Giá lợn hơi tăng, chủ trang trại chăn nuôi lợn ở Đồng Nai tăng tốc tái đàn, chuẩn bị nguồn hàng tết

Đồng Nai hiện là thủ phủ chăn nuôi lợn của cả nước với đàn lợn gần 4,2 triệu con. Để đảm bảo nguồn cung phục vụ nhu cầu tiêu thụ cuối năm và dịp Tết Nguyên đán 2026, người chăn nuôi ở Đồng Nai đang tích cực tái đàn và chủ động phòng chống dịch bệnh.

Một hộ chăn nuôi lợn ở các xã Quang Trung, nay là xã Gia Kiệm, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Nguyên Vỹ

Tại xã Gia Kiệm (sáp nhập từ các xã Quang Trung, Gia Kiệm, Gia Tân), hộ anh Nguyễn Quang Thu đang chăn nuôi gần 600 con lợn, chia thành 3 khu trại riêng biệt. Cách làm này giúp phân tán đàn, giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh môi trường.

Anh Thu cho biết: “Để có đủ lượng hàng bán tết, gia đình chuẩn bị chuồng trại sạch sẽ, tiêm phòng đầy đủ, giữ đàn khỏe mạnh đến thời điểm xuất bán”.

Tháng 9 và tháng 10 hằng năm là thời điểm người chăn nuôi lợn ở Đồng Nai bắt đầu tái đàn, chuẩn bị cho mùa tiêu thụ cao điểm.

Người nuôi cũng chủ động phòng dịch bằng nhiều biện pháp khác nhau. Bà Nguyễn Thanh Thảo ở thôn Gia Tân 3, xã Gia Kiệm chia sẻ: “Chi phí tiêm phòng vaccine cao nhưng người nuôi yên tâm vì tết có lợn khỏe, sạch bệnh để bán”.

Tại xã Đắc Ơ (xã giữ nguyên sau sáp nhập), nhiều hộ chăn nuôi còn áp dụng các giải pháp sinh học để tăng hiệu quả phòng bệnh. Chế phẩm vi sinh được sử dụng rộng rãi giúp cải thiện sức khỏe vật nuôi, tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng và giảm thiểu dịch bệnh. Người chăn nuôi kỳ vọng các giải pháp này sẽ giúp đàn lợn phát triển nhanh, đạt trọng lượng tối ưu để cung ứng cho thị trường dịp tết nguyên đán.

Sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính, Đồng Nai đã hình thành 6 vùng chăn nuôi đạt chuẩn VietGAHP tại các địa phương như Thống Nhất, Xuân Lộc, Long Khánh, Bù Đăng, Đồng Phú và Bình Long. Tỉnh đang cơ cấu lại ngành chăn nuôi, ưu tiên phát triển trang trại quy mô lớn, đảm bảo an toàn sinh học để ổn định nguồn cung thịt lợn cho thị trường.

Thịt lợn mảnh từ Đồng Nai vận chuyển về chợ đầu mối Hóc Môn, TP.HCM. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Nguyễn Kim Đoán – Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai cho biết, TPHCM với hơn 14 triệu dân là thị trường tiêu thụ thực phẩm lớn nhất cả nước.

Cuối năm và dịp tết nguyên đán 2026, nhu cầu thịt tăng rất cao nên việc đảm bảo nguồn cung ổn định là nhiệm vụ trọng tâm. TPHCM hiện nhập khoảng 40-45% lượng lợn mỗi ngày. Vì vậy, Đồng Nai đóng vai trò cung ứng quan trọng cho thị trường này.

Theo đánh giá của Hiệp hội, nhu cầu thịt lợn dịp tết thường tăng từ 15-20% so với ngày thường. Các trang trại lớn được khuyến khích tăng đàn, chủ động nguồn hàng để ổn định cung cầu. Đồng thời, các địa phương cần tập trung kiểm soát dịch bệnh, hạn chế hao hụt đàn lợn và đảm bảo cung ứng kịp thời cho thị trường, ông Đoán chia sẻ.

Ứng dụng công nghệ và quản lý chặt giúp nuôi lợn ở Đồng Nai hiệu quả hơn

Theo thống kể của Cục Chăn nuôi – Thú y, trong quý I/2025, giá lợn hơi xuất chuồng tăng mạnh do nhu cầu tiêu thụ dịp Tết Nguyên đán. Từ tháng 1/2025, giá lợn đạt 63.000-67.000 đồng/kg và lên cao nhất vào tháng 3 với mức trung bình 76.500 đồng/kg, có thời điểm gần 80.000 đồng/kg. Tuy nhiên, giá này chỉ duy trì trong thời gian ngắn.

