Loại thịt thơm mềm, giàu protein và axit amin, đem rim với quả chua chua thành món ăn hấp dẫn, ăn là nghiền

Cánh gà là loại thịt có thể chế biến nhiều món ăn khác nhau, có thể thành các món ăn cơm và cả ăn vặt.

Loại thịt này có giá trị dinh dưỡng cao. Protein trong cánh gà cung cấp tất cả các axit amin thiết yếu cho cơ thể.

Cánh gà cũng là nguồn cung cấp vitamin B6 và niacin dồi dào, hỗ trợ chuyển hóa năng lượng và duy trì sức khỏe của hệ thần kinh.



Loại thịt này cũng chứa sắt và kẽm, hai khoáng chất quan trọng cho quá trình tạo máu và tăng cường hệ miễn dịch.

Cánh gà làm được nhiều món ngon, trong đó có món cánh gà rim dứa rất hấp dẫn. Cách làm món ăn này đơn giản và không cần chuẩn bị quá nhiều nguyên liệu. Dân Việt sẽ giới thiệu cách làm món cách gà rim dứa theo công thức sau:

Nguyên liệu làm cánh gà rim dứa:

- Cánh gà: 500g

- Dứa (thơm): 1/2 quả (cắt lát nhỏ)

- Hành tím: 2 củ (băm nhỏ)

- Tỏi: 3 tép (băm nhỏ)

- Gừng: 1 củ nhỏ (băm nhuyễn)

- Hành lá: 2 nhánh (cắt nhỏ)

- Gia vị: nước mắm, đường, muối, hạt tiêu, dầu ăn, tương ớt (nếu thích cay)

Dứa thái miếng

Cách làm món cánh gà rim dứa:

*Sơ chế nguyên liệu:

- Rửa sạch cánh gà, dùng muối và gừng để chà sát nhằm khử mùi tanh. Rửa lại bằng nước sạch, để ráo. Sau đó, cắt cánh gà thành từng miếng vừa ăn.

- Dứa gọt vỏ, bỏ mắt, rửa sạch rồi thái miếng vừa ăn.

Ướp cánh gà

* Ướp cánh gà:

- Cho cánh gà vào tô, ướp với 1 thìa nước mắm, 1/4 thìa muối, 1 thìa đường, 1/2 thìa tiêu, hành, tỏi băm. Trộn đều, để khoảng 1 tiếng cho ngấm gia vị.

* Rim cánh gà:

- Đun nóng chảo với 1 thìa dầu ăn, phi thơm hành tím, tỏi và gừng băm cho đến khi vàng thơm.

- Cho cánh gà đã ướp vào chảo rán hoặc nồi chiên cho săn vàng đều các mặt.

- Thêm dứa đã cắt lát vào, đảo đều với cánh gà. Khi dứa bắt đầu mềm và thấm gia vị, thêm vào một chút nước (khoảng 1/2 bát) để tránh bị cháy.

- Nêm gia vị vừa ăn. Rim trên lửa nhỏ khoảng 10-15 phút cho đến khi nước sánh lại và cánh gà mềm thấm vị.

Chiên cánh gà vàng đều các mặt

* Thưởng thức:

- Khi cánh gà đã chín mềm, nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng. Rắc thêm hành lá cắt nhỏ, ớt tươi, đảo đều rồi tắt bếp.

Màu sắc rất hấp dẫn

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Hường Nguyễn thực hiện.