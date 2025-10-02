Mô hình trồng rau ngót xen canh trong vườn cây ăn quả đã đem đến cho gia đình anh Duyên, ở thôn 1, xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng (trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông) một khoản thu nhập tốt mỗi tháng.

Với tổng cộng 1,1 ha đất canh tác, gia đình anh Phạm Thanh Duyên ở thôn 1, xã Đức Phổ đã trồng xen khá nhiều các loại cây với nhau như sầu riêng, măng cụt, bơ, bưởi, chôm chôm…, trong đó có cây rau ngót.

Anh Duyên cho biết cây rau ngót là cây dễ trồng, không tốn nhiều công chăm sóc, phù hợp với rất nhiều loại đất và chỉ trồng một lần là có thể thu hoạch nhiều năm, nên không tốn nhiều chi phí đầu tư như các loại cây rau khác.

Mô hình trồng rau ngót nấu canh ăn ngọt như mì chính được trồng xen canh trong vườn cây ăn quả của gia đình anh Phạm Thanh Duyên.

Anh Duyên cũng chia sẻ: “Việc trồng cây ăn quả đòi hỏi chi phí đầu tư lớn, nên trong những năm đầu khi cây ăn quả chưa có thu, thì nguồn thu từ việc bán rau ngót, đã giúp gia đình tôi “lấy ngắn nuôi dài”. Tiền bán rau ngót có thêm một nguồn vốn để đầu tư vào chăm sóc cho vườn cây ăn quả”.

Đồng thời, việc trồng cây rau ngót trong vườn cây cũng đã giúp gia đình anh giảm được chí phí làm cỏ dại.

Gia đình anh Duyên trồng xen được 6 sào rau ngót trong vườn cây ăn quả.

Để thuận lợi cho việc chăm sóc, giảm bớt chi phí công lao động, tất cả khu vườn của gia đình anh Duyên đều được lắp đặt hệ thống tưới tự động.

Cùng với tưới cho cây ăn quả, thì những cây rau ngót cũng được tưới đều đặn nên vườn rau ngót của gia đình luôn phát triển xanh tốt, đạt năng suất cao, kể cả trong những ngày nắng nóng cao điểm như hiện nay.

Sau mỗi đợt cắt rau ngót đi bán thì bón phân, mà chủ yếu sử dụng phân chuồng và chế phẩm sinh học đảm bảo an toàn thực phẩm, nên rau của gia đình anh Duyên được các thương lái đặt mua rất nhiều.

Với 6 sào rau ngót trồng xen trong vườn cây ăn quả, mỗi tháng gia đình anh Duyên thu được 10 triệu đồng.

Xen canh, trong đó có cách xen canh rau ngót trong vườn cây ăn quả như gia đình anh Duyên là cách làm kinh tế mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Mô hình trồng xen canh đang được nhiều gia đình nông dân trong huyện Cát Tiên nói riêng và trong tỉnh Lâm Đồng nói chung lựa chọn, đặc biệt với những nông hộ có ít đất canh tác.

Trong đó, trồng xen canh rau ngót trong vườn cây ăn quả như gia đình anh Duyên là một mô hình kinh tế hiệu quả, phù hợp với điều kiện canh tác, khí hậu, thổ nhưỡng tại địa phương nên cần được nhân rộng.

Theo: Cổng TTĐT huyện Cát Tiên