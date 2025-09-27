Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Nhà nông
Thứ bảy, ngày 27/09/2025 18:27 GMT+7

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh, Quảng Trị xuất kích giúp dân ứng phó bão số 10, Nghệ An, Hà Tĩnh cấm biển

+ aA -
Nhóm P.V Thứ bảy, ngày 27/09/2025 18:27 GMT+7
Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, lực lượng vũ trang ở Hà Tĩnh, Quảng Trị đã xung kích giúp dân thu hoạch hoa màu, chằng chống nhà cửa, triển khai đồng bộ các phương án ứng phó nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và các công trình dân sinh.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh xuất kích giúp dân chống bão số 10

Ngay sau khi nhận lệnh báo động, 100% cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 đã nhanh chóng vào vị trí, kiểm tra quân số, phương tiện và cơ sở vật chất sẵn sàng ứng phó bão số 10.

Các lực lượng được tổ chức quán triệt nhiệm vụ, phân công lực lượng trực, đồng thời duy trì nghiêm chế độ thông tin liên lạc để đảm bảo thông suốt trong mọi tình huống.

Trước tình hình bão số 10 tiến nhanh vào đất liền, Trung đoàn 841 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh) đã ban hành lệnh báo động, triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó. Ảnh: PV

Công tác chuẩn bị được thực hiện khẩn trương với việc chằng chống doanh trại, củng cố kho tàng, bảo vệ an toàn vũ khí và trang thiết bị kỹ thuật. Với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao, Trung đoàn 841 luôn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm ứng phó hiệu quả trước mọi kịch bản có thể xảy ra do bão số 10 gây ra.

Ngay sau lệnh báo động, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 nhanh chóng vào vị trí, kiểm tra quân số, phương tiện, cơ sở vật chất, sẵn sàng ứng phó bão số 10. Ảnh: PV

Thực hiện chỉ thị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, không chỉ Trung đoàn 841 mà các đồn, trạm biên phòng thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã đồng loạt triển khai các phương án hỗ trợ nhân dân ứng phó với bão. Các lực lượng đã xuất kích, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để hỗ trợ người dân gia cố nhà cửa, di dời đến nơi an toàn và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để giảm thiểu thiệt hại do bão.

Các cán bộ, chiến sĩ kiểm tra dụng cụ mang theo trước giờ lên đường làm nhiệm vụ. 
Cán bộ, chiến sĩ mang theo cọc tre, cuốc, xẻng, áo phao để hỗ trợ ứng phó mưa bão. Ảnh: PV
Trung đoàn 841 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh) duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, quyết tâm ứng phó hiệu quả với mọi tình huống do bão số 10 gây ra. Ảnh: PV
Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh đã ra quân giúp bà con ngư dân tại phường Hoành Sơn di chuyển tàu thuyền lên bờ tránh trú bão số 10. Ảnh: PV

Với tinh thần “vì nhân dân phục vụ,” các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Hà Tĩnh đang nỗ lực hết mình để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân trước thiên tai.

Dân quân tự vệ Quảng Trị dầm mưa gặt lúa giúp dân chạy bão số 10

Trưa 27/9, mưa lớn trút xuống không ngừng, thế nhưng, 30 dân quân tự vệ xã Vĩnh Hoàng, thuộc Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Vĩnh Linh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị vẫn dầm mình dưới ruộng sâu gặt lúa giúp dân chạy bão số 10, siêu bão BUALOI.

Ông Phan Ngọc Khoa – Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hoàng, cho biết diện tích lúa Hè – Thu trên địa bàn cơ bản đã thu hoạch xong. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít hộ dân chưa kịp gặt lúa. Trong khi đó, mưa lớn liên tục trút xuống xã Vĩnh Hoàng từ tối 26/9 đến trưa nay (27/9) gây ngập đồng ruộng, khiến người dân có nguy cơ mất trắng mùa màng. Chính vì vậy, lực lượng dân quân xã Vĩnh Hoàng đã xuống đồng, bì bõm trong nước sâu để gặt lúa giúp dân chạy bão BUALOI.

