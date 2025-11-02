Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Xã hội
Chủ nhật, ngày 02/11/2025 18:00 GMT+7

Lớp học tình thương của những cô giáo về hưu ở Cà Mau

Hoàng Hạnh Chủ nhật, ngày 02/11/2025 18:00 GMT+7
Nhìn những đứa trẻ nghèo khó không thể viết được tên mình, 2 giáo viên về hưu ở Cà Mau đã thành lập những lớp học tình thương rồi lặn lội đi vận động học sinh về học, với mong muốn “không để ai bị bỏ lại phía sau” trên còn đường tri thức.
Ở khóm 6, phường 6, TP.Cà Mau (cũ) - nay là phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau khi nhắc đến cô Lê Thị Thu Thiết (63 tuổi), mọi người đều thể hiện lòng khâm phục. Bởi hơn 20 năm, cô Thiết đã không ngừng nỗ lực để nhiều thế hệ là những đứa trẻ nghèo, hay mồ côi biết đến con chữ.

Lớp học của cô Thiết chỉ là căn phòng rộng hơn 40m2, bàn ghế cũ kỹ, nhưng hàng ngày luôn có tiếng trẻ bi bô tập đánh vần, đọc chữ. Hiện tại, cô Thiết là người trực tiếp giảng dạy cho 2 lớp học, mỗi lớp có hơn 20 em.

Ở khóm 6, phường 6, TP.Cà Mau (cũ) - nay là phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau khi nhắc đến cô Lê Thị Thu Thiết (63 tuổi), mọi người đều thể hiện lòng khâm phục. Bởi cô là người  trực tiếp giảng dạy cho biết bao trẻ em nghèo khó biết đến con chữ. Ảnh: An An

"Buổi sáng tôi dạy lớp 1 cho những em chưa biết chữ, còn buổi chiều thì dạy lớp ghép dành cho học sinh lớp 2, 3 và 4", cô Thiết nói và cho biết, lớp học tình thương này được Họ đạo Cà Mau thành lập hơn 20 năm trước. Lớp học do cô Thiết - khi đó đang là giáo viên tiểu học đứng lớp.

“Vào những ngày lễ trong năm, tôi cũng được học trò của mình tặng quà, nhưng chỉ là cánh hoa dại bên đường, hay cây bút bi... Đặc biệt hơn, có đứa còn chép bài thơ rồi đứng lên đọc tặng cô, nhìn chúng đọc thành thạo con chữ mà tôi vui đến rớt nước mắt", cô Thiết chia sẻ.

Cô Lê Thị Thu Thiết (63 tuổi) - người trực tiếp đứng lớp suốt hơn 20 năm vì những đứa trẻ nghèo khó ở Cà Mau khẳng định, niềm vui lớn nhất đối với mình là khi những đứa trẻ có thể biết đọc, biết viết. Ảnh: An An

Là học trò lớn tuổi của cô Thiết, bạn Lê Tấn Lực. Lực cho biết, năm nay đã 20 tuổi nhưng chỉ mới bắt đầu lớp 1 và rất biết ơn cô giáo Thiết vì đã cho mình biết con chữ, vui hơn vì hiện tại đã có thể viết được tên mình.

Chị Trần Ngọc Liên cho biết, vợ chồng chị có 2 đứa con đang học lớp học tình thương của cô Thiết, một đứa vừa mới biết chữ đã được tạo điều kiện cho vào học chính thức ở trường, một đứa còn đang học tại lớp.

“Bản thân vợ chồng mình đã không biết chữ, cũng muốn cho con đi học đàng hoàng nhưng không đủ điều kiện, thấy con đi học lớp tình thương, bây giờ có thể đọc, viết, vợ chồng tôi vui lắm, lòng thầm cảm ơn cô Thiết rất nhiều", chị Liên nói.

Nhờ những lớp học tình thương của cô Thiết, cô Thủy mà những đứa trẻ nghèo ở Cà Mau đã biết đến con chữ. Ảnh: An An

Cũng xuất phát từ cái tâm của người thầy, người cô, lớp học của cô Lê Thị Bích Thủy (67 tuổi) cũng đã duy trì được hơn 10 năm qua ở xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước - nay là xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau mới.

Cô Thủy cho biết, bản thân trước đây là giáo viên, sau đó làm Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã, và khi về hưu, cô nhận nhiệm vụ làm Chủ tịch Hội Khuyến học xã cho đến nay.

Nói về lý do thành lập lớp học, cô Thủy cho biết, trước đây thấy trong xóm, ấp có nhiều em gia đình khó khăn phải theo cha, mẹ lượm ve chai, bán vé số kiếm sống, không biết chữ. Vốn là nhà giáo nên cô thấy thương, thường kêu các em về nhà dạy chữ. Về sau, học sinh theo học ngày đông nên quyết tâm mở lớp để các em có chỗ học thuận tiện.

Cô Lê Thị Bích Thủy (67 tuổi) đã duy trì lớp học tình thương ở xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà  Mau được hơn 10 năm qua - Trong ảnh, cô Thủy hướng dẫn các em nhận biết các quốc gia qua tranh ảnh. Ảnh: An An

“Lớp học tình thương của tôi hiện có 24 em, học ghép từ lớp 1 đến lớp 3. Do phòng nhỏ, học sinh đông nên phải kê thêm mấy cái bàn ở ngoài cửa cho chúng nó ngồi", cô Thủy nói.

Cô giáo Thủy cho biết, phần lớn học sinh của mình đều là trẻ mồ côi, trẻ em khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn trong xã. Mỗi em một hoàn cảnh, em nào mồ côi, em nào bệnh tật hay gia cảnh khó khăn, cô đều thuộc lòng để có phương án hỗ trợ, giúp đỡ ngoài việc dạy chữ.

Theo cô Thủy việc dạy các em khó khăn lớn nhất là vì có nhiều học sinh học ghép lớp, chúng có trình độ khác nhau, đứa học trước, đứa học sau nên rất khó để giảng dạy.

Dù khó khăn vất vả nhưng cô Thủy không bao giờ bỏ cuộc hay có ý định nghỉ dạy. Trong lớp thấy em nào vắng học vài ngày là cô lại lặn lội tìm đến nhà thăm hỏi, vận động đi học, vì thế luôn duy trì sĩ số lớp ổn định.

Chị Nguyễn Cẩm Linh (30 tuổi) - là học sinh lớn tuổi nhất trong lớp cô Thủy được phân công làm lớp trưởng - cho biết, nhờ cô Thủy vận động nên cả 3 mẹ con của chị đều vào đây học. Cô Thủy dạy rất tận tâm, dễ tiếp thu, đến nay cả 3 mẹ con đều đã biết chữ, cảm thấy rất vui và biết ơn cô giáo.

Những lớp học của 2 giáo viên về hưu này không chỉ dạy chữ, mà các cô còn giáo dục cho các em về đạo đức làm người và nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

