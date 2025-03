Phim When Life Gives You Tangerines (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) của IU và Park Bo Gum thu hút lượng xem "khủng"

Nội dung phim When Life Gives You Tangerines (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) có gì hấp dẫn?

Phim When Life Gives You Tangerines (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) vừa lên sóng 4 tập đầu tiên vào ngày 7/3 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Bộ phim được thực hiện bởi biên kịch Im Sang Chun - người từng thành công với Fight for My Way (Đời tôi hạng bét, 2017), When the Camellia Blooms (Khi hoa trà nở, 2019) và đạo diễn Kim Won Seok - người đã ghi dấu với khán giả với loạt phim: Misaeng (Mùi đời), Signal (Tín hiệu) và My misster (Ông chú của tôi)...

Nội dung phim When Life Gives You Tangerines (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) xoay quanh cuộc sống của cặp đôi "thanh mai trúc mã" Ae Sun (IU đóng) và Gwan Sik (Park Bo Gum đóng). Tuy nhiên, đây không chỉ là bộ phim tình cảm lãng mạn. Phim lấy bối cảnh vào những năm 1950 tại một ngôi làng nhỏ ven biển trên đảo Jeju (Hàn Quốc) còn mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc khi đề cập đến mối quan hệ gia đình, tình mẫu tử, số phận người phụ nữ...

Bộ phim When Life Gives You Tangerines (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) với sự tham gia của hai diễn viên đình đám IU (đóng vai Ae Sun) và Park Bo Gum (đóng vai Gwan Sik). (Ảnh: Chụp màn hình Netflix)

Chỉ sau 4 tập phim When Life Gives You Tangerines (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) lên sóng đã thu hút lượng xem "khủng". Theo FlixPatrol, bộ phim dẫn đầu bảng xếp hạng chương trình truyền hình Netflix tại 10 khu vực (tính đến ngày 10/3) bao gồm: Hàn Quốc, Việt Nam, Singapore... When Life Gives You Tangerines cũng xếp hạng 6 trong bảng xếp hạng chương trình truyền hình toàn cầu. Đáng chú ý, bộ phim được trang đánh giá IMDb chấm 9,4/10 điểm.

Ngoài kinh phí sản xuất 60 tỷ won (41 triệu USD) với câu chuyện kéo dài trong nhiều thập kỷ, nội dung phim When Life Gives You Tangerines (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả và giới truyền thông.

"Phim chất lượng thực sự, tôi rất thích những phim có chiều sâu như When Life Gives You Tangerines (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt)"; "Nội dung phim thể hiện đúng sự thật thực tế là "dù có một túp lều tranh 2 trái tim vàng nhưng vẫn nghèo". Họ nghèo thật, nhưng họ hạnh phúc với nhau và không điều gì ngăn cản được việc họ đến với nhau. Đời của ông bà mình khổ nhưng họ lại mong đời con cháu mình sẽ được sung sướng thay phần của mình. Phim thật sự đã chữa lành cho tôi"; "Xem phim When Life Gives You Tangerines khiến tôi khóc ấm ức từ tập này qua tập khác vì đồng cảm"... là những bình luận từ khán giả theo dõi phim When Life Gives You Tangerines (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt).

Diễn viên phim When Life Gives You Tangerines (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) là những ai?

Trong phim When Life Gives You Tangerines (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt), Ae Soon (IU đóng) là một là cô gái có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn mạnh mẽ, lạc quan. Cô kết hôn với Gwan Sik (Park Bo Gum đóng) - chàng trai trầm tính, chân thành trong tình yêu. Sự kết hợp giữa hai diễn viên đình đám với diễn xuất thực lực qua các tập phim hứa hẹn mang đến câu chuyện tình yêu sâu sắc và đong đầy cảm xúc.

Diễn xuất của IU và Park Bo Gum nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả sau 4 tập phim When Life Gives You Tangerines (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) lên sóng. (Ảnh: Chụp màn hình Netflix)

Ngoài diễn viên IU, Park Bo Gum, bộ phim When Life Gives You Tangerines (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) còn có sự tham gia của nhiều diễn viên như: Moon So Ri, Park Hae Joon, Na Moon Hee, Oh Jung Se, Lee Jun Young và Yeom Hye Ran... Đáng chú ý, diễn viên Kim Seon Ho được cho là sẽ góp mặt trong bộ phim này với tư cách khách mời cũng hứa hẹn mang đến những thú vị, bất ngờ cho khán giả.

Bộ phim When life gives you tangerines (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) với 16 tập được chiếu trên Netflix từ ngày 7/3/2025. Đáng chú ý, lịch chiếu phim When Life Gives You Tangerines (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) được phát sóng theo một định dạng khá độc đáo, với 4 tập/tuần và phim được lên sóng liên tiếp trong 4 tuần.

Cụ thể, ngày 14/3, phim When life gives you tangerines (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) sẽ lên sóng các tập 5, 6, 7, 8. Tiếp đó, ngày 21/3, các tập 9, 10, 11, 12 phim When life gives you tangerines (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) sẽ ra mắt khán giả. Cuối cùng, phim When life gives you tangerines (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) lên sóng tập 13, 14, 15, 16 vào ngày 28/3/2025.

Lịch chiếu phim When Life Gives You Tangerines (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) được phát sóng theo một định dạng khá độc đáo, với 4 tập/tuần. (Nguồn clip: instagram netflixkr)