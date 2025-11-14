Lời cảnh báo từ chuyên gia trước những cạm bẫy khi mua bán nhà đất

Nhóm tác giả bao gồm kỹ sư quản lý đất đai - chuyên gia pháp lý bất động sản Nguyễn Tuấn, ThS. Nguyễn Trường Giang, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh vừa cho ra mắt cuốn “Phân tích cạm bẫy trong mua bán nhà, đất”.

Sách do NXB Công an Nhân dân ấn hành, được đánh giá là một công trình nghiên cứu chuyên sâu, thực tiễn và có giá trị cảnh báo cho những người kinh doanh bất động sản.

Cuốn sách ra đời từ thực tế “đầy cạm bẫy” của thị trường nhà đất

Thực tế cho thấy, hàng ngàn vụ tranh chấp, kiện tụng xảy ra mỗi năm đều bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết về pháp luật, sự chủ quan khi ký kết hoặc tin tưởng vào lời hứa miệng. Có người tưởng rằng chỉ “vay tiền làm tin”, nhưng lại ký vào hợp đồng mua bán; có người giao nhà, giao sổ đỏ mà không hề biết mình đã mất quyền sở hữu.

Những câu chuyện tưởng chừng cá biệt này lại đang diễn ra hàng ngày, để lại hậu quả nghiêm trọng cả về kinh tế lẫn tinh thần.

Cuốn sách hữu ích với người mua bán nhà đất, nhà đầu tư, môi giới...



Nếu như nhiều người coi bất động sản là cơ hội làm giàu nhanh, thì “Phân tích cạm bẫy trong mua bán nhà đất” lại đặt ra một góc nhìn khác đầy cảnh tỉnh. Mỗi ví dụ, mỗi vụ việc đều phản ánh sự thật: Pháp luật chỉ bảo vệ những gì được ghi nhận bằng văn bản hợp pháp, không bảo vệ niềm tin hay lời hứa suông.

Cuốn sách không chỉ dành cho người mua bán nhà đất, mà còn hữu ích với các nhà đầu tư, môi giới, luật sư, cán bộ quản lý đất đai và sinh viên luật...

Một trong những cạm bẫy nguy hiểm nhất được đề cập trong sách là hình thức “hợp đồng giả cách”. Đây là thủ đoạn tinh vi khi bên cho vay yêu cầu bên vay ký hợp đồng mua bán nhà đất để “làm tin”, thực chất là che giấu việc vay tiền. Khi bên vay không có khả năng trả nợ, hợp đồng này được đưa ra như một giao dịch mua bán hợp pháp và người vay mất luôn tài sản. Nếu không có chứng cứ chứng minh đây là giao dịch giả tạo, tòa án sẽ công nhận hợp đồng mua bán, và người dân hoàn toàn thất thế.

Một loại cạm bẫy khác là “ủy quyền toàn phần”. Đây là một hình thức tưởng chừng thuận tiện nhưng ẩn chứa rủi ro khôn lường. Khi ký giấy ủy quyền toàn phần, người được ủy quyền có quyền thay mặt chủ sở hữu định đoạt tài sản, bao gồm cả việc bán, chuyển nhượng, thế chấp. Chỉ cần một sơ suất hoặc niềm tin đặt sai chỗ, tài sản có thể bị bán lại hợp pháp cho người thứ ba, khiến chủ sở hữu không còn quyền đòi lại.

Sách cũng chỉ ra các chiêu lừa mới như “mua nhà đang thế chấp ngân hàng”, “sang tay nhanh” hoặc “ủy quyền kèm điều kiện”, tất cả đều được trình bày kèm hướng dẫn xử lý cụ thể.

Bất cứ ai tham gia giao dịch bất động sản cũng cần trang bị kiến thức pháp luật

Theo kỹ sư quản lý đất đai, chuyên gia pháp lý bất động sản Nguyễn Tuấn, người đã có hơn 13 năm hoạt động trong ngành Tài Nguyên môi trường và 15 năm “thực chiến” trong lĩnh vực bất động sản, điểm mấu chốt khiến người dân dễ sa bẫy là sự thiếu hiểu biết pháp lý và tâm lý chủ quan.

Ông chia sẻ: “Tôi đến với lĩnh vực bất động sản từ những ngày đầu còn là cán bộ quản lý đất đai, sau này làm doanh nghiệp, làm chủ đầu tư, chứng kiến không biết bao nhiêu câu chuyện bi – hài của thị trường. Có người chỉ vì một chữ ký trong hợp đồng mà mất cả gia tài, có người mấy năm sau mới biết mảnh đất mình mua đã bị thế chấp, hoặc con đường vào nhà lại nằm trên đất của người khác.

Tôi từng tận mắt chứng kiến một vụ việc mà bên vay tiền bị ép ký hợp đồng ‘mua bán nhà’ giả cách để làm tin, sau đó mất luôn tài sản - một trong những tình huống điển hình được chúng tôi đưa vào sách để cảnh báo người đọc”.

Cuốn sách không chỉ phân tích các chiêu trò như hợp đồng giả cách, ủy quyền toàn phần, mua bán nhà đang thế chấp hay giảm giá trị hợp đồng để trốn thuế... mà còn chỉ ra cách phòng tránh, cách hành động đúng luật nếu lỡ vướng vào.

Bên cạnh việc chỉ ra các chiêu trò phổ biến, cuốn sách còn cung cấp hệ thống pháp luật mới nhất liên quan đến đất đai, nhà ở, vay mượn, thế chấp và chuyển nhượng.

Cuốn sách có sự tham gia của nhiều chuyên gia uy tín như: Luật sư Nguyễn Thế Hiển (Đoàn Luật sư TP.HCM), TS. Nguyễn Thị Lan Anh (ĐH Lâm nghiệp), NCS. Ngô Minh Thụy (ĐH Nông Lâm), ThS. Lê Mộng Triết (ĐH Nông Lâm), ThS. Nguyễn Minh Chiến (ĐH Tài nguyên và Môi trường) và ThS. Nguyễn Minh Hiệp (ĐH Phan Thiết).