Lực lượng dân quân gặt lúa giúp dân chạy bão số 10 tại xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: N.V

Không chỉ ở xã Vĩnh Hoàng, lực lượng địa phương ở tỉnh Quảng Trị trên tinh thần bốn tại chỗ đã có nhiều hoạt động giúp người dân phòng, chống bão số 10 và mưa lũ kèm theo.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, vụ Hè Thu 2025 toàn tỉnh gieo cấy trên 38.755,5 ha lúa, đã thu hoạch 37.406,5 ha, đạt trên đạt 96% diện tích gieo cấy. Diện tích chưa thu hoạch 1.349 ha (tập trung các xã Diên Sanh 115 ha; Quảng Ninh 90 ha; Ninh Châu 70 ha, Lệ Thủy 47 ha, Hiếu Giang 37 ha, Trường Phú 20 ha, Triệu Phong 20 ha và 950 ha tại các xã miền núi huyện Hướng Hóa và ĐaKrông cũ).

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị chuẩn bị phương tiện, vật chất sẵn sàng ứng phó bão số 10. Ảnh: X.D

Hiện nay, lực lượng địa phương đang tích cực giúp dân gặt lúa chạy bão số 10, siêu bão BUALOI.

Một thông tin liên quan đến phòng chống bão số 10 là ngày 27/9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai công tác phòng, chống, ứng phó với cơn bão.

Theo đó, tất cả các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm quân số trực; chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng trên địa bàn tổ chức kiểm tra, rà soát, di dời dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, thu hoạch lúa giúp bà con nhân dân trên địa bàn; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn kho tàng, doanh trại, vũ khí, trang bị kỹ thuật, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra; tăng cường theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến của cơn bão; chủ động kiểm tra, bổ sung, điều chỉnh và luyện tập thuần thục các phương án; triển khai công tác ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”; làm tốt mọi công tác chuẩn bị về lực lượng, phương tiện, vật chất…

Các cơ quan, đơn vị sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng tham gia ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và nhân dân.

Nghệ An, Hà Tĩnh cấm biển

Sáng ngày 27/9 UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Công điện số 40/CĐ-UBND về việc cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 05 giờ ngày 27/9.

Để đảm bảo an toàn cho ngư dân và các tàu thuyền, ông Lê Hồng Vinh-Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường ven biển; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện một số nội dung sau: Cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 5 giờ ngày 27/9/2025. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để bảo đảm an toàn trước 9 giờ ngày 27/9/2025.

Công tác ứng phó với bão số 10 đang được bà con ngư dân trên địa bàn tỉnh gấp rút triển khai. Ảnh: PV

Sử dụng mọi phương tiện, bằng mọi biện pháp thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến của bão, hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú (bao gồm cả tàu du lịch, tàu vận tải); tổ chức di dời, neo đậu lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà nổi đảm bảo an toàn.

Trong khi đó, tại tỉnh Hà Tĩnh, trước diễn biến phức tạp và sức mạnh ngày càng tăng của bão số 10 (Bualoi), Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã chính thức ban hành lệnh cấm biển từ 7h30 sáng nay (ngày 27/9), nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho bà con ngư dân và các hoạt động trên biển.

Lệnh cấm biển được thực hiện theo công điện chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, yêu cầu tất cả tàu thuyền, phương tiện đánh bắt và các hoạt động khai thác thủy sản phải dừng lại ngay lập tức. Đây là biện pháp khẩn cấp để tránh rủi ro từ gió giật mạnh, sóng lớn và nước dâng do bão 10 gây ra.

Nước đổ về cuồn cuộn tại các cầu tràn trên địa bàn xã Lục Dạ, Nghệ An.

Theo ghi nhận, đến thời điểm hiện tại, 100% tàu thuyền trên địa bàn tỉnh (gồm 3.982 phương tiện với 10.992 lao động) đã neo đậu an toàn tại các bến bãi, khu neo trú tránh bão số 10. Các phương tiện từ địa phương lân cận cũng đã tìm nơi trú ẩn tại các cảng cá Hà Tĩnh, tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn từ lực lượng biên phòng và quản lý địa phương.