Cuối tháng 8/2025, giá lợn hơi giảm còn 51.000-58.000 đồng/kg, tùy từng địa phương. Đến giữa tháng 9, giá trung bình cả nước đạt khoảng 55.000-60.000 đồng/kg.

Người tiêu dùng lựa mua thịt lợn tại siêu thị Aeon Mall phường Thuận Giao, TPHCM. Ảnh: Nguyên Vỹ

Từ đầu tháng 10 đến nay, giá lợn hơi còn 52.000-54.000 giảm trung bình 3.000-6.000 đồng/kg so đầu tháng, chủ yếu do nhu cầu tiêu thụ chậm sau bão và thịt nhập khẩu rẻ hơn.

Theo ông Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tịch Hiệp hội Gia cầm Việt Nam, giai đoạn dịch tả lợn châu Phi bùng phát khiến người tiêu dùng lo ngại về thịt heo đã chuyển hướng sang tiêu thụ thịt gia cầm, làm tăng giá thịt gà.

Mới đây, lũ lụt lớn ở miền Bắc đã gây thiệt hại nặng cho cả gia cầm lẫn gia súc, hàng trăm nghìn con lợn bị cuốn trôi, làm giảm nguồn cung. Cộng thêm tác động của dịch tả lợn châu Phi trước đó, thị trường thịt lợn có thể biến động tăng trong thời gian tới.

“Tuy nhiên, mức giá lợn hơi từ 53.000-55.000 đồng/kg là bền vững, phù hợp với chi phí sản xuất, còn mức 60.000-65.000 đồng/kg là quá cao và không ổn định”, ông Sơn nhận định.

Ông Đinh Viết Tú, đại diện Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường cho biết, rủi ro dịch bệnh và thiên tai có thể làm gián đoạn nguồn cung, trong khi nhu cầu tiêu thụ thịt tăng 15-20% dịp tết.

“Giải pháp then chốt là kiểm soát tốt dịch bệnh, giữ nguồn cung ổn định và tăng liên kết giữa các cơ sở sản xuất”, ông Tú nói.

Cục trưởng Cục Chăn nuôi – Thú y Dương Tất Thắng cũng đánh giá, bước vào quý IV/2025, ngành chăn nuôi đối mặt với nhiều thách thức, nhất là dịch tả lợn châu Phi ở các tỉnh phía Bắc.

Cục Chăn nuôi – Thú y đã phối hợp với các địa phương đánh giá tình hình và chuẩn bị biện pháp ứng phó. Trọng tâm là cân đối cung cầu, kiểm soát giá con giống, thức ăn và thuốc thú y, giảm chi phí sản xuất. Đồng Nai và các tỉnh ĐBSCL đang tăng cường phòng dịch, bảo vệ vùng nguyên liệu, duy trì chuỗi cung ứng ổn định.

Nhân viên nhập thịt lợn về kho tại một cửa hàng bán thịt sạch ở phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Nguyễn Văn Thắng – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai cho biết, tỉnh đặt mục tiêu phát triển chăn nuôi bền vững giai đoạn 2026-2030.

Đến năm 2030, tổng đàn lợn đạt khoảng 6 triệu con, đàn gia cầm 48 triệu con. Tỉnh sẽ đẩy mạnh chăn nuôi công nghệ cao, phát triển cụm chăn nuôi khép kín, gắn với chế biến, logistic và kinh tế tuần hoàn.

Ngành chăn nuôi lợn của Đồng Nai đang dịch chuyển từ nhỏ lẻ sang quy mô trang trại. 92% tổng đàn lợn hiện được nuôi theo mô hình trang trại. Tỉnh có 35 chuỗi liên kết thịt lợn, trong đó nhiều sản phẩm đã tham gia chuỗi cung ứng cho thị trường lớn như TP.HCM và xuất khẩu.

“Mục tiêu lớn nhất của Đồng Nai là đảm bảo nguồn cung thịt lợn an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm và hướng tới phát triển bền vững cho cả giai đoạn 2026-2030”, ông Thắng chia sẻ.