Loại cá "quý tộc", không xương, giàu collagen, bổ xương khớp, nướng cùng gia vị này thơm ngon cực phẩm

Cá tầm là loại cá mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nhờ hàm lượng dinh dưỡng cao, bao gồm: hỗ trợ phát triển trí não và thị lực, tốt cho tim mạch, tăng cường hệ miễn dịch, và giúp làm đẹp da.

Loại cá này còn chứa nhiều collagen, giúp làm chậm quá trình lão hóa và tốt cho xương khớp.

Điểm đặc biệt của loại cá này đó là xương hoàn toàn có thể ăn được vì được cấu tạo từ sụn, vì thế các món ăn được chế biến gần như không bỏ đi một phần nào.



Chị Vũ Phương Liên. Ảnh do NVCC

Vì thế cá tầm còn được gọi là loại cá “không xương”. Phần sụn của cá tầm giàu canxi rất tốt cho sự phát triển chiều cao của trẻ, cũng như có lợi cho khớp của tất cả mọi người, đặc biệt là người lớn tuổi.

Đầu xương, đuôi làm món hấp xì dầu hoặc nấu canh chua. Thịt cá vừa ngọt mà dai được chế biến thành nhiều món khác nhau như thịt cá xay viên chiên, cá tầm om măng, cá tầm nướng…

Dân Việt giới thiệu công thức làm món cá tầm nướng riềng mẻ do chị Vũ Phương Liên (39 tuổi), hiện là giáo viên mầm non ở Hà Nội thực hiện như sau:

Nguyên liệu làm cá tầm nướng giềng mẻ:

- 1,5kg thịt cá tầm

- 100gr riềng xay

- 3 thìa mẻ

- 2 thìa mắm tôm

- 1,5 thìa đường

- 3 thìa dầu ăn

- 1 thìa cafe mì chính

- 2 thìa cafe bột nghệ

- Mắm, đường, giấm, tỏi, ớt, bún, rau sống, bánh đa nem

Cá tầm rửa sạch thái miếng vừa ăn

Cách làm món cá tầm nướng riềng mẻ:

- Cá tầm làm sạch cắt miếng vừa ăn. Tẩm ướp cùng 100gr riềng xay, 3 thìa mẻ, 2 thìa mắm tôm, 1,5 thìa đường, 3 thìa dầu ăn, 1 thìa cafe mì chính, 2 thìa cafe bột nghệ. Trộn đều ướp 1-2 tiếng cho cá ngấm đều gia vị.

Tẩm ướp gia vị trong 1 - 2 tiếng

Cất ngăn mát tủ lạnh cho ngấm gia vị

- Xếp cá vào khay nướng chế độ chiên không dầu 180 độ - 30 phút. Nướng 15 phút thì lật mặt cá.

Xếp cá vào khay nướng chế độ chiên không dầu 180 độ

Cá nướng xong vàng ươm, thơm phức

- Nước chấm chua ngọt pha theo tỉ lệ: 1 mắm, 1 giấm, 1 đường, 3-4 nước lọc tuỳ khẩu vị. Thêm tỏi ớt, thì là băm nhỏ.

- Đồ cuốn đi kèm: bánh đa nem, bún, cà rốt, dứa, dưa chuột, rau sống.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại cá này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Vu Phuong Lien thực hiện.