Ban Chỉ huy Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động triển khai hàng loạt biện pháp ứng phó bão số 10. Các đơn vị trên hai tuyến biên giới và ven biển được chỉ đạo theo dõi sát sao diễn biến bão qua các phương tiện thông tin đại chúng, duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, và chuẩn bị lực lượng, phương tiện để xử lý tình huống khẩn cấp.

Hai đoàn kiểm tra của Ban Chỉ huy đã được thành lập để chỉ đạo và giám sát công tác phòng chống bão tại các đơn vị tuyến biển. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để thông báo kịp thời cho chủ tàu, thuyền trưởng về tình hình thời tiết nguy hiểm, yêu cầu các phương tiện di chuyển thoát khỏi hướng đi của bão.

Bão số 10 áp sát đất liền, Quảng Ninh tạm dừng cấp phép tàu thuyền ra khơi

Trước những diễn biến phức tạp của bão số 10 (BUALOI), tỉnh Quảng Ninh sẽ dừng mọi hoạt động cấp phép ra khơi từ 18h ngày 27/9.

Biện pháp trên nhằm thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp ngày 27/9/2025 về triển khai ứng phó bão số 10 và bảo đảm an toàn cho tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh.

Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh đề nghị Sở Xây dựng, Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, Cảng vụ đường thủy nội địa, UBND các địa phương ven biển, UBND các đặc khu tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy không đủ điều kiện hoạt động ra khơi; tạm ngừng cấp phép các hoạt động tham quan, lưu trú trên biển.

Cụ thể, thời gian tạm ngừng từ 18 giờ ngày 27/9/2025, ngoài ra, có thể xem xét, cho phép các phương tiện đang ở ngoài khơi di chuyển về nơi neo đậu, tránh trú nhưng phải hoàn thành công việc này trước 21 giờ cùng ngày. Kết thúc việc tạm ngừng cấp phép khi có bản tin cuối cùng về cơn bão số 10.

Tham khảo thêm

Ở Hà Tĩnh có 4 cây cổ thụ hoành tráng nguồn gốc ở Tây Nguyên, ra loại hạt ăn bổ dưỡng, từng cứu đói dân làng

Ở Hà Tĩnh có 4 cây cổ thụ hoành tráng nguồn gốc ở Tây Nguyên, ra loại hạt ăn bổ dưỡng, từng cứu đói dân làng

Chim hoang dã bay rợp trời nơi này ở Hà Tĩnh, cảnh tượng đẹp như phim, tha hồ chụp ảnh

Chim hoang dã bay rợp trời nơi này ở Hà Tĩnh, cảnh tượng đẹp như phim, tha hồ chụp ảnh

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Hai con chim khổng lồ lạ mắt bất ngờ xuất hiện giữa hồ nước ở Bắc Ninh là loài chim gì?

Hơn 2 tuần trở lại đây, khu vực hồ nước thuộc xứ đồng Trằm Tây, tổ dân phố Trúc Ổ, phường Bồng Lai, tỉnh Bắc Ninh (địa bàn Quế Võ trước đây) sôi động bởi sự xuất hiện của 2 chim thiên nga trắng. Mỗi ngày có khoảng 200-300 lượt người đến theo dõi 2 con thiên nga "khổng lồ" này, cuối tuần có thể đông hơn.

Ở nơi này của Huế bắt vô số cá đặc sản mùa nước nổi bên chân phá

Nhà nông
Ở nơi này của Huế bắt vô số cá đặc sản mùa nước nổi bên chân phá

Vùng đất cổ ở Tiền Giang tên làng Thành Phố sao lại ví là nơi phát "mỹ nhân, khanh tướng"

Nhà nông
Vùng đất cổ ở Tiền Giang tên làng Thành Phố sao lại ví là nơi phát 'mỹ nhân, khanh tướng'

Làng cổ mang tên Trình Phố ở tỉnh Thái Bình-quê hương danh nhân Bùi Viện

Nhà nông
Làng cổ mang tên Trình Phố ở tỉnh Thái Bình-quê hương danh nhân Bùi Viện

Hòn đảo đẹp như phim ở Bình Thuận, nay là tỉnh Lâm Đồng, cách Phan Thiết 110km có động vật khổng lồ đang được bảo tồn

Nhà nông
Hòn đảo đẹp như phim ở Bình Thuận, nay là tỉnh Lâm Đồng, cách Phan Thiết 110km có động vật khổng lồ đang được bảo tồn

Đọc thêm

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhận trách nhiệm về 'sự lúng túng' trong ứng phó thiên tai cực đoan
Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhận trách nhiệm về "sự lúng túng" trong ứng phó thiên tai cực đoan

Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng gửi thư động viên, chia sẻ và nhận trách nhiệm về "sự lúng túng" trong ứng phó thiên tai cực đoan.

