa học Pháp - Việt đầu tiên tại Tây Nguyên

Xã hội

Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột phối hợp với Trung tâm Viện - Trường Grenoble Alpes (Pháp) tổ chức hội thảo Khoa học Pháp - Việt Tây Nguyên lần I. Sự kiện quy tụ hơn 200 chuyên gia, bác sĩ và giảng viên, mở ra cơ hội tiếp cận kiến thức quốc tế, tăng cường hợp tác đào tạo và nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe cho khu vực.

Lý do Công ty Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm ở Đồng Tháp bị phạt hơn 1 tỷ đồng
Bạn đọc

Lý do Công ty Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm ở Đồng Tháp bị phạt hơn 1 tỷ đồng

Bạn đọc

Với 4 hành vi vi phạm, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm bị phạt hành chính hơn 1 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan thanh tra đề nghị Thuế tỉnh Đồng Tháp tiếp tục kiểm tra, rà soát một số nội dung liên quan đến hóa đơn, chứng từ.

Ông Zelensky tuyên bố bất ngờ về số phận Pokrovsk, ưu thế của Ukraine ở Dobropillia
Thế giới

Ông Zelensky tuyên bố bất ngờ về số phận Pokrovsk, ưu thế của Ukraine ở Dobropillia

Thế giới

Thừa nhận giao tranh vẫn căng thẳng tại chiến trường miền Đông, song Tổng thống Zelensky khẳng định, lực lượng Nga không đạt được bất kỳ thành công nào tại pháo đài Pokrovsk trong những ngày gần đây trong khi Ukraine vẫn đang nắm ưu thế tại thị trấn lân cận Dobropillia.

CAS ra phán quyết, bóng đá Malaysia mất tất cả?
Thể thao

CAS ra phán quyết, bóng đá Malaysia mất tất cả?

Thể thao

Bê bối cầu thủ nhập tịch khiến bóng đá Malaysia đứng trước nguy cơ bị xử thua, cấm thi đấu và khủng hoảng nghiêm trọng cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

HLV người Brazil mới đến Thép xanh Nam Định tham dự buổi họp báo trước trận gặp Gamba Osaka
Thể thao

HLV người Brazil mới đến Thép xanh Nam Định tham dự buổi họp báo trước trận gặp Gamba Osaka
6

Thể thao

Chiều 4/11, trợ lý HLV Andre Lima - người vừa gia nhập Thép xanh Nam Định vào tối ngày 3/11 và trung vệ Lucas Alves đã tham dự buổi họp báo trước trận đấu quan trọng gặp Gamba Osaka (Nhật Bản), thuộc khuôn khổ vòng bảng AFC Champions League 2025/2026. Dù đánh giá cao đối thủ, đại diện đội chủ nhà khẳng định đã chuẩn bị kĩ lưỡng và quyết tâm giành kết quả tốt nhất trên sân Thiên Trường.

Tin đọc nhiều

1

CEO Nguyễn Thị Thành Thực: "Hỗ trợ 300 triệu/máy là quá nhỏ, không đủ mua máy sấy thăng hoa"

CEO Nguyễn Thị Thành Thực: 'Hỗ trợ 300 triệu/máy là quá nhỏ, không đủ mua máy sấy thăng hoa'

2

Hồ chứa nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam ở tỉnh Phú Thọ mới, dân bắt lên cá to dài thế này đây

Hồ chứa nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam ở tỉnh Phú Thọ mới, dân bắt lên cá to dài thế này đây

3

Nước mua gạo nhiều nhất thế giới vừa lập kỷ lục mới về lúa gạo, Việt Nam chuyển hướng thị trường thế nào?

Nước mua gạo nhiều nhất thế giới vừa lập kỷ lục mới về lúa gạo, Việt Nam chuyển hướng thị trường thế nào?

4

Khách hàng lớn nhất tạm ngừng mua, có ba quốc gia đột nhiên tăng mua gạo Việt Nam, đó là những nước nào?

Khách hàng lớn nhất tạm ngừng mua, có ba quốc gia đột nhiên tăng mua gạo Việt Nam, đó là những nước nào?

5

Văn khấn Rằm tháng 9 Âm lịch 2025 tinh chuẩn nhất, cầu mong gia đình an lành, làm ăn thuận buồm xuôi gió

Văn khấn Rằm tháng 9 Âm lịch 2025 tinh chuẩn nhất, cầu mong gia đình an lành, làm ăn thuận buồm xuôi gió