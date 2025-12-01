Lịch thi đấu chi tiết SEA Games 33: Đoàn thể thao Việt Nam có hơn 1.000 thành viên

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị: Xử lý rác thải là vấn đề cấp bách
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương khẳng định, công tác xử lý rác thải sinh hoạt đang là vấn đề cấp bách, tác động trực tiếp đến môi trường và đời sống nhân dân trên địa bàn.
Đại hội thể thao các nước Đông Nam Á - SEA Games 33 sẽ diễn ra trong các ngày từ 9 - 20/12/2025 tại ba tỉnh của Thái Lan (Bangkok, Chiangmai, Chonburi)
Dự kiến có khoảng 12.000 HLV, VĐV, trọng tài của 11 đoàn thể thao các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á tham dự. Chương trình thi đấu của Đại hội gồm 574 nội dung của 50 môn thể thao, với lễ khai mạc và lễ bế mạc được tổ chức tại Sân vận động Rajamangala (Bangkok).
Được biết, Đoàn thể thao Việt Nam sẽ góp mặt ở hơn 40 môn thi đấu với tổng số hơn 1.000 thành viên gồm VĐV, quan chức, HLV và cán bộ y tế. Theo tính toán từ các bộ môn, Việt Nam đặt mục tiêu giành hơn 100 HCV ở SEA Games năm nay.