Xem trực tiếp Eastern FC vs Thép xanh Nam Định trên kênh nào?
Thể thao

Xem trực tiếp Eastern FC vs Thép xanh Nam Định trên kênh nào?

Thể thao

Eastern FC vs Thép xanh Nam Định diễn ra vào lúc 17h00 ngày 2/10 ở vòng bảng AFC Champions League Two 2025/2026. Vậy NHM Việt Nam có thể xem trực tiếp trận đấu này trên kênh nào?

Dự án đường 2 đầu cây cầu 200 tỷ đồng ở Quảng Trị gặp khó
Kinh tế

Dự án đường 2 đầu cây cầu 200 tỷ đồng ở Quảng Trị gặp khó
5

Kinh tế

Dự án đường 2 đầu cầu An Lạc (cầu dây văng sông Hiếu) đang gặp nhiều vấn đề khó, trong đó thiếu kinh phí GPMB cần được quan tâm tháo gỡ.

Điều tra nghi án vợ sát hại chồng ở Đà Nẵng
Pháp luật

Điều tra nghi án vợ sát hại chồng ở Đà Nẵng
11

Pháp luật

Thương lấy 1 cái khăn tắm, dùng dao cắt xé thành 2 mảnh để cột hai chân và hai tay của người chồng lại. Sau đó, Thương lấy đoạn một đoạn dây dù màu xanh tròng vào cổ người chồng rồi siết đến chết.

Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí: Luật Đất đai sẽ tiếp tục được sửa đổi để sát thực tiễn hơn
Tin tức

Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí: Luật Đất đai sẽ tiếp tục được sửa đổi để sát thực tiễn hơn

Tin tức

Tại buổi tiếp xúc cử tri ở TP.HCM, Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí khẳng định Luật Đất đai sẽ tiếp tục được sửa đổi, bảo đảm sát thực tiễn, giải quyết tranh chấp và đáp ứng yêu cầu phát triển.

Không làm chủ công nghệ lõi, doanh nghiệp Việt mãi phụ thuộc
Năng lượng mới

Không làm chủ công nghệ lõi, doanh nghiệp Việt mãi phụ thuộc

Năng lượng mới

Phần lớn doanh nghiệp Việt Nam vẫn phải nhập khẩu máy móc, dây chuyền và phần mềm điều khiển từ nước ngoài. Sự lệ thuộc này khiến chi phí đầu tư tăng cao, khó khăn trong bảo trì, nâng cấp, đồng thời làm giảm tính linh hoạt trong sản xuất và khả năng ứng phó với nhu cầu thị trường.

Lời kêu gọi của Thủ tướng Ba Lan và tối hậu thư gửi cho Nga
Điểm nóng

Lời kêu gọi của Thủ tướng Ba Lan và tối hậu thư gửi cho Nga

Điểm nóng

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại Diễn đàn An ninh Warsaw rằng, cuộc chiến ở Ukraine cũng là cuộc xung đột của Ba Lan.

Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại: Đà Nẵng có thể trở thành hình mẫu kinh tế bền vững
Kinh tế

Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại: Đà Nẵng có thể trở thành hình mẫu kinh tế bền vững

Kinh tế

Phát biểu tại Hội nghị kết nối giao thương, xúc tiến xuất khẩu – Đà Nẵng 2025 sáng 2/10, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Lê Hoàng Tài nhấn mạnh Đà Nẵng có tiềm năng trở thành hình mẫu phát triển kinh tế sáng tạo, hiện đại và bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

TP.HCM tổ chức thi tuyển kiến trúc cầu vượt gần 7km trên trục Bắc - Nam
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM tổ chức thi tuyển kiến trúc cầu vượt gần 7km trên trục Bắc - Nam

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM vừa ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế thi tuyển phương án kiến trúc cho hạng mục cầu vượt tuyến chính thuộc Dự án nâng cấp đường trục Bắc – Nam, đoạn nối từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành (nay là đường Nguyễn Hữu Thọ).

