Thứ năm, ngày 07/08/2025 06:37 GMT+7

Liên danh Hàn Quốc muốn 'rót' 60 triệu USD làm hai khu nghỉ dưỡng ở Gia Lai

Phương Thảo Thứ năm, ngày 07/08/2025 06:37 GMT+7
Gia Lai vừa ký biên bản ghi nhớ với doanh nghiệp Hàn Quốc, dự kiến đầu tư hai khu nghỉ dưỡng - sân golf 550 ha trị giá 60 triệu USD, kỳ vọng thúc đẩy du lịch và dịch vụ sau sáp nhập tỉnh.
Gia Lai hút vốn Hàn Quốc với dự án nghỉ dưỡng - sân golf 60 triệu USD

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ngành liên quan vừa có buổi tiếp và làm việc với Công ty TNHH Phát triển Đô thị Châu Á và Công ty TNHH MDA E&C.

Tại buổi làm việc, ông Song In-Soo, Phó Chủ tịch Công ty TNHH MDA E&C cho biết, hai doanh nghiệp nói trên là đơn vị chuyên hoạt động trong lĩnh vực đầu tư phát triển bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị và công nghiệp, cũng như triển khai các dự án sân golf. Trong đó, Công ty TNHH Phát triển Đô thị Châu Á đặt trụ sở tại Seoul (Hàn Quốc), còn MDA E&C có trụ sở tại Hà Nội (Việt Nam).

Ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chia sẻ với các đại diện liên danh Hàn Quốc về 2 dự án nghỉ dưỡng - sân golf.

Theo đó, doanh nghiệp Hàn Quốc đề xuất đầu tư hai dự án nghỉ dưỡng - sân golf quy mô quốc tế với tổng diện tích 550 ha, vốn 60 triệu USD. Mục tiêu là đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của người dân, thu hút du khách quốc tế, vận động viên chuyên nghiệp, doanh nhân, chuyên gia đến Gia Lai.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế cho biết, các dự án được doanh nghiệp đề xuất đều nằm trong quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.

Trước mắt, tỉnh đang gấp rút hoàn thiện các điều kiện để khởi công dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát, cùng với dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Tại buổi làm việc, Sở Tài chính và hai doanh nghiệp đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư tại tỉnh. Trước đó, Gia Lai cũng chấp thuận đầu tư Khu đô thị CK54 hơn 200 ha ở phường Pleiku với quy mô vốn hơn 17.200 tỷ đồng. Dự án gồm hai giai đoạn, trong đó có hạng mục sân golf rộng hơn 56 ha.

Theo nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh được Quốc hội thông qua ngày 12/6, Gia Lai sáp nhập với Bình Định, lấy tên là Gia Lai. Tỉnh mới được đánh giá có nhiều lợi thế thu hút đầu tư công nghiệp, dịch vụ, cảng biển, đô thị và du lịch.

Sau sáp nhập, 3 tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước là Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk.

Trong đó, tỉnh Lâm Đồng (gồm tỉnh Lâm Đồng, Đăk Nông và Bình Thuận cũ) rộng nhất với hơn 24.000 km2, dân số 3,8 triệu. Tỉnh Gia Lai (được hợp thành từ tỉnh Gia Lai, Bình Định cũ) rộng thứ hai với gần 22.000 km2. Đắk Lắk (gồm Đắk Lắk, Phú Yên cũ), rộng hơn 18.000 km2, đứng thứ ba cả nước.

