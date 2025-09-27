Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh, Quảng Trị xuất kích giúp dân ứng phó bão số 10, Nghệ An, Hà Tĩnh cấm biển

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh xuất kích giúp dân chống bão số 10

Ngay sau khi nhận lệnh báo động, 100% cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 đã nhanh chóng vào vị trí, kiểm tra quân số, phương tiện và cơ sở vật chất sẵn sàng ứng phó bão số 10.

Các lực lượng được tổ chức quán triệt nhiệm vụ, phân công lực lượng trực, đồng thời duy trì nghiêm chế độ thông tin liên lạc để đảm bảo thông suốt trong mọi tình huống.

Trước tình hình bão số 10 tiến nhanh vào đất liền, Trung đoàn 841 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh) đã ban hành lệnh báo động, triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó. Ảnh: PV

Công tác chuẩn bị được thực hiện khẩn trương với việc chằng chống doanh trại, củng cố kho tàng, bảo vệ an toàn vũ khí và trang thiết bị kỹ thuật. Với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao, Trung đoàn 841 luôn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm ứng phó hiệu quả trước mọi kịch bản có thể xảy ra do bão số 10 gây ra.

Ngay sau lệnh báo động, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 nhanh chóng vào vị trí, kiểm tra quân số, phương tiện, cơ sở vật chất, sẵn sàng ứng phó bão số 10. Ảnh: PV

Thực hiện chỉ thị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, không chỉ Trung đoàn 841 mà các đồn, trạm biên phòng thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã đồng loạt triển khai các phương án hỗ trợ nhân dân ứng phó với bão. Các lực lượng đã xuất kích, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để hỗ trợ người dân gia cố nhà cửa, di dời đến nơi an toàn và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để giảm thiểu thiệt hại do bão.

Các cán bộ, chiến sĩ kiểm tra dụng cụ mang theo trước giờ lên đường làm nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sĩ mang theo cọc tre, cuốc, xẻng, áo phao để hỗ trợ ứng phó mưa bão. Ảnh: PV

Trung đoàn 841 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh) duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, quyết tâm ứng phó hiệu quả với mọi tình huống do bão số 10 gây ra. Ảnh: PV

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh đã ra quân giúp bà con ngư dân tại phường Hoành Sơn di chuyển tàu thuyền lên bờ tránh trú bão số 10. Ảnh: PV

Với tinh thần “vì nhân dân phục vụ,” các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Hà Tĩnh đang nỗ lực hết mình để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân trước thiên tai.

Dân quân tự vệ Quảng Trị dầm mưa gặt lúa giúp dân chạy bão số 10

Trưa 27/9, mưa lớn trút xuống không ngừng, thế nhưng, 30 dân quân tự vệ xã Vĩnh Hoàng, thuộc Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Vĩnh Linh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị vẫn dầm mình dưới ruộng sâu gặt lúa giúp dân chạy bão số 10, siêu bão BUALOI.

Ông Phan Ngọc Khoa – Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hoàng, cho biết diện tích lúa Hè – Thu trên địa bàn cơ bản đã thu hoạch xong. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít hộ dân chưa kịp gặt lúa. Trong khi đó, mưa lớn liên tục trút xuống xã Vĩnh Hoàng từ tối 26/9 đến trưa nay (27/9) gây ngập đồng ruộng, khiến người dân có nguy cơ mất trắng mùa màng. Chính vì vậy, lực lượng dân quân xã Vĩnh Hoàng đã xuống đồng, bì bõm trong nước sâu để gặt lúa giúp dân chạy bão BUALOI.

Lực lượng dân quân gặt lúa giúp dân chạy bão số 10 tại xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: N.V

Không chỉ ở xã Vĩnh Hoàng, lực lượng địa phương ở tỉnh Quảng Trị trên tinh thần bốn tại chỗ đã có nhiều hoạt động giúp người dân phòng, chống bão số 10 và mưa lũ kèm theo.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, vụ Hè Thu 2025 toàn tỉnh gieo cấy trên 38.755,5 ha lúa, đã thu hoạch 37.406,5 ha, đạt trên đạt 96% diện tích gieo cấy. Diện tích chưa thu hoạch 1.349 ha (tập trung các xã Diên Sanh 115 ha; Quảng Ninh 90 ha; Ninh Châu 70 ha, Lệ Thủy 47 ha, Hiếu Giang 37 ha, Trường Phú 20 ha, Triệu Phong 20 ha và 950 ha tại các xã miền núi huyện Hướng Hóa và ĐaKrông cũ).

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị chuẩn bị phương tiện, vật chất sẵn sàng ứng phó bão số 10. Ảnh: X.D

Hiện nay, lực lượng địa phương đang tích cực giúp dân gặt lúa chạy bão số 10, siêu bão BUALOI.

