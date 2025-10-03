Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Gia đình
Thứ sáu, ngày 03/10/2025 15:46 GMT+7
Cách làm món ăn ngon và đơn giản

Loại thịt "giải đen", ăn vào mùa thu tốt tim, dưỡng tóc, hỗ trợ giảm cân, tăng sức đề kháng, hầm gừng cực thơm

Yên Nhiên Thứ sáu, ngày 03/10/2025 15:46 GMT+7
Loại thịt không chỉ ngon miệng mà còn có ý nghĩa "trấn áp chướng ngại, đảm bảo cuộc sống êm đềm, không lo toan", mùa thu ăn nhiều để nâng cao sức khỏe.
Vào mùa thu, ăn loại thịt có đặc tính giải nhiệt và hút ẩm, rất lý tưởng để xua tan cái oi bức còn sót lại của cuối hè: Thịt vịt.

Đây là loại thịt được cho là có tác dụng "giải đen", xua đuổi vận rủi, mang lại may mắn. Nhiều người ăn thịt vịt vào cuối tháng để "giải đen".

Loại thịt này giúp thanh nhiên, giải độc trong cơ thể do tính hàn của nó.

Lý giải về điều này, nhiều người cho rằng thịt vịt được cho là có tính hàn, vị ngọt, giúp bồi bổ và điều hòa cơ thể.

Loại thịt này giúp thanh nhiên, giải độc trong cơ thể do tính hàn của nó.

Một nồi thịt vịt hầm vào mùa thu không chỉ ngon miệng mà còn có ý nghĩa "trấn áp chướng ngại, đảm bảo cuộc sống êm đềm, không lo toan".

Về dinh dưỡng, loại thịt này cung cấp nhiều dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể. Theo các nghiên cứu, thành phần dinh dưỡng nổi bật trong 100g thịt vịt nạc gồm có protein chất lượng cao, sắt, kẽm, vitamin B và chất béo lành mạnh.

Mùa thu, bạn đừng bỏ qua loại thịt "giải đen" này nhé!

Loại thịt này chứa chất béo không bão hòa, giúp giảm cholesterol xấu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch. Thịt vịt giàu vitamin B6, hỗ trợ sản xuất tế bào miễn dịch, tăng cường khả năng chống lại bệnh tật.

Ngoài ra, loại thịt này giàu sắt, giúp sản xuất hồng cầu, ngăn ngừa thiếu máu và mệt mỏi. Nó cũng chứa kẽm, hỗ trợ sản xuất collagen, giúp da khỏe mạnh và tóc chắc khỏe.

Mùa thu, bạn đừng bỏ qua loại thịt "giải đen" này nhé!

Món ăn gợi ý: Thịt vịt om gừng

Nguyên liệu: Thịt vịt, gừng, dầu mè và tỏi

Cách làm:

- Rửa sạch thịt vịt và chặt thành từng miếng để sử dụng sau.

- Rửa sạch gừng và cắt thành lát dày 2 mm.

- Làm nóng chảo, cho một nửa số gừng vào xào cho đến khi thơm. Xào cho đến khi thơm, sau đó vớt ra khỏi chảo và để riêng.

- Cho thịt vịt vào chảo và xào.

- Xào thịt vịt cho đến khi khô và xào cho đến khi thịt hơi vàng và có dầu.

- Thêm nửa lát gừng còn lại vào và tiếp tục xào.

- Thêm một ít nước tương nhạt, dầu hào, dầu mè, một ít muối và một ít nước tương đậm để tạo màu.

- Xào thịt vịt cho đến khi thơm.

- Làm nóng nồi và cho gừng đã phi vào.

- Đổ thịt vịt đã chiên vào nồi. Thêm một lượng dầu mè vừa đủ vào xào. Thêm một lượng rượu gạo vừa đủ vào, đun nhỏ lửa. (Không cần thêm nước).

- Đun nhỏ lửa cho đến khi thịt vịt chín, mỡ chảy ra, thịt vịt chuyển sang màu vàng nâu và thơm. Nếu thích mùi vàng nâu, bạn có thể đun sôi để ráo nước.

Múc ra khỏi nồi và dùng ngay. Thịt vịt thơm ngon khó cưỡng, khiến bạn không thể ngừng ăn. Loại thịt này là một món ăn bổ dưỡng và thơm ngon cho mùa thu, giúp làm ấm cơ thể và rất thích hợp để làm thuốc bổ.

Tháng 8 Âm lịch cũng là mùa vịt béo ngậy, vì vậy đừng bỏ lỡ. Học cách làm món vịt gừng này với hương vị độc đáo được cả người lớn và trẻ em yêu thích.

Chúc bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

(Theo Toutiao)

