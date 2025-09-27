Loại thịt chứa ít calo, nhiều protein, giúp hỗ trợ giảm cân, làm xương chắc khoẻ, đem sốt cam cực ngon

Ức gà là loại thịt có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe, đặc biệt là đối với người tập luyện thể thao và người muốn giảm cân.

Loại thịt này là nguồn protein dồi dào, giúp xây dựng và duy trì cơ bắp, đồng thời hỗ trợ giảm cân hiệu quả nhờ ít calo và chất béo. Ăn ức gà hỗ trợ giảm cân, tăng cường xây dựng cơ bắp, giảm thèm ăn và hỗ trợ xương khỏe mạnh.



Loại thịt này chứa ít calo, nhiều protein, vitamin B12, tryptophan, choline, kẽm, sắt, đồng.

Nhiền nghiên cứu cho thấy món ăn từ ức gà có thể thay thế các loại thịt đỏ nhờ hỗ trợ tốt cho sức khỏe. Từ loại thịt này có thể chế biến nhiều món ăn thơm ngon khác nhau, Dân Việt giới thiệu công thức làm món ức gà sốt cam thơm ngon tới miếng cuối cùng:

Loại thịt này chứa ít calo, nhiều protein, vitamin B12, tryptophan, choline, kẽm, sắt, đồng.

Nguyên liệu làm ức gà sốt cam:

- 300gr ức gà

- 1 quả trứng

- 1 cà phê bột bắp

- Gia vị muối, tiêu

- Hành lá thái nhỏ

- 1 ít mè rang

- 3 nhánh tỏi

Tẩm ướp đơn giản cho ít muối tuổi vào ướp 15-20 phút là được

Nước sốt:

- 150 ml nước cam tươi

- 1 thìa cà phê đường

- 2 thìa cà phê tương cà

- 2 thìa cà phê nước tương

- Vài lát gừng thái mỏng

- 1 thìa cà phê bột bắp

- 1 thìa cà phê tương ớt

Cách làm ức gà sốt cam:

- Rửa sạch ức gà, để ráo. Thái miếng vừa ăn ướp gà với một ít muối, tiêu, 1 quả trứng và 1 thìa bột bắp để 15 phút để gà thấm gia vị.

Gà cho lên rán vàng

- Cho ức gà vào chiên mỗi mặt khoảng 5-7 phút cho đến khi gà chín vàng và giòn bên ngoài. Sau đó, gắp gà ra đĩa, để riêng.

- Phi thơm tỏi, cho tiêu xanh vào đảo cùng, đổ hỗn hợp sốt vào chảo, đun nhỏ lửa và khuấy đều cho đến khi hỗn hợp sôi.

- Cho ức gà trở lại chảo, để gà ngấm sốt trong khoảng 2-3 phút. Liên tục lật gà để sốt thấm đều vào thịt gà.

- Gắp ức gà ra đĩa, rưới sốt cam lên trên. Trang trí bằng hành lá thái nhỏ và một chút hạt vừng rang.

Ăn kèm cơm nóng ngon

Chúc các bạn thành công với món ức gà sốt cam!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Hường Nguyễn thực hiện.