Một thông tin liên quan đến phòng chống bão số 10 là ngày 27/9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai công tác phòng, chống, ứng phó với cơn bão.

Theo đó, tất cả các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm quân số trực; chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng trên địa bàn tổ chức kiểm tra, rà soát, di dời dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, thu hoạch lúa giúp bà con nhân dân trên địa bàn; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn kho tàng, doanh trại, vũ khí, trang bị kỹ thuật, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra; tăng cường theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến của cơn bão; chủ động kiểm tra, bổ sung, điều chỉnh và luyện tập thuần thục các phương án; triển khai công tác ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”; làm tốt mọi công tác chuẩn bị về lực lượng, phương tiện, vật chất…

Các cơ quan, đơn vị sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng tham gia ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và nhân dân.

Nghệ An, Hà Tĩnh cấm biển

Sáng ngày 27/9 UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Công điện số 40/CĐ-UBND về việc cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 05 giờ ngày 27/9.

Để đảm bảo an toàn cho ngư dân và các tàu thuyền, ông Lê Hồng Vinh-Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường ven biển; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện một số nội dung sau: Cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 5 giờ ngày 27/9/2025. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để bảo đảm an toàn trước 9 giờ ngày 27/9/2025.

Công tác ứng phó với bão số 10 đang được bà con ngư dân trên địa bàn tỉnh gấp rút triển khai. Ảnh: PV

Sử dụng mọi phương tiện, bằng mọi biện pháp thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến của bão, hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú (bao gồm cả tàu du lịch, tàu vận tải); tổ chức di dời, neo đậu lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà nổi đảm bảo an toàn.

Trong khi đó, tại tỉnh Hà Tĩnh, trước diễn biến phức tạp và sức mạnh ngày càng tăng của bão số 10 (Bualoi), Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã chính thức ban hành lệnh cấm biển từ 7h30 sáng nay (ngày 27/9), nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho bà con ngư dân và các hoạt động trên biển.

Lệnh cấm biển được thực hiện theo công điện chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, yêu cầu tất cả tàu thuyền, phương tiện đánh bắt và các hoạt động khai thác thủy sản phải dừng lại ngay lập tức. Đây là biện pháp khẩn cấp để tránh rủi ro từ gió giật mạnh, sóng lớn và nước dâng do bão 10 gây ra.

Nước đổ về cuồn cuộn tại các cầu tràn trên địa bàn xã Lục Dạ, Nghệ An.

Theo ghi nhận, đến thời điểm hiện tại, 100% tàu thuyền trên địa bàn tỉnh (gồm 3.982 phương tiện với 10.992 lao động) đã neo đậu an toàn tại các bến bãi, khu neo trú tránh bão số 10. Các phương tiện từ địa phương lân cận cũng đã tìm nơi trú ẩn tại các cảng cá Hà Tĩnh, tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn từ lực lượng biên phòng và quản lý địa phương.

Ban Chỉ huy Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động triển khai hàng loạt biện pháp ứng phó bão số 10. Các đơn vị trên hai tuyến biên giới và ven biển được chỉ đạo theo dõi sát sao diễn biến bão qua các phương tiện thông tin đại chúng, duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, và chuẩn bị lực lượng, phương tiện để xử lý tình huống khẩn cấp.

Hai đoàn kiểm tra của Ban Chỉ huy đã được thành lập để chỉ đạo và giám sát công tác phòng chống bão tại các đơn vị tuyến biển. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để thông báo kịp thời cho chủ tàu, thuyền trưởng về tình hình thời tiết nguy hiểm, yêu cầu các phương tiện di chuyển thoát khỏi hướng đi của bão.

Bão số 10 áp sát đất liền, Quảng Ninh tạm dừng cấp phép tàu thuyền ra khơi

Trước những diễn biến phức tạp của bão số 10 (BUALOI), tỉnh Quảng Ninh sẽ dừng mọi hoạt động cấp phép ra khơi từ 18h ngày 27/9.

Biện pháp trên nhằm thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp ngày 27/9/2025 về triển khai ứng phó bão số 10 và bảo đảm an toàn cho tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh.

Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh đề nghị Sở Xây dựng, Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, Cảng vụ đường thủy nội địa, UBND các địa phương ven biển, UBND các đặc khu tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy không đủ điều kiện hoạt động ra khơi; tạm ngừng cấp phép các hoạt động tham quan, lưu trú trên biển.

Cụ thể, thời gian tạm ngừng từ 18 giờ ngày 27/9/2025, ngoài ra, có thể xem xét, cho phép các phương tiện đang ở ngoài khơi di chuyển về nơi neo đậu, tránh trú nhưng phải hoàn thành công việc này trước 21 giờ cùng ngày. Kết thúc việc tạm ngừng cấp phép khi có bản tin cuối cùng về cơn bão số 10.