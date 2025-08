Lễ ký kết hợp tác của 3 bên diễn ra chiều 30/7 tại Cảng quốc tế Long An tại xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh.

Ông Võ Quốc Huy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cảng quốc tế Long An, khẳng định: Hợp tác giữa 3 bên sẽ hình thành một hành lang vận tải biển mới "hai cảng, một tuyến", kết nối trực tiếp từ miền Bắc Trung Quốc đến miền Nam Việt Nam, góp phần tăng cường năng lực khai thác hàng hóa hai chiều và nâng cao hiệu quả thương mại song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Ký kết hợp tác tại Cảng quốc tế Long An chiều 30/7. Hợp tác sẽ thúc đẩy logistics xuyên biên giới. Ảnh: Nguyễn Liên

Theo nội dung hợp tác, 3 bên sẽ cùng nhau xây dựng hành lang logistics xanh và hiện đại, tích hợp từ khai thác cảng, vận tải biển đến dịch vụ hậu cần.

Cảng quốc tế Long An, hãng tàu Bohwa Shipping và Cụm cảng Sơn Đông (SPG Bohaiwan Port) cũng sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực tập trung, như mở rộng mạng lưới tuyến đường trên cơ sở củng cố và cải thiện các dịch vụ vận tải hàng hóa tổng hợp hiện có của Cảng quốc tế Long An.

Ngoài ra, 3 đơn vị sẽ nghiên cứu mở rộng các tuyến vận tải đa dạng như container và hàng rời khô, liên kết kho vận quốc tế, triển khai thêm dịch vụ hỗ trợ như hải quan, tài chính, bảo hiểm... tạo nên chuỗi dịch vụ trọn gói.

Nội dung hợp tác còn bao gồm xây dựng các trung tâm logistics đặc thù tập trung xuất khẩu thiết bị máy móc, nhập khẩu nông sản, hỗ trợ công nghiệp hóa tại cả hai khu vực, góp phần phát triển kinh tế chất lượng cao tại hai địa phương.

Ông Cui Tiecheng, Phó Tổng Giám đốc SPG Bohaiwan Port, cho biết hợp tác của 3 bên được hình thành trên nền tảng của quá trình thăm dò từ thực tiễn.

Theo đại diện này, từ khi SPG Bohaiwan Port khai trương tuyến vận tải hai chiều từ Việt Nam đến Cảng Weifang (Duy Phường) tại Sơn Đông vào tháng 8/2024, dịch vụ mới này đã thực hiện thành công 15 chuyến tàu, vận chuyển hơn 370.000 tấn hàng hóa bao gồm thiết bị công nghiệp cao cấp, nguyên vật liệu sản xuất.

Ông Cui Tiecheng cho biết một tàu chở hàng tổng hợp của Việt Nam tại một vịnh biển nằm ở trung tâm bán đảo Liêu Đông (tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc) đã cập Cảng quốc tế Long An vào tháng 4/2025, đánh dấu một bước đột phá trong khai thác dịch vụ tuyến vận tải biển này.

Những kết quả trên đã đặt nền móng cho việc ký kết thỏa thuận chiến lược giữa 3 bên.

SPG Bohaiwan Port nằm tại trung tâm của bán đảo Sơn Đông - khu vực công nghiệp và logistics trọng điểm ở miền Bắc Trung Quốc, với khả năng kết nối mạnh mẽ đến các vùng kinh tế ven biển rộng lớn lân cận.

Với Bohwa Shipping trụ sở tại Singapore, đây là hãng tàu vận tải biển chuyên nghiệp và mạng lưới chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cảng quốc tế Long An, trung tâm logistics kết nối Đông và Tây Nam Bộ. Ảnh: Nguyễn Liên

Trong khi đó, Cảng quốc tế Long An (do Đồng Tâm Group đầu tư và phát triển) tọa lạc tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cũ, chỉ cách trung tâm TP.HCM khoảng 38 km. Vị trí của cảng được xem là điểm giao của hành lang logistics quan trọng kết nối liên vùng Đông - Tây Nam Bộ thông qua TP.HCM.

Cảng quốc tế Long An có khả năng tiếp nhận tàu tải trọng lên đến 70.000 DWT, có các dịch vụ logistics đồng bộ và đang tiếp tục được đầu tư để trở thành 1 trung tâm logistics lớn trong khu vực.