Sự thật về những chiếc cột điện có lõi 'bất thường' ở Hà Tĩnh
Tin tức

Sự thật về những chiếc cột điện có lõi "bất thường" ở Hà Tĩnh

Tin tức

Sau bão số 10 (Bualoi), hai cột điện bê tông trên tuyến 35kV tại xã Xuân Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) gãy đổ, lộ lõi thép "lạ" gồm thép vằn và sắt hộp rỗng ruột, khiến dư luận xôn xao về chất lượng. Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã lên tiếng, phối hợp công an điều tra làm rõ.

Loại củ “nhà nghèo” ăn vào sáng mắt, cải thiện tiêu hoá, đừng luộc hay nướng, đem làm bánh cực ngon
Gia đình

Loại củ “nhà nghèo” ăn vào sáng mắt, cải thiện tiêu hoá, đừng luộc hay nướng, đem làm bánh cực ngon

Gia đình

Ăn loại củ này có thể giảm đau đầu, cải thiện tiêu hóa, chữa tiêu chảy, tăng thị lực, hạn chế giun sán và tăng năng lượng.

Cụ ông 75 tuổi qua đời ngay sau đêm tân hôn với vợ kém 40 tuổi
Xã hội

Cụ ông 75 tuổi qua đời ngay sau đêm tân hôn với vợ kém 40 tuổi

Xã hội

Một cụ ông 75 tuổi tại bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) vừa kết hôn với người vợ kém mình 40 tuổi, nhưng bất ngờ qua đời chỉ vào sáng hôm sau. Sự việc gây chấn động dư luận địa phương và làm dấy lên nhiều nghi vấn xung quanh cái chết đột ngột này.

Phấn đấu năm 2045, Hưng Yên là thành phố thông minh, sinh thái, trực thuộc Trung ương
Tin tức

Phấn đấu năm 2045, Hưng Yên là thành phố thông minh, sinh thái, trực thuộc Trung ương

Tin tức

Sáng 2/10, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Hưng Yên, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã bước vào ngày làm việc thứ nhất.

Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm ở phòng khám tư, cơ sở thẩm mỹ, phải công khai danh sách bác sĩ hành nghề
Xã hội

Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm ở phòng khám tư, cơ sở thẩm mỹ, phải công khai danh sách bác sĩ hành nghề

Xã hội

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho hay, gần đây xảy ra một số vụ việc vi phạm các quy định trong công tác khám bệnh, chữa bệnh tại một số cơ sở y tế, gây ảnh hưởng đến quyền lợi, sự an toàn của người bệnh, tạo bức xúc trong dư luận xã hội và ảnh hưởng tới uy tín của ngành Y tế...

Hà Nội: Khám sức khỏe miễn phí cho hơn 63.000 dân xã Quang Minh, sẽ khám miễn phí cho toàn dân ít nhất 1 lần/năm
Tin tức

Hà Nội: Khám sức khỏe miễn phí cho hơn 63.000 dân xã Quang Minh, sẽ khám miễn phí cho toàn dân ít nhất 1 lần/năm

Tin tức

Sáng 2/10, xã Quang Minh (Hà Nội) chính thức phát động chương trình khám, quản lý sức khỏe toàn dân năm 2025, với mục tiêu bao phủ toàn bộ hơn 63.000 người dân trên địa bàn.

Một con hổ xuất hiện ở khoảnh rừng tại một xã mới của tỉnh Phú Thọ (sau sáp nhập tỉnh Hòa Bình), thực hư thế nào?
Nhà nông

Một con hổ xuất hiện ở khoảnh rừng tại một xã mới của tỉnh Phú Thọ (sau sáp nhập tỉnh Hòa Bình), thực hư thế nào?

