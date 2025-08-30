Cho cá rô ron vào chảo chiên hỗn tạp, không cần phải xếp theo thứ tự vì cá quá nhỏ. Chiên đến khi cá giòn thì gắp ra đĩa.

Dùng tiếp chảo đó để cho lá cách xắt cọng vào xào (có thể thay thế lá lốt nhưng không thơm bằng).

Khi lá cách mềm, hương thoảng, cho cá rô non khi nãy vào tiếp tục xào, đảo chảo liên tục.

Cần một ít bột nghệ và nêm nếm gia vị cho vừa ăn, khoảng 5 phút món ăn cá rô ron xào lá cách hoàn tất.

Cá rô đồng giòn, khi trộn lá cách vào xào làm cho mềm, dai, không bở.

Món cá rô đồng còn non xào lá cách có thể cuốn bánh tráng với rau sống hoặc dùng với cơm, bún. Nước chấm cá rô ron xào lá cách là nước mắm làm, nước tương, tương hột đều được.

Món cá rô ron (cá rô đồng còn non) xào lá cách đậm vị, giàu canxi, dinh dưỡng tốt cho sức khỏe.

Theo: Báo Bình Thuận