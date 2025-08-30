HLV Kim Sang-sik gạch tên Doãn Ngọc Tân, chọn ngôi sao HAGL thay thế
ĐT Việt Nam dưới quyền HLV Kim Sang-sik có sự thay đổi vào phút chót khi Phan Du Học được gọi bổ sung thay thế Doãn Ngọc Tân, người phải lỡ hẹn vì chấn thương nghiêm trọng.
Cho cá rô ron vào chảo chiên hỗn tạp, không cần phải xếp theo thứ tự vì cá quá nhỏ. Chiên đến khi cá giòn thì gắp ra đĩa.
Dùng tiếp chảo đó để cho lá cách xắt cọng vào xào (có thể thay thế lá lốt nhưng không thơm bằng).
Khi lá cách mềm, hương thoảng, cho cá rô non khi nãy vào tiếp tục xào, đảo chảo liên tục.
Cần một ít bột nghệ và nêm nếm gia vị cho vừa ăn, khoảng 5 phút món ăn cá rô ron xào lá cách hoàn tất.
Cá rô đồng giòn, khi trộn lá cách vào xào làm cho mềm, dai, không bở.
Món cá rô đồng còn non xào lá cách có thể cuốn bánh tráng với rau sống hoặc dùng với cơm, bún. Nước chấm cá rô ron xào lá cách là nước mắm làm, nước tương, tương hột đều được.
Dọc theo đê sông Hồng, những xóm làng của xã Liên Châu, tỉnh Phú Thọ không còn là vùng quê lam lũ. Những biệt thự mái ngói xanh dương mọc lên giữa cánh đồng cũ, đường làng lát bê tông thẳng tắp, đời sống người dân đổi thay từng ngày là thành quả của chặng đường bền bỉ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.