Nhà nông

Một con hổ đang đi lang thang trong khu rừng ở một xóm ở huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình trước đây, là thông tin đang gây xôn xao mạng xã hội. Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đang vào cuộc xác minh thông tin một cá thể hổ xuất hiện ở xã Ngọc Sơn...

Bố mẹ kình ngư Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ niềm vui khi con giành 2 HCV châu Á
Thể thao

Bố mẹ kình ngư Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ niềm vui khi con giành 2 HCV châu Á

Thể thao

Sau khi kình ngư Nguyễn Huy Hoàng xuất sắc mang về 2 huy chương vàng (HCV) tại Giải bơi vô địch châu Á 2025 diễn ra ở Ấn Độ, bố mẹ anh tại quê nhà Tuyên Hóa (Quảng Trị) đã không giấu được niềm tự hào, xúc động khi con trai tiếp tục làm nên lịch sử cho thể thao nước nhà.

Trình Chính phủ lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày
Xã hội

Trình Chính phủ lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày

Xã hội

Bộ Nội vụ chính thức trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày liên tiếp, gồm 5 ngày nghỉ Tết và 4 ngày nghỉ hàng tuần.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I: Phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo
Tin tức

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I: Phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo

Tin tức

Trong số các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2025-2030 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, địa phương này phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo.

Triệu Lộ Tư ghi điểm trong “Hãy để tôi tỏa sáng”, vượt mặt Triệu Lệ Dĩnh
Văn hóa - Giải trí

Triệu Lộ Tư ghi điểm trong “Hãy để tôi tỏa sáng”, vượt mặt Triệu Lệ Dĩnh

Văn hóa - Giải trí

Loạt phim truyền hình “Hãy để tôi tỏa sáng” trở thành hiện tượng trên nền tảng Tecent Video trong năm 2025, trong khi bản điện ảnh “Tâm sự của Kiều Nghiên” từng công chiếu năm 2024 lại gây thất vọng.

Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên vụ sạt lở đất vùi lấp 4 người trong một gia đình ở Tuyên Quang
Tin tức

Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên vụ sạt lở đất vùi lấp 4 người trong một gia đình ở Tuyên Quang

Tin tức

Sáng 2/10, lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên trong vụ sạt lở đất vùi lấp 4 người trong một gia đình ở thôn Mã Lầu A, xã Lũng Cú.

Hợp tác Việt Nam – Đức mở đường cho hệ sinh thái năng lượng tái tạo
Kinh tế

Hợp tác Việt Nam – Đức mở đường cho hệ sinh thái năng lượng tái tạo

Kinh tế

Dự án CASE Việt Nam do Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ KH&CN) phối hợp GIZ triển khai, nhằm thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Tìm thấy 3 thi thể nạn nhân bị lũ cuốn tại khu vực dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh
Tin tức

Tìm thấy 3 thi thể nạn nhân bị lũ cuốn tại khu vực dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Tin tức

Sáng ngày 2/10, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng xác nhận đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ 3 cán bộ, công nhân thi công cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh bị lũ cuốn trôi.

Chủ tịch HĐTV Agribank làm việc tại các chi nhánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An, chỉ đạo khắc phục hậu quả do bão lũ
Doanh nghiệp

Chủ tịch HĐTV Agribank làm việc tại các chi nhánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An, chỉ đạo khắc phục hậu quả do bão lũ

Doanh nghiệp

Trong các ngày từ 30/9 - 01/10/2025, trước tình hình cơn bão số 10 gây thiệt hại nặng nề cho nhân dân các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, đoàn công tác do đồng chí Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank đã làm việc với các chi nhánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An để nắm bắt thực tế hoạt động của các đơn vị và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Trong khuôn khổ chương trình công tác, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank đã trao tổng cộng 5 tỷ đồng ủng hộ công tác an sinh xã hội, hỗ trợ chính quyền và nhân dân Nghệ An khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Người đàn ông nghi tự thiêu tử vong trong công viên giữa Hà Nội
Tin tức

Người đàn ông nghi tự thiêu tử vong trong công viên giữa Hà Nội

Tin tức

Nhiều người dân đi tập thể dục sáng 2/10 tại Công viên Võ Thị Sáu (Hà Nội) bàng hoàng khi phát hiện một người đàn ông đã tử vong trong tư thế nghi tự thiêu. Ngay sau đó, họ báo cơ quan công an đến xử lý vụ việc.

Tổ hợp căn hộ cao cấp ven sông Hàn Capital Square chinh phục giới đầu tư Hà Nội
Doanh nghiệp

Tổ hợp căn hộ cao cấp ven sông Hàn Capital Square chinh phục giới đầu tư Hà Nội

Doanh nghiệp

Sáng 28/9, hàng trăm khách hàng đã đến tham dự lễ giới thiệu dự án Capital Square Đà Nẵng với chủ đề “The Capital Crown”. Lượng khách hàng đông đảo và giao dịch thành công đã khẳng định sức hút của siêu dự án ở vùng lõi trung tâm Đà Nẵng.

Làng này ở Thái Bình, nay là tỉnh Hưng Yên (sau sáp nhập) bắt các con gì ngoài biển mà cầm về 323 tỷ/năm?
Nhà nông

Làng này ở Thái Bình, nay là tỉnh Hưng Yên (sau sáp nhập) bắt các con gì ngoài biển mà cầm về 323 tỷ/năm?

Nhà nông

Từ một làng biển nghèo khó trước đây, nay Quang Thịnh, xã Nam Cường, tỉnh Hưng Yên (trước sáp nhập 2 tỉnh Thái Bình, Hưng Yên, xã Nam Cường thuộc huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) đã trở thành địa phương có kinh tế phát triển mạnh với tổng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2020 - 2025 là hơn 323 tỷ đồng/năm...

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An
Tin tức

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An

Tin tức

Sáng 2/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, đã khai mạc trọng thể.

Đàn cừu, vườn nho chín mọng đẹp như phim, rồi Hang Rái lạ mắt ở Khánh Hòa đang hút khách đến xem
Nhà nông

Đàn cừu, vườn nho chín mọng đẹp như phim, rồi Hang Rái lạ mắt ở Khánh Hòa đang hút khách đến xem

Nhà nông

Những ngày qua, nhiều du khách lại thích thú khung cảnh đàn cừu trắng, vườn nho chín mọng và tham quan Hang Rái ở tỉnh Khánh Hòa.

TP.HCM đạt gần 100% mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đạt gần 100% mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính

Chuyển động Sài Gòn

Theo đánh giá trên Cổng dịch vụ công quốc gia, chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với thủ tục hành chính của TP.HCM đạt 99,66%. Đặc biệt, mức độ hài lòng về xử lý phản ánh kiến nghị đạt 99%, tiếp nhận và giải quyết thủ tục đạt 91,72%.

Tin đọc nhiều

1

Tin chiều 30/9: ĐT Malaysia nên bị xử thua thật đậm?

Tin chiều 30/9: ĐT Malaysia nên bị xử thua thật đậm?

2

Mực nước hồ Hoàn Kiếm vượt mức khống chế, sông Tô Lịch dâng cao, nhiều tuyến phố vẫn "hóa dòng sông nhỏ"

Mực nước hồ Hoàn Kiếm vượt mức khống chế, sông Tô Lịch dâng cao, nhiều tuyến phố vẫn 'hóa dòng sông nhỏ'

3

Không phải tên lửa Tomahawk, Tướng Mỹ kỳ cựu tiết lộ vũ khí thần kỳ có thể giúp Ukraine thắng Nga

Không phải tên lửa Tomahawk, Tướng Mỹ kỳ cựu tiết lộ vũ khí thần kỳ có thể giúp Ukraine thắng Nga

4

Hai con chim khổng lồ lạ mắt bất ngờ xuất hiện giữa hồ nước ở Bắc Ninh là loài chim gì?

Hai con chim khổng lồ lạ mắt bất ngờ xuất hiện giữa hồ nước ở Bắc Ninh là loài chim gì?

5

Nghệ sĩ Nhân dân Minh Châu: “Có ai như tôi không, 70 tuổi đầu mới được biết và gặp anh chị con bác ruột”

Nghệ sĩ Nhân dân Minh Châu: “Có ai như tôi không, 70 tuổi đầu mới được biết và gặp anh chị con bác ruột”